Для PostgreSQL представлен движок хранения OrioleDB, обходящийся без операции VACUUM

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|1.2, Аноним (2), 11:52, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит интересно и многообещающе, но. Всё прочитал, но так и не увидел, какие уровни изоляции транзакций поддерживаются. Есть смутное подозрение, что такие бенчмарки за счёт сваливания в read uncommitted по умолчанию, хорошо если не так.
> OrioleDB supports just B-tree indexes. OrioleDB roadmap contains the implementation of analogs of GiST, GIN, and BRIN.
Большой вопрос, получится ли у них с такой архитектурой реализовать эффективный GIN/GiST, выглядит как нетривиальная задача. Это все же одна из киллер фич Постгреса, в ряде случаев незаменимая.
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|2.9, www2 (??), 12:34, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дурилка, а undo log тогда зачем делать, если будет read uncommited?
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|2.34, ыы (?), 14:08, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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" чтение страниц с данными без использования блокировок"
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|3.41, Аноним (41), 15:01, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Postgres как и в большинстве современных баз транзакции изолируют не через lock, а через MVCC
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|1.5, пох. (?), 12:21, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что за хрень?! Срочно высылайте ликвидационную команду!
Как это постгрез без вечнораздвувающейся базы?! Где я буду теперь харчеваться, я вас спрашиваю?!
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|3.8, пох. (?), 12:29, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну в целом одного только 25летнего опыта общения с постгрезом хватило бы чтоб горячо ненавидеть все это вот шва..6ешплатное г-нецо.
Но к сожалению, нет, только этим дерьмом не ограничилось.
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|4.15, Ананий (?), 12:45, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>все это вот шва..6ешплатное г-нецо
неужели ISS оказался лучше и безопаснее и производителнее этих ваших нжинксов с индейцами?
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|5.17, пох. (?), 12:47, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причем тут МКС?
А если ты про IIS - у меня есть подопытный экземпляр проработавший с 2000го года. Не с нулем посетителей.
Ты можешь похвастать таким же индейцем? Пусть даже двадцать раз поапгрейженым.
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|6.21, Ананий (?), 12:52, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Причем тут МКС?
> А если ты про IIS - у меня есть подопытный экземпляр проработавший
> с 2000го года. Не с нулем посетителей.
> Ты можешь похвастать таким же индейцем? Пусть даже двадцать раз поапгрейженым.
торчащим наружу все эти джвадцать лет? или в уютном интранетике?
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|7.26, пох. (?), 13:25, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Ты можешь похвастать таким же индейцем? Пусть даже двадцать раз поапгрейженым.
> торчащим наружу все эти джвадцать лет? или в уютном интранетике?
наружу. Индексируется.
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|2.23, BeLord (ok), 13:10, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИБ займешься, на удовлетворение всех требований тов. майора работы на 100 лет вперед-))) А за это время тов. майор по многочисленными просьбам трудящихся еще требований подкатит-))
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|3.24, пох. (?), 13:23, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну щас, разбежался. У удовлетворятеля майора свои дети есть.
А я просто тихо спускаюсь с горы - как раз к моменту когда у него ой-место-кончилось.
И майор мной доволен, и ИБ, и вроде как действительно же ж - "он опять совершил подвиг!"
А эти гады все норовят разрушить. Одна надежда что до мейнстрима не доберутся потому что.
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|1.6, пох. (?), 12:23, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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БЛИН, она еще и CPU не жрьот?! Голыми руками бы этих изобретателей задушил!
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|2.11, YourMama (?), 12:37, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На всякий случай, если это не тролинк: при x5 TPS оно потребляет x2.5 CPU. То есть, потребление CPU под нагрузкой снижено в 2 раза.
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|3.12, пох. (?), 12:40, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я и говорю - п-ц какой-то.
У меня тут есть прекрасный экземпляр который просто если забыть закрыть ему сессию (что горе-разработчики очень любят) начинает жрать так что приходится вручную (автоматически нельзя, оно может потерять ценную и важную ненужно) его куда-то убирать с гипервизора. Если он перестанет это делать - за что я буду получать премию-то?!
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|4.14, www2 (??), 12:44, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я и говорю - п-ц какой-то.
> У меня тут есть прекрасный экземпляр который просто если забыть закрыть ему
> сессию (что горе-разработчики очень любят) начинает жрать так что приходится вручную
> (автоматически нельзя, оно может потерять ценную и важную ненужно) его куда-то
> убирать с гипервизора. Если он перестанет это делать - за что
> я буду получать премию-то?!
Придумаешь, что-нибудь :)
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|4.40, Аноним (40), 14:51, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> за что я буду получать премию-то?!
Запереустановку вантуза своему насяльнику. Думаю сможешь что-то придумать.
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|5.42, пох. (?), 15:21, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По факту начальник недавно переустановил (под моим чутким руководством но самостоятельно) linoops.
(там навернулся, точнее, банально поломали, гитляп, но linoops тоже участвовал. Кстати, postgres - но у гитляпа оказался свой какой-то уныло-бэкапер который все сам и есть тоже, к счастью, оно там сработало и не пришлось руками ничего выковыривать.)
А объяснить ему зачем переустанавливают винду, как ты правильно, надеюсь, хотя бы теперь, понимаешь - не получится.
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|1.19, Quad Romb (ok), 12:50, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"не требующего внесения изменений в основную кодовую базу PostgreSQL"
Интересно.
Когда я смотрел на Oriole последний раз - ему требовалось также патчить исходники PG.
Звучит заманчиво, конечно.
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|2.29, funny.falcon (?), 13:38, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.к. автор Ориоле - один из коммитеров постгресса, видимо ему удалось протолкнуть нужные патчи в ядро. Я предполагаю, не проверял.
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|3.38, Quad Romb (ok), 14:46, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.к. автор Ориоле - один из коммитеров постгресса, видимо ему удалось протолкнуть
> нужные патчи в ядро. Я предполагаю, не проверял.
Я вот то же самое подумал.
И тоже не проверял.
На ютуб-канале rupostgres есть интервью с разработчиком "Александр Коротков: Наболевшие проблемы PostgreSQL". После этого интервью стал посматривать на проект.
Если он всё-таки осилил сделать всё это только одним подключаемым расширением - он очень большой молодец, и надеюсь, у него теперь будет достаточно масла, чтобы мазать на свой хлеб.
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|2.30, пох. (?), 13:43, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще бы - тот таким триппером и не болел, теперь не может торжественно отметить излечение, с салютом и дискотекой.
Скучные серые будни.
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|3.32, Аноним (27), 14:01, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да хз, может и не болел. Но там просто какой-то монструозище неповоротливый, оно реально тяжелое. И еще все эти rman'ы, control файлы, какие-то листенеры с XML'ем. Бр-р-р. Постргя реально красивее и элегантнее.
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|4.43, пох. (?), 15:29, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно, вот этот вот трешачок с юзером хранящимся в тазе банных но отдельным текстовым уродливым hba.conf - это гораздо, гораздо круче xml.
(который помимо прочего - позволяет переопределить или положить рядом запасные настройки подключения и автоматически раскидать по клиентам, не трогая их гуаноприложения)
Ну и отдельно рекомендую как-нибудь развлечься с восстановлением целиком сдохшего постгреза вручную и сравнить то же самое с rman.
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|4.46, Аноним (46), 15:57, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозреваю, что по сравнению с лицензией на него оборудование ещё дешево.
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|2.33, Аноним (33), 14:05, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Инженегры оракела уже добавили в код постгри пару мин замедленного действия. Активируют в нужный момент, чтобы акции оракела взлетели до небес.
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|1.31, Аноним (31), 14:00, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Верной дорогой двигаются. Еще несколько сот раз таких же продвижений, и постгря достигнет уровня оракель ДБ.
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|2.35, ыы (?), 14:14, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"чтение страниц с данными без использования блокировок"
что вы, ораклю до такого пехом переть и переть.
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|3.37, Простоник (ok), 14:38, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С точностью до наоборот.PostgreSQL со временем приближается к Oracle. Non-blocking read - стандартное поведение DBMS Oracle. Блокировки на уровне строк. Этот механизм давно скопировали в П.
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|4.45, ыы (?), 15:33, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но вы же понимаете разницу между:
"неблокирующее чтение"
и "чтение без блокировок"?
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|1.36, Аноним (36), 14:17, 17/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Окраинский флажок на гитхабе говорит о том что надо делать ревью ентой приблуды на возможный выпил всех данных.
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|2.39, Quad Romb (ok), 14:49, 17/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Окраинский флажок на гитхабе говорит о том что надо делать ревью ентой
> приблуды на возможный выпил всех данных.
Да, в этом смысле, автор маненечко того.
Хотя и специалист в своём деле, чего уж скрывать.
Но теперь и без всяких флажков всё мало-мальски критическое надо через собственное сито пропускать.
Такие нынче реалии.
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