Выпуск IvorySQL 2.1, надстройки над PostgreSQL для обеспечения совместимости с Oracle

Опубликован выпуск проекта IvorySQL 2.1, развивающего редакцию СУБД PostgreSQL, предоставляющую слой для обеспечения совместимости с приложениями, рассчитанными на работу с СУБД Oracle. Надстройка развивается путём внесения изменений в свежую кодовую базу PostgreSQL и разработчики заявляют о возможности использования IvorySQL в качестве прозрачной замены последней версии PostgreSQL, отличие от которой сводится к появлению настройки "compatible_db", включающей режим совместимости с Oracle. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. IvorySQL реализует процедурный язык PL/iSQL, повторяющий синтаксис PL/SQL, и поддерживает пакеты в стиле Oracle и операции с пакетами, такие как "CREATE PACKAGE". В IvorySQL также поддерживается специфичный для Oracle синтаксис операций, выражений и операторов ALTER TABLE, DELETE, UPDATE, CONNECT BY, GROUP BY, UNION и MINUS, предоставляется совместимый с Oracle набор функций и типов. Для эмуляции функций, типов и пакетов Oracle в IvorySQL задействован код PostgreSQL-дополнения Orafce. В новой версии IvorySQL обеспечен переход на кодовую базу PostgreSQL 15.1 и реализована поддержка глобальных уникальных индексов, создаваемых при помощи выражения "CREATE UNIQUE INDEX global_index ON idxpart(bid) GLOBAL". Подобные индексы могут использоваться для создания уникального индекса для секционированной таблицы, который сохраняет уникальность для всех секций при выборке по непривязанному к секциям ключу.