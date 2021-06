Выпуск Chrome OS 91

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 91, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 91. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 91 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 91: Включена поддержка функции "Nearby Share", позволяющей быстро и безопасно передавать файлы между находящимися поблизости устройствами на базе Chrome OS или Android, принадлежащие разным пользователям. Nearby Share даёт возможность отправлять и принимать файлы без предоставления доступа к контактам и без раскрытия лишней информации.

Вместо встроенного видеопроигрывателя предложено универсальное приложение Gallery.

Добавлены новые аватары, изображающие детей и семью.

Предоставлена возможность настройки встроенного VPN на этапе до входа в систему. Подсоединение к VPN теперь поддерживается на странице аутентификации пользователя, что позволяет передавать через VPN связанный с аутентификацией трафик. Встроенный VPN поддерживает L2TP/IPsec и OpenVPN.

Реализованы индикаторы, указывающие на наличие непрочитанных уведомлений, связанных с определённым приложением. При наличии уведомлений в интерфейсе поиска программ на пиктограмме приложения теперь выводится небольшая круглая метка. В настройках предусмотрена возможность отключения подобных меток.

В файловом менеджере предоставлена возможность offline-доступа к файлам, хранимым в облачных сервисах Google Docs, Google Sheets и Google Slides. Обращение осуществляется через каталог "My Drive" в файловом менеджере. Для включения доступа к файлами в offline-режиме следует в файловом менеджере выбрать каталоги в разделе "My Drive" и активировать для них флаг "Available offline". В дальнейшем подобные файлы станут доступны через отдельный каталог "Offline".

Стабилизирована поддержка запуска Linux-приложений, которая ранее находилась на стадии бета-тестирования. Поддержка Linux включается в настройках в секции "Settings > Linux", затем следует нажать кнопку "Install", после чего в списке приложений появится приложение "Terminal" с Linux-окружением, в котором можно выполнять произвольные команды. Доступ к файлам Linux-окружения можно получить из файлового менеджера. Выполнение Linux-приложений основано на подсистеме CrosVM и организовано через запуск виртуальной машины с Linux при помощи гипервизора KVM. Внутри базовой виртуальной машины запускаются отдельные контейнеры с программами, которые можно устанавливать как обычные приложения для Chrome OS. При установке графических Linux-приложений в виртуальной машине, они запускаются по аналогии с Android-приложениями в Chrome OS c отображением пиктограмм в ланчере. Поддерживается как запуск приложений на базе Wayland, так и обычных X-программ (используется прослойка XWayland). Для функционирования графических приложений CrosVM предоставляет встроенную поддержку Wayland-клиентов (virtio-wayland) с выполнением на стороне основного хоста композитного сервера Sommelier, поддерживающего аппаратное ускорение обработки графики.