В Firefox 89 будет удалено меню адресной строки

В развиваемом проектом Proton модернизированном интерфейсе пользователя, который будет предложен в выпуске Firefox 89, запланированном на 1 июня, реализовано ещё одно кардинальное изменение, нарушающее привычный уклад работы с браузером. В рамках редизайна решено удалить встроенное в адресную строку меню "..." (Page Actions), через которое можно было добавить закладку, отправить ссылку в Pocket, закрепить вкладку, работать с буфером обмена и инициировать отправку материала по электронной почте.

Изменение уже включено в бета-выпуск Firefox 89 и ночные сборки. Присутствовавшие в меню Page Actions опции перенесены в другие части интерфейса, остаются доступны в разделе настройки панели и могут быть по-отдельности размещены на панели в виде кнопок. Указанное меню было добавлено в Firefox 57 и включало редко востребованные элементы или дублировало опции из других частей интерфейса. После удаления пункта для создания скриншотов в прошлом выпуске данное меню во многом потеряло смысл (например, для закладок, работы с буфером обмена и закрепления вкладок имеются более привычные элементы, а опции для отправки в pocket и на email востребованы не всеми).

Из других изменений интерфейса, ожидаемых в Firefox 89, выделяется скрытие по умолчанию настройки для активации компактного режима отображения панелей (вначале Mozilla намеревалась удалить данный режим, но пользователям удалось его отстоять), новые пиктограммы, новое оформление вкладок и всплывающих подсказок, чистка основного меню, переработанные модальные диалоги, всплывающая панель для настройки страницы открытия новой вкладки.



