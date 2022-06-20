Доступна система обмена сообщениями Mattermost 7.0

Опубликован выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 7.0, ориентированной на обеспечение коммуникации разработчиков и сотрудников предприятий. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Web-интерфейс и мобильные приложения написаны на JavaScript с использованием React, десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron. В качестве СУБД могут применяться MySQL и PostgreSQL. Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom. Основные новшества: Стабилизирована и включена по умолчанию поддержка свёрнутых нитей с ответами. Комментарии теперь свёрнуты и не занимают места в основном потоке сообщений. Информация о наличии комментариев выводится в форме метки "N ответов", нажатие на которую приводит к раскрытию ответов в боковой панели.

Предложена тестовая версия новых мобильных приложений для Android и iOS, в которых модернизирован интерфейс и появилась возможность работы сразу с несколькими серверами Mattermost.

Реализована экспериментальная поддержка голосовых вызовов и предоставления совместного доступа к экрану. Голосовые вызовы доступны как в настольном и мобильном приложениях, так и в web-интерфейсе. Во время голосового общения команда может параллельно продолжать общаться в текстовом чате, управлять проектами и задачами, просматривать контрольные списки и выполнять любые другие действия в Mattermost, не прерывая вызова.

В интерфейсе для общения в каналах реализована панель с инструментами для форматирования сообщений, позволяющая использовать разметку без изучения синтаксиса Markdown.

Добавлен встроенный (inline) редактор контрольных списков ("Playbooks"), позволяющий по месту из основного интерфейса изменять перечни типовых работ для команд в различных ситуациях, без открытия отдельных диалогов.

В отчёт со статистикой добавлены сведения об использовании командами контрольных списков.

Предоставлена возможность подключения обработчиков и действий (например, отправки уведомления в заданные каналы), вызываемых при обновлении состояния контрольных списков.

Реализована экспериментальная боковая панель Apps Bar с наиболее часто используемыми плагинами и встроенными приложениями (например, для интеграция с внешними сервисами, такими как Zoom).

Обеспечено формирования DEB- и RPM-пакетов с десктоп-приложением. В пакетах обеспечена поддержка Debian 9+, Ubuntu 18.04+, CentOS/RHEL 7 и 8.



