Для PostgreSQL представлен движок хранения OrioleDB, обходящийся без операции VACUUM

Выглядит интересно и многообещающе, но. Всё прочитал, но так и не увидел, какие уровни изоляции транзакций поддерживаются. Есть смутное подозрение, что такие бенчмарки за счёт сваливания в read uncommitted по умолчанию, хорошо если не так. > OrioleDB supports just B-tree indexes. OrioleDB roadmap contains the implementation of analogs of GiST, GIN, and BRIN. Большой вопрос, получится ли у них с такой архитектурой реализовать эффективный GIN/GiST, выглядит как нетривиальная задача. Это все же одна из киллер фич Постгреса, в ряде случаев незаменимая.