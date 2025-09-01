Выпуск volt-gui 1.2.0, GUI для оптимизации настроек, влияющих на работу игр в Linux

|
1.1, Аноним (1), 16:23, 01/09/2025

Абсолютно обязательно, пренепременнейше необходимо забабахать нескучную кастомную тему. Чтобы все видели, что это особая приложуха, которая превыше какой-то там системной темы. Она должна выбиваться из стиля, быть не такой, как все.
3.14, Аноним (14), 18:50, 01/09/2025

|
Это Game XP, такая софтина которая отключает визуальные ээфекты, которые ты сам можешь отключить через Settings.
Которая дает прирост +3 Fps.
2.7, Аноним (7), 17:21, 01/09/2025

|
Твикеры — это по определению софт для любителей больших красивых кнопок. Остальным достаточно мануалов, конфигов и текстового редактора.
3.18, Аноним (-), 19:11, 01/09/2025

|
> Остальным достаточно мануалов, конфигов и текстового редактора.
Конечно, ведь намного веселее читать маны и прдлить конфиги, чем настроить это через твикер, быстро проверить стало ли лучше и уже играть!
Лучше мы потратим кучу времени на курение мануалов, а в след. версии все сломают и опять кури заново.
2.9, Xo (?), 17:31, 01/09/2025

|
Не вижу смысла трястись из-за какой то темы.
2.10, Аноним (-), 17:58, 01/09/2025

|
> которая превыше какой-то там системной темы
Ну разумеется. Приложуха же не должна выглядеть как ее задумал создатель, а нужно прогибаться под юзерочка. А потом выслушивать что на какой-то супер-пупер кастомной теме что-то где-то плохо читается.
3.12, Аноним (12), 18:39, 01/09/2025

|
> нужно прогибаться под юзерочка
Да, нужно, ведь пограммы, внезапно, делаются для юзеров.
3.13, Аноним (13), 18:47, 01/09/2025

|
Ты то за телеметрию топишь, чтобы, якобы, разработчики могли узнать предпочтения пользователей, то за наплевать на желания пользователей. Ты уж определись.
4.17, Аноним (-), 19:08, 01/09/2025

|
Я? И где я топил за телеметрию?
Темы реально портят аппы. И это не мое личное мнение
Вот кому-то так припекло, что аж "петицию" сделали stopthemingmy.app
Причем так не так мало разработчиков.
5.21, Аноним (21), 19:31, 01/09/2025

|
Подписали в основном те, кто не могут повернуть постоянно жалующихся на сломанные темы пользователей в сторону двери, что как бы иронично - не можем послать пользователя (всякие CoC'и же приняли, некультурно как бы), но при этом будем ныть, что приложение наше пытаются кастомизировать в плане внешнего вида и всячески этому препятствовать.
А могли бы чётко указать, что если используете кастомную тему, то все жалобы на сломанный внешний вид направлять необходимо разработчику темы и заворачивать каждый тикет пользователя с резолюцией Won't fix.
6.23, Аноним (-), 20:05, 01/09/2025

|
> А могли бы чётко указать, что если используете кастомную тему, то все
> жалобы на сломанный внешний вид направлять необходимо разработчику темы и заворачивать
> каждый тикет пользователя с резолюцией Won't fix.
И как бы это избавило от постоянного потока жалоб от особенных?
Все равно кто-то должен зайти в тикек, прочитать его, разобраться что "хотел сказать автор", убедиться что проблема именно из-за кривой темы и только после этого закрыть как "Won't fix".
3.15, Аноним (14), 18:53, 01/09/2025

|
Да, конечно, настройки частоты процессора, дадут прирост.
Процессор и сам регулирует Частоту.
Тоесть это примерно как встроить монитор в монитор.
4.19, Аноним (19), 19:18, 01/09/2025

|
Как из школы вернёшься - погугли что такое разгон процессора и что он даёт.
2.4, Аноним (4), 16:44, 01/09/2025

|
Да все эти тесты вилами по воде. Здесь нужно тестить под конкретную задачу.
2.5, Аноним (5), 16:49, 01/09/2025

|
Для того, кто будет это использовать, да, но вообще нет. Надеюсь, они там уведомляют о подводных камнях? У каждой включённой опции будут последствия.
2.20, Аноним (19), 19:20, 01/09/2025

|
Лишние пару попугаев и меньше общая нагрузка от свистелок которые при игре не видно никогда не повредят.
1.22, Аноним (12), 19:34, 01/09/2025

|
> Добавлено 40 новых настроек ядра Linux
Мдэ. Получится как в том анекдоте "когда я закончил, она уже ушла": когда закончишь твикать/тестировать 40 настроек, времени и желания играть уже не будет.
1.24, Аноним (24), 20:33, 01/09/2025

|
Странное поделие. Человеку, которому эти настройки итересны не нужен гуй, остальные даже не будут думать о них, юзая дефолты.
|