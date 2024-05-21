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Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux

21.05.2024 14:12

Разработчики свободной PaaS-платформы Cozystack подготовили проект Talm, призванный упростить конфигурацию bare-metal серверов для Talos Linux, операционной системы для запуска Kubernetes, которая имеет Kubernetes-подобное API и настраивается одним Yaml-манифестом. Несмотря на то что Talm был создан для описания декларативной установки Cozystack, он не привязан конкретно к этой платформе и может использоваться для управления любыми конфигурациями Talos Linux. Проект развивается под лицензией MPL.

Необходимость разработки ещё одного менеджера конфигураций для Talos Linux обусловлена ориентацией на bare-metal серверы. Разработчики стремились создать наиболее простой интерфейс, похожий на Helm и kubectl, хорошо знакомые утилиты администраторам Kubernetes.

Ввиду того, что каждый физический сервер имеет различную конфигурацию (MAC-адреса, интерфейсы и диски), необходимо иметь отдельный конфигурационный файл под каждую ноду. Нужен простой менеджер, который позволял бы генерировать такие файлы конфигурации на основе собранной информации и декларативно обновлять их.

Для этого используется динамическая генерация файлов конфигурации по заданному шаблону. Есть готовые пресеты "generic" и "cozystack". Talm умеет на этапе генерации собирать информацию из Talos API и использовать её для результирующих конфигураций. Эти файлы конфигурации не содержат секретов, а только изменения, что позволяет удобно хранить их в Git и управлять ими декларативно.

В большинстве Talm повторяет структуру Helm, оперируя понятием чарт, в котором описываются шаблоны для генерации конфигурации. Поддерживаются Helm-подобные функции lookup для опроса Talos API напрямую и сбор дополнительных метаданных для генерации файлов конфигурации с использованием "go templates" и библиотеки sprig.

Команда: 


    talm template -t templates/controlplane.yaml -e 1.2.3.4 -n 1.2.3.4 > nodes/srv1.yaml

Опрашивает ноду "1.2.3.4" по API, генерирует для неё новый файл конфигурации из шаблона, подставляя необходимые данные. Полученный файл конфигурации можно сразу же применить одной лишь командой: 


    talm apply -f nodes/srv1.yaml

Также в каждом таком файле конфигурации Talm устанавливает свой modeline, в котором запоминает эндпоинты ноды и шаблоны, из которых он был получен, чтобы их было удобно применять и обновлять без указания дополнительных опций. Talm поддерживает все те же команды, что и upstream утилита talosctl, но позволяет передавать им конфигурационный файл ноды, например: 


    talm dashboard -f nodes/srv1.yaml -f nodes/srv2.yaml -f nodes/srv3.yaml

выведет интерактивный дашборд для всех трёх нод. А команда: 


    talm get routes -f nodes/srv1.yaml

выведет список роутов на ноде "srv1"

При необходимости файлы конфигурации можно выгрузить с опцией "--full" на отдельный PXE-сервер, что позволяет нодам скачивать их автоматически. Таким образом, Talm сохраняет вариативность bare-metal серверов, обеспечивая удобное управление ими в соответствии с лучшими практиками GitOps.

  1. OpenNews: Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes
  2. OpenNews: Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes
Автор новости: kvaps
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61223-talos
Ключевые слова: talos, cozystack
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:32, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Странно, чет эксперды по bare-metal в каментах молчат
     
     
  • 2.2, Максимка (??), 14:34, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что они ради интереса должны говорить?🧐

    без подкола, реально интересно

     
     
  • 3.13, 12yoexpert (ok), 14:51, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Bare_machine

    в статье безграмотно используется термин bare metal, от чего у грамотных людей законно пригорает

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:11, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём конкретно безграмотность использования термина? Лично я из статьи под оголенным металлом понял именно то что и подразумевает статья на Википедии
     
  • 2.8, Эксперт по оголенному металу (?), 14:46, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответственно заявляю, что дома стоит 5 серверов, на неделю буду покупать 6-й. Зачем нужен сабж не понимаю.
     
  • 2.16, Sw00p aka Jerom (?), 15:05, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    два года как не завозят если че :) вот и молчат
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:11, 21/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (19), 14:34, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и настраивается одним Yaml-манифестом.

    Слов понапридмывают, а мне потом запоминать чем манифест отличается от гефеста.

     
     
  • 2.5, Аноним (20), 14:36, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты хотел сконцентрировать все знания в себе и стать незаменимым специалистом? Не тут то было.
     
     
  • 3.9, Эксперт по оголенному металу (?), 14:48, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, для этого надо поднимать телефонию и почту селфхост.
     
  • 3.10, 12yoexpert (ok), 14:48, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чтобы мошеннические стартапы с мошеннических игрек комбинаторов не хайповали на намеренной порче терминологии, от этого страдают специалисты, когда им приходится общаться со вкатышами после курсов
     
     
  • 4.12, Аноним (19), 14:50, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как можно портить терминологию? Она либо есть, либо её нет.
     
     
  • 5.14, 12yoexpert (ok), 14:51, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    легко, берёшь и называешь не ноду нодой, а ноду называешь ещё как-нибудь по-другому, все путаются

    в том вся суть кубернетисов (ну, кроме диких тормозов)

     
     
  • 6.17, Аноним (20), 15:10, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто ты кубер нигде кроме своего ноута на целероне не запускал никогда.
     
  • 6.21, Аноним (19), 15:12, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Девопсы называют кубернетис ноду не нодой, а как?
     

  • 1.6, Werwolf (ok), 14:41, 21/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    они: Вам нужен только один yaml!
    так же они:
    > yaml сборки приложения
    > yaml сборки контейнера
    > yaml запихивания контейнера в куб
    > yaml разворачивания куба
    > yaml для настройки ОС для разворачивания куба
    > yaml для установки ОС для разворачивания куба
    > yaml для настройки железа для установки ОС для разворачивания куба
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:11, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а ты сделал yaml, который заставит тебя работать, вместо клепания комментов?
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:17, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это фигня, вот у ансибла там вообще принято создавать папки, а внутри них подпапки с одинаково названными ямлами: мояпапка/handlers/main.yml, мояпапка/tasks/main.yml. Удачи открывать это в текстовом редакторе, где все открытые файлы называются main.yml!
     

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