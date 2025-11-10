The OpenNET Project / Index page

Первый выпуск pdsink, стека для стандарта быстрой зарядки USB PD 3.2

10.11.2025 08:03

Состоялся первый релиз проекта pdsink, развивающего реализацию протокола быстрой зарядки USB PD (Power Delivery) для встраиваемый устройств. Библиотека предназначена для разработчиков, которым требуется динамическое управление питанием от USB-зарядников и поддержка самого свежего стандарта. По сравнению с другими проектами, ядро pdsink не зависит и платформ и операционных систем, что значительно упрощает применение. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Реализованные возможности:

  • Полная поддержка режима SNK (потребитель энергии).
  • Поддержка последней спецификации USB PD 3.2 rev1.1 (EPR режим с AVS-профилями).
  • Отсутствие привязок к какой-то конкретной платформе (кроме драйверов).
  • Драйвер FUSB302 под FreeRTOS, c i2c HAL под esp32.
  • Device Policy Manager (не регламентирован в спецификации) под типовые задачи.

В планах создание драйверов для UCPD в STM32Gxxx / WCH. Пока не планируется (не очень востребована) поддержка режима SRC (источник энергии) и управление режимами кабеля/порта.

В настоящий момент доступные зарядники в основном поддерживают спецификацию USB PD 3.1 (с фиксированным профилем 28 вольт). Версия 3.2 отличается тем, что профили AVS стали обязательными. Т.е. можно будет плавно регулировать напряжение во всём диапазоне. Новые зарядники ожидаются где-то к середине следующего года.

Автор новости: _Vitaly_
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64212-pdsink
Ключевые слова: pdsink, usb
  • 1.1, Аноним (1), 08:54, 10/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ничего не понятно. Я телефон подключаю к USB-заряднику, и он заряжается. Чем там управлять, да еще и в юзерспейсе?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:00, 10/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.3, Neko CWD (?), 09:03, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для встраиваемых "ардуинок"
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:04, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего страшного, большинству тоже непонятно, как электричество работает, они просто выключателем щёлкают и лампочка зажигается.
     
     
  • 3.5, Susha (?), 09:13, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, давай, расскажи.
     
  • 3.7, Жироватт (ok), 09:37, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там эта, белые шарики от плюса к минусу летят по трубе провода.
    Напряжение - это размер анимешной бабы из белых шариков.
    Сила тока - это такая злая аниме-баба с красными волосами, которая пихает в зад бабу-напряжение, чтобы та двигалась по трубе.
    Сопротивление - это такая внешняя баба, которая ремнем пережимает провод-трубу, чтобы замедлить бабу-напряжение и ей было тяжело потискивать свои бёдры.
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 09:34, 10/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как минимум тут вкусно было бы полноценная двусторонняя синхронизация с контроллером питания устройства (подстройка под оптимальные параметры V/I устройства) или динамическое снижение тока для контроля температуры (устройства нагреваются при зарядке) устройства.
     

