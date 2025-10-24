Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.66

|
Аноним (-), 21:44, 24/10/2025

> https://opennet.ru/54110-davinci
Мне вот как владельцу группы в Телеграм, иногда нужен видеоредактор, причем желательно как раз без перекодировки. Просто обрезать видосы, например. И мне эти монстры с overkill functionality нафиг не нужны ради простого склеивания.
Медведь (ok), 22:04, 24/10/2025

Avidemux? вполне умеет в режим без перекодировки, ЕМНИП функционал примерно схож с сабжем.
Аноним (25), 23:21, 24/10/2025

> Телеграм
У него свой же редактор есть, нет?
> без перекодировки
Телеграм все равно ужмет...
Хаха
Ты правда думаешь, что там готовы платить за то, чтобы хранить видео в нормальном качестве? Хомы и так съедят, смотри, чтобы пальчики остались.
Аноним (27), 23:38, 24/10/2025

|
И как это отменяет факта что просто обрезать у себя на компе без перекодировки быстрее чем с перекодировкой.. кто его там и куда будет перекодировать это будет потом и не у себя.
Ан339ним (?), 00:33, 25/10/2025

|
Дело не в том, что быстрее. А что повторное перекодирование ухудшает качество.
prokoudine (ok), 22:55, 24/10/2025

|
Это NLE для монтажа. Сабж -- для того, чтобы вырезать из большого видео маленькое без перекодирования.
Ан339ним (?), 21:33, 24/10/2025

|
Опять разработчики софта вынуждают обновлять железо, да что ж такое. Уже и видео на коре дуба не отредактировать!
Аноним (-), 21:50, 24/10/2025

> Уже и видео на коре дуба не отредактировать!
Год расцвета Full HD — приблизительно 2006-2007. Т.е. даже раньше появления Кор 2 Дуо. А теперь давай расскажи, что тогда никто не монтировал видео.
Золотое правило: старому железу — старый софт.
Ан339ним (?), 21:57, 24/10/2025

>Год расцвета Full HD — приблизительно 2006-2007.
На телевизорах.
> А теперь давай расскажи, что тогда никто не монтировал видео.
Тогда современных кодеков не было, довольствовались xvid и divx. Эх, хорошо было!
Аноним (12), 22:13, 24/10/2025

|
Но ведь обрезание без перекодироваия в ffmpeg возможно только от кейфрейма до кейфрейма.
Аноним (32), 00:10, 25/10/2025

А что разработчик должен бесплатно всё отдавать? Надо же зарабатывать на чём-то...да и лицензия ему это не запрещает...
Bob (??), 22:26, 24/10/2025

>написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron и является надстройкой над пакетом FFmpeg
а можете просто страничкой в браузере? на ккой ещё один хромиум на комп ташить?
Bob (??), 22:28, 24/10/2025

Для тех, кто пишет о "платности" - это только для обезьян.
Нормальные люди возьмут с гитхаба бесплатно.
Инфа с офсайта:
Why is it not free on the App Stores but free on GitHub?
I initially only released LosslessCut as a direct download from GitHub, as an unsigned/untrusted exe/binary file download. People were complaining that it's hard to download/install the unsigned exe file, as they need to go through these dialogs saying that this file is a threat to your computer, and anti-virus complaining about executables downloaded from the internet. Some wanted a way to automatically update the app when new versions are out. This can both be achieved by downloading through the MS and Apple App Store. Microsoft charges money for signing binaries and a yearly fee for publishing to the Microsoft Store. Therefore I decided I can sell it in the MS Store for those who want to support my continued work and want to have the benefits it gives, while at the same time providing more experimental unsigned downloads as usual. Of course anyone is also free to build LosslessCut from source code.
Аноним (28), 23:52, 24/10/2025

Снова Михоил с Моксимом штото поломали. Тестируют! Штото важное. Будут анонсы.
Аноним (28), 23:56, 24/10/2025

Подожжите. Там вскрикшот с мокоси. Кто при полном уме будет использовать это на мокось?
Аноним (-), 00:01, 25/10/2025

> Кто при полном уме будет использовать это на мокось?
Например, автор.
П.с. Можешь назвать объективные причины, почему нет?
