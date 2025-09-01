The OpenNET Project / Index page

Выпуск volt-gui 1.2.0, GUI для оптимизации настроек, влияющих на работу игр в Linux

01.09.2025 16:06

Состоялся релиз приложения volt-gui 1.2.0, предоставляющего графический интерфейс для оптимизации работы игр в Linux. Программа упрощает настройку параметров графических драйверов, Mesa и ядра Linux. Например, предоставляются опции для выбора режима работы планировщика задач, управления использованием VSync, кэшированием шейдеров, включением различных оптимизаций и подменой выдаваемой информации о версиях OpenGL и Vulkan. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3

Среди изменений:

  • Добавлена возможность изменения минимальной и максимальной частоты CPU.
  • Набор настроек по умолчанию изменён для улучшения совместимости с различными средами рабочего стола - отключено использование системного лотка и прозрачности. Изначально настройки выставлялись с учётом работы в Cinnamon и KDE Plasma, а теперь, среди прочего, охватывают и GNOME.
  • Добавлено 40 новых настроек ядра Linux, таких как /proc/sys/net/ipv4/tcp_fastopen, /proc/sys/vm/overcommit_memory, /proc/sys/vm/mmap_min_addr, /proc/sys/kernel/randomize_va_space и /proc/sys/kernel/pid_max. Обновлены описания и рекомендованные значения параметров ядра. Реорганизована работа с настройками ядра.


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:23, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Абсолютно обязательно, пренепременнейше необходимо забабахать нескучную кастомную тему. Чтобы все видели, что это особая приложуха, которая превыше какой-то там системной темы. Она должна выбиваться из стиля, быть не такой, как все.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:32, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в итоге оно выглядит как дебаг меню на ImGUI.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 18:50, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Game XP, такая софтина которая отключает визуальные ээфекты, которые ты сам можешь отключить через Settings.

    Которая дает прирост +3 Fps.

     
  • 2.7, Аноним (7), 17:21, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Твикеры — это по определению софт для любителей больших красивых кнопок. Остальным достаточно мануалов, конфигов и текстового редактора.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 19:11, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Остальным достаточно мануалов, конфигов и текстового редактора.

    Конечно, ведь намного веселее читать маны и прдлить конфиги, чем настроить это через твикер, быстро проверить стало ли лучше и уже играть!
    Лучше мы потратим кучу времени на курение мануалов, а в след. версии все сломают и опять кури заново.

     
  • 2.9, Xo (?), 17:31, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу смысла трястись из-за какой то темы.
     
  • 2.10, Аноним (-), 17:58, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > которая превыше какой-то там системной темы

    Ну разумеется. Приложуха же не должна выглядеть как ее задумал создатель, а нужно прогибаться под юзерочка. А потом выслушивать что на какой-то супер-пупер кастомной теме что-то где-то плохо читается.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 18:39, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нужно прогибаться под юзерочка

    Да, нужно, ведь пограммы, внезапно, делаются для юзеров.

     
     
  • 4.16, ano (??), 18:56, 01/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.13, Аноним (13), 18:47, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты то за телеметрию топишь, чтобы, якобы, разработчики могли узнать предпочтения пользователей, то за наплевать на желания пользователей. Ты уж определись.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 19:08, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я? И где я топил за телеметрию?

    Темы реально портят аппы. И это не мое личное мнение
    Вот кому-то так припекло, что аж "петицию" сделали stopthemingmy.app
    Причем так не так мало разработчиков.

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 19:31, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подписали в основном те, кто не могут повернуть постоянно жалующихся на сломанные темы пользователей в сторону двери, что как бы иронично - не можем послать пользователя (всякие CoC'и же приняли, некультурно как бы), но при этом будем ныть, что приложение наше пытаются кастомизировать в плане внешнего вида и всячески этому препятствовать.

    А могли бы чётко указать, что если используете кастомную тему, то все жалобы на сломанный внешний вид направлять необходимо разработчику темы и заворачивать каждый тикет пользователя с резолюцией Won't fix.

     
     
  • 6.23, Аноним (-), 20:05, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А могли бы чётко указать, что если используете кастомную тему, то все
    > жалобы на сломанный внешний вид направлять необходимо разработчику темы и заворачивать
    > каждый тикет пользователя с резолюцией Won't fix.

    И как бы это избавило от постоянного потока жалоб от особенных?
    Все равно кто-то должен зайти в тикек, прочитать его, разобраться что "хотел сказать автор", убедиться что проблема именно из-за кривой темы и только после этого закрыть как "Won't fix".

     
  • 3.15, Аноним (14), 18:53, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, конечно, настройки частоты процессора, дадут прирост.

    Процессор и сам регулирует Частоту.

    Тоесть это примерно как встроить монитор в монитор.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 19:18, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как из школы вернёшься - погугли что такое разгон процессора и что он даёт.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:27, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >для оптимизации работы игр в Linux

    Надо, конечно посмотреть, но кажется, что такие оптимизации идут на уровне погрешности ?
    Или нет ?
    p.s.: тест актуальных cpu:
    https://3dnews.ru/1128376/

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:44, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да все эти тесты вилами по воде. Здесь нужно тестить под конкретную задачу.
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:49, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, кто будет это использовать, да, но вообще нет. Надеюсь, они там уведомляют о подводных камнях? У каждой включённой опции будут последствия.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 16:58, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, 1000 раз предупреждают.
     
  • 2.20, Аноним (19), 19:20, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишние пару попугаев и меньше общая нагрузка от свистелок которые при игре не видно никогда не повредят.
     

  • 1.8, user90 (?), 17:28, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "для гоптимизаци")))
     
     
  • 2.11, стоячок (?), 18:17, 01/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *сцена из фильма Горько где пьяная хабалка ржет как конь*. gif
     

  • 1.22, Аноним (12), 19:34, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлено 40 новых настроек ядра Linux

    Мдэ. Получится как в том анекдоте "когда я закончил, она уже ушла": когда закончишь твикать/тестировать 40 настроек, времени и желания играть уже не будет.

     
  • 1.24, Аноним (24), 20:33, 01/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странное поделие. Человеку, которому эти настройки итересны не нужен гуй, остальные даже не будут думать о них, юзая дефолты.
     

