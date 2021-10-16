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Доступна система обмена сообщениями Mattermost 6.0

16.10.2021 15:12

Доступен выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 6.0, ориентированной на обеспечение коммуникации разработчиков и сотрудников предприятий. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Web-интерфейс и мобильные приложения написаны на JavaScript с использованием React, десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron. В качестве СУБД могут применяться MySQL и PostgreSQL.

Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom.

Основные новшества:

  • В интерфейсе реализована новая навигационная панель, упрощающая работу с каналами, обсуждениями, контрольными списками (playbook), проектами/задачами и внешними интеграциями. Через панель также можно получить быстрый доступ к поиску, сохранённым сообщениям, недавним упоминаниям, настройкам, статусам и профилю.
  • Стабилизирована и включена по умолчанию поддержка многих экспериментальных возможностей, таких как плагины, архивные каналы, гостевые учётные записи, экспорт всех загрузок и сообщений, утилита mmctl, делегирование участникам отдельных ролей администратора.
  • В каналах реализован предпросмотр ссылок на сообщения (сообщение показывается под ссылкой, что избавляет от необходимости перехода для того чтобы понять о чём идёт речь).
  • Включена по умолчанию поддержка контрольных списков ("Playbooks"), охватывающих перечни типовых работ для команд в различных ситуациях. Реализован полноэкранный интерфейс для работы с контрольными списками, в котором можно сразу создавать новые списки и сортировать имеющиеся работы. Переделан интерфейс для оценки состояния выполнения работ и предоставлена возможность назначения времени для отправки напоминаний.
  • Включён по умолчанию интерфейс управления проектами и задачами (Boards), в котором реализована новая сводная страница (dashboard), а в боковую панель встроена форма выбора канала. Для таблиц реализована поддержка аналитических функций.
  • До версии 5.0 обновлён десктоп-клиент, в котором предложен новый интерфейс для навигации по каналам, контрольным спискам (playbook) и задачам.
  • Повышены требования к зависимоcтям: для работы сервера теперь необходим как минимум MySQL 5.7.12 (поддержка ветки 5.6 прекращена) и Elasticsearch 7 (поддержка веток 5 и 6 прекращена).
  • Отдельно подготовлен плагин для использования в Mattermost сквозного шифрования сообщений (E2EE).


  1. Главная ссылка к новости (https://mattermost.com/blog/ma...)
  2. OpenNews: Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord
  3. OpenNews: Доступны платформы обмена сообщениями Zulip 3.0 и Mattermost 5.25
  4. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55969-mattermost
Ключевые слова: mattermost
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:24, 16/10/2021 [ответить]  
    		• –5 +/
    О, это из той же оперы, что матрикс, который глючил опять 4 дня подряд? Ненужно.
     
  • 1.2, Онаним (?), 15:27, 16/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Только позавчера воткнул любителям этот 6.0, и вот она новость.
     
  • 1.3, Аноним (1), 15:31, 16/10/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    >десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron

    В принципе дальше читать уже необьязательно.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:31, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотят повторить лавры скайпа.
     

  • 1.4, Ivan_83 (ok), 15:51, 16/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзаем свой джаббер и часть ещё в телеге сидят.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 15:59, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В телеге не сижу. Джаббер тоже юзаю. Стал щупать матрикс, после того как одна лоровская питоняша (тогда еще с единорогом на авушке) вопила на каждом углу, дескать матрикс и маттермост - это дивный новый мир! Старпер попробуй.
    Я поверил в молодежь и попробовал. Спустя два года ежедневной эксплуатации я пришел на лор со списком вопросов. Список вывалил. В итоге он под своим логином даже напужался прийти и обсудить.
    Набросил ругательств гомосексуального характера под виртуалом. Я, как порядочный гетеросексуал, заявил о неприятии содомии. В итоге меня забанили по айпи.

    Вот такие времена, такие нравы. Вот так меньшинства правят бал. Зовут того болезного commagrey.
    "Славься палатка, славься ларек!" (Ц).

     

  • 1.6, Q (??), 16:05, 16/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    не знаю как это но слак тормозное дерьмо, пользоваться которым можно только через немогу
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 16:14, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сам не юзал, но я так понимаю, что оно есть децентрализованная сос сеть. Шлак - это надстройка в данном случае. Тут типа особо любящим строить свои виртуальные миры швободка от всяких цукербергеров.
    Я бы соц сети вообще запретил:)
    Развращает и раздувает ЧСВ в людях. Да, сам не пользовался никогда. Ре считаю интересным вывешивать фоточки трипов в тупчанку с загоревшими окороками в баре оллинклюзифф:)
     

  • 1.9, Агл (?), 16:49, 16/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    не знаете, клиент битрикс24 тоже на электроне?
     
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