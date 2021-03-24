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TLS 1.0 и 1.1 официально признаны устаревшими

24.03.2021 11:59

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры Интернет, опубликовал RFC 8996, официально переводящих протоколы TLS 1.0 и 1.1 в разряд устаревших технологий.

Спецификация TLS 1.0 была опубликована в январе 1999 года. Спустя семь лет было выпущено обновление TLS 1.1 с улучшениями безопасности, связанными с генерацией векторов инициализации и добавочного заполнения. По данным сервиса SSL Pulse по состоянию на 16 января протокол TLS 1.2 поддерживают 95.2% web-сайтов, допускающих установку защищённых соединений, а TLS 1.3 - 14.2%. Соединения по TLS 1.1 допускают 77.4% HTTPS-сайтов, а TLS 1.0 - 68%. Примерно 21% из первых 100 тысяч сайтов, отражённых в рейтинге Alexa, до сих пор не используют HTTPS.

Главными проблемами TLS 1.0/1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и наличие в спецификации требования по поддержке старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1). Поддержка устаревших алгоритмов уже приводила к появлению таких атак, как ROBOT, DROWN, BEAST, Logjam и FREAK. Тем не менее, данные проблемы непосредственно не являлись уязвимостями протокола и закрывались на уровне его реализаций. В самих протоколах TLS 1.0/1.1 отсутствуют критические уязвимости, которые можно использовать для осуществления практических атак.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Mozilla возвращает поддержку TLS 1.0/1.1 в Firefox
  3. OpenNews: Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов
  4. OpenNews: Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1
  5. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
  6. OpenNews: Разработанный проектом Let's Encrypt протокол ACME утверждён в качестве интернет-стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54818-tls
Ключевые слова: tls
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Х (?), 12:03, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    О клиентах никто не подумал?
     
     
  • 2.3, бублички (?), 12:12, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    о тех кто до сих пор в Windows XP или в Android 4? это удобрения а не клиенты
     
     
  • 3.5, Rev (?), 12:17, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Или на старой Java.
    Полностью согласен с термином "удобрение".
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 12:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    вами бы двумя что-нибудь удобрить, хоть на что-нибудь сгодились, но нет же, подвох в том, что мусором ничего не удобрить
     
     
  • 5.11, бублички (?), 12:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    может тебе будет проще найти себе новое увлечение, раз IT (и сопутствующее движение вперёд с выкидыванием устарелых технологий и стандартов) тебе столь явно не нравится? попробуй газеты-сигареты продавать у входа в метро - там всё стабильно и никаких тебе подвохов
     
  • 3.12, анон (?), 12:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Пропатч сам, исходники есть.
     
  • 2.7, Аноним (6), 12:25, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каких? Магнита? автосервиса?
     
  • 2.13, пох. (?), 12:50, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же "никто"?

    > Соединения по TLS 1.1 допускают 77.4% HTTPS-сайтов, а TLS 1.0 - 68%. Примерно 21% из первых 100
    > тысяч сайтов, отражённых в рейтинге Alexa, до сих пор не используют HTTPS.

    Т.е, нормальные люди совершенно не торопятся попереломать доступ к собственным сервисам.

    А если вы про разжиревших чинуш из IETF, так их "клиент" - гугль. Он им платит, он и танцует как хочет, они о нем - вот, думают.

     
  • 2.15, Аноним (15), 12:57, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А клиенты не подумали что стандарт устарел? Если они на гужевых телегах до сих пор ездят это их личные проблемы, пусть идут в магаз и покупают машины.
     
     
  • 3.22, пох. (?), 13:11, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Твоя машина - устарела. Всем пох на твой евро-5, у нас евро-99 с сегодняшнего утра "новый стандарт". Сдавай свою телегу в металлолом, не забудь оплатить еще и за утилизацию этого антиэкологичного мусора, и бегом в очередь за кредитом на новую.

    Сразу как только ты ее оплатишь - мы тебе подкинем евро-998. Чтоб тебе жизнь медом не казалась.

    Причем никакой пользы лично тебе от использования этих наимоднейших стандартов - разумеется, не будет.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:14, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И email свой выкини. В 2021 стандартом де факто является клабхаус и тикток.
     
     
  • 5.48, ryoken (ok), 14:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  клабхаус и тикток

    Это что за наборы символов?

     
  • 4.32, Аноним (32), 13:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы не путайте железяку и софт. Если изначально сервак был настроен более менее адекватно и легко может перейти на иной протокол чего угодно, то это будет дешёво. Если же всё было сделано через жопу и на костылях, которые зависят от того, какое хэширование, например, используется, то тут обсуждать нечего — параметр безопасности уже не обеспечишь этим стандартом, можете начинать использовать голый HTTP.
     
     
  • 5.38, пох. (?), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что в данном случае твой труд (в отличие от новой тачилы) ничего не стоит, совершенно не меняет того факта, что это нахрен ненужное "нововведение", обеспечивающее нахрен ненужную видимость деятельности (вместо работы).

    А если бы ты на самом деле что понимал в настройках, а не умел только копипастить со стека, то знал бы, что мифические увизгвимости в никем до запятой не соблюдаемых стандартах никому не грозят, поскольку ничего не сломается от того что ты не поддерживаешь шифрование NONE.

    > можете начинать использовать голый HTTP.

    без сопливых разберемся.

    Впрочем, гугль его, полагаю, скоро запретит, поскольку контролировать каналы у него не получилось, а другим способом следить за владельцами немодных-немолодежных сайтов, не оставляющих о себе записей в ненужно-transparency-логах гугля, гугля и гугля - получается ненадежно и неэффективно.

     
  • 3.35, Аноним (35), 13:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну HTTP (совсем без шифрования) таки работает еще, а вот сайты с TLS 1.0 и 1.1 уже как бы и не открыть (будет). Л - логика.
    По сути - вендор-лок (потому, что сертификаты выдают "это нога, кого надо нога").
     
     
  • 4.39, пох. (?), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там их не просто так выдают, а под запись. Которая палит много ненужного о тебе.
    Ну, в смысле, тебе и твоим пользователям ненужного, а гуглю-то как раз очень даже.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:11, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    приятная новость!

    TLSv1.3 координально лучше своих предшественников.

    отказаться от TLSv1.2 конечно тоже хотелось бы -- но нельзя же так быстро его списать. (но хочется!)

     
     
  • 2.8, bugaga (?), 12:29, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    о да, коородинальный ты наш
     
     
  • 3.44, Весельчак У (?), 14:06, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда нет аргументов, докопаться до грамматики лучшая тактика анона.
     

  • 1.4, Zenitur (ok), 12:16, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль что Opera 12.18 с поддержкой новой версии вышла только для Windows.

    Какая там у меня версия Qt в данный момент? 5.9 + OpenSSL 0.9.8. Пора осваивать сборку с репозиторием sle11-security-module, там все новые библиотеки есть. Печально что Python 2.6 так и не получил поддержку OpenSSL 1 (надо минимум 2.7), а то у меня питоно-модули теперь в интернет заходить не могут.

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > OpenSSL 0.9.8

    Дядь, тебе нормально?
    > Zenitur

    А, ну да.

     
  • 2.10, бублички (?), 12:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    столько боли и страдания от ещё одного админа локалхоста что уже лет 5 не желает обновляться
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:04, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, на SLE 11 обновления уж ене приходят?
     
     
  • 4.21, бублички (?), 13:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, покойная бабушка уже 5 лет тебе выкручивает руки не разрешая обновиться до 12 или 15? ты на неё заявление напиши
     
     
  • 5.25, Аноним (17), 13:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    xxx> Убунта теперь выпускает обновления по 12 лет
    yyy> Правильной дорогой идут товарищи! Ух, держитесь, RHEL со SLES! Теперь убунта дотягивается до вашего уровня, теперь она вам вам ровня!
    xxx> А тут у зенитура SLES старая
    yyy> Да кому нужны эти дистры с долгосрочными обновлениями!

    nuff said

     
  • 5.31, псевдонимус (?), 13:40, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там системда и нет третьекед.
     
     
  • 6.33, бублички (?), 13:42, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там системда и нет третьекед.

    тогда, как говорят в народе, горбатого могила исправит

     
     
  • 7.37, псевдонимус (?), 13:50, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Верно, системду только могила исправит.
     
  • 4.49, Zenitur (ok), 14:30, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что, на SLE 11 обновления уже не приходят?

    На мою нет - для меня поддержка уже закончилась. Осталась только локальная копия репозиториев SLE_11_SP4:Update и SLE11-Security-Module по состоянию на 2019 год. С последним сейчас экспериментирую, пытаясь собрать с ним что-нибудь (для пробы выбрал hostapd). К вечеру думаю собрать Qt 5.15. Предыдущую версию вот собрал:

    https://download.opensuse.org/repositories/home:/linux4humans:/qt_5.9/SLE_11_S

     
  • 3.18, nebularia (ok), 13:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие 5, это Зенитур. Он и лет 10 назад примерно также действовал)
     
  • 2.14, Ivan1986 (?), 12:50, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.lorquotes.ru/view-quote.php?id=4270
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу эта новость имеет целью борьбу с такими как ты.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 13:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В соседней новости ты говорил "ура, убунта теперь 12 лет поддерживается, зашибись!", а в этой "с такими, как ты, надо бороться". Ты бы определился.
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и продвигать насильно новые, пробэкдоренные версии...
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:16, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она давно уже не поддерживается и криво отображает сайты
     
     
  • 3.29, Аноним (17), 13:25, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато она тру. Удачи ребятам, пилящим форк
     

  • 1.26, Аноним (24), 13:24, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот и всё
     
  • 1.27, Аноним (27), 13:24, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Причиной отказа от использования TLS 1.0 и 1.1 является отсутствие поддержки современных шифров (например ECDHE и AEAD) и наличие в спецификации требования по поддержке старых шифров, надёжность которых на современном этапе развития вычислительной техники поставлена под сомнение (например, требуется поддержка TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, для проверки целостности и аутентификации используется MD5 и SHA-1).
     
     
  • 2.28, Аноним (27), 13:25, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а блин, исправили уже
     

  • 1.30, бублички (?), 13:33, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    на мой взгляд, такие вот новости, в любой вообще социальной среде регулярно позволяют обнаружить кучку ретроградов что противятся... нет-нет, не научно-техническому прогрессу и даже не собственному развитию. противятся они направлению движения времени (из прошлого в будущее) и необратимости событий. попросту мы наблюдаем группу шизофреников, что крайне недовольны настоящим (низкая самооценка и социальная позиция) и панически боятся будущего (страх совершить ошибку и нежелание её исправлять), потому держатся за прошлое, аргументируя свою такую привязанность самым нелепым и смешным образом. таким персонам, на мой взгляд, давно уже стоит переехать жить поближе к кладбищу, к земле, к истине. позабыв весь многовековой опыт человечества, сплошь состоящий из череды бесконечных проб, ошибок и исправлений
     
     
  • 2.34, gogo (?), 13:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы не "ретрограды", то "череда ошибок" была бы куда более разрушительная.
    От миллениалов, изобретающих "гель для душа в бруске" иногда смешно, но чаще волосы дыбом становятся... К при виде беспечного ребенка, разгуливающего по краю крыши или под носом у дикого льва.
     
     
  • 3.36, бублички (?), 13:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    твои собственные способности отличать шоколад от г...вна, тебе тоже миллениалы подменили? напиши на них заявление
     
  • 3.41, пох. (?), 13:53, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Честно говоря, если бы все эти любители обмазывания наисвежайшим разом навернулись с крыши или покормили собой львов - никто бы особо и не плакал.

    Проблема ж что они всех хотят заставить так ходить, тротуары ж устарели и немодно, а решетки вокруг льва - неинклюзивны.

     
  • 2.40, Аноним (17), 13:52, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нужно путать др*чку на циферки версий и работу. Работать можно и под Windows 98 с девятым FineReader, обрабатывая негативы в седьмом Фотошопе. Ну ладно, в Win2k, чтобы не было спонтанных зависаний. И которому не требуются SSD и 10 гигабайт памяти.

    Вместо работы ты предлагаешь наслаждаться тем, что у тебя всё новое и свежее.

    Похоже я знаю, зачем регулярно в линуксе что-то отламывают и заменяют на полу-рабочий прототип. "Не развивается!" же.

     
     
  • 3.43, бублички (?), 13:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это-ж на каком чудесном ламповом и расписаном под хохлому железе ты будешь запускать свой Win2k, чтоб не было спонтанных зависаний? там и 1 гигабайт памяти зачастую некуда вставить, а ты про 10 говоришь. да и SSD с PATA-интерфейсом тебе придётся поискать. ну а в камере (негативы которой ты собрался обрабатывать), я так понимаю, флопик? извини, барин, не признал!
     
     
  • 4.45, Аноним (17), 14:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двух- и четырёхядерные Атлоны из 2009 года вполне годятся. У AMD даже есть драйвер под Win2k/XP, потому что система работает с ним, как с многопроцессорным, а надо как с многоядерным.

    Если нужна SATA на компьютере, на котором только PATA, то нужна дискретная карточка PCI. У нас таких на складе много - от VIA, NEC и Silicon Image - видать, было востребовано в своё время. А может и для AGP есть контроллеры - можно было бы и SATA 3 )

     
     
  • 5.47, бублички (?), 14:17, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А может и для AGP есть контроллеры

    фантазёр! чего только не придумаешь, лишь бы не выносить мусор. сидишь себе в тепле, отапливая свою хрущовку примусом и раскалёнными кирпичами что разогрел в духовке, в комфортно поскрипывающем кресле-качалке, глядя "Штепселя и Торопуньку" на шикарном ламповом телевизоре, экран которого чуть больше блюдца. хоть с головой обмажься карточками PCI 32/33, легче то стало? ну слава богу, неотложку не будем обременять

     
  • 3.46, Ordu (ok), 14:16, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и текстовым редактором надо пользоваться, который влезает 8000 байт. Это вместо современного IDE, который жрёт сотни метров на старте.
     

  • 1.42, Аноним (42), 13:56, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всего лишь пометили стандарт как "потенциально можно взломать", а в комментах такая паника, как будто кто-то насильно придёт и отключит. Компьютеры развиваются, криптография устаревает, это естественно.
     
     
  • 2.50, kusb (?), 15:34, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С политикой современных браузеров они могут насильно придти и отключить. У людей возможно усталость от этого, усталость от навязывания безопасности, они могут ждать, что их резко будут заставлять.
     
     
  • 3.51, бублички (?), 16:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у дураков всегда кто-то виноват
     
  • 3.52, Онаним (?), 16:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты сейчас серьёзно?
    Почти всем будет абсолютно фиолетово, когда в браузерах TLS 1.0/1.1 выключат.
    Очень мало кто заметит.
     
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