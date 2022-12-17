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Выпуск IvorySQL 2.1, надстройки над PostgreSQL для обеспечения совместимости с Oracle

17.12.2022 16:04

Опубликован выпуск проекта IvorySQL 2.1, развивающего редакцию СУБД PostgreSQL, предоставляющую слой для обеспечения совместимости с приложениями, рассчитанными на работу с СУБД Oracle. Надстройка развивается путём внесения изменений в свежую кодовую базу PostgreSQL и разработчики заявляют о возможности использования IvorySQL в качестве прозрачной замены последней версии PostgreSQL, отличие от которой сводится к появлению настройки "compatible_db", включающей режим совместимости с Oracle. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

IvorySQL реализует процедурный язык PL/iSQL, повторяющий синтаксис PL/SQL, и поддерживает пакеты в стиле Oracle и операции с пакетами, такие как "CREATE PACKAGE". В IvorySQL также поддерживается специфичный для Oracle синтаксис операций, выражений и операторов ALTER TABLE, DELETE, UPDATE, CONNECT BY, GROUP BY, UNION и MINUS, предоставляется совместимый с Oracle набор функций и типов. Для эмуляции функций, типов и пакетов Oracle в IvorySQL задействован код PostgreSQL-дополнения Orafce.

В новой версии IvorySQL обеспечен переход на кодовую базу PostgreSQL 15.1 и реализована поддержка глобальных уникальных индексов, создаваемых при помощи выражения "CREATE UNIQUE INDEX global_index ON idxpart(bid) GLOBAL". Подобные индексы могут использоваться для создания уникального индекса для секционированной таблицы, который сохраняет уникальность для всех секций при выборке по непривязанному к секциям ключу.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/IvorySQL/Iv...)
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  6. OpenNews: Обновление PostgreSQL. Выпуск reshape, утилиты для миграции на новую схему без остановки работы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58347-ivorysql
Ключевые слова: ivorysql, postgresql, oracle
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Catwoolfii (ok), 18:37, 17/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно было бы сравнить с EnterpriseDB
     
  • 1.3, trdm (ok), 19:40, 17/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    плискуль :)
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:46, 17/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    >пакеты

    А почему такая полезная фича не заапстримлена в постгрес?

     
  • 1.5, Аноним (5), 19:47, 17/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    а для mssql есть такое?
     
     
  • 2.7, Michael Shigorin (ok), 20:07, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвечает правая колонка:

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    - 19:52 GitHub объявил о внедрении в следующем году всеобщей двухфак (150)
    - 19:51 Обновление Debian 11.6 (27)
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    Кому слоновая кость, а кому всеобщий двухфак...

     

  • 1.6, Аноним (6), 19:49, 17/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Наевшиеся оракла от пуза позавчерашние джуны доросли до менеджеров и теперь отрываются, копая под оракл по мере сил и возможностей. Удачи им!
     
     
  • 2.8, пох. (?), 20:12, 17/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы хоть страницу проекта открыл, чем бредить-то...

    Там менеджер ноклы сбежал с деньгами (потому что менеджер, а не какой-то там инженер паршивый, те сбежали с поджопниками) в  "свободное плавание", купил канадскую бизнес-визу, набрал себе команду из китайцев и пакистанцев и вот, не прошло и полугода...

    Разработчик в той команде, похоже, ровно один.

    Пожелаем им удачно продаться какому-нибудь редхату, хотя вряд ли, конечно.

     

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