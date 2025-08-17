The OpenNET Project / Index page

Выпуск видеоредактора Shotcut 25.08

17.08.2025 08:00

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.08, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В интерфейс предпросмотра добавлена поддержка цветового пространства BT.2020, применяемого для телевищания с высоким динамическим диапазоном (HDR-TV).
  • В контекстное меню экспорта добавлена пункт "Embed Markers as Chapters" для встраивания маркеров в виде глав для быстрого перехода к заданным фрагментам видео.
  • Обеспечено преобразование цветового пространства BT.709 в BT.2020.
  • Налажена работа фильтра громкости.
  • Решена проблема с периодическим аварийным завершением сборки для Fedora.


Лицензия: CC BY 3.0
