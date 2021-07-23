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Ошибка в обновлении Chrome OS привела к невозможности входа в систему

23.07.2021 11:44

Компания Google выпустила обновление Chrome OS 91.0.4472.165, в котором была допущена ошибка, приведшая к невозможности входа в систему после перезагрузки. Некоторые пользователи столкнулись с зацикливанием во время загрузки, в результате которого экран входа в систему не появлялся, а если появлялся, то не позволял подключиться под своей учётной записью. По горячим следам выпущено исправление Chrome OS 91.0.4472.167 с устранением проблемы.

Пользователям, которые уже установили первое обновление, но ещё не перезагрузили устройство (обновление активируется после перезагрузки), рекомендуется срочно довести свою систему до версии 91.0.4472.167. В случае если проблемное обновление установлено и вход блокирован, рекомендуется оставить устройство на некоторое время включённым и дождаться пока автоматически загрузится новое обновление. В качестве запасного варианта можно попытаться принудительно инициировать обновление через гостевой вход.

Пользователям система которых зависает не доходя до экрана входа и автоматическая установка нового обновления не срабатывает, рекомендовано нажать комбинацию Ctrl + Alt + Shift + R два раза и воспользоваться режимом сброса к заводским настройкам (Powerwash) или функцией отката системы до прошлой версии через USB (Revert), но в обоих режимах локальные данные пользователя удаляются. Если вызвать режим Powerwash не удаётся потребуется перевод устройства в режим разработчика с выполнением сброса в исходное состояние.

Один из пользователей проанализировал исправление и пришёл к выводу, что причина блокировки входа в опечатке, из-за которой в условном операторе, применяемом для проверки типа ключей, был пропущен один символ "&". Вместо 


   if (key_data.has_value() && !key_data->label().empty()) {
было указано 

   if (key_data.has_value() & !key_data->label().empty()) {

Соответственно, если вызов keydata.hasvalue() возвращал "false", то следом возникало исключение из-за попытки обращения к отсутствующей структуре.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/chrom...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 91
  3. OpenNews: Самый популярный пример Java-кода на StackOverflow оказался с ошибкой
  4. OpenNews: 70% проблем с безопасностью в Chromium вызваны ошибками при работе с памятью
  5. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Ошибка в BIND 9.16.17, приводящая к неверной обработке символа W в DNS-запросах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55539-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:54, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    ОС зависящая от того работает ли гугл, доказали свою нестабильность.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Ну первые шаги всегда трудные и не беспроблемные. Но как бы многим не нравилось, в ближайшем будущем всё будет работать в облаке. Остаётся вопрос приватности.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:54, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Остаётся вопрос приватности.

    Слова гугл и приватность несовместимы. Вопрос закрыт

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:23, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если таким, как гугл, амазон  майки запретить хранить и обрабатывать данные, то приватность достижима. Развитие новых протоколов передачи данных, их шифрования плюс децентрализация.
    Просто ты рассуждаешь с точки зрения данной минуты.
     
     
  • 5.47, Michael Shigorin (ok), 14:31, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если таким, как гугл, амазон  майки запретить хранить и обрабатывать данные

    Просто Вы не понимаете, что несёте.

     
     
  • 6.55, Аноним (10), 14:38, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну такие, как ты всегда существовали. И в эпоху внедрения электричества, и в эпоху индустриализации, и в эпоху  "640 Кбайт должно быть достаточно для каждого". 🤣
     
  • 5.54, Марксист (?), 14:38, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если таким, как гугл, амазон  майки запретить зарабатывать деньги, то приватность достижима.

    Пофиксил, не благодари.

     
     
  • 6.63, Аноним (10), 15:01, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда они начинали свою деятельность, они не рассчитывали, что станут крупнейшими ЦОДами. Т.Е. это побочка. Глобальный интернет ещё в самом зачатии, и монополистам места нет в будущем. Это очевидно. Это как диктатура и рабовладение в недавнем прошлом человечества.
     
     
  • 7.66, Рабовладелецработодатель (?), 15:29, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А типа сейчас вы свободные...
     
  • 7.68, Константавр (ok), 15:45, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ... Какой-то лепет гуманиста-оптимиста. Рабовладельцы спасовали перед новой технологией и не сразу смогли поглотить онторнетное сообщество целиком, в зачатке. Опять же, держали дольше, чтобы глубже заглотили, всякими ютубами и пр. Насос только подключили, только начали переформатировать мозг пользователям, никакой свободы не предвидится в принципе!
     
     
  • 8.71, Аноним (10), 16:03, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ты же избежал этого, ты смог вовремя распознать угрозу и не подвергнуться пер... текст свёрнут, показать
     
  • 3.19, kusb (?), 12:56, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну можно считать, что в будущем всё будет в облаке и остаётся вопрос приватности, или в будущем всех будут просто так бить током и остаётся вопрос боли.
    Но блин, это какая-то пассивность. Можно же постараться и в облаках будет не всё, и часто не будет разницы - в облаках или нет.
    (Хочу пост-облачные технологии ещё, типа p2p, ipfs и Фидонета...)
     
     
  • 4.31, Аноним (33), 13:20, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Например, хранением и обработкой данных будет заниматься международная организация, в которой будут представители крупных государств и независимые эксперты от сообщества.
    Мы будем смеяться над собой, вспоминая, что когда-то в наших жилищах стояли огромные ящики с процессорами, видеокартами и охлаждающей системой.
     
     
  • 5.48, Michael Shigorin (ok), 14:32, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот случай, когда наивность или ни разу не святая, или вовсе наиграна.

    Знаем мы эти "международные организации".  Плавали.

     
     
  • 6.57, Аноним (10), 14:40, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ответить по существу не позволяет гордость или ты всегда сразу переходишь на личности? Знаток 🤓
     
     
  • 7.70, Аноним (-), 15:58, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего ради эксперты и представители сообществ будут этим заниматься? только без идейного бреда и андроидных самообслуживающихся нейросистем, по существу?
     
     
  • 8.75, Аноним (10), 16:10, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы контролировать соблюдение правил Здесь нет никакой идейности Это предпол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, Zilog (?), 17:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контролер, который не разбирается в вопросе, эксперт, который умеет только прода... текст свёрнут, показать
     
  • 5.65, kusb (?), 15:18, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну это какая-то дыра, на самом деле. Доверять даже честной международной организации свои вычисления. Мой компьютер - это мой компьютер, свобода же. А тут офигенное пространство для злоупотреблений, такое, что хоть в печку лезь.
     
     
  • 6.69, Аноним (10), 15:57, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты говоришь о возможных злоупотреблениях, а существующие сегодня, доказанные, злоупотребления (гугл, амазон, майки, эппл) тебя не смущают?
    Основная уязвимость - это человеческий фактор. Чаще всего проникновения происходят после использования соц. инженерии.
     
     
  • 7.78, n00by (ok), 16:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чаще всего проникновения происходят после
    > использования соц. инженерии.

    Вы это с английского переводите? Поделитесь ссылочкой на оригинал.

     
     
  • 8.79, Аноним (10), 16:32, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, авторство моё А разве это не так 128516 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, n00by (ok), 16:41, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В полном тексте в первом предложении дважды написано злоупотребление Далее по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.81, Аноним (10), 16:44, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был ответ на Ну это какая-то дыра, на самом деле в комментарии выше Дыр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.82, n00by (ok), 16:49, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вижу на что оно было ответом, это не имеет отношения к моему вопросу Мне инте... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.83, Аноним (10), 16:52, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так точно, товарищ Майор Часть моих комментариев с написаны с другого устройств... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.85, n00by (ok), 16:58, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и хорошо Теперь будьте столь любезны и объясните, как так злоупотребления в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.87, Аноним (10), 17:09, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написав про человеческий фактор и соц инженерию я хотел добавить про возможное ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.94, n00by (ok), 17:44, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот и проясните, почему, по-Вашему, соц инженерия - полезное дело, когда при... текст свёрнут, показать
     
  • 7.93, kusb (?), 17:37, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты говоришь о возможных злоупотреблениях, а существующие сегодня, доказанные, злоупотребления
    > (гугл, амазон, майки, эппл) тебя не смущают?
    > Основная уязвимость - это человеческий фактор. Чаще всего проникновения происходят после
    > использования соц. инженерии.

    Уже и смущают, а вот что будет если все переедут в облака, это вообще страшно.

     
  • 3.56, AKTEON (?), 14:40, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага. Крах цивилизации сам себя не сделает .
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:54, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >но в обоих режимах локальные данные пользователя удаляются.

    это мне особенно нравится

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 11:58, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а вот еще

    >оставить устройство на некоторое время включённым и дождаться пока автоматически загрузится новое обновление.

    эм, то есть даже пользователь уже не нужен ? само прилетело поломало, само прилетело и если смогло починило если смогло ?

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:00, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для тех кто с windows перешел на Chrome OS, будет очень привычно
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 12:06, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там что тоже система сама обновляется даже без входа пользователя в систему ?
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:41, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так пользователь все равно ничем помочь не сможет.
     
  • 2.9, nebularia (ok), 12:18, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хромось же, думаю все данные на гуглдрайве у юзеров
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:55, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    великий индуский код
     
     
  • 2.4, имя_ (?), 11:57, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    обычная опечатка. Только удивительно, что они при тестировании этого не отловили
     
     
  • 3.11, заминированный тапок (ok), 12:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    к сожалению в C/C++ это нередкая опечатка
    так же, как и = вместо ==, например
    поэтому в других языках и применяются конструкии := вместо обычного =
    или AND/OR вместо && и ||
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:08, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, ещё раст вспомни
     
     
  • 5.24, заминированный тапок (ok), 13:09, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ага, ещё раст вспомни

    очень жаль, что дизайнеры многих языков допускают такую неоднозначость
    считая в стиле комментатора опенета "сам дурак", видимо

    а ведь компилятор - друг и товарищ, именно он мог бы помочь

    ну, в расте, несмотря на его блевотнонечитабельны синтаксис, этот момент как раз предпочли скопировать, там те же самые конструкии с =,==,&,&& и тд

    а ведь подобные факапы совсем не редкость в огромных проектах и эффективных менеджментах и выгоревших сотрудниках

     
     
  • 6.29, Онаним (?), 13:17, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И ещё овер 100500 удобнейших значков во всех труднодоступных местах, которые испохабить - делать нечего.
     
     
  • 7.32, заминированный тапок (ok), 13:21, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И ещё овер 100500 удобнейших значков во всех труднодоступных местах, которые испохабить
    > - делать нечего.

    да-да, в стиле "сам дурак"

     
  • 6.44, пох. (?), 14:14, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > очень жаль, что дизайнеры многих языков допускают такую неоднозначость

    они еще помнят, что код набирается на клавиатуре - и стучать по ней программисту надо МНОГО.
    Поэтому уродливые комбинации с shift/nonshift отправляются ими лесом, совершенно обоснованно.
    По мере развития ide, которые и есть за вас будут, уверен, эта нелепая традиция отомрет.

    > а ведь компилятор - друг и товарищ, именно он мог бы помочь

    он попытался - выдал предупреждение (большинство современных компиляторов такое ловят). Но макаке ж некогда было его читать, да и вообще сборочная ферма в облачкааааах...

     
  • 4.89, Аноним (89), 17:17, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело не в опечатке, а в динамической типизации (не путать со строгой-нестрогой). Можно и AND с & перепутать.

    В языках, где & оперирует строго integer-ами, а && строго boolean-ами, некорректный код без явного cast-а просто не скомпилируется.

     
  • 4.92, Аноним (92), 17:36, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    and or есть в стандарте c++, просто не все компиляторы его добавляют.
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 12:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тестир.. что? Программирование... бекап... деплой... Что ещё за тестирвание?
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 14:09, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и "бекап" как-то непонятно.
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это, блин, ошибка при логине в систему. Ее невозможно пропустить при тестировании. Значит вообще не тестировали.
     
     
  • 4.20, kusb (?), 12:58, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может тестовое состояние отличается от нетестового? Или проверяют в какой-то штуке, где она не логинится, или проверяют по частям как-то...
     
  • 4.23, Аноним (22), 13:08, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гугле же разрабы тестируют и автоматика
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:10, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зато книжки пишут - "Как тестируют в Гугл". У нас бы за такое премии лишили как разработчиков, так и тестеров. Тьфу!
     
     
  • 2.27, Аноним (22), 13:12, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же не знаешь какое было наказание в гугле. Может публичное унижение и на мороз.
     
     
  • 3.34, Аноним (18), 13:26, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >публичное унижение

    Да, заставят пользоваться своей же OS. А публичное потому что все будут видеть на работе его историю посещений в интернете.

     
  • 3.62, Тестер в Google (?), 14:59, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заранее извинюясь, приходится писать стоя.
    Так вот, никто никого не наказывал. Пронесло на этот раз.
     
     
  • 4.67, Аноним (8), 15:32, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы все врете, все знают, что тестеров в гугле нет! Только девопс и автотесты.
     
  • 2.76, кк (?), 16:15, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у вас программистов премии лишают?
     

  • 1.14, Нанобот (ok), 12:26, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    пользователь часто является основным источником проблем с безопасностью. разработчики гугла устранили данную угрозу.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:33, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ого! Хромоось теперь можно называть почти состоявшимся линуксом, разве что не разваливается от обновлений. Жаль, оконную систему со звуком там уже починили, и настоящим линуксом ей не быть
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 14:35, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну до венды с геос пока далеко, даже файлы не потёрла после обновления.
     

  • 1.16, Zenitur (ok), 12:40, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В 2015 году обновлял Glibc в openSUSE 11.4. Была версия 2.11, а я установил версию 2.17 (пакетами из openSUSE 13.2, не пересобирая пакет). Встало и работает. А вот с версией 2.18 проблемка. Система после перезагрузки работает, но не логинит. Какой пароль ни вводи - он неправильный.

    Кто знает, почему это могло произойти?

     
     
  • 2.26, kusb (?), 13:11, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не разбираюсь в компьютерах, но может поменялся abi у библиотеки?
     
  • 2.52, Michael Shigorin (ok), 14:34, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NSS?
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:44, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >почему это могло произойти?

    Так ты в потивогазе вприсядку ходил, а надо было в маске волка и с бубном

     

  • 1.25, Аноним (22), 13:10, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Штош, теперь в гугле на одну открытую вакансию больше. Аноним, не упусти свой шанс.
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:19, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А я в 2006 году поменял в своём автомобиле масло, и он нормально ездил, а в 2007 году снова поменял масло, и машина не завелась.
    Кто знает, почему это могло произойти?
     
     
  • 2.38, AnonAnon (?), 13:40, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Бензин закончился
     
  • 2.49, Жироватт (ok), 14:32, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не вопрос.
    Вызывай эвакуатор (100$), он отвезет тебя на Сертифицированную(с) Авторизованную(тм) СТО(R)(r) бренда %бренд_нейм%, далее наши высококвалифицированные Чудо-Ремонтники(с) проведут диагностику (200$) и процедуру FixItProPlus(tm) (500$ + стоимость запчатей). Всего 6 часов и твой автомогиль будет Как_Новый(c)!
     

  • 1.35, Rev (?), 13:33, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, а писали бы на Расте, так компилятор не дал бы такое собрать.
     
     
  • 2.58, Жироватт (ok), 14:41, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда я запускаю на исполнение растовый тулчейн, Господь подымает меня над полом и приближает к себе. Не так близко, чтоб поздороваться, но так высоко над вами, чтобы узнать вам, дешевкам, цену. Кто такой ты с гадкой gc в лапке, жмущий сраноссаные кнопки и кидающий тарболл своему говнодругу с говноС++? Вы писькины плевки, получившие паспорта, вы спрессованный в толпу корм для рыбок, ваши лица сливаются в одну огромную жопу. Человек без карго есть такая низкая тварь, что даже утопая в реке, я не подам ему руку. Когда я, откомпилировав на расте переписанный неклон пинга с псевдографикой, пишу на опеннет со своего Айфона, в ответ я слышу чудесный голос моей подруги, добрые голоса друзей и знакомых. А не рев и скрежет чудовищ, которые приходятся корешами вам, тупые растохейтеровый быдлы. И неважно, голова у вас на плечах или череп, рога под кепкой или копыта в кедах - вы не люди. Вы орущая потная поверхность. Вы ворсинки ковра, по которому я хожу и роняю пепел. Когда я закрываю свой vscode после компиляции, даже стол подгибает ножки и дрожит ими от восторга и счастья. Когда я вынимаю свой unsafe из кармана, руслан рыдает. И когда я окончательно решу отделить ваше убожество от своего превосходства - я пойду и построчно перепишу драйвер для гпио, для линуксячьего ведра.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 14:56, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > я слышу чудесный голос моей подруги
    > руслан рыдает

    Чего и следовало ожидать от хрустбоя.

     
  • 3.64, Juster (?), 15:12, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жироватт божественно как выскозался , а щас бегом к vscode под юбку :)
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:40, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно было купить PиVаS
     
  • 1.37, Аноним (37), 13:40, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    должно быть, сто раз повторял уже:
    if (has_value(key_data))
    {
    if (!empty(label(key_data)))
    {
    }
    }
     
     
  • 2.73, Ано_ (?), 16:05, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать труднее, что вызовет др. ошибки. Но, да, остроумие в этом месте - зло.
     

  • 1.39, Аноним (39), 13:46, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так частенько косячу на Си. Без тестов даже глазами просматривать по нескольку раз не проканает.
     
  • 1.40, Вентилятор (?), 14:02, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не находите как это эпично - один пропущенный символ способен убить систему и пользовательские данные? Напоминает байку про птицу залетевшую в город, что привело к уничтожению цивилизации.
     
     
  • 2.74, Ано_ (?), 16:08, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эпично - не иметь покрытия  тестами.

    Примерно, да, один символ уложил всю инфраструктуру. Спас бэкдор по установке обнов без ведома пользака. И в след. раз через бекдор уложат систему умышленно.

     
  • 2.84, Аноним (84), 16:55, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один пробел в "эрэм-эрэф" уже к чему только не приводил.
     

  • 1.46, КО (?), 14:28, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В хром походу индусы из шиндоус устроились
     
     
  • 2.59, Жироватт (ok), 14:42, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем? Там своих индусов достаточно
     

  • 1.72, Ано_ (?), 16:04, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И тестов не было, выходит.
    Обновления такой системы - зло.
     
  • 1.77, макпыф (ok), 16:21, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно вообще не тестят что ли?
     
     
  • 2.86, n00by (ok), 17:02, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и протестировали. Их покусала Rosa Tresh.
     
  • 2.88, Аноним (88), 17:14, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тестирование придумали трусы! А в гугл придумали SRE.
     

  • 1.91, Аноним (89), 17:30, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они там в гугле статическими анализаторами не пользуются, что ли?

    Даже cppcheck на это срабатывает.

     

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