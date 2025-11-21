HP и Dell начали отключать аппаратную поддержку HEVC в ноутбуках

Компании HP и Dell в ряде современных ноутбуков намеренно отключили аппаратное декодирование видео с использованием видеокодека HEVC (H.265), хотя используемые процессоры AMD и Intel технически поддерживают эту возможность. HP упоминает об отключении аппаратного ускорения HEVC в спецификациях некоторых моделей ProBook и EliteBook. У Dell ситуация менее прозрачная - официальные спецификации не содержат предупреждений, однако служба поддержки компании подтверждает, что HEVC недоступен на базовых конфигурациях без дискретной графики, 4K-экрана или пакета мультимедийных лицензий.

Обе компании отказались объяснять причины такого решения. Предполагается, что отключение вызвано стремлением сократить лицензионные расходы: с января увеличиваются лицензионные отчисления за каждое устройство с поддержкой HEVC, и отключение функции позволяет производителям формально избежать дополнительных платежей.

В результате пользователи получают устройства, где часть возможностей процессора искусственно заблокирована. Для декодирования HEVC на подобных устройствах представители HP и Dell предложили пользователям воспользоваться сторонними программными реализациями кодека. Введённое ограничение вызывает критику, поскольку HEVC давно стал стандартом для видеоконференций, потокового видео и работы с мультимедийным контентом.



