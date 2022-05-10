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Intel опубликовал ControlFlag 1.2, инструмент для выявления аномалий в исходных текстах

10.05.2022 12:22

Компания Intel опубликовала выпуск инструментария ControlFlag 1.2, позволяющего выявлять ошибки и аномалии в исходных текстах, используя систему машинного обучения, натренированную на большом объёме существующего кода. В отличие от традиционных статических анализаторов, ControlFlag не применяет готовых правил, в которых трудно предусмотреть все возможные варианты, а отталкивается от статистики использования всевозможных языковых конструкций в большом числе существующих проектов. Код ControlFlag написан на языке С++ и открыт под лицензией MIT.

Новый выпуск примечателен реализацией полной поддержки выявления аномалий и обучения на основе типовых шаблонов кода для языка С++. В прошлых версиях подобная поддержка была обеспечена для языков C и PHP. Система подходит для определения в коде различных видов проблем, от определения опечаток и неверного сочетания типов, до выявления аномалий в условных выражениях "if" и пропущенных проверок значения NULL в указателях. Система обучается путём построения статистической модели имеющегося массива кода открытых проектов на языках C, C++ и PHP, опубликованных в GitHub и подобных публичных репозиториях.

На стадии обучения система определяет типовые шаблоны построения конструкций в коде и строит синтаксическое дерево связей между этими шаблонами, отражающее поток выполнения кода в программе. В итоге формируется эталонное дерево принятия решений, объединяющее опыт разработки всех проанализированных исходных текстов. Для проверяемого кода выполняется похожий процесс определения шаблонов, которые сверяются с эталонным деревом принятия решений. Большие расхождения с соседними ветвями свидетельствуют о наличии аномалии в проверяемом шаблоне.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/IntelLabs/c...)
  2. OpenNews: IBM открыл CodeNet для систем машинного обучения, транслирующих и проверяющих код
  3. OpenNews: Intel открыл код системы машинного обучения ControlFlag для выявления ошибок в коде
  4. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
  5. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench
  6. OpenNews: Выпуск cppcheck 2.7, статического анализатора кода для языков C++ и С
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57164-control-flag
Ключевые слова: control-flag, intel, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:38, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто натренерованная нейронка?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 14:56, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще даже и датасеты дают. А что - не так уж и плохо как +1 инструмент в копилку. Правда размер жирного сета конечно конский.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:39, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интел за всё берётся смело…
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:57, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всё превращается в бабло
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:43, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рука Мидаса по опеннетовски!
     

  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 13:06, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > натренированную на большом объёме существующего кода

    Аргумент "все так пишут" вышел на новый уровень.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:18, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть системы типа CoPilot и его аналоги. Которые сами за тебя код пишут по факту.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 14:58, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То-есть вебмакак все-же скоро уволят, отлично :)
     

  • 1.10, ИмяХ (?), 13:54, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>на основе типовых шаблонов кода

    то есть по сути сейчас уже ничего нового нельзя придумать. Всё уже придумано до нас. А если придумать что-то своё, то это уже будет "аномалия"

     
     
  • 2.11, тоже Аноним (ok), 13:58, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Используется очевидный факт - 90% кода, написанного на этих языках - это реализация одних и тех же более высокоуровневых абстракций, в логике которых кодеры допускают примерно одни и те же банальные ошибки. Вот именно на этот кейс нейронка и натренирована.
     

  • 1.14, анонимныйнекодим (?), 15:24, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Новый выпуск примечателен реализацией полной поддержки выявления аномалий и обучения на основе типовых шаблонов кода для языка С++.

    А под капотом-то tree-sitter. Значит и поддержка других языков не за горами.
    Да-да, и самого безопасного - тоже.

     
     
  • 2.15, анонимныйнекодим (?), 15:43, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tree_abstraction.h
    32:#include <regex> // NOLINT [build/c++11]
    278:  std::string substr_nonewline =  regex_replace(substr, std::regex("\n"), "");
    279:  return regex_replace(substr_nonewline, std::regex("\r"), "");

    Это позор, я считаю.

     

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