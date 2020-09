Выпуск Hotspot 1.3.0, GUI для анализа производительности в Linux

> with its monster libxul, is now magnitudes faster than it was in the previous releases of Hotspot.

(хотя я бы перевёл более буквально: "на порядки быстрее")

> This support feature easily reduces the size of the perf.data files by one to two orders of magnitude.

В общем, ты не по адресу задаёшь вопросы, их надо задавать тому, кто писал оригинальные release notes, а не тому, кто переводил.