Релиз StartWine-Launcher 411, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

Опубликован выпуск приложения StartWine-Launcher 411, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.
В новой версии:
- Обновлена резервная копия префикса по умолчанию.
- Обновлены конфигурации префиксов.
- Обновлён список версий Wine, dxvk и vkd3d.
- Обновлены библиотеки в utils.
- Исправлена опция DLSS.
- Исправлены вспомогательные функции в sw_runlib.
- Исправлена автоматическая установка Steam, Epic Games, Battle.net, HoYoPlay, Lesta Games, PopcoTime, Rockstar Games, Ubisoft, EVE Online и Wargaming.net.
- Удалены сообщения о режимах OpenGL и Vulklan.
- Добавлены цвета вывода в терминале.
- Проводник Wine теперь открывается в каталоге drive_c текущего префикса.