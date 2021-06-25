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Уязвимости в устройствах Dell, позволяющие совершить MITM-атаку для подмены прошивки

25.06.2021 14:06

В реализации продвигаемых компанией Dell технологий удалённого восстановления ОС и обновления прошивок (BIOSConnect и HTTPS Boot) выявлены уязвимости, позволяющие добиться подмены устанавливаемых обновлений прошивок BIOS/UEFI и удалённо выполнить код на уровне прошивки. Запущенный код может изменить начальное состояния операционной системы и использоваться для обхода применяемых механизмов защиты. Уязвимости затрагивают 129 моделей различных ноутбуков, планшетов и ПК Dell, в том числе защищённых при помощи технологий UEFI Secure Boot и Dell Secured-core.

Уязвимость CVE-2021-21571 вызвана некорректной проверкой сертификата домена dell.com в HTTPS-стеке, используемом в прошивках UEFI/BIOS, поддерживающих технологии Dell BIOSConnect и Dell HTTPS Boot. Проблема даёт возможность неаутентифицированному внешнему атакующему организовать MITM-атаку, выдать себя за Dell.com и подменить передаваемые данные. При подсоединении BIOS к серверу Dell в BIOSConnect принимается любой корректный TLS-сертификат, охватывающих группу поддоменов по маске (wildcard).

Уязвимости CVE-2021-21572, CVE-2021-21573 и CVE-2021-21574 связаны с переполнениями буфера в коде Dell BIOSConnect и позволяют локальному администратору или удалённому атакующему, воспользовавшемуся уязвимостью CVE-2021-2157, выполнить свой код на уровне прошивки и обойти ограничения UEFI. Уязвимости CVE-2021-21573 и CVE-2021-21574 присутствуют на стороне серверной инфраструктуры Dell и уже устранены. Уязвимости CVE-2021-21571 и CVE-2021-21572 присутствуют на стороне пользователя и требуют обновления прошивки. В качестве обходного пути защиты можно отключить в BIOS поддержку технологии BIOSConnect.



  1. Главная ссылка к новости (https://eclypsium.com/2021/06/...)
  2. OpenNews: Взлом инфраструктуры компании Dell. Ряд массовых утечек персональных данных
  3. OpenNews: Компания Dell подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  4. OpenNews: В устройствах Dell выявлен корневой сертификат, позволяющий перехватывать HTTPS
  5. OpenNews: В прошивке сетевых принтеров Samsung и Dell найден бэкдор
  6. OpenNews: Уязвимость в прошивках BMC-контроллеров, затрагивающая серверы многих производителей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55389-dell
Ключевые слова: dell, bios, firmware, mitm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, ryoken (ok), 14:45, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну хоть на  CoreBoot или что ещё хорошее перешить-то можно? :D
     
     
  • 2.11, OnTheEdge (ok), 15:40, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://doc.coreboot.org/mainboard/index.html#dell
     

  • 1.2, CHERTS (ok), 14:45, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Р е ш е т о
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:50, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "BIOSConnect" Даже вчитываться не нужно чтобы понять, что это плохая идея.
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:50, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прекрасно, прекрасно. Ну, хоть Ленова не одна со своими бэкдорами облаждалась. Когда уже поймут, что бэкдоры никогда на пользу не будут? И почему люди не понимают, к чему ведёт покупка протрояненного железа?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:27, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И почему люди не понимают, к чему ведёт покупка протрояненного железа?

    Посоветуй магазин с непротрояненным железом за хоть сколько-нибудь разумные деньги и хотя бы приближающееся по возможностям к "протрояненному".

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:51, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хороший ноутбук делл не назовут.
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:58, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше пользоваться тем, чем не пользуются остальные. Так как есть шанс нарваться на неуловимого Джо.
     
  • 1.8, InuYasha (??), 15:15, 25/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что, снова нашли <s>дыру</s>возомжность обхода DRM?
    Люблю всех этих горе-пенетраторов. Чуть что - бежать к вендору за денежкой. А потом эти красные плашки на форумах: "НЕ ОБНОВЛЯЙТЕСЬ ДО ВЕРСИИ 100.5.00!!! Иначе перепрошивка в кастом невозможна!".

    Когда уже люди поймут, что проприетарство хуже пьянства?..

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 15:35, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда уже люди поймут, что проприетарство хуже пьянства?..

    Люди все прекрасно понимают, у них просто нет альтернатив со схожими характеристиками и за разумные деньги.
    А так-то - у меня вон комплект ДВК с двойным дисководом пылится на антресоли. BASIC, текст-процессор, игры "Счастливое королевство", "Тетрис", и "Атака инопланетян". Если дискеты не сгнили, конечно. Никаких MITM, троянов... никакой проприетарщины, все "народное достояние" :) Велькам, работайте :)

     
     
  • 3.12, InuYasha (??), 15:49, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выражаю желание о покупке шляпы для снятия перед этим аноном )
     

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