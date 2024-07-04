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Релиз Cozystack 0.8.0, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

04.07.2024 20:51

Опубликован выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 0.8.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

В качестве базового стека технологий используется Talos Linux и Flux CD. Образы с системой, ядром и необходимыми модулями формируются заранее, и обновляются атомарно, что позволяет обойтись без таких компонентов как dkms и пакетный менеджер, и гарантировать стабильную работу. Предоставляется простой метод установки в пустом дата-центре с помощью PXE и debian-подобного установщика talos-bootstrap.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера.

В новой версии:

  • FluxCD обновлён до версии 2.3. Полностью переработана логика установки FluxCD, а community helm-чарт заменён на официальный fluxcd-оператор.
  • Добавлена поддержка управляемых (managed) расширений для пользовательских кластеров: теперь в них одним кликом в GUI можно устанавливать ingress-nginx, cert-manager и FluxCD.
  • Добавлена возможность маршрутизировать трафик на пользовательские Kubernetes-кластеры через основной ingress-контроллер.
  • Добавлены e2e-тесты.
  • Для PostgreSQL реализована возможность включать синхронную репликацию на основе кворума.
  • Добавлена базовая поддержка архитектуры ARM для набора distro-hosted.
  • Улучшения в DX: добавлен kustomize-обработчик, так что теперь make apply / make diff моделирует операцию "apply", как если бы она была сделана через FluxCD, и показывает только актуальные изменения.
  • Включённый в состав платформы Etcd-оператор обновлён до версии 0.3.0:
    • Добавлена поддержка ARM.
    • Проработана архитектура оператора, отрисован flow chart, внесено изменение, улучшающее проверку статуса.
    • Улучшена работа с хранилищем: режим автоупаковки теперь включён по умолчанию, добавлена логика для автоматического вычисления quota-backend-bytes, которое теперь устанавливается автоматически до 95% от размера PVC (по умолчанию etcd ничего не знает о размере хранилища, а новая функция включает автоматические настройки хранилища по умолчанию).


  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/aenix_io/110...)
  2. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  3. OpenNews: Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes
  4. OpenNews: Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes
  5. OpenNews: Выпуск Cilium 1.4, сетевой системы для Linux-контейнеров, основанной на BPF
Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61489-cozystack
Ключевые слова: cozystack
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes

    Во, отлично. В этих виртуальных машинах поднимаем куб, а в нем виртуальные машины и т.д. Бесконечный ресселинг.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:59, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реселлингом можно и без этих выкрутасов заниматься, а вот проверить зрелость технологического стека таким образом можно. Правда, можно и другим, но кому-то и матрёшка игрушка.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:38, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, это нужно для изоляции клиентов/пользователей. Внутри одного кластера кубика изоляция чисто номинальная (от честных людей), поэтому для серьёзных задач на каждого tenant-а нужен свой кластер. Разумеется, на разных виртуалках. Ну и чтобы была возможность масштабировать клиентские кластеры из общего пула ресурсов.

    Для этого нужна платформа виртуализации с динамическим управлением. Можно, наверное, взять OpenStack, но зачем тащить ещё один компонент, если можно поднимать виртуалки кубиком? Разумеется, корневой кубик контролируется админами стека, а внутри клиентских кластеров можно хоть свинкой скакать.

     
     
  • 4.7, Аноним (3), 23:30, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно так и делаем. Правда, не из-за безопасности тенантов, а чисто ради удобства обслуживания. Пока Kubevirt не «вырос», запускали qemu вручную. Но с Kubevirt значительно удобнее. Хороший продукт.
     
     
  • 5.10, Аноним (5), 23:58, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правда, не из-за безопасности тенантов, а чисто ради удобства обслуживания.

    А чем именно удобнее? Распределение нагрузки на etcd по кластерам?

     
     
  • 6.11, Аноним (3), 00:41, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долго расписывать, но если вкратце, то оказалось что куб развернуть проще, чем с Openstack возиться, что на железе, что у провайдеров, плюс одна и та же платформа — и людей проще нанимать, и админам меньше в голове держать. Когда не знали про Talos, раскатывали при помощи kubeadm сразу из cloud-init на любой совместимой платформе. А с Talos  делаем из того же cloud-init kexec в их ядро/инитрд из любого линукса по умолчанию и понеслась. Никакой возни с ушлёпскими интерфейсами и апи провайдеров — просто загрузите нам любой мейнстримный линукс, дальше мы сами.
     
     
  • 7.12, Аноним (5), 01:35, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, речь про OpenStack vs KubeVirt. Тогда понятно.
    Мне показалось, что "не из-за безопасности тенантов, а из-за удобства обслуживания" — речь идёт про расселение клиентских нагрузок по "вложенным" кубикам.
     

  • 1.4, Аноним (5), 22:34, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Полностью переработана логика установки FluxCD, а community helm-чарт заменён на официальный fluxcd-оператор.

    Речь про https://github.com/controlplaneio-fluxcd/flux-operator/ ?
    Он же ещё сейчас в стадии пре-альфы.

     
  • 1.6, Аноним (5), 22:41, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, если Квапил или товарищи будут читать этот тред: чем обусловлен выбор CNPG вместо Zalando в качестве пакета постгреса?
     

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