В Firefox 89 будет удалено меню адресной строки

2.13 , flexagoon ( ok ), 09:27, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ридер Вью кстати полезная вещь, часто на сайтах слишком много мусора (но его и не удаляют, слава богу)

3.15 , Аноним ( 7 ), 09:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Форматирование слетает и читать неудобно. Проблема в том, что оно не удаляется оттуда, в отличие от иконок аддоном. Это называется анальное насаждение. Вот я пожаловался и он куда-то исчез, прекрасно. Главное, чтобы браузер знал своё место.

4.16 , Аноним ( 7 ), 09:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Форматирование слетает и читать неудобно. Проблема в том, что оно не удаляется

> оттуда, в отличие от иконок аддоном. Это называется анальное насаждение. Вот

> я пожаловался и он куда-то исчез, прекрасно. Главное, чтобы браузер знал

> своё место. Хотя нет, вернулось. Видимо, оно не на всех страницах. Так ещё хуже.

4.19 , Жироватт ( ok ), 09:40, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В нормальных форках оно удаляется буквально 1 строчкой юзерстиля...

2.46 , Ordu ( ok ), 10:31, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ридер вью я бы выкинул. А я бы не выкидывал. Очень удобно избавляться от попапов, "липких" полос сверху/снизу и других раздражающих дизайнерских находок.