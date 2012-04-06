The OpenNET Project / Index page

Релиз StartWine-Launcher 411, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

17.09.2025 16:49

Опубликован выпуск приложения StartWine-Launcher 411, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

В новой версии:

  • Обновлена резервная копия префикса по умолчанию.
  • Обновлены конфигурации префиксов.
  • Обновлён список версий Wine, dxvk и vkd3d.
  • Обновлены библиотеки в utils.
  • Исправлена опция DLSS.
  • Исправлены вспомогательные функции в sw_runlib.
  • Исправлена автоматическая установка Steam, Epic Games, Battle.net, HoYoPlay, Lesta Games, PopcoTime, Rockstar Games, Ubisoft, EVE Online и Wargaming.net.
  • Удалены сообщения о режимах OpenGL и Vulklan.
  • Добавлены цвета вывода в терминале.
  • Проводник Wine теперь открывается в каталоге drive_c текущего префикса.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RusNor/Star...)
  2. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 410, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  3. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  5. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  6. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
Автор новости: Бредущий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63893-startwine
Ключевые слова: startwine, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, дАнон (?), 17:07, 17/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    такая же спорная нужность как и у PortProton
     
  • 2, Аноним (2), 17:11, 17/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    А зачем это всё? Примитивный баш скрипт всё ровно то же самое сделает.
     
