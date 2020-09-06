Выпуск Hotspot 1.3.0, GUI для анализа производительности в Linux

Представлен выпуск приложения Hotspot 1.3.0, предоставляющего графический интерфейс для наглядного изучения отчётов в процессе профилирования и анализа производительности с использованием подсистемы ядра perf. Код программы написан на языке C++ с использованием библиотек Qt и KDE Frameworks 5, и распространяется под лицензией GPL v2+. Hotspot может выступать как прозрачная замена команде "perf report" при разборе файлов perf.data, дополнительно предоставляющая такие возможности как визаулизация через FlameGraph, сводный обзор состояния в стиле утилиты top, агрегация статистики по вызовам, различные виды сортировки, отображение всплывающих подсказок, встроенные механизмы поиска и возможность отображения бок о бок метрик для нескольких событий. В новом выпуске: Значительно ускорена интерпретация данных профилирования больших и сложных приложений. Например сгенерированный для Firefox файл perf.data теперь анализируется на порядок быстрее.

Добавлена корректная поддержка анализа файлов с данными, сжатыми при помощи алгоритма zstd, которые создаются при запуске "perf record -z" и позволяют сократить размер на один-два порядка.

Модернизирована шкала времени, на которой теперь отображаются отметки на осях времени и префиксы единиц измерения при увеличении масштаба.

Реализован разбор символов, добавленных компилятором rustc.

Обновлён субмодуль perfparser, в котором улучшена поддержка распараллеливания с использованием вызова fork.



