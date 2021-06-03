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Выпуск Chrome OS 91

03.06.2021 16:41

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 91, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 91. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 91 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 91:

  • Включена поддержка функции "Nearby Share", позволяющей быстро и безопасно передавать файлы между находящимися поблизости устройствами на базе Chrome OS или Android, принадлежащие разным пользователям. Nearby Share даёт возможность отправлять и принимать файлы без предоставления доступа к контактам и без раскрытия лишней информации.
  • Вместо встроенного видеопроигрывателя предложено универсальное приложение Gallery.
  • Добавлены новые аватары, изображающие детей и семью.
  • Предоставлена возможность настройки встроенного VPN на этапе до входа в систему. Подсоединение к VPN теперь поддерживается на странице аутентификации пользователя, что позволяет передавать через VPN связанный с аутентификацией трафик. Встроенный VPN поддерживает L2TP/IPsec и OpenVPN.
  • Реализованы индикаторы, указывающие на наличие непрочитанных уведомлений, связанных с определённым приложением. При наличии уведомлений в интерфейсе поиска программ на пиктограмме приложения теперь выводится небольшая круглая метка. В настройках предусмотрена возможность отключения подобных меток.
  • В файловом менеджере предоставлена возможность offline-доступа к файлам, хранимым в облачных сервисах Google Docs, Google Sheets и Google Slides. Обращение осуществляется через каталог "My Drive" в файловом менеджере. Для включения доступа к файлами в offline-режиме следует в файловом менеджере выбрать каталоги в разделе "My Drive" и активировать для них флаг "Available offline". В дальнейшем подобные файлы станут доступны через отдельный каталог "Offline".
  • Стабилизирована поддержка запуска Linux-приложений, которая ранее находилась на стадии бета-тестирования. Поддержка Linux включается в настройках в секции "Settings > Linux", затем следует нажать кнопку "Install", после чего в списке приложений появится приложение "Terminal" с Linux-окружением, в котором можно выполнять произвольные команды. Доступ к файлам Linux-окружения можно получить из файлового менеджера.

    Выполнение Linux-приложений основано на подсистеме CrosVM и организовано через запуск виртуальной машины с Linux при помощи гипервизора KVM. Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с программами, которые можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS. При установке графических Linux-приложений в виртуальной машине, они запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в ланчере.

    Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland). Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier, поддерживающего аппаратное ускорение обработки графики.



  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 91
  3. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 90
  5. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  6. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55266-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:46, 03/06/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    единственная нормальная ос на ядре линукса
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (??), 16:51, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:07, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме шуток, единственное удобоваримое, что есть на свете. К сожалению, недостаточно гибкая тоже. Да и жырнолис тот же компилировался 15 минут пару версий назад, и теперь он компилируется 8 часов из-за раста (плюс сам раст отдельно), а это не для каждого столько времени тратить на обновления. Хотя ночи конечно хватает и уже не плохо. Хромиум для сравнения 6 часов компилируется. По-моему, пока юнити билды не включили, он по 15 часов компилировался.
     
     
  • 4.10, OnTheEdge (??), 17:09, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бинарные пакеты же есть
     
  • 2.6, Аноним (-), 16:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Fedora?
     
  • 2.7, макпыф (ok), 16:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надеюсь вы это не серьёзно
     

  • 1.2, OnTheEdge (??), 16:49, 03/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Включена поддержка функции "Nearby Share", позволяющей быстро и безопасно передавать файлы между находящимися поблизости устройствами на базе Chrome OS или Android

    прям как у Apple сто лет назад

     
  • 1.3, Аноним (9), 16:49, 03/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    >безопасно

    Блютус небось? Очень безопасно.

    Растеризатор в хроме когда-нибудь починят на линуксе?

     
  • 1.5, Аноним (-), 16:56, 03/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Второй раз спрашиваю: зачем это нужно? Отвечайте немедленно, или будет как в Одессе!
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:03, 03/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Блевотный интерфейс с надоевшими кружочками вместо реальных красивых праямоугольных кнопок.. Говнo
     
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