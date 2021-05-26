Релиз Chrome 91

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Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 91. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 92 запланирован на 20 июля.
Основные изменения в Chrome 91:
- Реализована возможность остановки выполнения JavaScript в свёрнутой группе вкладок. В Chrome 85 появилась поддержка объединения вкладок в группы, которые могут быть связаны с определённым цветом и меткой. При клике на метке группы связанные с ней вкладки сворачиваются и вместо них остаётся одна метка (повторный клик на метке раскрывает группу). В новом выпуске c целью снижения нагрузки на CPU и экономии энергии реализована приостановка активности в свёрнутых вкладках. Исключение сделано только для вкладок, в которых воспроизводится звук, используется API Web Locks или IndexedDB, выполнено соединение к USB-устройству, ведётся захват видео, звука или содержимого окон. Изменение будет внедряться постепенно, начиная с небольшого процента пользователей.
- Включена поддержка метода согласования ключей, стойкого к подбору на квантовых компьютерах. Квантовые компьютеры кардинально быстрее решают задачу разложения натурального числа на простые множители, которая лежит в основе современных асимметричных алгоритмов шифрования и эффективно не решаема на классических процессорах. Для использования в TLSv1.3 предоставлен плагин CECPQ2 (Combined Elliptic-Curve and Post-Quantum 2), комбинирующий классический механизм обмена ключами X25519 со схемой HRSS, основанной на алгоритме NTRU Prime, разработанной для постквантовых криптосистем.
- Полностью прекращена поддержка протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1, которые переведены комитетом IETF (Internet Engineering Task Force) в разряд устаревших. В том числе убрана возможность возвращения TLS 1.0/1.1 через изменение политики SSLVersionMin.
- В сборках для платформы Linux включено использование режима "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS), который ранее был доведён до пользователей Windows, macOS, ChromeOS и Android. DNS-over-HTTPS будет автоматически активирован для пользователей, в настройках которых указаны DNS-провайдеры, поддерживающие данную технологию (для DNS-over-HTTPS используется тот же провайдер, который применялся для DNS). Например, если у пользователя в системных настройках указан DNS 8.8.8.8, то в Chrome будет активирован DNS-over-HTTPS сервис Google ("https://dns.google.com/dns-query"), если DNS - 1.1.1.1, то DNS-over-HTTPS сервис Cloudflare ("https://cloudflare-dns.com/dns-query") и т.п.
- В число запрещённых сетевых портов добавлен порт 10080, который используется в Amanda backup и VMWare vCenter. Ранее уже были заблокированы порты 69, 137, 161, 554, 1719, 1720, 1723, 5060, 5061 и 6566. Для портов в чёрном списке блокируется отправка HTTP, HTTPS и FTP-запросов с целью защиты от атаки NAT slipstreaming, позволяющей при открытии специально подготовленной атакующим web-страницы в браузере установить сетевое соединение с сервера атакующего к любому UDP или TCP порту на системе пользователя, несмотря на применение внутреннего диапазона адресов (192.168.x.x, 10.x.x.x).
- Предоставлена возможность настройки автоматического запуска обособленных web-приложений (PWA - Progressive Web Apps) при входе пользователя в систему (Windows и macOS). Автозапуск настраивается на странице chrome://apps. Функциональность пока тестируется на небольшом проценте пользователей, а для остальных требует активации настройки "chrome://flags/#enable-desktop-pwas-run-on-os-login".
- В рамках работы по переводу браузера на применение инклюзивной терминологии файл "master_preferences" переименован в "initial_preferences". Для сохранения совместимости поддержка "master_preferences" некоторое время ещё сохранится в браузере. Ранее браузер уже избавился от использования слов "whitelist", "blacklist" и "native".
- В расширенный режим защиты от опасных сайтов (Enhanced Safe Browsing), в котором активируются дополнительные проверки для защиты от фишинга, вредоносной активности и прочих угроз в Web, реализована возможность отправки загружаемых файлов для проверки на стороне Google. Кроме того, в Enhanced Safe Browsing реализован учёт токенов, привязанных у учётной записи в Google, при выявлении попыток фишинга, а также отправка на сервера Google значений заголовка Referrer для проверки проброса с вредоносного сайта.
- В редакции для платформы Android улучшено оформление элементов web-форм, которые были оптимизированы для использования на сенсорных экранах и системах для людей с ограниченными возможностями (для настольных систем оформление было переделано в Chrome 83). Целью переработки стала унификация оформления элементов форм и устранение несоответствия стилей - ранее часть элементов форм была спроектирована в соответствии с элементами интерфейса операционных систем, а часть - в соответствии с наиболее популярными стилями. Из-за этого разные элементы по разному подходили для сенсорных экранов и систем для людей с ограниченными возможностями.
- Добавлен опрос мнения пользователей, показываемый при открытии настроек Privacy Sandbox (chrome://settings/privacySandbox).
- При запуске Android-версии Chrome на планшетных ПК с большим экраном обеспечен запрос десктоп-версии сайта, а не редакции для мобильных устройств. Изменить поведение можно при помощи настройки "chrome://flags/#request-desktop-site-for-tablets".
- Переделан код для отрисовки таблиц, что позволило решить проблемы с несоответствием поведения при выводе таблиц в Chrome и в Firefox/Safari.
- Прекращена обработка серверных сертификатов испанского удостоверяющего центра Camerfirma из-за повторяющихся с 2017 года инцидентов, связанных с нарушениями при выдаче сертификатов. Поддержка клиентских сертификатов сохранена, блокировка применяется только для сертификатов, используемых на сайтах для HTTPS.
- Продолжена реализация поддержки сегментирования сети для защиты от методов отслеживания перемещений пользователя между сайтами, основанных на хранении идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"). Так как ресурсы в кэше хранятся в общем пространстве имён, независимо от исходного домена, один сайт может определить загрузку ресурсов с другого сайта через проверку наличия этого ресурса в кэше. Защита основана на применении сегментирования сети (Network Partitioning), суть которого в добавлении в совместно используемые кэши дополнительной привязки записей к домену, с которого открыта основная страница, что ограничивает область охвата кэша для скриптов отслеживания перемещений только текущим сайтом (скрипт из iframe не сможет проверить загружался ли ресурс с другого сайта).
Ценой сегментирования является снижение эффективности кэширования, приводящее к незначительному увеличению времени загрузки страницы (максимум на 1.32%, но для 80% сайтов на 0.09-0.75%). Для тестироваиня режима сегментирования можно запустить браузер с опцией "--enable-features=PartitionConnectionsByNetworkIsolationKey, PartitionExpectCTStateByNetworkIsolationKey, PartitionHttpServerPropertiesByNetworkIsolationKey, PartitionNelAndReportingByNetworkIsolationKey, PartitionSSLSessionsByNetworkIsolationKey, SplitHostCacheByNetworkIsolationKey".
- Добавлен внешний REST API VersionHistory (https://versionhistory.googleapis.com/v1/chrome), через который можно получить сведения о версиях Chrome в привязке к платформам и веткам, а также истории обновления браузера.
- В iframe, загруженных с доменов, отличных от домена базовой страницы, запрещён вывод JavaScript-диалогов alert(), confirm() и prompt(), что позволит защитить пользователей от попытки вывода сторонним скриптом сообщений под видом, что уведомление выведено основным сайтом.
- Стабилизирован и предложен по умолчанию API WebAssembly SIMD для использования векторных SIMD-инструкций в приложениях в формате WebAssembly. Для обеспечения платформонезависимости предлагаются новый 128-разрядный тип, который может представлять разные типы упакованных данных, и несколько базовых векторных операций для обработки упакованных данных. SIMD позволяет повысить производительность за счёт распараллеливания обработки данных и будет полезным при компиляции нативного кода в WebAssembly.
- В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
- WebTransport - протокол и сопутствующий JavaScript API для отправки и приёма данных между браузером и сервером. Канал связи организуется поверх HTTP/3 с использованием в качестве транспорта протокола QUIC, который, в свою очередь, представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL.
WebTransport может использоваться вместо механизмов WebSockets и RTCDataChannel, предлагая такие дополнительные возможности, как организация передачи в несколько потоков, однонаправленные потоки, доставка без учёта порядка отправки пакетов (out-of-order), надёжный и ненадёжный режимы доставки. Кроме того, WebTransport может применяться вместо механизма Server Push, от использования которого в Chrome отказалась компания Google.
- Декларативный интерфейс для определения ссылок на обособленные web-приложения (PWA), включаемый при помощи параметра capture_links в манифесте web-приложения и позволяющий сайтам автоматически открывать новое PWA-окно при клике на ссылке приложения или переходить в однооконный режим по аналогии с мобильными приложениями.
- Добавлен API WebXR Plane Detection, предоставляющий сведения о плоских поверхностях в виртуальном 3D-окружении. Указанный API даёт возможность обойтись без ресурсоёмкой обработки данных, полученных через вызов MediaDevices.getUserMedia(), с использованием собственных реализаций алгоритмов машинного зрения. Напомним, что API WebXR позволяет унифицировать работу с различными классами устройств виртуальной реальности, от стационарных 3D-шлемов до решений на базе мобильных устройств.
- Реализована поддержка работы с WebSockets поверх HTTP/2 (RFC 8441), которая действует только для защищённых запроcов к WebSockets и при наличии уже установленного с сервером соединения HTTP/2, в котором анонсирована поддержка расширения "WebSockets over HTTP/2".
- Ограничения точности значений таймера, выдаваемых вызовом performance.now(), унифицированы для всех поддерживаемых платформ и адаптированы с учётом возможной изоляции обработчиков в отдельных процессах. Например, на десктоп-системах точность при обработке в не изолированных контекстах сокращена с 5 до 100 микросекунд.
- В сборках для настольных систем реализована возможность чтения файлов из буфера обмена (запись файлов в буфер обмена по-прежнему запрещена).
async function onPaste(e) {
let file = e.clipboardData.files[0];
let contents = await file.text();
}
- В CSS реализовано правило @counter-style, позволяющее определять собственный стиль счётчиков и меток в нумерованных списках.
- В CSS псевдо-классы ":host()" и ":host-context()" добавлена возможность передачи единичных значений составных селекторов (<compound-selector>) в дополнение к спискам селекторов (<compound-selector-list>).
- Добавлен интерфейс GravitySensor для определения объёмных (по трём осям координат) данных с датчика гравитации.
- В API File System Access предоставлена возможность определения рекомендаций выбора имени файла и каталога, предлагаемым в диалоге создания или открытия файла.
- В загруженных с других доменов iframe разрешено обращение к API WebOTP при предоставлении пользователем соответствующих полномочий. WebOTP позволяет читать одноразовые коды подтверждения, присылаемые через SMS.
- Разрешено предоставление совместного доступа к учётным данным для сайтов, связанных при помощи механизма DAL (Digital Asset Links), позволяющего ассоциировать Android-приложения с сайтами для упрощения входа.
- В Service worker разрешено использование модулей JavaScript. При указании типа 'module' во время вызова конструктора указанные скрипты будут загружены в форме модулей и доступны для импортирования в контексте worker-а. Поддержка модулей упрощает совместное использование кода на web-страницах и в Service worker-ах.
- В JavaScript предоставлена возможность проверки существования закрытых полей в объекте, используя синтаксис "#foo in obj".
class A {
static test(obj) {
console.log(#foo in obj);
}
#foo = 0;
}
A.test(new A()); // true
A.test({}); // false
- В JavaScript по умолчанию разрешено использование ключевого слова await в модулях на верхнем уровне, что позволяет более мягко интегрировать асинхронные вызовы в процесс загрузки модулей и обойтись без упаковки в "async function". Например, вместо
(async function() {
await Promise.resolve(console.log('test'));
}());
теперь можно писать
await Promise.resolve(console.log('test'));
- В JavaScript-движке V8 повышена эффективность кэширования шаблонов, что позволило на 4.5% повысить скорость прохождения теста Speedometer2-FlightJS.
- Внесена большая порция улучшений в инструменты для web-разработчиков.
Добавлен новый режим инспектирования памяти (Memory inspector), предоставляющий средства для изучения данных ArrayBuffer и памяти Wasm.
В панели Performance добавлен сводный индикатор производительности, позволяющий судить о том, требует сайт оптимизации или нет.
При предпросмотре изображений в панели Elements и в панели анализа сетевых запросов предоставлена информация о соотношении сторон изображения, параметрах визуализации и размере файла.
В панели инспектирования сети появилась возможность изменения принимаемых значений заголовка Content-Encoding.
В панели работы со стилями появилась возможность быстрого просмотра вычисленного значения при навигации по параметрам CSS, выбрав в контекстном меню "View computed value".
Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 32 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 21 премию на сумму 92000 долларов США (одна премия $20000, одна премия $15000, четыре премии $7500, три премии $5000, три премии $3000, две премии $1000 и две премии $500). Размер 5 вознаграждений пока не определён.