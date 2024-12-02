Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.9.0

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|1.1, КО (?), 09:59, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Повышено качество интеграции в видео субтитров."
Научились уже хардкодить или до сих пор нет?
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|2.4, Аноним (4), 10:47, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Зачем хардкодить субтитры, что за мания калечить видео файл?
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|3.7, Прохожий (??), 11:05, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В китайских клипах это вполне себе норма. Причем дают одновременно и китайские субтитры и, если поют на английском, и английские тоже.
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|5.10, Прохожий (??), 11:19, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не мешает наслаждаться творчеством прекрасных китайских, корейских и филиппинских артистов.
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|1.3, A.Stahl (ok), 10:19, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по названию, оптимизацией авторы не будут заниматься принципиально :)
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|2.18, Аноним (18), 13:18, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/handbrake
sudo apt update
sudo apt install handbrake
Но свежей версии пока нет.
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|1.8, Прохожий (??), 11:09, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> использует библиотеку GTK4 в Linux и .NET Desktop Runtime в Windows
Зря силы распыляют. Под Windows и вообще под всем можно тоже на GTK.
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|3.24, eugener (ok), 14:34, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По описанию вроде то же самое. Обрезать/наложить фильтры/перекодировать.
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|2.25, GhostX (?), 14:41, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я посмотрю, тут работа с дорожками хотя бы есть. Уже это хорошо.
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|2.35, Аноним (35), 19:51, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для получения нормальных 60 fps нужен исходник 1080i 29,97 для деинтерлейса через yadif/qtgmc. А что такое "псевдо"?
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