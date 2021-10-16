Доступна система обмена сообщениями Mattermost 6.0

Доступен выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 6.0, ориентированной на обеспечение коммуникации разработчиков и сотрудников предприятий. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Web-интерфейс и мобильные приложения написаны на JavaScript с использованием React, десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron. В качестве СУБД могут применяться MySQL и PostgreSQL. Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom. Основные новшества: В интерфейсе реализована новая навигационная панель, упрощающая работу с каналами, обсуждениями, контрольными списками (playbook), проектами/задачами и внешними интеграциями. Через панель также можно получить быстрый доступ к поиску, сохранённым сообщениям, недавним упоминаниям, настройкам, статусам и профилю.

Стабилизирована и включена по умолчанию поддержка многих экспериментальных возможностей, таких как плагины, архивные каналы, гостевые учётные записи, экспорт всех загрузок и сообщений, утилита mmctl, делегирование участникам отдельных ролей администратора.

В каналах реализован предпросмотр ссылок на сообщения (сообщение показывается под ссылкой, что избавляет от необходимости перехода для того чтобы понять о чём идёт речь).

Включена по умолчанию поддержка контрольных списков ("Playbooks"), охватывающих перечни типовых работ для команд в различных ситуациях. Реализован полноэкранный интерфейс для работы с контрольными списками, в котором можно сразу создавать новые списки и сортировать имеющиеся работы. Переделан интерфейс для оценки состояния выполнения работ и предоставлена возможность назначения времени для отправки напоминаний.

Включён по умолчанию интерфейс управления проектами и задачами (Boards), в котором реализована новая сводная страница (dashboard), а в боковую панель встроена форма выбора канала. Для таблиц реализована поддержка аналитических функций.

До версии 5.0 обновлён десктоп-клиент, в котором предложен новый интерфейс для навигации по каналам, контрольным спискам (playbook) и задачам.

Повышены требования к зависимоcтям: для работы сервера теперь необходим как минимум MySQL 5.7.12 (поддержка ветки 5.6 прекращена) и Elasticsearch 7 (поддержка веток 5 и 6 прекращена).

Отдельно подготовлен плагин для использования в Mattermost сквозного шифрования сообщений (E2EE).



