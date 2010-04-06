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Intel открыл iaprof, инструментарий для профилирования производительности GPU

02.05.2025 22:54

Брендан Грег (Brendan Gregg), один из разработчиков системы динамической отладки DTrace, ныне работающий в Intel и развивающий средства для анализа производительности на базе eBPF в ядре Linux, объявил об открытии исходного кода инструментария iaprof (AI Flame Graphs). Инструментарий предназначен для анализа информации о производительности GPU Intel и её наглядной визуализации. Код написан на языке Си и открыт под лицензией Apache 2.0.

Из аппаратных платформ поддерживаются графические карты Intel Arc на базе микроархитектуры Battlemage (серия "B"), GPU для датацентров серии "Max" и различные графические карты Intel Xe2, среди прочего на базе iGPU Lunar Lake. В системе требуется наличие ядра Linux со свежими драйверами для GPU Intel (для Intel Battlemage требуется ядро 6.15 и драйвер Xe, а для Intel Max Series достаточно ядра 5.15 и драйвер i915). Ядро Linux должно быть собрано со специфичными для драйверов Intel интерфейсами EU Stall и EU Debug.

В собираемых профилях отражаются задержки в работе исполнительных блоков (Execution Unit), состояние CPU и информация о ядрах GPU. Собираемые сведения позволяют связать метрики производительности GPU с кодом, выполняемым на CPU. На практике инструментарий удобно использовать для анализа производительности компьютерных игр и AI-приложений, активно использующих GPU, сопоставляя нагрузку на GPU с выполнением на CPU компонентов ядра ОС, runtime-библиотек и AI-фреймворков.

Результаты профилирования могут быть сохранены в формате SVG для интерактивного анализа в браузере (пример), используя цветные диаграммы "FlameGraph" и карты "FlameScope" с выделением цветом проблемных мест. Графики интерактивные и позволяют увеличивать детализацию до кадров стека и выполняемых инструкций GPU, просматривать подробности и выполнять операции поиска.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.brendangregg.com/b...)
  2. OpenNews: Яндекс открыл Perforator, инструментарий для профилирования приложений
  3. OpenNews: Bloomberg открыл код memray, инструмента профилирования памяти для Python
  4. OpenNews: Выпуск Hotspot 1.3.0, GUI для анализа производительности в Linux
  5. OpenNews: Инструментарий для наглядной оценки проблем с производительностью
  6. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63170-iaprof
Ключевые слова: iaprof, intel, pofile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Брендан Грегг красава. Рекомендую его книгу «Systems Performance», для сисадмина мастрид. Да и девелоперам полезно.
     
     
  • 2.6, Фрол (?), 00:24, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плюсую, рукопожимаю.

    Попрать права на распространение эдисона уэсли, прентис холла и прочих пирсингов можно зесь:

    http://libgen.is/search.php?req=Brendan+gregg&lg_topic=libgen&open=0&view=sim

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 03:11, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два деб.ила. Анализ производительности ничего не значит без анализа алгоритмов. Продолжайте лупится на графики, девляпсы хр.еновы.
     
     
  • 4.14, Фрол (?), 03:29, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:19, 02/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >eBPF

    Опять читы и руткиты используют для задач юзерленда, кому то пора перечитать университетский курс отца Таненбаума о строении операционных систем.

     
  • 1.3, Аноним (3), 00:04, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Результаты профилирования очень похожи на DevTools из хромоножки. Есть тут ребята из фронтенда кто пользуется этим профилированием и кому оно помогает?
     
  • 1.9, Фрол (?), 00:43, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.brendangregg.com/blog/2025-05-01/doom-gpu-flame-graphs.html

    и протестили на gzdoom с кибердемонами

    эээ чучи, на третьем думе надо-то было тестить, на третьем!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:34, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они бы еще на Судоку протестировали.
    Софт для тестов ради тестов на Linux есть, а вот Игр шедевров на Linux нет.
    Бенчмарки на Linux, аналоги 3dMark есть, но эти бенчмарки ради запусков бенчмарков, на Linux.
    Видеоускорение это хорошо. Но что оно там видеоускоряет, Konsole чтоле.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 02:23, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто для примера, а так это изначально не для игр:
    https://www.brendangregg.com/blog/2024-10-29/ai-flame-graphs.html
     

  • 1.10, Аноним (12), 00:49, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там ещё и IBM открыли доступ к Gaudi 3, зашевелились:
    https://www.techpowerup.com/336224/ibm-cloud-is-first-service-provider-to-depl
     

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