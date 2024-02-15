The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 2.2.0

15.02.2024 09:41

Опубликован релиз утилиты auto-cpufreq 2.2.0, предназначенной для автоматической оптимизации скорости работы CPU и энергопотребления в системе. Утилита отслеживает состояние аккумулятора ноутбука, нагрузки на CPU, температуры CPU и активности в системе, и в зависимости от ситуации и выбранных опций динамически активирует режимы энергосбережения или высокой производительности. Поддерживается работа на устройствах с процессорами Intel, AMD и ARM. Для управления может использоваться графический интерфейс на базе GTK или консольная утилита. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

Среди поддерживаемых возможностей: мониторинг частоты, нагрузки и температуры CPU, регулирование частоты и режимов энергопотребления CPU в зависимости от заряда аккумулятора, температуры и нагрузки на систему, автоматическая оптимизация производительности CPU и энергопотребления.

Auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. В отличие от утилиты TLP, auto-cpufreq не только позволяет выставлять экономные режимы энергопотребления при автономной работе устройства, но и временно включать режим высокой производительности (turbo boost) при выявлении повышения нагрузки на систему.

В новой версии добавлена поддержка настройки и переопределения параметров EPP (Energy Performance Preference), а также задания ограничений, связанных с зарядом аккумулятора (например, для продления жизни аккумулятора можно настроить отключение зарядки после достижения 90%). Добавлена возможность создания пакетов в формате snap для архитектур AMD64 и ARM64.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AdnanHodzic...)
  2. OpenNews: Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 2.0
  3. OpenNews: Представлен CoreCtrl 1.0, для привязки настроек оборудования к приложениям
  4. OpenNews: Доступен GameMode 1.7, оптимизатор производительности игр в Linux
  5. OpenNews: Релиз PowerTOP 2.6, инструмента для оптимизации энергопотребления Linux-системы
  6. OpenNews: Oracle опубликовал систему автоматической оптимизации параметров ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60605-auto-cpufreq
Ключевые слова: auto-cpufreq
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Фрик из соседней пещеры (?), 09:48, 15/02/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Лол.Поговаривали про эффективность современных процессоров и экономии на электричестве,но им оказывается требуется ускоритель интернета на 200%.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:56, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Запусти что-нибудь на электроне и про оптимизацию энергопотребления можно забыть.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:06, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или на питоне. Например, сабж.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:54, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть мнение, что каждая вторая поделка на бидоне меньше жрёт и тормозит чем каждая первая поделка чувачков вообще не разбирающихся в том, как всё это работает, в т.ч. сабж
     

  • 1.4, penetrator (?), 10:23, 15/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    на моем ноуте это приблуда не завелась адекватно, выкинул
    время жизни батареи больше, чем под виндой, ~6

    а вот на другом ноуте постарше такого фокуса не получилось, максимум 3+ часа автономной работы, пока не разобрался в чем дело

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:37, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит проверяй на другом дистре, а не выпячивай дистропроблемы как якобы ноутопроблемы.
    Наименее проблемные это Void и Gentoo, и оба способны собирать из исходников.
    Клоунам вантузятникам для увеличения категоричности не рекомендуется.
    Эта штука как раз для ноутов с кастрированным биосом у которых нет настроек напряжений с разными частотами. Вольтаж на них никто не запрещал крутить, но утилиты вендоров специально обходят ноуты стороной.
     
     
  • 3.10, ryoken (ok), 12:41, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Эта штука как раз для ноутов с кастрированным биосом у которых нет настроек напряжений с разными частотами.

    Разлочить опции в бивисе можно всяким допсофтом.

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:38, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на другом ноуте постарше такого фокуса не получилось, максимум 3+ часа автономной работы, пока не разобрался в чем дело

    Если Core 2 Duo, поделись, будет полезно для оптимизации Lenovo T500.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:37, 15/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:19, 15/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Просто переключите на powersave, большинство ноутбуков всёравно не способно работать выше powersave частот или выдают сомнительный прирост производительности после ~2GHz.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру