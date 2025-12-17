The OpenNET Project / Index page

Выпуск Cozystack 0.38, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

17.12.2025 17:20

Доступен выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.38, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap. В рамках платформы можно по клику разворачивать Kafka, FerretDB, PostgreSQL, Cilium, Grafana, Victoria Metrics и другие сервисы.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

В новом выпуске:

  • Реализована поддержка VPC (Virtual Private Cloud), позволяющая администраторам платформы создавать изолированные сетевые сегменты для tenant-ных приложений. VPC обеспечивают сетевую изоляцию и позволяют гибко управлять топологией сети, подсетями и маршрутизацией. VPC могут включать в себя несколько подсетей, а администраторы могут добавлять в настройки подсетей, диапазоны IP-адресов, параметры шлюза и конфигурацию DNS. Функциональность VPC интегрирована в web-интерфейс Cozystack.
  • В панель управления Cozystack встроена поддержка VNC, позволяющая получить доступ к консоли виртуальной машины непосредственно из web-интерфейса без необходимости использования внешних инструментов.


    >Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов.

    На каком языке пишутся сервисы? Где можно на примеры глянуть?

    >В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD.

    В документации фигурирует дистрибутив Talos. Вопрос, а на любой другой, произвольный серверный дистрибутив его можно установить? Например, Ubuntu Server.

     

