Выпуск cppcheck 2.7, статического анализатора кода для языков C++ и С

1.1 , Аноним ( 1 ), 16:20, 08/02/2022 [ответить] +1 + / – а есть что-то подобное для раста? для выявления утечек памяти и всего такого -- в общем типичных проблем растокода

2.2 , Аноним ( 2 ), 16:34, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет конечно, он же «««безопасный»»» в раст надо просто верить.

2.4 , topin89 ( ok ), 17:02, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > для выявления утечек памяти и всего такого -- в общем типичных проблем растокода А ты хорош! Но если серьёзно, cppcheck -- это так себе решение в сравнении с каким-нибудь Coverity, тем анализатором с Хабра или даже clang-analyzer. Линтеры есть, тот же clippy. Но я ненастоящий растоман, за качество инструментов ничего говорить не буду

2.5 , Аноним ( 5 ), 17:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > а есть что-то подобное для раста? для выявления утечек памяти и всего

> такого -- в общем типичных проблем растокода Урррааа! Воены Антирастового Сопротивления наносят Ржавой Угрозе превентивный удар!

Затем последует долгая и засирающ^W изнуряющая битва, в ходе которой Воены обязательно, в очередной раз, спасут Голактеку от Ржавого Вторжения! Так их! Так!



Пукнем братья, пукнем дружно:

"Раст совсем-совсем не нужно!"

Пукнем так, как никогда:

"Сишка! Сишка навсегда!"



Пукнем братья, пукнем вместе!

Ведь в единстве наша сила!

В нашем Смрадном манифесте

Раст отводится могила!



И когда наш Залп Протеста

Растоманам жару даст,

Все на свете осознают,

Как ничтожен этот раст! 3.7 , Аноним ( - ), 17:17, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.youtube.com/watch?v=_qYZ7U_yTWo

2.6 , Аноним ( 6 ), 17:16, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я так и не смог найти каких-нибудь инструментов для раста. Память просто вытекает _куда-то_, исполнение просто зависает _почему-то_, но зато без проблем с кодом. Может быть стоит подождать и баги ллвм исправят, тогда то точно всё будет работать как надо.

3.8 , Аноним ( 6 ), 17:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ах да, ещё вечные проблемы с синхронизацией мультипотока в расте ударили с новой силой. Да я смотрю и жырнолисе косяки синхронизации табов полезли как вебрендер на расте впихнули, хотя, казалось бы, главный и единственный пользователь раста должен понимать, что к чему. Отсутствие инструментов для отладки делает ситуацию куда хуже чем с привычными проблемами плюсов.



1.3 , Аноним ( 3 ), 16:49, 08/02/2022 [ответить] + / – Пользуются ли ей разработчики KDE?

