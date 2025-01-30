Яндекс открыл Perforator, инструментарий для профилирования приложений

Компания Яндекс объявила об открытии исходного кода инструментария Perforator, предназначенного для непрерывного сбора детальных метрик с информацией о работе приложений и рассчитанного на использование в крупных кластерах и датацентрах. Инструментарий позволяет анализировать работу приложений в реальном времени, оценивать распределение ресурсов на Linux-серверах и выявлять наиболее ресурсоёмкие приложения. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT (eBPF-программы под GPLv2). В Яндекс Perforator развёрнут в кластере, насчитывающем более 10 тысяч узлов, и применяется для выявления и исправления проблем с производительностью в различных сервисах, включая Яндекс Поиск и Яндекс Рекламу. Отмечается, что Perforator способствовал устранению узких мест и оптимизации ресурсоёмких вычислений, благодаря чему компании Яндекс удалось на 20% снизить расходы на серверы. Заявленные возможности: Использование подсистемы ядра eBPF и API perf_events для сборка сведений о работе компонентов ядра Linux и приложений в пространстве пользователя. Накладные расходы при сборе метрик приводят к снижению производительности примерно на 0.1%. Поддерживается работа только на системах с архитектурой x86-64.

Масштабируемое хранилище профилей производительности. Для хранения метаданных профилей используется СУБД ClickHouse, для хранения бинарных метаданных - PostgreSQL, а для хранения raw-профилей и бинарных данных - любые хранилища, совместимые с Amazon S3.

Возможность раскрутки стека вызовов (unwinding) без необходимости включения при сборке программ отладочных символов и опции "-fno-omit-frame-pointer" (сохраняет указатель на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции).

Наличие языка запросов и web-интерфейса для инспектирования нагрузки на CPU при работе приложений.

Для наглядной оценки узких мест применяется визуализация в стиле FlameGraph.

Возможность профилирования проектов, использующих различные языки и runtime, без внесения изменений в сборочные процессы и без перекомпиляции программ. Заявлена поддержка языков программирования C++, Go, Rust, Java, Python и JavaScript/Node.js.

Возможность генерации профилей sPGO для последующей сборки приложений с оптимизациями на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющми генерировать более оптимальный код на основе анализа особенностей выполнения программы.

Поддержка использования в качестве замены инструментария perf в Linux.

Автоматизация развёртывания в кластерах на базе Kubernetes. На каждом узле запускается специальный агент, собирающий, агрегирующий, сжимающий и передающий данные о производительности. Данные передаются агентами в формате, совместимом с pprof, через gRPC в микросервисы, отвечающие за сбор, хранение, анализ, символизацию (преобразование адресов в имена функций и позиции в коде) и обработку профилей и исполняемых файлов (необходимы при раскрутке стека).



