Релиз StartWine-Launcher 411, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

Опубликован выпуск приложения StartWine-Launcher 411, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK. В новой версии: Обновлена резервная копия префикса по умолчанию.

Обновлены конфигурации префиксов.

Обновлён список версий Wine, dxvk и vkd3d.

Обновлены библиотеки в utils.

Исправлена опция DLSS.

Исправлены вспомогательные функции в sw_runlib.

Исправлена автоматическая установка Steam, Epic Games, Battle.net, HoYoPlay, Lesta Games, PopcoTime, Rockstar Games, Ubisoft, EVE Online и Wargaming.net.

Удалены сообщения о режимах OpenGL и Vulklan.

Добавлены цвета вывода в терминале.

Проводник Wine теперь открывается в каталоге drive_c текущего префикса.



