Опубликован открытый USB-стек TinyUSB 0.19

Доступен выпуск проекта TinyUSB 0.19, развивающего кроссплатформенный USB-стек для встраиваемых систем. Предоставляются компоненты USB-стека для USB-хостов (USB Host) и для подключаемых устройств (USB Device). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Для повышения безопасности в TinyUSB не применяются операции динамического выделения памяти. Поддерживается использование в многопоточных приложениях. Для безопасной многопоточной работы все события, связанные с возникновением прерываний, не обрабатываются сразу при поступлении ISR (Interrupt Service Request), а помещаются в очередь, которая разбирается и обрабатывается в контексте выполнения приложения, а не обработчика прерываний. При доступе к совместно используемым ресурсам, таким как FIFO CDC (Communication Device Class), применяются семафоры и мьютексы.

Стек абстрагирован от операционной системы и может использоваться как самодостаточный компонент, не привязанных к функциональности операционных систем. При этом доступны модули для интеграции TinyUSB с ОС FreeRTOS, RT-Thread и Apache Mynewt. Поддерживаются возможности снижения энергопотребления, такие как переход в спящий режим и пробуждение при появлении активности. Имеется начальная реализация протокола PD 3.0 (Power Delivery) для управления передачей электроэнергии через USB Type-C.

TinyUSB позволяет добавлять поддержку собственных классов USB-устройств и хостов без модификации USB-стека. Среди уже поддерживаемых в TinyUSB классов устройств:

UAC2 - Audio Class 2.0;

BTH HCI - Bluetooth Host Controller Interface;

CDC - Communication Device Class;

DFU - Device Firmware Update;

HID - Human Interface Device (клавиатура, мышь, геймпад);

MSC - Mass Storage Class (включая накопители с несколькими логическими устройствами);

MIDI - Musical Instrument Digital Interface;

MTP/PTP - Media Transfer Protocol;

RNDIS, ECM (Ethernet Control Model) и NCM (Network Control Model) - сетевое взаимодействие через USB;

USBTMC - Test and Measurement Class;

UVC - Video class 1.5;

WebUSB.

Поддерживаемые классы USB-хостов:

HID - Human Interface Device;

MSC - Mass Storage Class;

CDC-ACM - Communication Device Class;

FTDI, CP210x, CH34x, PL2303 - проброс последовательного порт поверх USB;

USB Hub.

В новом выпуске расширен API для устройств и хостов. В реализации USB-хоста появилась поддержка устройств с несколькими конфигурациями. Добавлена поддержка микроконтроллеров и плат: