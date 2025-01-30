Яндекс открыл Perforator, инструментарий для профилирования приложений

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|1.1, дАнон (?), 17:00, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"и выявлять наиболее ресурсоёмкие приложения"
занялись бы уже Яндекc Go на Андроиде. а то чуть ли не флагман нужен для работы курьером или вызова такси
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|2.2, Аноним (2), 17:07, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для вызова такси вообще смартфон не нужен, а проблемы курьеров яндекс не волнуют
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|3.4, Аноним (-), 17:15, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я посмотрю как ты по телефону будешь мрашрут по лесу описывать)
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|4.11, нах. (?), 17:42, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я посмотрю как ты по телефону будешь мрашрут по лесу описывать)
да так и описываешь - "да, там канава, ну она неглубокая и дно чистое, как переехали - сразу направо и потом по просеке налево до упора". А просто по яндекс-точке он и не поедет, потому что "хрен тебя знает, пройдет ли там вообще машина".
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|1.5, Аноним (5), 17:15, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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эт чтобы мониторить 10к серверов необходимо еще и 10к серверов для хранения и анализа?
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|2.8, Bob (??), 17:29, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Намного проще платить штрафы по 60к деревянных, чем деожать инфраструктуру безопасности
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|2.10, Аноним (10), 17:39, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для физлица много(и то не для каждого). Яндексу дешевле их выплачивать, чем нанимать ещё сотрудников. Не пойдут же опеннетчики чинить что-то за спасибо и промокод на такси
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|1.14, Нуину (?), 18:06, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Заявлена поддержка языков программирования C++, Go, Rust, Java, Python и JavaScript/Node.js
В Яндексе раст уже разрешили?
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|1.17, Аноним (17), 18:22, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Яндекс, почини уже самокаты с помощью перфоратора. Весь 2024 год были проблемы сними.
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