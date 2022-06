Доступна система обмена сообщениями Mattermost 7.0

2.2 , ИмяХ ( ? ), 10:39, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Да. А как быть в наше время разработчиком без терабайта оперативки? Это раньше хватало vim и notepad++, а сейчас один только андроид студио выжирает 6 гигов сразу после запуска.

3.4 , Аноним ( 1 ), 10:42, 20/06/2022 андроид студия - от "разработчиков" на джаве для "разработчиков" на джаве. кушайте, не обляпайтесь

4.9 , Аноним ( 9 ), 10:55, 20/06/2022 Что-нибудь кроме laba2.c в своей жизни написал?

2.5 , Павел ( ?? ), 10:48, 20/06/2022 В каком месте тут java? Написано же go + javascript.

3.8 , Аноним ( 1 ), 10:53, 20/06/2022 > + javascript а какая разница?

3.10 , Аноним ( 9 ), 10:56, 20/06/2022 Слишком неудобный вопрос для эксперта с опеннета

3.14 , Avator ( ok ), 11:02, 20/06/2022 Добавлю - там Server Side на Go, фронт на ReactJS.