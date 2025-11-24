The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз StartWine-Launcher 412, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

24.11.2025 07:01

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 412, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

Основные изменения:

  • Обновлён список версий Wine, dxvk и vkd3d. Добавлены старые версии Wine staging и Proton Ge.
  • Добавлена ​​функция создания резервной копии сохранений. Теперь они будут создаваться автоматически каждые 5 дней после закрытия игры или приложения.
  • В конфигурационные файлы app_config добавлены параметры тонкой настройки для опытных пользователей.
  • Возвращено отображение всплывающих окон в режимах OpenGL и Vulkan.
  • Кэш шейдеров по умолчанию размещён в каталоге "/home/user/.cache".
  • Добавлен репозиторий Huggingface для загрузки и установки StartWine.
  • Изменена логика загрузки Proton Ge - при загрузке в StartWine он отображается в родном каталоге Steam "/home/user/.steam/root/compatibilitytools.d".
  • Исправлены вспомогательные функции в sw_runlib.
  • Исправлена ​​автоматическая установка EA Launcher.
  • Исправлена ​​функция обновления StarWine через графический интерфейс.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RusNor/Star...)
  2. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 411, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  3. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  5. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  6. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
Автор новости: Бредущий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64310-startwine
Ключевые слова: startwine, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Джаред (?), 08:00, 24/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Код зоны 412 — это оригинальный код зоны для Пенсильвании. Разрабы из Питтсбурга наверно.
     
  • 2, soarin (ok), 08:02, 24/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    LC_MESSAGES/en.po
    msgid "Oops! Nothing to run..."
    msgstr "Oops! Nothing to run..."
    msgid "Do you really want reset settings?"
    msgstr "Do you really want reset settings?"

    А что это за ужас с переводом?

     
  • 3, Аноним (3), 08:27, 24/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Новая версия playlinux/lutris/bottles/portproton... Что там еще есть? Кстати, а чего это playlinux захерел?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру