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Выпуск Hotspot 1.3.0, GUI для анализа производительности в Linux

06.09.2020 23:20

Представлен выпуск приложения Hotspot 1.3.0, предоставляющего графический интерфейс для наглядного изучения отчётов в процессе профилирования и анализа производительности с использованием подсистемы ядра perf. Код программы написан на языке C++ с использованием библиотек Qt и KDE Frameworks 5, и распространяется под лицензией GPL v2+.

Hotspot может выступать как прозрачная замена команде "perf report" при разборе файлов perf.data, дополнительно предоставляющая такие возможности как визаулизация через FlameGraph, сводный обзор состояния в стиле утилиты top, агрегация статистики по вызовам, различные виды сортировки, отображение всплывающих подсказок, встроенные механизмы поиска и возможность отображения бок о бок метрик для нескольких событий.

В новом выпуске:

  • Значительно ускорена интерпретация данных профилирования больших и сложных приложений. Например сгенерированный для Firefox файл perf.data теперь анализируется на порядок быстрее.
  • Добавлена корректная поддержка анализа файлов с данными, сжатыми при помощи алгоритма zstd, которые создаются при запуске "perf record -z" и позволяют сократить размер на один-два порядка.
  • Модернизирована шкала времени, на которой теперь отображаются отметки на осях времени и префиксы единиц измерения при увеличении масштаба.
  • Реализован разбор символов, добавленных компилятором rustc.
  • Обновлён субмодуль perfparser, в котором улучшена поддержка распараллеливания с использованием вызова fork.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kdab.com/hotspot-v...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida 12.10
  3. OpenNews: Релиз PowerTOP 2.6, инструмента для оптимизации энергопотребления Linux-системы
  4. OpenNews: Выпуск утилиты htop 3.0
  5. OpenNews: Выпуск hotspot 1.0.0, GUI для анализа производительности в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53667-hotspot
Ключевые слова: hotspot, monitoring, debug
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:24, 06/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    И как, годная штука?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:29, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kcachegrind -- отличная штука, а это я так понимаю что-то похожее только не cachegrind (у которого весьма высокий оверхэд).
     

  • 1.3, Hellscream (?), 23:42, 06/09/2020 [ответить]  
    		• –6 +/
    Htop хватит всем.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:38, 07/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    >анализируется на порядок быстрее
    >сократить размер на один-два порядка

    Дорогой наш автор новостей, какой Вы порядок имеете в виду, двоичный или десятичный?

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 00:53, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически, если там много повторяющихся строк, они и на 10 порядков сожмутся. Про в 10 раз быстрее у меня тоже по правде есть сомнения -- должно быть минимум в 10000 раз быстрее, иначе просто не звучит.
     
  • 2.6, Ordu (ok), 01:50, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто перевод:

    > with its monster libxul, is now magnitudes faster than it was in the previous releases of Hotspot.

    (хотя я бы перевёл более буквально: "на порядки быстрее")

    > This support feature easily reduces the size of the perf.data files by one to two orders of magnitude.

    В общем, ты не по адресу задаёшь вопросы, их надо задавать тому, кто писал оригинальные release notes, а не тому, кто переводил.

     
     
  • 3.8, ААА (?), 07:13, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > is now magnitudes faster than

    теперь на ангстремы быстрее, чем

     

  • 1.7, Аноним (7), 04:09, 07/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как по сравнению с VTune?
     
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