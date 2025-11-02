The OpenNET Project / Index page

Выпуск видеоредактора Shotcut 25.10

02.11.2025 22:19

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.10, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена возможность генерации изображения или видео из HTML. Например, при помощи новой функции формат HTML можно использовать для создания шаблонов c текстом, накладываемым на видео. Для обработки HTML используется Chrome или Chromium.
  • В инструменты для работы с заметками и субтитрами добавлена функция синтеза речи, позволяющая озвучить текст. Для синтеза речи задействован движок Kokorodoki с моделью Kokoro (русский язык не поддерживается).
  • Добавлена поддержка создания скриншотов и скринкастов для их добавления к видео. В Linux запись содержимого экрана осуществляется при помощи FFmpeg на системах с X11 и GNOME Shell, KDE Spectacle или OBS на системах с Wayland.
  • Добавлен видеоэффект "Печатная машинка" и генератор видео с изображением процесса набора текста.

  • В меню свойств добавлены пункты: "Открыть с помощью" для редактирования изображений и звука во внешнем приложении; "Перезагрузить" для повторного открытия файла после его изменения на диске.
  • Для работы теперь требуется как минимум версия glibc 2.35 (Ubuntu 22.04). FFmpeg обновлён до ветки 8. Обновлены библиотеки SVT-AV1, libaom, dav1d, libvpx, libwebp и whisper.cpp.


  • 1.1, Ан333ним (?), 23:29, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Круто
     
  • 1.2, Ан333ним (?), 23:29, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Там кишки xixлов по всему покровску распдарасило, спешите видеть.
     
     
  • 2.5, свобода (?), 00:53, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Максимка не удалит этот комментарий. Удалит мой :)
     
     
  • 3.6, Ан333ним (?), 01:21, 03/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.12, Аноним (12), 04:46, 03/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.9, Аноним (9), 02:02, 03/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.3, Аноним (3), 00:02, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А это не та Оливия, которая танцевала с Траволтой в "Бриолине"?
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:12, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    неточность: ссылка на   flatpak ведёт на страницу с пакетом 3 мес. давности
    и в анонсе написано, что не выпустили
     
  • 1.8, Аноним (8), 01:59, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Простой видеоредактор? Хотя, такими темпами от скоро трансформируется в професиональный...
     
  • 1.10, prokoudine (ok), 02:07, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интонация ИИ-голоса в примере — жесть, конечно.
     

