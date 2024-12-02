Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.9.0

Опубликован релиз HandBrake 1.9.0, инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языках Си (использует библиотеку GTK4 в Linux и .NET Desktop Runtime в Windows) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows. Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий каталогов VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.266, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств. В новом выпуске: Добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео H.266/VVC, используя технологию Intel QSV (Quick Sync Video).

Добавлена поддержка кодирования видео в формате VP9 в режиме без потери качества (lossless).

Добавлена опция для использования расширений AV1 SCC (Screen Content Coding) для кодирования записи содержимого экрана, используя аппаратный QSV-кодировщик AV1, доступный на системах с чипами Intel Lunar Lake.

Добавлена возможность ограничения продолжительности титров для контента с дисков DVD и Blu-ray.

Добавлена опция для сохранения дублирующихся титров с дисков Blu-ray.

Добавлен кодировщик звука в формате ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

Добавлен режим "Vorbis Passthru" для копирования звука в формате Vorbis без перекодирования.

Повышено качество интеграции в видео субтитров.

Обновлены версии используемых библиотек: FFmpeg 7.1, AMF 1.4.35, FreeType 2.13.3, Fribidi 1.0.16, HarfBuzz 10.1.0, libdav1d 1.5.0, libdovi 3.3.1, libjpeg-turbo 3.0.4, libvpx 1.15.0, nv-codec-headers 12.2.72.0, oneVPL 2.13.0, SVT-AV1 2.3.0 и x265 4.1.

В версии для платформы Windows на системах с архитектурой ARM повышена производительность фильтров, добавлена поддержка ускорения декодирования видео, используя API DirectX и кодировщик Media Foundation, а также добавлена поддержка кодировщика AV1 Media Foundation. Требование к .NET Desktop Runtime повышены до версии 8.0.



