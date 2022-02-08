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Выпуск cppcheck 2.7, статического анализатора кода для языков C++ и С

08.02.2022 13:47

Вышла новая версия статического анализатора кода cppcheck 2.7, позволяющего выявлять различные классы ошибок в коде на языках Си и Си++, в том числе при использовании нестандартного синтаксиса, типичного для встраиваемых систем. Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки, непрерывной интеграции и тестирования, а также предоставлены такие возможности как проверка соответствия кода стилю оформления кода. Для разбора кода может применяться как собственный парсер, так и внешний парсер от Clang. В состав также входит скрипт donate-cpu.py для предоставления локальных ресурсов для выполнения работы по совместной проверке кода пакетов Debian. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Развитие cppcheck сосредоточено на выявлении проблем, связанных с неопределённым поведением и применением конструкций, опасных с точки зрения безопасности. Целью также является минимизация ложных срабатываний. Среди выявляемых проблем: указатели на несуществующие объекты, деления на ноль, целочисленные переполнения, некорректные операции битового сдвига, некорректные преобразования, проблемы при работе с памятью, некорректное использование STL, разыменование нулевых указателей, применение проверок после фактического обращения к буферу, выход за границы буферов, использование неинициализированных переменных.

Параллельно шведской фирмой Cppcheck Solutions AB разрабатывается расширенная версия Cppcheck Premium, обеспечивающая анализ наличия бесконечных циклов, улучшенный поиск неинициализированных переменных и расширенный анализ переполнения буферов.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка представлений (view) контейнеров - в тег библиотеки добавлен атрибут view, указывающий, что класс является представлением. Код анализа времени жизни обновлён для использования данного атрибута при поиске "висячих" контейнеров;
  • Улучшены проверки;
  • Исправлены накопившиеся ошибки и устранены недоработки анализатора.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/danmar/cppc...)
  2. OpenNews: Выпуск cppcheck 2.6, статического анализатора кода для языков C++ и С
  3. OpenNews: Выпуск PHPStan 1.0, статического анализатора для кода на языке PHP
  4. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench
  5. OpenNews: Facebook представил Pysa, статический анализатор для языка Python
  6. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
Автор новости: Совершенно другой аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56661-cppcheck
Ключевые слова: cppcheck
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:20, 08/02/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    а есть что-то подобное для раста? для выявления утечек памяти и всего такого -- в общем типичных проблем растокода
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:34, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет конечно, он же «««безопасный»»» в раст надо просто верить.  
     
  • 2.4, topin89 (ok), 17:02, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для выявления утечек памяти и всего такого -- в общем типичных проблем растокода

    А ты хорош!

    Но если серьёзно, cppcheck -- это так себе решение в сравнении с каким-нибудь Coverity, тем анализатором с Хабра или даже clang-analyzer.

    Линтеры есть, тот же clippy. Но я ненастоящий растоман, за качество инструментов ничего говорить не буду

     
  • 2.5, Аноним (5), 17:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > а есть что-то подобное для раста? для выявления утечек памяти и всего
    > такого -- в общем типичных проблем растокода

    Урррааа! Воены Антирастового Сопротивления наносят Ржавой Угрозе превентивный удар!
    Затем последует долгая и засирающ^W изнуряющая битва, в ходе которой Воены обязательно, в очередной раз, спасут Голактеку от Ржавого Вторжения!

    Так их! Так!

    Пукнем братья, пукнем дружно:
    "Раст совсем-совсем не нужно!"
    Пукнем так, как никогда:
    "Сишка! Сишка навсегда!"

    Пукнем братья, пукнем вместе!
    Ведь в единстве наша сила!
    В нашем Смрадном манифесте
    Раст отводится могила!

    И когда наш Залп Протеста
    Растоманам жару даст,
    Все на свете осознают,
    Как ничтожен этот раст!

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 17:17, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=_qYZ7U_yTWo
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:16, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я так и не смог найти каких-нибудь инструментов для раста. Память просто вытекает _куда-то_, исполнение просто зависает _почему-то_, но зато без проблем с кодом. Может быть стоит подождать и баги ллвм исправят, тогда то точно всё будет работать как надо.
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 17:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах да, ещё вечные проблемы с синхронизацией мультипотока в расте ударили с новой силой. Да я смотрю и жырнолисе косяки синхронизации табов полезли как вебрендер на расте впихнули, хотя, казалось бы, главный и единственный пользователь раста должен понимать, что к чему. Отсутствие инструментов для отладки делает ситуацию куда хуже чем с привычными проблемами плюсов.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:49, 08/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пользуются ли ей разработчики KDE?
     
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