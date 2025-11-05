Выпуск Cozystack 0.37, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

Доступен выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.37, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0. В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap. В рамках платформы можно по клику разворачивать Kafka, FerretDB, PostgreSQL, Cilium, Grafana, Victoria Metrics и другие сервисы. Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера. За последние полтора месяца команда проекта выпустила новые версии 0.36 и 0.37. Среди изменений в данных выпусках: С нуля переписан интерфейс пользователя. В качестве основы задействован проект openapi-ui.

В интерфейсе появился селектор кластера. Сейчас дашборд работает в режиме одного кластера (по одному дашборду на кластер). В будущем этот же интерфейс будет использоваться для мультикластерного режима.

На экране кластера теперь сразу видны все доступные пространствам имё. Список формируется через агрегирующий слой Kubernetes (tenant namespace), поэтому показаны только те пространства, к которым есть доступ.

Создание ресурсов теперь идёт через формы, автоматически сгенерированные из Kubernetes OpenAPI. Комментарии из YAML не нужны: поля и валидация берутся напрямую из спецификаций.

Спецификация новых приложений формируется из Helm-чартов с помощью cozy-values generator, а введённые поля в форме синхронно отражаются в итоговом YAML.

Модули управления tenent-ами переехали в секцию администрирования: здесь можно создавать субтенанты и ставить для них специфические модули/приложения (доступ зависит от роли и прав пользователя).

Запланировано добавление вкладки с VNC-консолью для виртуальных машин. Для некоторых типов ресурсов будут добавлены специальные вкладки/поля (например, для KubeVirt-ВМ).

Стабилизирован механизм управления ресурсами для tenent-ов Cozystack. Администраторы платформы теперь могут задавать явные лимиты CPU, памяти и хранилища для каждого tenant-namespace в спецификации tenent-а. Таким образом ни один из tenent-ов не может «съесть» всё, оставив другие tenent-ы без ресурсов.

Добавлен компонент Kube-OVN Plunger для непрерывного отслеживания состояния центрального управляющего кластера сети Kube-OVN. Внешний агент собирает статус кластера OVN и информацию о консенсусе, показывает метрики Prometheus и поток событий через SSE (Server-Sent Events).

Дополнение CoreDNS теперь разворачивается через Helm-чарт и настраивается в спецификации кластера (автомасштабирование, число реплик, сервисный IP и др.). CoreDNS можно конфигурировать как в дашборде, так и через API Cozystack.

S3-хранилище на базе SeaweedFS стало более гибким на уровне компонентов. Helm-чарт позволяет независимо настраивать каждый компонент и его ресурсы: master-узлы, volume-серверы (с поддержкой множества зон), базу данных и S3-шлюз. Администраторы могут задавать для каждого компонента количество реплик, лимиты CPU/памяти и объём хранилища.

Интегрирована ФС SeaweedFS 3.97 с поддержкой серверного шифрования бакетов S3 (SSE-C, SSE-KMS, SSE-S3). При обновлении Cozystack будет обновлена версия SeaweedFS, а спецификация сервисов — автоматически преобразована к новому формату.

NGINX-контроллер теперь настраивается на уровне каждой реплики: можно задавать запросы/лимиты CPU и памяти напрямую или выбирать один из готовых пресетов.

Если у виртуальной машины назначен внешний IP, он всегда используется для egress-трафика, независимо от метода назначения этого IP.



