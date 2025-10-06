Опубликован открытый USB-стек TinyUSB 0.19

|
Доступен выпуск проекта TinyUSB 0.19, развивающего кроссплатформенный USB-стек для встраиваемых систем. Предоставляются компоненты USB-стека для USB-хостов (USB Host) и для подключаемых устройств (USB Device). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.
Для повышения безопасности в TinyUSB не применяются операции динамического выделения памяти. Поддерживается использование в многопоточных приложениях. Для безопасной многопоточной работы все события, связанные с возникновением прерываний, не обрабатываются сразу при поступлении ISR (Interrupt Service Request), а помещаются в очередь, которая разбирается и обрабатывается в контексте выполнения приложения, а не обработчика прерываний. При доступе к совместно используемым ресурсам, таким как FIFO CDC (Communication Device Class), применяются семафоры и мьютексы.
Стек абстрагирован от операционной системы и может использоваться как самодостаточный компонент, не привязанных к функциональности операционных систем. При этом доступны модули для интеграции TinyUSB с ОС FreeRTOS, RT-Thread и Apache Mynewt. Поддерживаются возможности снижения энергопотребления, такие как переход в спящий режим и пробуждение при появлении активности. Имеется начальная реализация протокола PD 3.0 (Power Delivery) для управления передачей электроэнергии через USB Type-C.
TinyUSB позволяет добавлять поддержку собственных классов USB-устройств и хостов без модификации USB-стека. Среди уже поддерживаемых в TinyUSB классов устройств:
- UAC2 - Audio Class 2.0;
- BTH HCI - Bluetooth Host Controller Interface;
- CDC - Communication Device Class;
- DFU - Device Firmware Update;
- HID - Human Interface Device (клавиатура, мышь, геймпад);
- MSC - Mass Storage Class (включая накопители с несколькими логическими устройствами);
- MIDI - Musical Instrument Digital Interface;
- MTP/PTP - Media Transfer Protocol;
- RNDIS, ECM (Ethernet Control Model) и NCM (Network Control Model) - сетевое взаимодействие через USB;
- USBTMC - Test and Measurement Class;
- UVC - Video class 1.5;
- WebUSB.
Поддерживаемые классы USB-хостов:
- HID - Human Interface Device;
- MSC - Mass Storage Class;
- CDC-ACM - Communication Device Class;
- FTDI, CP210x, CH34x, PL2303 - проброс последовательного порт поверх USB;
- USB Hub.
В новом выпуске расширен API для устройств и хостов. В реализации USB-хоста появилась поддержка устройств с несколькими конфигурациями. Добавлена поддержка микроконтроллеров и плат:
- ESP32-H4, ESP32-C5, ESP32-C61;
- STM32U0, STM32WBA, STM32N6;
- AT32F405, AT32F403A, AT32F415, AT32F423;
- CH32V305 и CH32V20x (USB host);
- MCXA156 SDK 2.16 и FRDM-MCXA156.