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Проект etcd-await-election для запуска процессов с учётом выбора лидирующего экземпляра

11.07.2024 09:06

Команда Ænix представила новый проект etcd-await-election, который позволяет выполнять операцию "leader election" на нескольких узлах с помощью распределённого хранилища etcd, для того чтобы гарантировать выполнение только одного экземпляра процесса в кластерных окружениях. Проект продолжает развитие идеи k8s-await-election, гарантируя эксклюзивный запуск пользовательского процесса, только после проведения выборов лидирующего экземпляра сервиса, но в отличие от него не требует наличия Kubernetes и работает напрямую с etcd. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Поддерживается SSL, быстрое восстановление при перезапуске, перехват блокировки в приоритетном режиме и контроль выполнения процесса. Если блокировка по какой-то причине была потеряна, пользовательский процесс незамедлительно будет остановлен.

Дополнительно можно отметить обновление развиваемой той же командой разработчиков PaaS-платформы Cozystack 0.9.0, которая позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. В новом выпуске разрешено изменять параметры для нод-групп и обновлены версии компонентов (Kubernetes 1.30.1, KubeVirt 1.2.2, Kamaji 1.0.0, Piraeus 2.5.1).

  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/aenix_io/115...)
  2. OpenNews: Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes
  3. OpenNews: Разработка распределённого хранилища etcd переведена в организацию CNCF
  4. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  5. OpenNews: Релиз Cozystack 0.8.0, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
Автор новости: Андрей Квапил
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61522-etcd
Ключевые слова: etcd, paas, cozystack
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 11/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала думал, что за сложную логистику штука должна делать, потом вижу - кубернетес. Всё, ясно, спасибо.

    Я до сих пор не понимаю, почему Kubernetes нужен.

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:14, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Я до сих пор не понимаю, почему Kubernetes нужен.

    Чтобы дети, рождённые девятью женщинами, не разваливались на части.

     
  • 2.5, Аноним (5), 10:15, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А тебе и не обязательно понимать.
     
  • 2.6, penetrator (?), 10:21, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я до сих пор не понимаю, почему Kubernetes нужен.

    Потому что существует огромное количество разработчиков, выдресированных на облака.
    И как только они столкнулись с реальностью, а не с cloud-native маркетингом, у них стало 2 проблемы.
    - Огромная стоимость облачных ресурсов.
    - Необходимость хоть как-то этот шлак масштабировать с учетом первого пункта.

    Смысла без облаков в нем нет, но даже там по своей сути у них получился костыль по всем фронтам.
    В качестве плюсов можно выделить автоматический деплоймент из коробки (такое же ущербное решение, но зато можно прикрутить тыц тыц и в продакшен).

    Называется это всё вместе с микросервисами (которые не нужны в 80-90% проектов, но которые упорно пытаются распихать по разным инстансам в том числе в k8s) - modern stack, что по сути все равно вертикальное масштабирование, а не горизонтальное. Но на весь этот маразматический прон наяривают модно-молодежные парни. Вот так и живем.

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 10:37, 11/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за развёрнутый ответ. Я только видел пыжашихся и сопящих админов, ненавидщих эту штуку, а пользы - никакой.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:42, 11/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним ww (?), 09:52, 11/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем оно нужно на практике? Сможет ли оно, к примеру, решить проблему, когда нужно запустить сервис-шедулер отказоустойчиво? Чтобы суммарно они отрабатывали не чаще раз в N времени, в независимости от того, упал ли кто-то или нет
     

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