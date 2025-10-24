The OpenNET Project / Index page

Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.66

24.10.2025 21:16

Опубликован выпуск программы LosslessCut 3.66, предоставляющей графический интерфейс для редактирования мультимедийных файлов без перекодирования содержимого. Наиболее востребованной функцией LosslessCut является кадрирование и обрезка видео и звука, например, для сокращения размера больших файлов, снятых на экшн-камеру или камеру квадрокоптера. LosslessCut позволяет выбрать в файле актуальные фрагменты записи и отбросить лишнее, без проведения полного перекодирования и сохранив исходное качество материала. Так как обработка выполняется путём копирования имеющихся данных, а не перекодирования, операции выполняются очень быстро. LosslessCut написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron и является надстройкой над пакетом FFmpeg. Наработки распространяются под лицензией GPLv2. Сборки подготовлены для Linux (snap, flatpak), macOS и Windows.

Без перекодирования программа также может решать такие задачи как прикрепление звукового трека или субтитров к видео, вырезание отдельных сцен из роликов (например, вырезание рекламы из записей телепередач), раздельное сохранение фрагментов, привязанных к меткам/главам, перегруппировка частей видео, разделение звука и видео по разным файлам, изменение типа мультимедийного контейнера (например, из MKV в MOV), сохранение в форме изображений отдельных кадров видео, создание миниатюр, экспорт фрагмента в отдельный файл, изменение метаданных (например, данных о местоположении, времени записи, горизонтальной или вертикальной ориентации). Присутствуют средства для определения и автоматического вырезания пустых областей (чёрный экран на видео и фрагменты без звука в звуковых файлах), а также привязки к изменениям сцены.

Возможно соединение фрагментов из разных файлов, но файлы должны быть закодированы с использованием идентичного кодека и параметров (например, сняты одной камерой без изменения настроек). Возможно редактирование отдельных частей с выборочным перекодированием только изменяемых данных, но с оставлением в исходном видео остальной информации, не затронутой при редактировании. В процессе редактирования поддерживается откат изменений (undo/redo) и показ лога команд FFmpeg (можно повторить типовые операции из командной строки без использования LosslessCut). https://github.com/mifi/lossless-cut/

Ключевые изменения в новой версии:

  • Реализованы маркеры для размещения закладок на временной шкале, которые могут быть экспортированы в форме скриншотов. Технически маркеры оформлены как сегменты видео, не имеющие времени окончания, исключаемые при экспорте и отображаемые по иному.
  • Добавлена возможность одновременного воспроизведения нескольких звуковых дорожек.
  • Обеспечено сохранение состояние выделенных сегментов внутри файлов ".llc".
  • Добавлен режим разделения временной шкалы на основе размера контента. Например, файл, размером 4 ГБ может быть экспортирован в форме 4 файлов по 1 ГБ.
  • Добавлена поддержка программного изменения сегментов, используя выражения на JavaScript.
  • Реализовано запоминание параметров диалогов.
  • Добавлена возможность выбора дорожек со звуком и видео для определения областей с тишиной и пустотой.
  • Добавлены новые комбинации клавиш: shift+alt+up, shift+alt+down, shift+alt+pageup и shift+alt+pagedown для перемещения между сегментами.
  • Улучшена отрисовка визуализации звуковой волны.
  • Обновлена версия платформы Electron 38.
  • Обновлён мультимедийный пакет FFmpeg 8.0. Значительно повышена производительность воспроизведения с использованием кодеков из FFmpeg.
  • Повышена производительность интерфейса пользователя.
  • Добавлены переменные CUT_DURATION, CUT_FROM_NUM и CUT_TO_NUM, которые можно подставлять при формировании имён файлов.
  • Добавлены новые действия, к которым можно привязывать комбинации клавиш:
    • toggleDarkMode (включение/выключение тёмного режима),
    • toggleStripCurrentFilter (переключение треков, используя текущий фильтр),
    • toggleStripAll (оставить или исключить любые треки),
    • toggleStripSubtitle (оставить или исключить все треки с субтитрами),
    • toggleStripVideo (оставить или исключить все треки с видео).
  • Добавлена начальная поддержка импорта формата OTIO (OpenTimelineIO).
  • Добавлен экспериментальный режим кодирования с потерями, включаемый через опцию "--lossy-mode", например '--lossy-mode "{ videoEncoder: 'libx264' }"'.


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 21:21, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    За идею пять, за дизайн неуд.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:27, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/54110-davinci
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 21:44, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > https://opennet.ru/54110-davinci

    Мне вот как владельцу группы в Телеграм, иногда нужен видеоредактор, причем желательно как раз без перекодировки. Просто обрезать видосы, например. И мне эти монстры с overkill functionality нафиг не нужны ради простого склеивания.

     
     
  • 4.9, Медведь (ok), 22:04, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Avidemux? вполне умеет в режим без перекодировки, ЕМНИП функционал примерно схож с сабжем.
     
  • 4.10, Lyrix (ok), 22:06, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Avidemux? :)
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:14, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты на Андроиде видосы обрезаешь?
     
  • 4.25, Аноним (25), 23:21, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Телеграм

    У него свой же редактор есть, нет?

    > без перекодировки

    Телеграм все равно ужмет...

    Хаха
    Ты правда думаешь, что там готовы платить за то, чтобы хранить видео в нормальном качестве? Хомы и так съедят, смотри, чтобы пальчики остались.

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 23:38, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как это отменяет факта что просто обрезать у себя на компе без перекодировки быстрее чем с перекодировкой.. кто его там и куда будет перекодировать это будет потом и не у себя.
     
     
  • 6.36, Ан339ним (?), 00:33, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в том, что быстрее. А что повторное перекодирование ухудшает качество.
     
  • 3.22, prokoudine (ok), 22:55, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это NLE для монтажа. Сабж -- для того, чтобы вырезать из большого видео маленькое без перекодирования.
     

  • 1.3, Ан339ним (?), 21:33, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять разработчики софта вынуждают обновлять железо, да что ж такое. Уже и видео на коре дуба не отредактировать!
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 21:50, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Уже и видео на коре дуба не отредактировать!

    Год расцвета Full HD — приблизительно 2006-2007. Т.е. даже раньше появления Кор 2 Дуо. А теперь давай расскажи, что тогда никто не монтировал видео.

    Золотое правило: старому железу — старый софт.

     
     
  • 3.7, Ан339ним (?), 21:57, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Год расцвета Full HD — приблизительно 2006-2007.

    На телевизорах.
    > А теперь давай расскажи, что тогда никто не монтировал видео.

    Тогда современных кодеков не было, довольствовались xvid и divx. Эх, хорошо было!

     
     
  • 4.16, Аноним (12), 22:24, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато без drm.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:54, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запланированное устаревание!
     
  • 2.26, Goat (?), 23:24, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было ставить Cinelerra, Avidemux, ffmpeg.
     

  • 1.8, Медведь (ok), 22:00, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дошел до слова Electron, дальше можно не читать.
     
  • 1.11, Аноним (12), 22:13, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но ведь обрезание без перекодироваия  в ffmpeg возможно только от кейфрейма до кейфрейма.
     
     
  • 2.19, Пожилая лысая женщина (?), 22:28, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где можно иначе?
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:15, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Качается из магазина майкрасофак.
     
  • 1.15, Аноним (12), 22:23, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А то что чел эту прогу за 19.99$ продает это какбэ пофиг?
     
     
  • 2.18, Пожилая лысая женщина (?), 22:27, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что не так с этим?
     
  • 2.32, Аноним (32), 00:10, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что разработчик должен бесплатно всё отдавать? Надо же зарабатывать на чём-то...да и лицензия ему это не запрещает...
     
     
  • 3.34, Ан339ним (?), 00:26, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни копейки фрикaм из сообщества. Пускай нормальную работу ищут.
     

  • 1.17, Bob (??), 22:26, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron и является надстройкой над пакетом FFmpeg

    а можете просто страничкой в браузере? на ккой ещё один хромиум на комп ташить?

     
  • 1.20, Bob (??), 22:28, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для тех, кто пишет о "платности" - это только для обезьян.

    Нормальные люди возьмут с гитхаба бесплатно.

    Инфа с офсайта:

    Why is it not free on the App Stores but free on GitHub?

    I initially only released LosslessCut as a direct download from GitHub, as an unsigned/untrusted exe/binary file download. People were complaining that it's hard to download/install the unsigned exe file, as they need to go through these dialogs saying that this file is a threat to your computer, and anti-virus complaining about executables downloaded from the internet. Some wanted a way to automatically update the app when new versions are out. This can both be achieved by downloading through the MS and Apple App Store. Microsoft charges money for signing binaries and a yearly fee for publishing to the Microsoft Store. Therefore I decided I can sell it in the MS Store for those who want to support my continued work and want to have the benefits it gives, while at the same time providing more experimental unsigned downloads as usual. Of course anyone is also free to build LosslessCut from source code.

     

  • 1.28, Аноним (28), 23:52, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова Михоил с Моксимом штото поломали. Тестируют! Штото важное. Будут анонсы.
     
     
  • 2.35, Ан339ним (?), 00:29, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гайки закручивают.
     

  • 1.29, Аноним (28), 23:56, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подожжите. Там вскрикшот с мокоси. Кто при полном уме будет использовать это на мокось?
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 00:01, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто при полном уме будет использовать это на мокось?

    Например, автор.
    П.с. Можешь назвать объективные причины, почему нет?

     

