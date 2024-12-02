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Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.9.0

02.12.2024 09:41

Опубликован релиз HandBrake 1.9.0, инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языках Си (использует библиотеку GTK4 в Linux и .NET Desktop Runtime в Windows) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий каталогов VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.266, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео H.266/VVC, используя технологию Intel QSV (Quick Sync Video).
  • Добавлена поддержка кодирования видео в формате VP9 в режиме без потери качества (lossless).
  • Добавлена опция для использования расширений AV1 SCC (Screen Content Coding) для кодирования записи содержимого экрана, используя аппаратный QSV-кодировщик AV1, доступный на системах с чипами Intel Lunar Lake.
  • Добавлена возможность ограничения продолжительности титров для контента с дисков DVD и Blu-ray.
  • Добавлена опция для сохранения дублирующихся титров с дисков Blu-ray.
  • Добавлен кодировщик звука в формате ALAC (Apple Lossless Audio Codec).
  • Добавлен режим "Vorbis Passthru" для копирования звука в формате Vorbis без перекодирования.
  • Повышено качество интеграции в видео субтитров.
  • Обновлены версии используемых библиотек: FFmpeg 7.1, AMF 1.4.35, FreeType 2.13.3, Fribidi 1.0.16, HarfBuzz 10.1.0, libdav1d 1.5.0, libdovi 3.3.1, libjpeg-turbo 3.0.4, libvpx 1.15.0, nv-codec-headers 12.2.72.0, oneVPL 2.13.0, SVT-AV1 2.3.0 и x265 4.1.
  • В версии для платформы Windows на системах с архитектурой ARM повышена производительность фильтров, добавлена поддержка ускорения декодирования видео, используя API DirectX и кодировщик Media Foundation, а также добавлена поддержка кодировщика AV1 Media Foundation. Требование к .NET Desktop Runtime повышены до версии 8.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://handbrake.fr/news.php?...)
  2. OpenNews: Перекодировщик видео HandBrake 1.8.0 перешёл на использование GTK4
  3. OpenNews: Утверждён стандарт кодирования видео H.266/VVC
  4. OpenNews: Выпуск кодировщика видео VVenC 1.8, поддерживающего формат H.266/VVC
  5. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 7.1
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 30.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62329-handbrake
Ключевые слова: handbrake, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 09:59, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "Повышено качество интеграции в видео субтитров."
    Научились уже хардкодить или до сих пор нет?
     
     
  • 2.2, Прохожий (??), 10:17, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Научились уже хардкодить или до сих пор нет?

    Так научите.

     
  • 2.4, Аноним (4), 10:47, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Зачем хардкодить субтитры, что за мания калечить видео файл?
     
     
  • 3.7, Прохожий (??), 11:05, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В китайских клипах это вполне себе норма. Причем дают одновременно и китайские субтитры и, если поют на английском, и английские тоже.
     
     
  • 4.9, ijuij (?), 11:17, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но мы не китайцы! 😤✋


     
     
  • 5.10, Прохожий (??), 11:19, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не мешает наслаждаться творчеством прекрасных китайских, корейских и филиппинских артистов.
     
  • 5.11, Аноним (11), 11:24, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    За всех не отвечай!
     
  • 5.31, Аноним (-), 18:45, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.34, Аноним (-), 19:30, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.27, анонимище (?), 14:54, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    страховка от проблем со шрифтами или кодировкой
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 10:19, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по названию, оптимизацией авторы не будут заниматься принципиально :)
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:39, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языках Си

    А я подумал, что на Java :)

     
  • 2.21, нах. (?), 13:31, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что ты собрался оптимизировать в обертке для ffmpeg?

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:53, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >используя технологию Intel QSV

    Интеловская имба:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video#Development

     
  • 1.6, ijuij (?), 11:02, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как мне, черт побери, установить это чудо на Ubuntu?! 😠💢

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:58, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на Ubuntu ещё не забанили flatpak, то можно оттуда
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:18, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/handbrake
    sudo apt update
    sudo apt install handbrake

    Но свежей версии пока нет.

     
     
  • 3.19, ijuij (?), 13:20, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но свежей версии пока нет.

    Печально и на том спасиб.

     
  • 3.33, Аноним (33), 19:17, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > sudo apt
    > страдать
     
  • 2.32, Аноним (-), 18:46, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Прохожий (??), 11:09, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > использует библиотеку GTK4 в Linux и .NET Desktop Runtime в Windows

    Зря силы распыляют. Под Windows и вообще под всем можно тоже на GTK.

     
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:41, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под всем, чем можно, это на Qt.
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 18:14, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.12, Аноним (13), 11:57, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.20, eugener (ok), 13:26, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше avidemux?
     
     
  • 2.23, Патриот (??), 14:32, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем же, чем молоток лучше микроскопа. Это разные инструменты.
     
     
  • 3.24, eugener (ok), 14:34, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По описанию вроде то же самое. Обрезать/наложить фильтры/перекодировать.
     
  • 2.25, GhostX (?), 14:41, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я посмотрю, тут работа с дорожками хотя бы есть. Уже это хорошо.
     
     
  • 3.26, GhostX (?), 14:43, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с субтитрами.
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:30, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Псевдо 60 фпс умеет?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 19:51, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для получения нормальных 60 fps нужен исходник 1080i 29,97 для деинтерлейса через yadif/qtgmc. А что такое "псевдо"?
     

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