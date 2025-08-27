The OpenNET Project / Index page

Выпуск Cozystack 0.35, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

27.08.2025 21:08

Доступен выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.35, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap. В рамках платформы можно по клику разворачивать Kafka, FerretDB, PostgreSQL, Cilium, Grafana, Victoria Metrics и другие сервисы.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

В новой версии разработчики проекта серьёзно продвинулись в сторону модульной архитектуры, которая позволит пользователям быстро добавлять в платформу собственные приложения и сервисы. Главные изменения:

  • Улучшение Cozystack API: реализованы точные типы данных, в том числе сложные объекты, проверки значений и корректные значения по умолчанию для большего числа полей. Уточнение спецификации API было необходимо для разработки нового фронтенда Cozystack, который пока находится в разработке.
  • Поддержка внешних источников приложений. В каталог Cozystack теперь можно добавлять собственные или сторонние приложения.
  • Выделенные кластеры Cozystack для S3, которые можно подключить к основному кластеру. В систему мониторинга интегрирован SeaweedFS и имеет собственную панель Grafana для мониторинга.
  • Интегрированная поддержка Hetzner RobotLB, благодаря которой можно резвёртывать рабочие кластеры в Hetzner.
  • Встроенная поддержка ClickHouse Keeper.
  • Flux-operator обновлён до версии 0.28.0.


  • 1.2, Аноним (2), 21:14, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно
    Я просто в проксмоксе виртуалку создам и туда постгрес подниму
     
     
  • 2.3, UAE (?), 22:05, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    deport
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 22:19, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и не разрабатывают козийстек для админов локалхостов.
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:27, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом виртуалка или сервер испарился и плакала посгря.
    Все сидеть и опять ручками ручками и это если бекап остался. Не жизнь а сказка просто.

    А если таких посгрей надо 80 штук так и вообще от счастья прыгать можно.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:36, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть сто штук, там данных от силы два мегабайта на все сто. И бэкапов отродясь не было, зачем они на локалхосте для c:\laba1?
     

  • 1.7, Аноним (6), 22:38, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расскажите как у вас в проде с SeaweedFS складывается. Какие объёмы храните, в каком конфиге, какая пропускная способность? Что ломается? Приходилось ли спасать данные? Как спасали, если приходилось?
     
     
  • 2.10, Водоросль (?), 23:06, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто не надо. Не стоит вскрывать эту тему. Если пытаться хранить что-то больше двух с половиной файлов, то начинаются упражнения вприсядку.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:07, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем спасать данные, если можно на следующий день устроится на другую работу
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:40, 27/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про deckhouse уже пмсали? Писали же да?
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 22:48, 27/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё так же community edition куцый и остальное за деньги?
     

