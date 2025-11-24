Релиз StartWine-Launcher 412, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 412, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK. Основные изменения: Обновлён список версий Wine, dxvk и vkd3d. Добавлены старые версии Wine staging и Proton Ge.

Добавлена ​​функция создания резервной копии сохранений. Теперь они будут создаваться автоматически каждые 5 дней после закрытия игры или приложения.

В конфигурационные файлы app_config добавлены параметры тонкой настройки для опытных пользователей.

Возвращено отображение всплывающих окон в режимах OpenGL и Vulkan.

Кэш шейдеров по умолчанию размещён в каталоге "/home/user/.cache".

Добавлен репозиторий Huggingface для загрузки и установки StartWine.

Изменена логика загрузки Proton Ge - при загрузке в StartWine он отображается в родном каталоге Steam "/home/user/.steam/root/compatibilitytools.d".

Исправлены вспомогательные функции в sw_runlib.

Исправлена ​​автоматическая установка EA Launcher.

Исправлена ​​функция обновления StarWine через графический интерфейс.



