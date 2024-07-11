Проект etcd-await-election для запуска процессов с учётом выбора лидирующего экземпляра

Команда Ænix представила новый проект etcd-await-election, который позволяет выполнять операцию "leader election" на нескольких узлах с помощью распределённого хранилища etcd, для того чтобы гарантировать выполнение только одного экземпляра процесса в кластерных окружениях. Проект продолжает развитие идеи k8s-await-election, гарантируя эксклюзивный запуск пользовательского процесса, только после проведения выборов лидирующего экземпляра сервиса, но в отличие от него не требует наличия Kubernetes и работает напрямую с etcd. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Поддерживается SSL, быстрое восстановление при перезапуске, перехват блокировки в приоритетном режиме и контроль выполнения процесса. Если блокировка по какой-то причине была потеряна, пользовательский процесс незамедлительно будет остановлен.

Дополнительно можно отметить обновление развиваемой той же командой разработчиков PaaS-платформы Cozystack 0.9.0, которая позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. В новом выпуске разрешено изменять параметры для нод-групп и обновлены версии компонентов (Kubernetes 1.30.1, KubeVirt 1.2.2, Kamaji 1.0.0, Piraeus 2.5.1).



