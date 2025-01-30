The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Яндекс открыл Perforator, инструментарий для профилирования приложений

30.01.2025 16:31

Компания Яндекс объявила об открытии исходного кода инструментария Perforator, предназначенного для непрерывного сбора детальных метрик с информацией о работе приложений и рассчитанного на использование в крупных кластерах и датацентрах. Инструментарий позволяет анализировать работу приложений в реальном времени, оценивать распределение ресурсов на Linux-серверах и выявлять наиболее ресурсоёмкие приложения. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT (eBPF-программы под GPLv2).

В Яндекс Perforator развёрнут в кластере, насчитывающем более 10 тысяч узлов, и применяется для выявления и исправления проблем с производительностью в различных сервисах, включая Яндекс Поиск и Яндекс Рекламу. Отмечается, что Perforator способствовал устранению узких мест и оптимизации ресурсоёмких вычислений, благодаря чему компании Яндекс удалось на 20% снизить расходы на серверы.

Заявленные возможности:

  • Использование подсистемы ядра eBPF и API perf_events для сборка сведений о работе компонентов ядра Linux и приложений в пространстве пользователя. Накладные расходы при сборе метрик приводят к снижению производительности примерно на 0.1%. Поддерживается работа только на системах с архитектурой x86-64.
  • Масштабируемое хранилище профилей производительности. Для хранения метаданных профилей используется СУБД ClickHouse, для хранения бинарных метаданных - PostgreSQL, а для хранения raw-профилей и бинарных данных - любые хранилища, совместимые с Amazon S3.
  • Возможность раскрутки стека вызовов (unwinding) без необходимости включения при сборке программ отладочных символов и опции "-fno-omit-frame-pointer" (сохраняет указатель на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции).
  • Наличие языка запросов и web-интерфейса для инспектирования нагрузки на CPU при работе приложений.
  • Для наглядной оценки узких мест применяется визуализация в стиле FlameGraph.
  • Возможность профилирования проектов, использующих различные языки и runtime, без внесения изменений в сборочные процессы и без перекомпиляции программ. Заявлена поддержка языков программирования C++, Go, Rust, Java, Python и JavaScript/Node.js.
  • Возможность генерации профилей sPGO для последующей сборки приложений с оптимизациями на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющми генерировать более оптимальный код на основе анализа особенностей выполнения программы.
  • Поддержка использования в качестве замены инструментария perf в Linux.
  • Автоматизация развёртывания в кластерах на базе Kubernetes. На каждом узле запускается специальный агент, собирающий, агрегирующий, сжимающий и передающий данные о производительности. Данные передаются агентами в формате, совместимом с pprof, через gRPC в микросервисы, отвечающие за сбор, хранение, анализ, символизацию (преобразование адресов в имена функций и позиции в коде) и обработку профилей и исполняемых файлов (необходимы при раскрутке стека).


  1. Главная ссылка к новости (https://yandex.ru/company/news...)
  2. OpenNews: Яндекс открыл YTsaurus, платформу для обработки и хранения больших объёмов данных
  3. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
  4. OpenNews: Яндекс открыл код фреймворка userver для создания высоконагруженных приложений
  5. OpenNews: Яндекс открыл код распределённой СУБД YDB, поддерживающей SQL
  6. OpenNews: Яндекс опубликовал skbtrace, утилиту для трассировки сетевых операций в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62641-yandex
Ключевые слова: yandex, perforator, debug, profiler
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, дАнон (?), 17:00, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "и выявлять наиболее ресурсоёмкие приложения"

    занялись бы уже Яндекc Go на Андроиде. а то чуть ли не флагман нужен для работы курьером или вызова такси

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:07, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вызова такси вообще смартфон не нужен, а проблемы курьеров яндекс не волнуют
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 17:15, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я посмотрю как ты по телефону будешь мрашрут по лесу описывать)
     
     
  • 4.11, нах. (?), 17:42, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я посмотрю как ты по телефону будешь мрашрут по лесу описывать)

    да так и описываешь - "да, там канава, ну она неглубокая и дно чистое, как переехали - сразу направо и потом по просеке налево до упора". А просто по яндекс-точке он и не поедет, потому что "хрен тебя знает, пройдет ли там вообще машина".

     

  • 1.5, Аноним (5), 17:15, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    эт чтобы мониторить 10к серверов необходимо еще и 10к серверов для хранения и анализа?
     
     
  • 2.12, Самый Лучший Гусь (?), 17:50, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10к+1
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 17:58, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аналитег
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:23, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >компании Яндекс удалось на 20% снизить расходы на серверы

    Вот, начали экономить, чтобы хоть как-то оправиться от многотысячных штрафов:
    https://vc.ru/food/407512

     
     
  • 2.8, Bob (??), 17:29, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намного проще платить штрафы по 60к деревянных, чем деожать инфраструктуру безопасности
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:39, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для физлица много(и то не для каждого). Яндексу дешевле их выплачивать, чем нанимать ещё сотрудников. Не пойдут же опеннетчики чинить что-то за спасибо и промокод на такси
     

  • 1.9, Тот_ещё_аноним (ok), 17:37, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С нетерпением ждём релиз flugergehaimer от vk group
     
  • 1.14, Нуину (?), 18:06, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Заявлена поддержка языков программирования  C++, Go, Rust, Java, Python и JavaScript/Node.js

    В Яндексе раст уже разрешили?

     
  • 1.16, Аноним (16), 18:16, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    просто фронт к https://github.com/google/autofdo похоже, судя по кишочкам dockerfile.build
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:22, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яндекс, почини уже самокаты с помощью перфоратора. Весь 2024 год были проблемы сними.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру