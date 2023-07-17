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Для PostgreSQL представлен движок хранения OrioleDB, обходящийся без операции VACUUM

17.07.2023 11:07

Стартап OrioleData опубликовал новый движок хранения для СУБД PostgreSQL - OrioleDB, нацеленный на предоставление быстрого и компактного хранилища, не приводящего со временем к раздутию файлов с БД и не требующего использования периодически запускаемого процесса VACUUM для сборки мусора. Движок написан на языке Си, распространяется под лицензией PostgreSQL и реализован в форме подключаемого расширения, требующего внесения изменений в основную кодовую базу PostgreSQL. В текущем виде движок находится на стадии бета-тестирования и пока не рекомендован для рабочих внедрений.

Применяемые в OrioleDB структуры позволяют более эффективно обрабатывать операции изменения данных в БД и заменять освободившиеся блоки, не накапливая их со временем. Возможность обходиться без VACUUM реализована благодаря применению логов отката (undo logs), работающих на уровне отдельных блоков и строк, а также системы автоматического слияния страниц с данными.

Работающий на уровне строк лог отката позволяет выполнять операции UPDATE с заменой данных по месту, без освобождения текущей записи и создания новой. Лог отката на уровне блоков даёт возможность вытеснять кортежи и высвобождать место в хранилище сразу после выполнения операции DELETE, невзирая на то, что они остаются видимыми в незавершившихся транзакциях. Для сокращения фрагментации хранилища в результате большого числа операций удаления в фоновом режиме выполняется автоматическое слияние отдельных страниц с данными.

WAL-лог транзакций в OrioleDB ведётся на уровне строк, а не блоков, что упрощает использование в распределённых системах и позволяет распараллеливать раскрутку лога. Возможно создание распределённых конфигураций с несколькими активными master-серверами, для поддержания которых в синхронизированном состоянии используется алгоритм достижения консенсуса Raft.

Из архитектурных особенностей OrioleDB также можно отметить чтение страниц с данными без использования блокировок, прямое связывание страниц в оперативной памяти со страницами в постоянном хранилище, применение механизма CoW (copy-on-write) при фиксации контрольных точек для создания непротиворечивых снапшотов в любой момент времени. Для идентификаторов транзакций задействованы 64-разрядные значения, применение которых решает проблему с переполнением счётчиков.

Применение OrioleDB позволяет не только избавиться от необходимости совершения ручных операций и упростить сопровождение СУБД, но и повысить производительность. Например, более высокая производительность достигается благодаря обновлению данных по месту, что позволяет обойтись без изменения индексов, не связанных с хранением изменённого значения. Движок также поддерживает хранение данных в сжатом виде (сжатие производится при помощи алгоритма ZSTD и реализовано на уровне блоков переменного размера), что позволяет в 4-5 раз сократить размер базы на диске.

Тестирование конфигурации из одной таблицы с 5 индексами при использовании OrioleDB показало увеличение TPS (число обрабатываемых транзакций в секунду) в 5 раз, снижение нагрузки на CPU в 2.3 раза, снижение числа операций ввода/вывода на каждую транзакцию в 22 раза и отсутствие раздувания размера индексов и таблиц.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.orioledata.com/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД OrientDB 2.0
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  4. OpenNews: Выпуск IvorySQL 2.1, надстройки над PostgreSQL для обеспечения совместимости с Oracle
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты СУБД CitusDB
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59453-orioledb
Ключевые слова: orioledb, postgresql, vacuum
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:52, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит интересно и многообещающе, но. Всё прочитал, но так и не увидел, какие уровни изоляции транзакций поддерживаются. Есть смутное подозрение, что такие бенчмарки за счёт сваливания в read uncommitted по умолчанию, хорошо если не так.

    > OrioleDB supports just B-tree indexes. OrioleDB roadmap contains the implementation of analogs of GiST, GIN, and BRIN.

    Большой вопрос, получится ли у них с такой архитектурой реализовать эффективный GIN/GiST, выглядит как нетривиальная задача. Это все же одна из киллер фич Постгреса, в ряде случаев незаменимая.

     
     
  • 2.9, www2 (??), 12:34, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дурилка, а undo log тогда зачем делать, если будет read uncommited?
     
  • 2.34, ыы (?), 14:08, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    " чтение страниц с данными без использования блокировок"
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:01, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Postgres как и в большинстве современных баз транзакции изолируют не через lock, а через MVCC
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:06, 17/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.10, www2 (??), 12:35, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:43, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.20, пох. (?), 12:51, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, пох. (?), 12:21, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что за хрень?! Срочно высылайте ликвидационную команду!
    Как это постгрез без вечнораздвувающейся базы?! Где я буду теперь харчеваться, я вас спрашиваю?!


     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:23, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так вот что тебя сделало таким какой ты есть!
     
     
  • 3.8, пох. (?), 12:29, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну в целом одного только 25летнего опыта общения с постгрезом хватило бы чтоб горячо ненавидеть все это вот шва..6ешплатное г-нецо.
    Но к сожалению, нет, только этим дерьмом не ограничилось.

     
     
  • 4.15, Ананий (?), 12:45, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >все это вот шва..6ешплатное г-нецо

    неужели ISS оказался лучше и безопаснее и производителнее этих ваших нжинксов с индейцами?

     
     
  • 5.17, пох. (?), 12:47, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причем тут МКС?
    А если ты про IIS - у меня есть подопытный экземпляр проработавший с 2000го года. Не с нулем посетителей.

    Ты можешь похвастать таким же индейцем? Пусть даже двадцать раз поапгрейженым.

     
     
  • 6.21, Ананий (?), 12:52, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Причем тут МКС?
    > А если ты про IIS - у меня есть подопытный экземпляр проработавший
    > с 2000го года. Не с нулем посетителей.
    > Ты можешь похвастать таким же индейцем? Пусть даже двадцать раз поапгрейженым.

    торчащим наружу все эти джвадцать лет? или в уютном интранетике?

     
     
  • 7.26, пох. (?), 13:25, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Ты можешь похвастать таким же индейцем? Пусть даже двадцать раз поапгрейженым.
    > торчащим наружу все эти джвадцать лет? или в уютном интранетике?

    наружу. Индексируется.


     
  • 2.23, BeLord (ok), 13:10, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИБ займешься, на удовлетворение всех требований тов. майора работы на 100 лет вперед-))) А за это время  тов. майор по многочисленными просьбам трудящихся еще требований подкатит-))
     
     
  • 3.24, пох. (?), 13:23, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну щас, разбежался. У удовлетворятеля майора свои дети есть.

    А я просто тихо спускаюсь с горы - как раз к моменту когда у него ой-место-кончилось.
    И майор мной доволен, и ИБ, и вроде как действительно же ж - "он опять совершил подвиг!"
    А эти гады все норовят разрушить. Одна надежда что до мейнстрима не доберутся потому что.

     

  • 1.6, пох. (?), 12:23, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БЛИН, она еще и CPU не жрьот?! Голыми руками бы этих изобретателей задушил!

     
     
  • 2.11, YourMama (?), 12:37, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всякий случай, если это не тролинк: при x5 TPS оно потребляет x2.5 CPU. То есть, потребление CPU под нагрузкой снижено в 2 раза.
     
     
  • 3.12, пох. (?), 12:40, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я и говорю - п-ц какой-то.
    У меня тут есть прекрасный экземпляр который просто если забыть закрыть ему сессию (что горе-разработчики очень любят) начинает жрать так что приходится вручную (автоматически нельзя, оно может потерять ценную и важную ненужно) его куда-то убирать с гипервизора. Если он перестанет это делать - за что я буду получать премию-то?!

     
     
  • 4.14, www2 (??), 12:44, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я и говорю - п-ц какой-то.
    > У меня тут есть прекрасный экземпляр который просто если забыть закрыть ему
    > сессию (что горе-разработчики очень любят) начинает жрать так что приходится вручную
    > (автоматически нельзя, оно может потерять ценную и важную ненужно) его куда-то
    > убирать с гипервизора. Если он перестанет это делать - за что
    > я буду получать премию-то?!

    Придумаешь, что-нибудь :)

     
  • 4.40, Аноним (40), 14:51, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за что я буду получать премию-то?!

    Запереустановку вантуза своему насяльнику. Думаю сможешь что-то придумать.

     
     
  • 5.42, пох. (?), 15:21, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту начальник недавно переустановил (под моим чутким руководством но самостоятельно) linoops.

    (там навернулся, точнее, банально поломали, гитляп, но linoops тоже участвовал. Кстати, postgres - но у гитляпа оказался свой  какой-то уныло-бэкапер который все сам и есть тоже, к счастью, оно там сработало и не пришлось руками ничего выковыривать.)

    А объяснить ему зачем переустанавливают винду, как ты правильно, надеюсь, хотя бы теперь, понимаешь - не получится.

     

  • 1.16, лютый арчешкольник... (?), 12:47, 17/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.18, пох. (?), 12:49, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
  • 2.22, funny.falcon (?), 13:10, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.25, пох. (?), 13:24, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.28, OpenEcho (?), 13:31, 17/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.19, Quad Romb (ok), 12:50, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "не требующего внесения изменений в основную кодовую базу PostgreSQL"
    Интересно.
    Когда я смотрел на Oriole последний раз - ему требовалось также патчить исходники PG.
    Звучит заманчиво, конечно.
     
     
  • 2.29, funny.falcon (?), 13:38, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.к. автор Ориоле - один из коммитеров постгресса, видимо ему удалось протолкнуть нужные патчи в ядро. Я предполагаю, не проверял.
     
     
  • 3.38, Quad Romb (ok), 14:46, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.к. автор Ориоле - один из коммитеров постгресса, видимо ему удалось протолкнуть
    > нужные патчи в ядро. Я предполагаю, не проверял.

    Я вот то же самое подумал.
    И тоже не проверял.
    На ютуб-канале rupostgres есть интервью с разработчиком "Александр Коротков: Наболевшие проблемы PostgreSQL". После этого интервью стал посматривать на проект.
    Если он всё-таки осилил сделать всё это только одним подключаемым расширением - он очень большой молодец, и надеюсь, у него теперь будет достаточно масла, чтобы мазать на свой хлеб.

     

  • 1.27, Аноним (27), 13:25, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже круче Оракла.
     
     
  • 2.30, пох. (?), 13:43, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще бы - тот таким триппером и не болел, теперь не может торжественно отметить излечение, с салютом и дискотекой.

    Скучные серые будни.

     
     
  • 3.32, Аноним (27), 14:01, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да хз, может и не болел. Но там просто какой-то монструозище неповоротливый, оно реально тяжелое. И еще все эти rman'ы, control файлы, какие-то листенеры с XML'ем. Бр-р-р. Постргя реально красивее и элегантнее.
     
     
  • 4.43, пох. (?), 15:29, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно, вот этот вот трешачок с юзером хранящимся в тазе банных но отдельным текстовым уродливым hba.conf - это гораздо, гораздо круче xml.

    (который помимо прочего - позволяет переопределить или положить рядом запасные настройки подключения и автоматически раскидать по клиентам, не трогая их гуаноприложения)

    Ну и отдельно рекомендую как-нибудь развлечься с восстановлением целиком сдохшего постгреза вручную и сравнить то же самое с rman.

     
  • 4.46, Аноним (46), 15:57, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, что по сравнению с лицензией на него оборудование ещё дешево.
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:05, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Инженегры оракела уже добавили в код постгри пару мин замедленного действия. Активируют в нужный момент, чтобы акции оракела взлетели до небес.
     

  • 1.31, Аноним (31), 14:00, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верной дорогой двигаются. Еще несколько сот раз таких же продвижений, и постгря достигнет уровня оракель ДБ.
     
     
  • 2.35, ыы (?), 14:14, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "чтение страниц с данными без использования блокировок"
    что вы, ораклю до такого пехом переть и переть.
     
     
  • 3.37, Простоник (ok), 14:38, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С точностью до наоборот.PostgreSQL со временем приближается к Oracle.  Non-blocking read - стандартное поведение DBMS Oracle. Блокировки на уровне строк. Этот  механизм давно скопировали в П.
     
     
  • 4.45, ыы (?), 15:33, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вы же понимаете разницу между:
    "неблокирующее чтение"
    и "чтение без блокировок"?
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:17, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Окраинский флажок на гитхабе говорит о том что надо делать ревью ентой приблуды на возможный выпил всех данных.
     
     
  • 2.39, Quad Romb (ok), 14:49, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Окраинский флажок на гитхабе говорит о том что надо делать ревью ентой
    > приблуды на возможный выпил всех данных.

    Да, в этом смысле, автор маненечко того.
    Хотя и специалист в своём деле, чего уж скрывать.
    Но теперь и без всяких флажков всё мало-мальски критическое надо через собственное сито пропускать.
    Такие нынче реалии.

     

  • 1.44, Аноним (44), 15:30, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если в слове Oriole сделать 2 ошибки, получится Oracle
     

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