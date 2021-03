TLS 1.0 и 1.1 официально признаны устаревшими

2.3 , бублички ( ? ), 12:12, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – о тех кто до сих пор в Windows XP или в Android 4? это удобрения а не клиенты

3.5 , Rev ( ? ), 12:17, 24/03/2021
Или на старой Java.
Полностью согласен с термином "удобрение".

Полностью согласен с термином "удобрение".

4.6 , Аноним ( 6 ), 12:24, 24/03/2021
вами бы двумя что-нибудь удобрить, хоть на что-нибудь сгодились, но нет же, подвох в том, что мусором ничего не удобрить

5.11 , бублички ( ? ), 12:48, 24/03/2021
может тебе будет проще найти себе новое увлечение, раз IT (и сопутствующее движение вперёд с выкидыванием устарелых технологий и стандартов) тебе столь явно не нравится? попробуй газеты-сигареты продавать у входа в метро - там всё стабильно и никаких тебе подвохов

3.12 , анон ( ? ), 12:48, 24/03/2021
Пропатч сам, исходники есть.

2.7 , Аноним ( 6 ), 12:25, 24/03/2021
каких? Магнита? автосервиса?

2.13 , пох. ( ? ), 12:50, 24/03/2021
Почему же "никто"? Соединения по TLS 1.1 допускают 77.4% HTTPS-сайтов, а TLS 1.0 - 68%. Примерно 21% из первых 100

тысяч сайтов, отражённых в рейтинге Alexa, до сих пор не используют HTTPS. Т.е, нормальные люди совершенно не торопятся попереломать доступ к собственным сервисам. А если вы про разжиревших чинуш из IETF, так их "клиент" - гугль. Он им платит, он и танцует как хочет, они о нем - вот, думают.

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:57, 24/03/2021
А клиенты не подумали что стандарт устарел? Если они на гужевых телегах до сих пор ездят это их личные проблемы, пусть идут в магаз и покупают машины.

3.22 , пох. ( ? ), 13:11, 24/03/2021
Твоя машина - устарела. Всем пох на твой евро-5, у нас евро-99 с сегодняшнего утра "новый стандарт". Сдавай свою телегу в металлолом, не забудь оплатить еще и за утилизацию этого антиэкологичного мусора, и бегом в очередь за кредитом на новую. Сразу как только ты ее оплатишь - мы тебе подкинем евро-998. Чтоб тебе жизнь медом не казалась. Причем никакой пользы лично тебе от использования этих наимоднейших стандартов - разумеется, не будет.

4.23 , Аноним ( 23 ), 13:14, 24/03/2021
И email свой выкини. В 2021 стандартом де факто является клабхаус и тикток.

5.48 , ryoken ( ok ), 14:27, 24/03/2021
>> клабхаус и тикток
Это что за наборы символов?

4.32 , Аноним ( 32 ), 13:41, 24/03/2021
Вы не путайте железяку и софт. Если изначально сервак был настроен более менее адекватно и легко может перейти на иной протокол чего угодно, то это будет дешёво. Если же всё было сделано через жопу и на костылях, которые зависят от того, какое хэширование, например, используется, то тут обсуждать нечего — параметр безопасности уже не обеспечишь этим стандартом, можете начинать использовать голый HTTP.

5.38 , пох. ( ? ), 13:51, 24/03/2021
То что в данном случае твой труд (в отличие от новой тачилы) ничего не стоит, совершенно не меняет того факта, что это нахрен ненужное "нововведение", обеспечивающее нахрен ненужную видимость деятельности (вместо работы). А если бы ты на самом деле что понимал в настройках, а не умел только копипастить со стека, то знал бы, что мифические увизгвимости в никем до запятой не соблюдаемых стандартах никому не грозят, поскольку ничего не сломается от того что ты не поддерживаешь шифрование NONE.
> можете начинать использовать голый HTTP.
без сопливых разберемся. Впрочем, гугль его, полагаю, скоро запретит, поскольку контролировать каналы у него не получилось, а другим способом следить за владельцами немодных-немолодежных сайтов, не оставляющих о себе записей в ненужно-transparency-логах гугля, гугля и гугля - получается ненадежно и неэффективно.

3.35 , Аноним ( 35 ), 13:49, 24/03/2021
Ну HTTP (совсем без шифрования) таки работает еще, а вот сайты с TLS 1.0 и 1.1 уже как бы и не открыть (будет). Л - логика.
По сути - вендор-лок (потому, что сертификаты выдают "это нога, кого надо нога").

По сути - вендор-лок (потому, что сертификаты выдают "это нога, кого надо нога").

4.39 , пох. ( ? ), 13:51, 24/03/2021
Там их не просто так выдают, а под запись. Которая палит много ненужного о тебе.
Ну, в смысле, тебе и твоим пользователям ненужного, а гуглю-то как раз очень даже.

Ну, в смысле, тебе и твоим пользователям ненужного, а гуглю-то как раз очень даже.