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Доступна система обмена сообщениями Mattermost 7.0

20.06.2022 10:16

Опубликован выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 7.0, ориентированной на обеспечение коммуникации разработчиков и сотрудников предприятий. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Web-интерфейс и мобильные приложения написаны на JavaScript с использованием React, десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron. В качестве СУБД могут применяться MySQL и PostgreSQL.

Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom.

Основные новшества:

  • Стабилизирована и включена по умолчанию поддержка свёрнутых нитей с ответами. Комментарии теперь свёрнуты и не занимают места в основном потоке сообщений. Информация о наличии комментариев выводится в форме метки "N ответов", нажатие на которую приводит к раскрытию ответов в боковой панели.
  • Предложена тестовая версия новых мобильных приложений для Android и iOS, в которых модернизирован интерфейс и появилась возможность работы сразу с несколькими серверами Mattermost.
  • Реализована экспериментальная поддержка голосовых вызовов и предоставления совместного доступа к экрану. Голосовые вызовы доступны как в настольном и мобильном приложениях, так и в web-интерфейсе. Во время голосового общения команда может параллельно продолжать общаться в текстовом чате, управлять проектами и задачами, просматривать контрольные списки и выполнять любые другие действия в Mattermost, не прерывая вызова.
  • В интерфейсе для общения в каналах реализована панель с инструментами для форматирования сообщений, позволяющая использовать разметку без изучения синтаксиса Markdown.
  • Добавлен встроенный (inline) редактор контрольных списков ("Playbooks"), позволяющий по месту из основного интерфейса изменять перечни типовых работ для команд в различных ситуациях, без открытия отдельных диалогов.
  • В отчёт со статистикой добавлены сведения об использовании командами контрольных списков.
  • Предоставлена возможность подключения обработчиков и действий (например, отправки уведомления в заданные каналы), вызываемых при обновлении состояния контрольных списков.
  • Реализована экспериментальная боковая панель Apps Bar с наиболее часто используемыми плагинами и встроенными приложениями (например, для интеграция с внешними сервисами, такими как Zoom).
  • Обеспечено формирования DEB- и RPM-пакетов с десктоп-приложением. В пакетах обеспечена поддержка Debian 9+, Ubuntu 18.04+, CentOS/RHEL 7 и 8.


  1. Главная ссылка к новости (https://mattermost.com/blog/ma...)
  2. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Mattermost 6.0
  3. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  4. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57380-mattermost
Ключевые слова: mattermost, messenger
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:29, 20/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    slack, teams, это ещё. какого лешего весь софт, который рекламируется как "для разработчиков", написан на джаве? типа если разработчики - то у всех сразу тредрипперы и терабайт оперативки?
     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 10:39, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да. А как быть в наше время разработчиком без терабайта оперативки? Это раньше хватало vim и notepad++, а сейчас один только андроид студио выжирает 6 гигов сразу после запуска.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 10:42, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    андроид студия - от "разработчиков" на джаве для "разработчиков" на джаве. кушайте, не обляпайтесь
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:55, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-нибудь кроме laba2.c в своей жизни написал?
     
  • 2.5, Павел (??), 10:48, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком месте тут java? Написано же go + javascript.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:53, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > + javascript

    а какая разница?

     
  • 3.10, Аноним (9), 10:56, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком неудобный вопрос для эксперта с опеннета
     
  • 3.14, Avator (ok), 11:02, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю - там Server Side на Go, фронт на ReactJS.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:40, 20/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это все прекрасно, но когда уже добавят перенаправление сообщений?
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 10:56, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если будет, как в слаке, - нельзя посмотреть форвард из закрытого чата - то нафиг не нужно
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:50, 20/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сотрудников предприятий

    они смогут это освоить?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:51, 20/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они с MSO на LO-то пересесть не могут...
     

  • 1.12, koct9i (?), 10:56, 20/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.13, Аноним (1), 10:59, 20/06/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.15, anonymous (??), 11:04, 20/06/2022 Скрыто модератором
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