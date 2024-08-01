Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS

Команда Ænix совместно с сообществом выпустила новый COSI-драйвер для распределённой файловой системы SeaweedFS, позволяющий использовать интерфейс COSI (Container Object Storage Interface) для интеграции поддержки SeaweedFS в Kubenretes. Драйвер вводит новые сущности, такие как BucketClaim, Bucket и BucketAccess для декларированного определения контейнеров хранения объектов (S3 Bucket) и управления доступа к ним по принципу PVC (Persistent Volume Claim). Код драйвера написан на языке Go, опубликован под лицензией Apache 2.0 и передан сообществу SeaweedFS. Ведётся работа над добавлением поддержки S3 Bucket в PaaS-платформу Cozystack, которая позволит автоматически заказывать bucket-ы прямо из Kubernetes.



