Выпуск видеоредактора Shotcut 25.10

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.10, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: Добавлена возможность генерации изображения или видео из HTML. Например, при помощи новой функции формат HTML можно использовать для создания шаблонов c текстом, накладываемым на видео. Для обработки HTML используется Chrome или Chromium.

В инструменты для работы с заметками и субтитрами добавлена функция синтеза речи, позволяющая озвучить текст. Для синтеза речи задействован движок Kokorodoki с моделью Kokoro (русский язык не поддерживается).

Добавлена поддержка создания скриншотов и скринкастов для их добавления к видео. В Linux запись содержимого экрана осуществляется при помощи FFmpeg на системах с X11 и GNOME Shell, KDE Spectacle или OBS на системах с Wayland.

Добавлен видеоэффект "Печатная машинка" и генератор видео с изображением процесса набора текста.





В меню свойств добавлены пункты: "Открыть с помощью" для редактирования изображений и звука во внешнем приложении; "Перезагрузить" для повторного открытия файла после его изменения на диске.

Для работы теперь требуется как минимум версия glibc 2.35 (Ubuntu 22.04). FFmpeg обновлён до ветки 8. Обновлены библиотеки SVT-AV1, libaom, dav1d, libvpx, libwebp и whisper.cpp.



