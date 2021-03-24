TLS 1.0 и 1.1 официально признаны устаревшими

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|2.3, бублички (?), 12:12, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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о тех кто до сих пор в Windows XP или в Android 4? это удобрения а не клиенты
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|3.5, Rev (?), 12:17, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Или на старой Java.
Полностью согласен с термином "удобрение".
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|4.6, Аноним (6), 12:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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вами бы двумя что-нибудь удобрить, хоть на что-нибудь сгодились, но нет же, подвох в том, что мусором ничего не удобрить
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|5.11, бублички (?), 12:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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может тебе будет проще найти себе новое увлечение, раз IT (и сопутствующее движение вперёд с выкидыванием устарелых технологий и стандартов) тебе столь явно не нравится? попробуй газеты-сигареты продавать у входа в метро - там всё стабильно и никаких тебе подвохов
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|2.13, пох. (?), 12:50, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему же "никто"?
> Соединения по TLS 1.1 допускают 77.4% HTTPS-сайтов, а TLS 1.0 - 68%. Примерно 21% из первых 100
> тысяч сайтов, отражённых в рейтинге Alexa, до сих пор не используют HTTPS.
Т.е, нормальные люди совершенно не торопятся попереломать доступ к собственным сервисам.
А если вы про разжиревших чинуш из IETF, так их "клиент" - гугль. Он им платит, он и танцует как хочет, они о нем - вот, думают.
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|2.15, Аноним (15), 12:57, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А клиенты не подумали что стандарт устарел? Если они на гужевых телегах до сих пор ездят это их личные проблемы, пусть идут в магаз и покупают машины.
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|3.22, пох. (?), 13:11, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Твоя машина - устарела. Всем пох на твой евро-5, у нас евро-99 с сегодняшнего утра "новый стандарт". Сдавай свою телегу в металлолом, не забудь оплатить еще и за утилизацию этого антиэкологичного мусора, и бегом в очередь за кредитом на новую.
Сразу как только ты ее оплатишь - мы тебе подкинем евро-998. Чтоб тебе жизнь медом не казалась.
Причем никакой пользы лично тебе от использования этих наимоднейших стандартов - разумеется, не будет.
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|4.23, Аноним (23), 13:14, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И email свой выкини. В 2021 стандартом де факто является клабхаус и тикток.
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|4.32, Аноним (32), 13:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы не путайте железяку и софт. Если изначально сервак был настроен более менее адекватно и легко может перейти на иной протокол чего угодно, то это будет дешёво. Если же всё было сделано через жопу и на костылях, которые зависят от того, какое хэширование, например, используется, то тут обсуждать нечего — параметр безопасности уже не обеспечишь этим стандартом, можете начинать использовать голый HTTP.
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|5.38, пох. (?), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что в данном случае твой труд (в отличие от новой тачилы) ничего не стоит, совершенно не меняет того факта, что это нахрен ненужное "нововведение", обеспечивающее нахрен ненужную видимость деятельности (вместо работы).
А если бы ты на самом деле что понимал в настройках, а не умел только копипастить со стека, то знал бы, что мифические увизгвимости в никем до запятой не соблюдаемых стандартах никому не грозят, поскольку ничего не сломается от того что ты не поддерживаешь шифрование NONE.
> можете начинать использовать голый HTTP.
без сопливых разберемся.
Впрочем, гугль его, полагаю, скоро запретит, поскольку контролировать каналы у него не получилось, а другим способом следить за владельцами немодных-немолодежных сайтов, не оставляющих о себе записей в ненужно-transparency-логах гугля, гугля и гугля - получается ненадежно и неэффективно.
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|3.35, Аноним (35), 13:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну HTTP (совсем без шифрования) таки работает еще, а вот сайты с TLS 1.0 и 1.1 уже как бы и не открыть (будет). Л - логика.
По сути - вендор-лок (потому, что сертификаты выдают "это нога, кого надо нога").
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|4.39, пох. (?), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там их не просто так выдают, а под запись. Которая палит много ненужного о тебе.
Ну, в смысле, тебе и твоим пользователям ненужного, а гуглю-то как раз очень даже.
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|1.2, Аноним (2), 12:11, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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приятная новость!
TLSv1.3 координально лучше своих предшественников.
отказаться от TLSv1.2 конечно тоже хотелось бы -- но нельзя же так быстро его списать. (но хочется!)
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|1.4, Zenitur (ok), 12:16, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль что Opera 12.18 с поддержкой новой версии вышла только для Windows.
Какая там у меня версия Qt в данный момент? 5.9 + OpenSSL 0.9.8. Пора осваивать сборку с репозиторием sle11-security-module, там все новые библиотеки есть. Печально что Python 2.6 так и не получил поддержку OpenSSL 1 (надо минимум 2.7), а то у меня питоно-модули теперь в интернет заходить не могут.
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|2.9, Аноним (-), 12:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> OpenSSL 0.9.8
Дядь, тебе нормально?
> Zenitur
А, ну да.
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|2.10, бублички (?), 12:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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столько боли и страдания от ещё одного админа локалхоста что уже лет 5 не желает обновляться
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|4.21, бублички (?), 13:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что, покойная бабушка уже 5 лет тебе выкручивает руки не разрешая обновиться до 12 или 15? ты на неё заявление напиши
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|5.25, Аноним (17), 13:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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xxx> Убунта теперь выпускает обновления по 12 лет
yyy> Правильной дорогой идут товарищи! Ух, держитесь, RHEL со SLES! Теперь убунта дотягивается до вашего уровня, теперь она вам вам ровня!
xxx> А тут у зенитура SLES старая
yyy> Да кому нужны эти дистры с долгосрочными обновлениями!
nuff said
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|6.33, бублички (?), 13:42, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там системда и нет третьекед.
тогда, как говорят в народе, горбатого могила исправит
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|2.16, Аноним (15), 12:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе больше скажу эта новость имеет целью борьбу с такими как ты.
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|3.19, Аноним (17), 13:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В соседней новости ты говорил "ура, убунта теперь 12 лет поддерживается, зашибись!", а в этой "с такими, как ты, надо бороться". Ты бы определился.
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|1.27, Аноним (27), 13:24, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Причиной отказа от использования TLS 1.0 и 1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и наличие в спецификации требования по поддержке старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1).
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|1.30, бублички (?), 13:33, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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на мой взгляд, такие вот новости, в любой вообще социальной среде регулярно позволяют обнаружить кучку ретроградов что противятся... нет-нет, не научно-техническому прогрессу и даже не собственному развитию. противятся они направлению движения времени (из прошлого в будущее) и необратимости событий. попросту мы наблюдаем группу шизофреников, что крайне недовольны настоящим (низкая самооценка и социальная позиция) и панически боятся будущего (страх совершить ошибку и нежелание её исправлять), потому держатся за прошлое, аргументируя свою такую привязанность самым нелепым и смешным образом. таким персонам, на мой взгляд, давно уже стоит переехать жить поближе к кладбищу, к земле, к истине. позабыв весь многовековой опыт человечества, сплошь состоящий из череды бесконечных проб, ошибок и исправлений
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|2.34, gogo (?), 13:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы не "ретрограды", то "череда ошибок" была бы куда более разрушительная.
От миллениалов, изобретающих "гель для душа в бруске" иногда смешно, но чаще волосы дыбом становятся... К при виде беспечного ребенка, разгуливающего по краю крыши или под носом у дикого льва.
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|3.36, бублички (?), 13:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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твои собственные способности отличать шоколад от г...вна, тебе тоже миллениалы подменили? напиши на них заявление
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|3.41, пох. (?), 13:53, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Честно говоря, если бы все эти любители обмазывания наисвежайшим разом навернулись с крыши или покормили собой львов - никто бы особо и не плакал.
Проблема ж что они всех хотят заставить так ходить, тротуары ж устарели и немодно, а решетки вокруг льва - неинклюзивны.
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|2.40, Аноним (17), 13:52, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не нужно путать др*чку на циферки версий и работу. Работать можно и под Windows 98 с девятым FineReader, обрабатывая негативы в седьмом Фотошопе. Ну ладно, в Win2k, чтобы не было спонтанных зависаний. И которому не требуются SSD и 10 гигабайт памяти.
Вместо работы ты предлагаешь наслаждаться тем, что у тебя всё новое и свежее.
Похоже я знаю, зачем регулярно в линуксе что-то отламывают и заменяют на полу-рабочий прототип. "Не развивается!" же.
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|3.43, бублички (?), 13:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это-ж на каком чудесном ламповом и расписаном под хохлому железе ты будешь запускать свой Win2k, чтоб не было спонтанных зависаний? там и 1 гигабайт памяти зачастую некуда вставить, а ты про 10 говоришь. да и SSD с PATA-интерфейсом тебе придётся поискать. ну а в камере (негативы которой ты собрался обрабатывать), я так понимаю, флопик? извини, барин, не признал!
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|4.45, Аноним (17), 14:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Двух- и четырёхядерные Атлоны из 2009 года вполне годятся. У AMD даже есть драйвер под Win2k/XP, потому что система работает с ним, как с многопроцессорным, а надо как с многоядерным.
Если нужна SATA на компьютере, на котором только PATA, то нужна дискретная карточка PCI. У нас таких на складе много - от VIA, NEC и Silicon Image - видать, было востребовано в своё время. А может и для AGP есть контроллеры - можно было бы и SATA 3 )
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|5.47, бублички (?), 14:17, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А может и для AGP есть контроллеры
фантазёр! чего только не придумаешь, лишь бы не выносить мусор. сидишь себе в тепле, отапливая свою хрущовку примусом и раскалёнными кирпичами что разогрел в духовке, в комфортно поскрипывающем кресле-качалке, глядя "Штепселя и Торопуньку" на шикарном ламповом телевизоре, экран которого чуть больше блюдца. хоть с головой обмажься карточками PCI 32/33, легче то стало? ну слава богу, неотложку не будем обременять
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|3.46, Ordu (ok), 14:16, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, и текстовым редактором надо пользоваться, который влезает 8000 байт. Это вместо современного IDE, который жрёт сотни метров на старте.
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|1.42, Аноним (42), 13:56, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всего лишь пометили стандарт как "потенциально можно взломать", а в комментах такая паника, как будто кто-то насильно придёт и отключит. Компьютеры развиваются, криптография устаревает, это естественно.
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|2.50, kusb (?), 15:34, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С политикой современных браузеров они могут насильно придти и отключить. У людей возможно усталость от этого, усталость от навязывания безопасности, они могут ждать, что их резко будут заставлять.
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|3.52, Онаним (?), 16:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты сейчас серьёзно?
Почти всем будет абсолютно фиолетово, когда в браузерах TLS 1.0/1.1 выключат.
Очень мало кто заметит.
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