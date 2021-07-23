Ошибка в обновлении Chrome OS привела к невозможности входа в систему

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|1.1, Аноним (1), 11:54, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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ОС зависящая от того работает ли гугл, доказали свою нестабильность.
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|2.10, Аноним (10), 12:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Ну первые шаги всегда трудные и не беспроблемные. Но как бы многим не нравилось, в ближайшем будущем всё будет работать в облаке. Остаётся вопрос приватности.
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|3.18, Аноним (18), 12:54, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Остаётся вопрос приватности.
Слова гугл и приватность несовместимы. Вопрос закрыт
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|4.33, Аноним (33), 13:23, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если таким, как гугл, амазон майки запретить хранить и обрабатывать данные, то приватность достижима. Развитие новых протоколов передачи данных, их шифрования плюс децентрализация.
Просто ты рассуждаешь с точки зрения данной минуты.
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|5.47, Michael Shigorin (ok), 14:31, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если таким, как гугл, амазон майки запретить хранить и обрабатывать данные
Просто Вы не понимаете, что несёте.
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|6.55, Аноним (10), 14:38, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну такие, как ты всегда существовали. И в эпоху внедрения электричества, и в эпоху индустриализации, и в эпоху "640 Кбайт должно быть достаточно для каждого". 🤣
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|5.54, Марксист (?), 14:38, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если таким, как гугл, амазон майки запретить зарабатывать деньги, то приватность достижима.
Пофиксил, не благодари.
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|6.63, Аноним (10), 15:01, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда они начинали свою деятельность, они не рассчитывали, что станут крупнейшими ЦОДами. Т.Е. это побочка. Глобальный интернет ещё в самом зачатии, и монополистам места нет в будущем. Это очевидно. Это как диктатура и рабовладение в недавнем прошлом человечества.
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|7.68, Константавр (ok), 15:45, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эээ... Какой-то лепет гуманиста-оптимиста. Рабовладельцы спасовали перед новой технологией и не сразу смогли поглотить онторнетное сообщество целиком, в зачатке. Опять же, держали дольше, чтобы глубже заглотили, всякими ютубами и пр. Насос только подключили, только начали переформатировать мозг пользователям, никакой свободы не предвидится в принципе!
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|8.71, Аноним (10), 16:03, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну ты же избежал этого, ты смог вовремя распознать угрозу и не подвергнуться пер... текст свёрнут, показать
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|3.19, kusb (?), 12:56, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну можно считать, что в будущем всё будет в облаке и остаётся вопрос приватности, или в будущем всех будут просто так бить током и остаётся вопрос боли.
Но блин, это какая-то пассивность. Можно же постараться и в облаках будет не всё, и часто не будет разницы - в облаках или нет.
(Хочу пост-облачные технологии ещё, типа p2p, ipfs и Фидонета...)
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|4.31, Аноним (33), 13:20, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Например, хранением и обработкой данных будет заниматься международная организация, в которой будут представители крупных государств и независимые эксперты от сообщества.
Мы будем смеяться над собой, вспоминая, что когда-то в наших жилищах стояли огромные ящики с процессорами, видеокартами и охлаждающей системой.
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|5.48, Michael Shigorin (ok), 14:32, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот случай, когда наивность или ни разу не святая, или вовсе наиграна.
Знаем мы эти "международные организации". Плавали.
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|6.57, Аноним (10), 14:40, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ответить по существу не позволяет гордость или ты всегда сразу переходишь на личности? Знаток 🤓
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|7.70, Аноним (-), 15:58, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чего ради эксперты и представители сообществ будут этим заниматься? только без идейного бреда и андроидных самообслуживающихся нейросистем, по существу?
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|8.75, Аноним (10), 16:10, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чтобы контролировать соблюдение правил Здесь нет никакой идейности Это предпол... текст свёрнут, показать
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|9.90, Zilog (?), 17:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Контролер, который не разбирается в вопросе, эксперт, который умеет только прода... текст свёрнут, показать
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|5.65, kusb (?), 15:18, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну это какая-то дыра, на самом деле. Доверять даже честной международной организации свои вычисления. Мой компьютер - это мой компьютер, свобода же. А тут офигенное пространство для злоупотреблений, такое, что хоть в печку лезь.
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|6.69, Аноним (10), 15:57, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты говоришь о возможных злоупотреблениях, а существующие сегодня, доказанные, злоупотребления (гугл, амазон, майки, эппл) тебя не смущают?
Основная уязвимость - это человеческий фактор. Чаще всего проникновения происходят после использования соц. инженерии.
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|7.78, n00by (ok), 16:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чаще всего проникновения происходят после
> использования соц. инженерии.
Вы это с английского переводите? Поделитесь ссылочкой на оригинал.
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|9.80, n00by (ok), 16:41, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В полном тексте в первом предложении дважды написано злоупотребление Далее по... текст свёрнут, показать
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|11.82, n00by (ok), 16:49, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вижу на что оно было ответом, это не имеет отношения к моему вопросу Мне инте... текст свёрнут, показать
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|13.85, n00by (ok), 16:58, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и хорошо Теперь будьте столь любезны и объясните, как так злоупотребления в... текст свёрнут, показать
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|15.94, n00by (ok), 17:44, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот и проясните, почему, по-Вашему, соц инженерия - полезное дело, когда при... текст свёрнут, показать
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|7.93, kusb (?), 17:37, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты говоришь о возможных злоупотреблениях, а существующие сегодня, доказанные, злоупотребления
> (гугл, амазон, майки, эппл) тебя не смущают?
> Основная уязвимость - это человеческий фактор. Чаще всего проникновения происходят после
> использования соц. инженерии.
Уже и смущают, а вот что будет если все переедут в облака, это вообще страшно.
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|1.2, Аноним (2), 11:54, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>но в обоих режимах локальные данные пользователя удаляются.
это мне особенно нравится
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|2.5, Аноним (2), 11:58, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а вот еще
>оставить устройство на некоторое время включённым и дождаться пока автоматически загрузится новое обновление.
эм, то есть даже пользователь уже не нужен ? само прилетело поломало, само прилетело и если смогло починило если смогло ?
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|3.6, Аноним (1), 12:00, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для тех кто с windows перешел на Chrome OS, будет очень привычно
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|4.7, Аноним (2), 12:06, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там что тоже система сама обновляется даже без входа пользователя в систему ?
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|2.4, имя_ (?), 11:57, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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обычная опечатка. Только удивительно, что они при тестировании этого не отловили
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|3.11, заминированный тапок (ok), 12:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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к сожалению в C/C++ это нередкая опечатка
так же, как и = вместо ==, например
поэтому в других языках и применяются конструкии := вместо обычного =
или AND/OR вместо && и ||
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|5.24, заминированный тапок (ok), 13:09, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ага, ещё раст вспомни
очень жаль, что дизайнеры многих языков допускают такую неоднозначость
считая в стиле комментатора опенета "сам дурак", видимо
а ведь компилятор - друг и товарищ, именно он мог бы помочь
ну, в расте, несмотря на его блевотнонечитабельны синтаксис, этот момент как раз предпочли скопировать, там те же самые конструкии с =,==,&,&& и тд
а ведь подобные факапы совсем не редкость в огромных проектах и эффективных менеджментах и выгоревших сотрудниках
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|6.29, Онаним (?), 13:17, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И ещё овер 100500 удобнейших значков во всех труднодоступных местах, которые испохабить - делать нечего.
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|7.32, заминированный тапок (ok), 13:21, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И ещё овер 100500 удобнейших значков во всех труднодоступных местах, которые испохабить
> - делать нечего.
да-да, в стиле "сам дурак"
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|6.44, пох. (?), 14:14, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> очень жаль, что дизайнеры многих языков допускают такую неоднозначость
они еще помнят, что код набирается на клавиатуре - и стучать по ней программисту надо МНОГО.
Поэтому уродливые комбинации с shift/nonshift отправляются ими лесом, совершенно обоснованно.
По мере развития ide, которые и есть за вас будут, уверен, эта нелепая традиция отомрет.
> а ведь компилятор - друг и товарищ, именно он мог бы помочь
он попытался - выдал предупреждение (большинство современных компиляторов такое ловят). Но макаке ж некогда было его читать, да и вообще сборочная ферма в облачкааааах...
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|4.89, Аноним (89), 17:17, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в опечатке, а в динамической типизации (не путать со строгой-нестрогой). Можно и AND с & перепутать.
В языках, где & оперирует строго integer-ами, а && строго boolean-ами, некорректный код без явного cast-а просто не скомпилируется.
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|4.92, Аноним (92), 17:36, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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and or есть в стандарте c++, просто не все компиляторы его добавляют.
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|3.12, A.Stahl (ok), 12:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тестир.. что? Программирование... бекап... деплой... Что ещё за тестирвание?
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|3.13, Аноним (13), 12:25, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это, блин, ошибка при логине в систему. Ее невозможно пропустить при тестировании. Значит вообще не тестировали.
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|4.20, kusb (?), 12:58, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может тестовое состояние отличается от нетестового? Или проверяют в какой-то штуке, где она не логинится, или проверяют по частям как-то...
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|1.8, Аноним (8), 12:10, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зато книжки пишут - "Как тестируют в Гугл". У нас бы за такое премии лишили как разработчиков, так и тестеров. Тьфу!
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|2.27, Аноним (22), 13:12, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты же не знаешь какое было наказание в гугле. Может публичное унижение и на мороз.
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|3.34, Аноним (18), 13:26, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>публичное унижение
Да, заставят пользоваться своей же OS. А публичное потому что все будут видеть на работе его историю посещений в интернете.
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|3.62, Тестер в Google (?), 14:59, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заранее извинюясь, приходится писать стоя.
Так вот, никто никого не наказывал. Пронесло на этот раз.
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|4.67, Аноним (8), 15:32, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы все врете, все знают, что тестеров в гугле нет! Только девопс и автотесты.
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|1.14, Нанобот (ok), 12:26, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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пользователь часто является основным источником проблем с безопасностью. разработчики гугла устранили данную угрозу.
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|1.15, Аноним (15), 12:33, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ого! Хромоось теперь можно называть почти состоявшимся линуксом, разве что не разваливается от обновлений. Жаль, оконную систему со звуком там уже починили, и настоящим линуксом ей не быть
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|2.53, Аноним (53), 14:35, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну до венды с геос пока далеко, даже файлы не потёрла после обновления.
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|1.16, Zenitur (ok), 12:40, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В 2015 году обновлял Glibc в openSUSE 11.4. Была версия 2.11, а я установил версию 2.17 (пакетами из openSUSE 13.2, не пересобирая пакет). Встало и работает. А вот с версией 2.18 проблемка. Система после перезагрузки работает, но не логинит. Какой пароль ни вводи - он неправильный.
Кто знает, почему это могло произойти?
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|2.26, kusb (?), 13:11, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не разбираюсь в компьютерах, но может поменялся abi у библиотеки?
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|2.60, Аноним (60), 14:44, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>почему это могло произойти?
Так ты в потивогазе вприсядку ходил, а надо было в маске волка и с бубном
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|1.25, Аноним (22), 13:10, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Штош, теперь в гугле на одну открытую вакансию больше. Аноним, не упусти свой шанс.
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|1.30, Аноним (30), 13:19, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я в 2006 году поменял в своём автомобиле масло, и он нормально ездил, а в 2007 году снова поменял масло, и машина не завелась.
Кто знает, почему это могло произойти?
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|2.49, Жироватт (ok), 14:32, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не вопрос.
Вызывай эвакуатор (100$), он отвезет тебя на Сертифицированную(с) Авторизованную(тм) СТО(R)(r) бренда %бренд_нейм%, далее наши высококвалифицированные Чудо-Ремонтники(с) проведут диагностику (200$) и процедуру FixItProPlus(tm) (500$ + стоимость запчатей). Всего 6 часов и твой автомогиль будет Как_Новый(c)!
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|1.35, Rev (?), 13:33, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да, а писали бы на Расте, так компилятор не дал бы такое собрать.
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|2.58, Жироватт (ok), 14:41, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда я запускаю на исполнение растовый тулчейн, Господь подымает меня над полом и приближает к себе. Не так близко, чтоб поздороваться, но так высоко над вами, чтобы узнать вам, дешевкам, цену. Кто такой ты с гадкой gc в лапке, жмущий сраноссаные кнопки и кидающий тарболл своему говнодругу с говноС++? Вы писькины плевки, получившие паспорта, вы спрессованный в толпу корм для рыбок, ваши лица сливаются в одну огромную жопу. Человек без карго есть такая низкая тварь, что даже утопая в реке, я не подам ему руку. Когда я, откомпилировав на расте переписанный неклон пинга с псевдографикой, пишу на опеннет со своего Айфона, в ответ я слышу чудесный голос моей подруги, добрые голоса друзей и знакомых. А не рев и скрежет чудовищ, которые приходятся корешами вам, тупые растохейтеровый быдлы. И неважно, голова у вас на плечах или череп, рога под кепкой или копыта в кедах - вы не люди. Вы орущая потная поверхность. Вы ворсинки ковра, по которому я хожу и роняю пепел. Когда я закрываю свой vscode после компиляции, даже стол подгибает ножки и дрожит ими от восторга и счастья. Когда я вынимаю свой unsafe из кармана, руслан рыдает. И когда я окончательно решу отделить ваше убожество от своего превосходства - я пойду и построчно перепишу драйвер для гпио, для линуксячьего ведра.
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|3.61, Аноним (61), 14:56, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> я слышу чудесный голос моей подруги
> руслан рыдает
Чего и следовало ожидать от хрустбоя.
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|3.64, Juster (?), 15:12, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жироватт божественно как выскозался , а щас бегом к vscode под юбку :)
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|1.37, Аноним (37), 13:40, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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должно быть, сто раз повторял уже:
if (has_value(key_data))
{
if (!empty(label(key_data)))
{
}
}
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|2.73, Ано_ (?), 16:05, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читать труднее, что вызовет др. ошибки. Но, да, остроумие в этом месте - зло.
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|1.39, Аноним (39), 13:46, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я так частенько косячу на Си. Без тестов даже глазами просматривать по нескольку раз не проканает.
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|1.40, Вентилятор (?), 14:02, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не находите как это эпично - один пропущенный символ способен убить систему и пользовательские данные? Напоминает байку про птицу залетевшую в город, что привело к уничтожению цивилизации.
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|2.74, Ано_ (?), 16:08, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эпично - не иметь покрытия тестами.
Примерно, да, один символ уложил всю инфраструктуру. Спас бэкдор по установке обнов без ведома пользака. И в след. раз через бекдор уложат систему умышленно.
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|1.91, Аноним (89), 17:30, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Они там в гугле статическими анализаторами не пользуются, что ли?
Даже cppcheck на это срабатывает.
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