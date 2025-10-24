Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.66

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:27, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://opennet.ru/54110-davinci

3.4 , Аноним ( - ), 21:44, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > https://opennet.ru/54110-davinci Мне вот как владельцу группы в Телеграм, иногда нужен видеоредактор, причем желательно как раз без перекодировки. Просто обрезать видосы, например. И мне эти монстры с overkill functionality нафиг не нужны ради простого склеивания.

4.9 , Медведь ( ok ), 22:04, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Avidemux? вполне умеет в режим без перекодировки, ЕМНИП функционал примерно схож с сабжем.

4.10 , Lyrix ( ok ), 22:06, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Avidemux? :)

4.12 , Аноним ( 12 ), 22:14, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может ты на Андроиде видосы обрезаешь?

4.25 , Аноним ( 25 ), 23:21, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Телеграм У него свой же редактор есть, нет? > без перекодировки Телеграм все равно ужмет... Хаха

Ты правда думаешь, что там готовы платить за то, чтобы хранить видео в нормальном качестве? Хомы и так съедят, смотри, чтобы пальчики остались.

5.27 , Аноним ( 27 ), 23:38, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как это отменяет факта что просто обрезать у себя на компе без перекодировки быстрее чем с перекодировкой.. кто его там и куда будет перекодировать это будет потом и не у себя.

6.36 , Ан339ним ( ? ), 00:33, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело не в том, что быстрее. А что повторное перекодирование ухудшает качество.

3.22 , prokoudine ( ok ), 22:55, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это NLE для монтажа. Сабж -- для того, чтобы вырезать из большого видео маленькое без перекодирования.

