Ошибка в обновлении Chrome OS привела к невозможности входа в систему

Ага, ещё раст вспомни

> Ага, ещё раст вспомни очень жаль, что дизайнеры многих языков допускают такую неоднозначость

считая в стиле комментатора опенета "сам дурак", видимо а ведь компилятор - друг и товарищ, именно он мог бы помочь ну, в расте, несмотря на его блевотнонечитабельны синтаксис, этот момент как раз предпочли скопировать, там те же самые конструкии с =,==,&,&& и тд а ведь подобные факапы совсем не редкость в огромных проектах и эффективных менеджментах и выгоревших сотрудниках

И ещё овер 100500 удобнейших значков во всех труднодоступных местах, которые испохабить - делать нечего.

> И ещё овер 100500 удобнейших значков во всех труднодоступных местах, которые испохабить
> - делать нечего.

да-да, в стиле "сам дурак"

> очень жаль, что дизайнеры многих языков допускают такую неоднозначость они еще помнят, что код набирается на клавиатуре - и стучать по ней программисту надо МНОГО.

Поэтому уродливые комбинации с shift/nonshift отправляются ими лесом, совершенно обоснованно.

Дело не в опечатке, а в динамической типизации (не путать со строгой-нестрогой). Можно и AND с & перепутать. В языках, где & оперирует строго integer-ами, а && строго boolean-ами, некорректный код без явного cast-а просто не скомпилируется.

and or есть в стандарте c++, просто не все компиляторы его добавляют.