Релиз Cozystack 0.8.0, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

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|1.1, Аноним (1), 21:45, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes
Во, отлично. В этих виртуальных машинах поднимаем куб, а в нем виртуальные машины и т.д. Бесконечный ресселинг.
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|2.3, Аноним (3), 21:59, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реселлингом можно и без этих выкрутасов заниматься, а вот проверить зрелость технологического стека таким образом можно. Правда, можно и другим, но кому-то и матрёшка игрушка.
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|3.5, Аноним (5), 22:38, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле, это нужно для изоляции клиентов/пользователей. Внутри одного кластера кубика изоляция чисто номинальная (от честных людей), поэтому для серьёзных задач на каждого tenant-а нужен свой кластер. Разумеется, на разных виртуалках. Ну и чтобы была возможность масштабировать клиентские кластеры из общего пула ресурсов.
Для этого нужна платформа виртуализации с динамическим управлением. Можно, наверное, взять OpenStack, но зачем тащить ещё один компонент, если можно поднимать виртуалки кубиком? Разумеется, корневой кубик контролируется админами стека, а внутри клиентских кластеров можно хоть свинкой скакать.
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|4.7, Аноним (3), 23:30, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примерно так и делаем. Правда, не из-за безопасности тенантов, а чисто ради удобства обслуживания. Пока Kubevirt не «вырос», запускали qemu вручную. Но с Kubevirt значительно удобнее. Хороший продукт.
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|5.10, Аноним (5), 23:58, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Правда, не из-за безопасности тенантов, а чисто ради удобства обслуживания.
А чем именно удобнее? Распределение нагрузки на etcd по кластерам?
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|6.11, Аноним (3), 00:41, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Долго расписывать, но если вкратце, то оказалось что куб развернуть проще, чем с Openstack возиться, что на железе, что у провайдеров, плюс одна и та же платформа — и людей проще нанимать, и админам меньше в голове держать. Когда не знали про Talos, раскатывали при помощи kubeadm сразу из cloud-init на любой совместимой платформе. А с Talos делаем из того же cloud-init kexec в их ядро/инитрд из любого линукса по умолчанию и понеслась. Никакой возни с ушлёпскими интерфейсами и апи провайдеров — просто загрузите нам любой мейнстримный линукс, дальше мы сами.
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|7.12, Аноним (5), 01:35, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, речь про OpenStack vs KubeVirt. Тогда понятно.
Мне показалось, что "не из-за безопасности тенантов, а из-за удобства обслуживания" — речь идёт про расселение клиентских нагрузок по "вложенным" кубикам.
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|1.6, Аноним (5), 22:41, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, если Квапил или товарищи будут читать этот тред: чем обусловлен выбор CNPG вместо Zalando в качестве пакета постгреса?
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