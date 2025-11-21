HP и Dell начали отключать аппаратную поддержку HEVC в ноутбуках

|
|2.5, Аноним (5), 11:57, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Платный подогрев задницы по подписке в твоей же «собственной» машине - это уже норма сегодняшнего дня.
|3.16, Аноним (16), 12:13, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А то что операционка в твоём телефоне не твоя, а эпла или Гугла тебя же не смущает, почему-то.
|4.22, Аноним (5), 12:19, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это информация, с ней всегда так было. Рассказ в книге тоже не мой, хотя сама книга моя. Ну и что, мне от этого ни тепло, ни холодно.
|5.39, Аноним (39), 12:43, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты на сайте про новости свободного программного обеспечения, не знаешь что такое свободное программное обеспечение?
Также, что касается рассказа в книжке. Не путай авторское право и право авторства. Это разные вещи.
|3.45, КО (?), 12:57, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Норма для адептов яблока, а не адекватных людей простите пожалуйста
|1.6, Аноним (-), 11:58, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Вот поэтому нужно сидеть на старом железе. Здесь нет дрм и прочих блобов. Недавно накатил coreboot на свою 440bx под второй пень. Ляпота.
|3.28, Аноним (28), 12:26, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Купить что-нибудь гораздо старее? Что-нибудь компактное, типа PDP-11.
|3.29, Аноним (29), 12:27, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нужно уже сейчас запастись старым железом, чтобы его хватило на всю жизнь. Одно сдохнет, другое есть, или отдельные компоненты доноры.
|2.27, Аноним (29), 12:25, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Плюсую. У мну libreboot на thinkpad с Core2Duo. И никакой проприетарщины.
|2.34, Аноним (-), 12:31, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Там не то что HEVCа нету, там хорошо если H.264 будет аппаратно декодиться.
А про 4к вообще можно забыть.
> Вот поэтому нужно ездить на старых жигулях. Здесь нет непосредственного впрыска и прочих абс/подушек. Недавно накатил бояры за свою ласточку. Ляпота.
|3.40, Аноним (40), 12:45, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так вроде десятилетнее старьё поддерживает декодирование h265. Ты серьёзно предлагаешь сегодня десятилетними карточками пользоваться? А вот 4к бюджетное 15-летнее железо даже на процессоре тянуло (h265 только без высокого битрейта, а он там будет).
|3.41, Аноним (41), 12:47, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>хорошо если H.264 будет аппаратно декодиться
у него может стример домашний вещает в нужном кодеке,
он просто для десктопа кору двух дубов предпочитает
|2.61, Аноним (61), 13:22, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вот поэтому нужно сидеть на старом железе.
На старом железе нет HVEC, на новом тоже нет. Но сидеть нужно на старом?
|1.9, Аноним (9), 12:00, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> HEVC давно стал стандартом для видеоконференций, потокового видео и работы с мультимедийным контентом.
Ой, да ну...
|2.13, Аноним (40), 12:08, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Весь качественный контент в этом кодеке. В некачественном гугл может составить конкуренцию, но там примерно равны. И это при том, что ни в одном браузере поддержки не было без патчей. Такая ситуация была ещё 10 лет назад, да. А av1 тот же не оправдал надежд (по факту то же самое что theora), ну зато на радость корпорациям можно не платить пока.
|2.25, Аноним (25), 12:25, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
с какого? это людской труд, за него надо платить, вы же выбрали такую модель существования.
|3.48, КО (?), 12:58, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, лично ходил голосовал, полностью признаю свою вину, продолжайте страдать, терпеть и молчать как и привыкли
|4.57, Аноним (25), 13:18, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да, лично ходил голосовал
Обреченный, голосовать он ходил :)) горло смачивать ходил скажи, патенты на алгоритмы для него зло, что там еще через балон с водой сказали, строитель бандитизма?
|1.12, Evgeny (??), 12:05, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Могли бы добавить, что это именно под Виндой проявляется, под Линуксом оно будет работать.
|2.14, Аноним (40), 12:11, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Разве они не в биосе отключают? Зачем им тогда удалённый доступ и mitm в биосе, если не для этого.
|3.24, soarin (ok), 12:24, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пишут такое. Но что-то я не до конца понимаю принцип.
> they doing it in firmware via ACPI - Windows will adhere to that but Linux won't.
|4.37, Аноним (40), 12:37, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Пишут такое. Но что-то я не до конца понимаю принцип.
>> they doing it in firmware via ACPI - Windows will adhere to that but Linux won't.
Там у каждого компонента своя встроенная ОС, да и TPM не просто так энфорсили. Линукс может что угодно игнорировать там, а вот видеокарты, которыми это всё и декодируется, можно и заблочить. Не стоит рассчитывать на опенсорсные драйвера, они не такие уж и опенсорсные теперь.
|4.47, Аноним (47), 12:58, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это спекуляция. Если это через ACPI, то при сравнении дампов биосов (или просто таблиц, как ОС их видит) до и после отключения должно быть видно.
|2.20, soarin (ok), 12:16, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я так и не понял как оно работает. Прочитал в новости оригинале и на Reddit.
Хотя вполне возможно, что на линуксе всё будет работать (относительно естественно), ибо на него как всегда болт забили.
|1.19, anonymous (??), 12:16, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Спрашивают для чего нужен открытый биос. А вот чтобы такого непотребства не было - и нужен открытый биос
|2.55, Аноним (52), 13:11, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тут нужно спрашивать, зачем в принципе завязываться на проприетарные алгоритмы при наличии свободных?
|1.26, Аноним (61), 12:25, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Традиционно на Опеннете компентатроы хвастались, как они выпиливали всякие несвободные кодеки и блобы - а тут почему-то новости минусы ставят. Хотя, казалось бы, должны были радоваться, что еще одним патентно огороженным несвободным кодеком стало меньше.
Вот как объяснить такое поведение?
|2.33, anonymous (??), 12:29, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
То что вы путаете открытый и свободный код с патентованием алгоритмов. Не во всех странах вообще признают патенты на алгоритм. Если ты сам написал свой код, то не важно что информацию о нём ты в книжке дийкстры вычитал. Главное - это аторство, а не патент.
Так что традиционно на опеннете предлагают вывести алгоритмы из-под патентного права. Потому что это явная чушь.
|3.49, Аноним (61), 13:00, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> То что вы путаете открытый и свободный код с патентованием алгоритмов.
Непонятно, где вы видите противоречие. Код обложенный патентами по определению не может быть свободным. Так что изначальный мой вопрос остается актуальным.
|3.58, Аноним (25), 13:20, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вранье. Или предоставь пруф на свое утверждение.
Ты там варенья объелся? Поди купи и проверь сам.
|1.42, Аноним (-), 12:48, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> отключили аппаратное декодирование видео с использованием
> видеокодека HEVC (H.265)
Как говорится, помер Аким - и фиг с ним! Кому упал легаси кодек от исы за кучу денег, которого нет в вебе и который технологически отсталый сразу на старте? Фанатам патентных троллей? Вот они пусть с такими соотношениями и отношаются.
|2.50, Аноним (61), 13:03, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну хоть знаем, что не надо покупать ноуты HP и DELL
Так это HP с DELL виноваты в том, что HVEC обложен патентами?
|3.60, Аноним (25), 13:22, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а раньше что не обложен был? проц гамно, а продать надо уже выпушенный ноут, вот и отрубили функцию которая палит проц.
|3.64, anoName (?), 13:24, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
нет вины, есть причины.
есть какой-нибудь джаньгхаовенг не отключил, а хп отключил, то...
|2.53, Аноним (46), 13:09, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Смотря какая будет реакция, либо остальные подтянутся, либо они раскошелятся.
|1.59, GhostX (?), 13:21, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Как же здорово, что в последнее время западные производители стали так активно поддерживать своих азиатских конкурентов.
