Выпуск видеоредактора Shotcut 25.08

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.08, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: В интерфейс предпросмотра добавлена поддержка цветового пространства BT.2020, применяемого для телевищания с высоким динамическим диапазоном (HDR-TV).

В контекстное меню экспорта добавлена пункт "Embed Markers as Chapters" для встраивания маркеров в виде глав для быстрого перехода к заданным фрагментам видео.

Обеспечено преобразование цветового пространства BT.709 в BT.2020.

Налажена работа фильтра громкости.

Решена проблема с периодическим аварийным завершением сборки для Fedora.



