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В Firefox 89 будет удалено меню адресной строки

11.05.2021 08:35

В развиваемом проектом Proton модернизированном интерфейсе пользователя, который будет предложен в выпуске Firefox 89, запланированном на 1 июня, реализовано ещё одно кардинальное изменение, нарушающее привычный уклад работы с браузером. В рамках редизайна решено удалить встроенное в адресную строку меню "..." (Page Actions), через которое можно было добавить закладку, отправить ссылку в Pocket, закрепить вкладку, работать с буфером обмена и инициировать отправку материала по электронной почте.

Изменение уже включено в бета-выпуск Firefox 89 и ночные сборки. Присутствовавшие в меню Page Actions опции перенесены в другие части интерфейса, остаются доступны в разделе настройки панели и могут быть по-отдельности размещены на панели в виде кнопок. Указанное меню было добавлено в Firefox 57 и включало редко востребованные элементы или дублировало опции из других частей интерфейса. После удаления пункта для создания скриншотов в прошлом выпуске данное меню во многом потеряло смысл (например, для закладок, работы с буфером обмена и закрепления вкладок имеются более привычные элементы, а опции для отправки в pocket и на email востребованы не всеми).

Из других изменений интерфейса, ожидаемых в Firefox 89, выделяется скрытие по умолчанию настройки для активации компактного режима отображения панелей (вначале Mozilla намеревалась удалить данный режим, но пользователям удалось его отстоять), новые пиктограммы, новое оформление вкладок и всплывающих подсказок, чистка основного меню, переработанные модальные диалоги, всплывающая панель для настройки страницы открытия новой вкладки.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2021/05/f...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox
  3. OpenNews: В Firefox 90 будет удалён код, обеспечивающий поддержку FTP
  4. OpenNews: В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений
  5. OpenNews: Релиз Firefox 88
  6. OpenNews: В Firefox 88 молча удалён пункт контекстного меню "Page Info"
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55124-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (-), 09:02, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да и пофиг. Все нужные пункты оттуда можно на хоткеи сделать.
     
     
  • 2.49, Урри (ok), 10:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и пофиг. Я с него ушел и что там дальше эти сидживи обезьянки дизайнят - фиолетово.
     

  • 1.2, Леголас (ok), 09:04, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    главное, что бы иконки из менюшек не убрали, а то так совсем хром получится — минимализм, как и всё, хорош в меру
     
     
  • 2.4, pin (??), 09:07, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    Главное, что бы адресную строку не убрали.
     
     
  • 3.12, flexagoon (ok), 09:26, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Главное, чтобы браузер не убрали
     
     
  • 4.18, Жироватт (ok), 09:39, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Боюсь, они уже.
     
  • 4.32, Аноним (32), 10:17, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добивают потихоньку лису. Последние гвозди в крышку...
     
  • 2.8, neAnonim (?), 09:09, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты раскрыл весь план. начиная с 90 версии переезд на хромиум
     
  • 2.26, Аноним (26), 09:56, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы телеметрию не удалили. Остальное - пользователи стерпят.
     
     
  • 3.30, anonymous (??), 10:17, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую телеметрию? Ты про chrome evaluation service?
     
     
  • 4.33, Аноним (32), 10:18, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Готовится ребрендинг и переход на блинк. Как в хропере.
     
     
  • 5.37, anonymous (??), 10:19, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое апреля давно прошло.
     
     
  • 6.41, Аноним (32), 10:22, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мазиле оно затянулось. На много лет. День сурка.
     
  • 3.48, Аноним (48), 10:34, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно даже больше намазать, что бы улучшить качество браузера в будущих релизах.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:06, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ни разу этим не пользовался))
     
     
  • 2.36, Арагорн (?), 10:19, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Firefox?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:07, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему-то в первом предложении "нарушающее привычный уклад работы с браузером" сначала прочитал как "нарушающее привычный уклад борьбы с браузером".
    Эх, фоксик...
     
  • 1.6, ilyafedin (ok), 09:08, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Заголовок прозвучал так, будто гнумеры пролезли в лису и хотят удалить контекстное меню. А оказалось, речь про троеточие, которое абсолютно не жалко.
     
     
  • 2.35, Аноним (32), 10:19, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лисе уже ничего не жалко. Практически все, что можно, испортили и отломали.
     
     
  • 3.40, ilyafedin (ok), 10:22, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В лисе уже ничего не жалко. Практически все, что можно, испортили и
    > отломали.

    Все еще меньшее из зол

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:08, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это тот случай когда никто не будет скучать по удалённому. Лишь бы не удалили возможность аддонам туда иконки пихать (в частности, флагфокс этим занимается). Ридер вью я бы выкинул. И затенение текста градиентное к чёрту бы отправить.
     
     
  • 2.13, flexagoon (ok), 09:27, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ридер Вью кстати полезная вещь, часто на сайтах слишком много мусора (но его и не удаляют, слава богу)
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 09:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Форматирование слетает и читать неудобно. Проблема в том, что оно не удаляется оттуда, в отличие от иконок аддоном. Это называется анальное насаждение. Вот я пожаловался и он куда-то исчез, прекрасно. Главное, чтобы браузер знал своё место.
     
     
  • 4.16, Аноним (7), 09:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Форматирование слетает и читать неудобно. Проблема в том, что оно не удаляется
    > оттуда, в отличие от иконок аддоном. Это называется анальное насаждение. Вот
    > я пожаловался и он куда-то исчез, прекрасно. Главное, чтобы браузер знал
    > своё место.

    Хотя нет, вернулось. Видимо, оно не на всех страницах. Так ещё хуже.

     
  • 4.19, Жироватт (ok), 09:40, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нормальных форках оно удаляется буквально 1 строчкой юзерстиля...
     
  • 2.46, Ordu (ok), 10:31, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ридер вью я бы выкинул.

    А я бы не выкидывал. Очень удобно избавляться от попапов, "липких" полос сверху/снизу и других раздражающих дизайнерских находок.

     

  • 1.9, f (??), 09:15, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А оно было?
     
     
  • 2.21, eugener (ok), 09:48, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А оно было?

    Было. Но поскольку раньше его не было - пользоваться им так и не привык.

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:19, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    чем три точки помешали то? опять кровати двигают
     
  • 1.11, Skullnet (ok), 09:21, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вроде бы не очень нужную фичу убирают (не разу ею не пользовался), а все равно страшно.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:18, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя оттелеметритили по полной, после чего и решили убрать
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:28, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора адресную строку удалять, только место занимает
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:54, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <irony>И все элементы управления тоже — пусть Мозилла решает за нас!</irony>
     

  • 1.17, Жироватт (ok), 09:39, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять ИБД?
     
  • 1.20, Аноним (20), 09:45, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как теперь добавлять поисковики?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 10:27, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В адресной строке значки других поисковых систем
     

  • 1.22, Агл (?), 09:50, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сук..и
     
  • 1.23, макпыф (ok), 09:53, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я о нем пока эту новость не прочитал и не знал
     
  • 1.25, Аноним (25), 09:55, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Абсолютно ненужное меню, запиленное в рамках переставления кроватей.
     
  • 1.27, Аноним (27), 10:07, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как теперь скриншоты делать?
     
     
  • 2.31, vanjasan (?), 10:17, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В контекстном меню есть эта кнопка
     
  • 2.39, daydve (?), 10:21, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/fireshot/
     
  • 2.42, Аноним (45), 10:26, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В адресной строке значки других поисковых систем
     

  • 1.28, dimcha (??), 10:09, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какже они за2.71бали :(
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:15, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда адресную строку удалят?
     
     
  • 2.38, Аноним (32), 10:21, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как тогда аноны будут адрес вводить? Тогда и порнохаб не открыть.
     
  • 2.43, n00by (ok), 10:26, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда адресную строку удалят?

    Когда таких вопросов наберётся достаточно. Скажут, народ требует.

     

  • 1.44, adolfus (ok), 10:27, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня по правой кнопке верхним пунктом появилась "Новая вкладка". Раньше было "Обновить вкладку". Теперь все дерево "Tree Style Tab" забито пустыми новыми вкладками. Как передвинуть пункт "Новая вкладка" вниз или даже его убрать, если невозможно сдвинуть, ума не приложу.

     
  • 1.47, Аноним (47), 10:31, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А была очень удобная штука чтобы отправить ссылку в reminders на macOS.
     
  • 1.50, Аноним (50), 10:36, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как теперь добавить сайт как поисковую систему? Раньше в этом меню была кнопка.
     
     
  • 2.51, Аноним (45), 10:38, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В адресной строке значки других поисковых систем
     
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