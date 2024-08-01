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Опубликован код COSI-драйвера для SeaweedFS

01.08.2024 09:36

Команда Ænix совместно с сообществом выпустила новый COSI-драйвер для распределённой файловой системы SeaweedFS, позволяющий использовать интерфейс COSI (Container Object Storage Interface) для интеграции поддержки SeaweedFS в Kubenretes. Драйвер вводит новые сущности, такие как BucketClaim, Bucket и BucketAccess для декларированного определения контейнеров хранения объектов (S3 Bucket) и управления доступа к ним по принципу PVC (Persistent Volume Claim). Код драйвера написан на языке Go, опубликован под лицензией Apache 2.0 и передан сообществу SeaweedFS. Ведётся работа над добавлением поддержки S3 Bucket в PaaS-платформу Cozystack, которая позволит автоматически заказывать bucket-ы прямо из Kubernetes.

  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/aenix_io/127...)
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  4. OpenNews: Проект Cozystack выпустил Talm, менеджер конфигураций для Talos Linux
  5. OpenNews: Первый альфа-выпуск etcd-оператора для Kubernetes
Автор новости: Timur Tukaev
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61642-seaweedfs
Ключевые слова: seaweedfs
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:28, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хорошее название, команда сразу направляет пользователей в нужное направление.
     
  • 2, Аноним (2), 13:05, 01/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кубенретес? Надо изучить, чем от кубернетиса отличается
     
     
  • 3, DeerFriend (?), 13:12, 01/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А также от кубернетуса, кубера, куба, к8s и тд
     
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