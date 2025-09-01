Выпуск volt-gui 1.2.0, GUI для оптимизации настроек, влияющих на работу игр в Linux

3.12 , Аноним ( 12 ), 18:39, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > нужно прогибаться под юзерочка Да, нужно, ведь пограммы, внезапно, делаются для юзеров.

4.16 , ano ( ?? ), 18:56, 01/09/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.13 , Аноним ( 13 ), 18:47, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты то за телеметрию топишь, чтобы, якобы, разработчики могли узнать предпочтения пользователей, то за наплевать на желания пользователей. Ты уж определись.

4.17 , Аноним ( - ), 19:08, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я? И где я топил за телеметрию? Темы реально портят аппы. И это не мое личное мнение

Вот кому-то так припекло, что аж "петицию" сделали stopthemingmy.app

Причем так не так мало разработчиков.

5.21 , Аноним ( 21 ), 19:31, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подписали в основном те, кто не могут повернуть постоянно жалующихся на сломанные темы пользователей в сторону двери, что как бы иронично - не можем послать пользователя (всякие CoC'и же приняли, некультурно как бы), но при этом будем ныть, что приложение наше пытаются кастомизировать в плане внешнего вида и всячески этому препятствовать. А могли бы чётко указать, что если используете кастомную тему, то все жалобы на сломанный внешний вид направлять необходимо разработчику темы и заворачивать каждый тикет пользователя с резолюцией Won't fix.

6.23 , Аноним ( - ), 20:05, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А могли бы чётко указать, что если используете кастомную тему, то все

> жалобы на сломанный внешний вид направлять необходимо разработчику темы и заворачивать

> каждый тикет пользователя с резолюцией Won't fix. И как бы это избавило от постоянного потока жалоб от особенных?

Все равно кто-то должен зайти в тикек, прочитать его, разобраться что "хотел сказать автор", убедиться что проблема именно из-за кривой темы и только после этого закрыть как "Won't fix". 3.15 , Аноним ( 14 ), 18:53, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, конечно, настройки частоты процессора, дадут прирост. Процессор и сам регулирует Частоту. Тоесть это примерно как встроить монитор в монитор.

4.19 , Аноним ( 19 ), 19:18, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как из школы вернёшься - погугли что такое разгон процессора и что он даёт.

