The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

HP и Dell начали отключать аппаратную поддержку HEVC в ноутбуках

21.11.2025 11:12

Компании HP и Dell в ряде современных ноутбуков намеренно отключили аппаратное декодирование видео с использованием видеокодека HEVC (H.265), хотя используемые процессоры AMD и Intel технически поддерживают эту возможность. HP упоминает об отключении аппаратного ускорения HEVC в спецификациях некоторых моделей ProBook и EliteBook. У Dell ситуация менее прозрачная - официальные спецификации не содержат предупреждений, однако служба поддержки компании подтверждает, что HEVC недоступен на базовых конфигурациях без дискретной графики, 4K-экрана или пакета мультимедийных лицензий.

Обе компании отказались объяснять причины такого решения. Предполагается, что отключение вызвано стремлением сократить лицензионные расходы: с января увеличиваются лицензионные отчисления за каждое устройство с поддержкой HEVC, и отключение функции позволяет производителям формально избежать дополнительных платежей.

В результате пользователи получают устройства, где часть возможностей процессора искусственно заблокирована. Для декодирования HEVC на подобных устройствах представители HP и Dell предложили пользователям воспользоваться сторонними программными реализациями кодека. Введённое ограничение вызывает критику, поскольку HEVC давно стал стандартом для видеоконференций, потокового видео и работы с мультимедийным контентом.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Взлом инфраструктуры компании Dell. Ряд массовых утечек персональных данных
  3. OpenNews: Уязвимости в устройствах Dell, позволяющие совершить MITM-атаку для подмены прошивки
  4. OpenNews: Компания Dell подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  5. OpenNews: В устройствах Dell выявлен корневой сертификат, позволяющий перехватывать HTTPS
  6. OpenNews: Уязвимости в устройствах Dell, позволяющие совершить MITM-атаку для подмены прошивки
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64297-hevc
Ключевые слова: hevc, hp, dell
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:48, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Ничё, введут подписку за разблокировку, заживём тогда
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:57, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Платный подогрев задницы по подписке в твоей же «собственной» машине - это уже норма сегодняшнего дня.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:13, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что операционка в твоём телефоне не твоя, а эпла или Гугла тебя же не смущает, почему-то.

     
     
  • 4.22, Аноним (5), 12:19, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это информация, с ней всегда так было.  Рассказ в книге тоже не мой, хотя сама книга моя. Ну и что, мне от этого ни тепло, ни холодно.
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 12:43, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты на сайте про новости свободного программного обеспечения, не знаешь что такое свободное программное обеспечение?
    Также, что касается рассказа в книжке. Не путай авторское право и право авторства. Это разные вещи.
     
  • 4.43, Аноним (43), 12:55, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моем телефоне PureOS. Не аппла и не гугла
     
  • 3.45, КО (?), 12:57, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норма для адептов яблока, а не адекватных людей простите пожалуйста
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:49, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прогревают народ перед релизом AV2, не иначе!
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:58, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В прошлом году компания NAS Synology объявила о прекращении поддержки HEVC, а также H.264/AVC и VCI

    https://arstechnica.com/gadgets/2025/11/hp-and-dell-disable-hevc-support-built
    Возможно просто все начнут выпиливать его.
    Так, что AV1/AV2 будут внедряться быстрее.

     

  • 1.6, Аноним (-), 11:58, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому нужно сидеть на старом железе. Здесь нет дрм и прочих блобов. Недавно накатил coreboot на свою 440bx под второй пень. Ляпота.
     
     
  • 2.8, mos87 (ok), 11:59, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и хевков всяких нет.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:13, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Mesa есть.
     
  • 2.21, Bottle (?), 12:19, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, что будешь делать, когда старое железо сдохнет?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:26, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купить что-нибудь гораздо старее? Что-нибудь компактное, типа PDP-11.
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:27, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно уже сейчас запастись старым железом, чтобы его хватило на всю жизнь. Одно сдохнет, другое есть, или отдельные компоненты доноры.
     
  • 2.27, Аноним (29), 12:25, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую. У мну libreboot на thinkpad с Core2Duo. И никакой проприетарщины.
     
  • 2.34, Аноним (-), 12:31, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не то что HEVCа нету, там хорошо если H.264 будет аппаратно декодиться.
    А про 4к вообще можно забыть.

    > Вот поэтому нужно ездить на старых жигулях. Здесь нет непосредственного впрыска и прочих абс/подушек. Недавно накатил бояры за свою ласточку. Ляпота.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:45, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде десятилетнее старьё поддерживает декодирование h265. Ты серьёзно предлагаешь сегодня десятилетними карточками пользоваться? А вот 4к бюджетное 15-летнее железо даже на процессоре тянуло (h265 только без высокого битрейта, а он там будет).
     
  • 3.41, Аноним (41), 12:47, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хорошо если H.264 будет аппаратно декодиться

    у него может стример домашний вещает в нужном кодеке,
    он просто для десктопа кору двух дубов предпочитает

     
  • 2.61, Аноним (61), 13:22, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот поэтому нужно сидеть на старом железе.

    На старом железе нет HVEC, на новом тоже нет. Но сидеть нужно на старом?

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:00, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > HEVC давно стал стандартом для видеоконференций, потокового видео и работы с мультимедийным контентом.

    Ой, да ну...

     
     
  • 2.13, Аноним (40), 12:08, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь качественный контент в этом кодеке. В некачественном гугл может составить конкуренцию, но там примерно равны. И это при том, что ни в одном браузере поддержки не было без патчей. Такая ситуация была ещё 10 лет назад, да. А av1 тот же не оправдал надежд (по факту то же самое что theora), ну зато на радость корпорациям можно не платить пока.
     
     
  • 3.51, Аноним (46), 13:05, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А av1 тот же не оправдал надежд

    YouTube и ещё много других сайтов.
    https://opennet.ru/64033-av2

     
  • 3.52, Аноним (52), 13:08, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунда полная. Нет в этом кодаке контента практически.
     
  • 3.54, Аноним (52), 13:09, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А av1 тот же не оправдал

    Повсеместно заменяет собой х264.

     

  • 1.10, kravich (ok), 12:01, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Патенты на алгоритмы - зло
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:25, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с какого? это людской труд, за него надо платить, вы же выбрали такую модель существования.
     
     
  • 3.48, КО (?), 12:58, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, лично ходил голосовал, полностью признаю свою вину, продолжайте страдать, терпеть и молчать как и привыкли
     
     
  • 4.57, Аноним (25), 13:18, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, лично ходил голосовал

    Обреченный, голосовать он ходил :)) горло смачивать ходил скажи, патенты на алгоритмы для него зло, что там еще через балон с водой сказали, строитель бандитизма?

     

  • 1.12, Evgeny (??), 12:05, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Могли бы добавить, что это именно под Виндой проявляется, под Линуксом оно будет работать.
     
     
  • 2.14, Аноним (40), 12:11, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве они не в биосе отключают? Зачем им тогда удалённый доступ и mitm в биосе, если не для этого.
     
     
  • 3.24, soarin (ok), 12:24, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пишут такое. Но что-то я не до конца понимаю принцип.

    > they doing it in firmware via ACPI - Windows will adhere to that but Linux won't.

     
     
  • 4.37, Аноним (40), 12:37, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пишут такое. Но что-то я не до конца понимаю принцип.
    >> they doing it in firmware via ACPI - Windows will adhere to that but Linux won't.

    Там у каждого компонента своя встроенная ОС, да и TPM не просто так энфорсили. Линукс может что угодно игнорировать там, а вот видеокарты, которыми это всё и декодируется, можно и заблочить. Не стоит рассчитывать на опенсорсные драйвера, они не такие уж и опенсорсные теперь.

     
  • 4.47, Аноним (47), 12:58, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это спекуляция. Если это через ACPI, то при сравнении дампов биосов (или просто таблиц, как ОС их видит) до и после отключения должно быть видно.
     
  • 2.20, soarin (ok), 12:16, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так и не понял как оно работает. Прочитал в новости оригинале и на Reddit.

    Хотя вполне возможно, что на линуксе всё будет работать (относительно естественно), ибо на него как всегда болт забили.

     

  • 1.19, anonymous (??), 12:16, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спрашивают для чего нужен открытый биос. А вот чтобы такого непотребства не было - и нужен открытый биос
     
     
  • 2.55, Аноним (52), 13:11, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут нужно спрашивать, зачем в принципе завязываться на проприетарные алгоритмы при наличии свободных?
     

  • 1.26, Аноним (61), 12:25, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Традиционно на Опеннете компентатроы хвастались, как они выпиливали всякие несвободные кодеки и блобы - а тут почему-то новости минусы ставят. Хотя, казалось бы, должны были радоваться, что еще одним патентно огороженным несвободным кодеком стало меньше.

    Вот как объяснить такое поведение?

     
     
  • 2.33, anonymous (??), 12:29, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что вы путаете открытый и свободный код с патентованием алгоритмов. Не во всех странах вообще признают патенты на алгоритм. Если ты сам написал свой код, то не важно что информацию о нём ты в книжке дийкстры вычитал. Главное - это аторство, а не патент.

    Так что традиционно на опеннете предлагают вывести алгоритмы из-под патентного права. Потому что это явная чушь.

     
     
  • 3.49, Аноним (61), 13:00, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То что вы путаете открытый и свободный код с патентованием алгоритмов.

    Непонятно, где вы видите противоречие. Код обложенный патентами по определению не может быть свободным. Так что изначальный мой вопрос остается актуальным.

     

  • 1.30, Аноним (30), 12:27, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cisco не даст соврать, уже репозитории не для всех отключили.
     
  • 1.31, Аноним (25), 12:27, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отключили, потому-что процессора горят, а продать же надо :)
     
     
  • 2.56, Аноним (52), 13:12, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вранье. Или предоставь пруф на свое утверждение.
     
     
  • 3.58, Аноним (25), 13:20, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вранье. Или предоставь пруф на свое утверждение.

    Ты там варенья объелся? Поди купи и проверь сам.

     
     
  • 4.67, Аноним (61), 13:25, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поди купи и проверь

    Гораздо проще допустить, что ты солгал.

     
  • 3.63, Аноним (25), 13:23, 21/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.35, Аноним (35), 12:32, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ничего не понял, что значит "отключили", там eFuse что-ли какой-то?
     
  • 1.36, Xo (?), 12:36, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому надо, тот разблокирует, если нужно.-_-
     
  • 1.38, xsignal (ok), 12:39, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "А если не будут брать - отключим HEVC")
     
  • 1.42, Аноним (-), 12:48, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отключили аппаратное декодирование видео с использованием
    > видеокодека HEVC (H.265)

    Как говорится, помер Аким - и фиг с ним! Кому упал легаси кодек от исы за кучу денег, которого нет в вебе и который технологически отсталый сразу на старте? Фанатам патентных троллей? Вот они пусть с такими соотношениями и отношаются.

     
  • 1.44, Songo (ok), 12:56, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть знаем, что не надо покупать ноуты HP и DELL.
     
     
  • 2.50, Аноним (61), 13:03, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну хоть знаем, что не надо покупать ноуты HP и DELL

    Так это HP с DELL виноваты в том, что HVEC обложен патентами?

     
     
  • 3.60, Аноним (25), 13:22, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а раньше что не обложен был? проц гамно, а продать надо уже выпушенный ноут, вот и отрубили функцию которая палит проц.
     
  • 3.64, anoName (?), 13:24, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет вины, есть причины.
    есть какой-нибудь джаньгхаовенг не отключил, а хп отключил, то...
     
  • 2.53, Аноним (46), 13:09, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какая будет реакция, либо остальные подтянутся, либо они раскошелятся.
     

  • 1.59, GhostX (?), 13:21, 21/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же здорово, что в последнее время западные производители стали так активно поддерживать своих азиатских конкурентов.
     
     
  • 2.66, anoName (?), 13:24, 21/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ((((
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру