В Firefox 89 будет удалено меню адресной строки

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|2.49, Урри (ok), 10:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и пофиг. Я с него ушел и что там дальше эти сидживи обезьянки дизайнят - фиолетово.
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|1.2, Леголас (ok), 09:04, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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главное, что бы иконки из менюшек не убрали, а то так совсем хром получится — минимализм, как и всё, хорош в меру
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|2.26, Аноним (26), 09:56, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное чтобы телеметрию не удалили. Остальное - пользователи стерпят.
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|3.48, Аноним (48), 10:34, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно даже больше намазать, что бы улучшить качество браузера в будущих релизах.
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|1.5, Аноним (5), 09:07, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почему-то в первом предложении "нарушающее привычный уклад работы с браузером" сначала прочитал как "нарушающее привычный уклад борьбы с браузером".
Эх, фоксик...
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|1.6, ilyafedin (ok), 09:08, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Заголовок прозвучал так, будто гнумеры пролезли в лису и хотят удалить контекстное меню. А оказалось, речь про троеточие, которое абсолютно не жалко.
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|2.35, Аноним (32), 10:19, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В лисе уже ничего не жалко. Практически все, что можно, испортили и отломали.
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|3.40, ilyafedin (ok), 10:22, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В лисе уже ничего не жалко. Практически все, что можно, испортили и
> отломали.
Все еще меньшее из зол
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|1.7, Аноним (7), 09:08, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это тот случай когда никто не будет скучать по удалённому. Лишь бы не удалили возможность аддонам туда иконки пихать (в частности, флагфокс этим занимается). Ридер вью я бы выкинул. И затенение текста градиентное к чёрту бы отправить.
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|2.13, flexagoon (ok), 09:27, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ридер Вью кстати полезная вещь, часто на сайтах слишком много мусора (но его и не удаляют, слава богу)
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|3.15, Аноним (7), 09:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Форматирование слетает и читать неудобно. Проблема в том, что оно не удаляется оттуда, в отличие от иконок аддоном. Это называется анальное насаждение. Вот я пожаловался и он куда-то исчез, прекрасно. Главное, чтобы браузер знал своё место.
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|4.16, Аноним (7), 09:35, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Форматирование слетает и читать неудобно. Проблема в том, что оно не удаляется
> оттуда, в отличие от иконок аддоном. Это называется анальное насаждение. Вот
> я пожаловался и он куда-то исчез, прекрасно. Главное, чтобы браузер знал
> своё место.
Хотя нет, вернулось. Видимо, оно не на всех страницах. Так ещё хуже.
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|2.46, Ordu (ok), 10:31, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ридер вью я бы выкинул.
А я бы не выкидывал. Очень удобно избавляться от попапов, "липких" полос сверху/снизу и других раздражающих дизайнерских находок.
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|2.21, eugener (ok), 09:48, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А оно было?
Было. Но поскольку раньше его не было - пользоваться им так и не привык.
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|1.11, Skullnet (ok), 09:21, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вроде бы не очень нужную фичу убирают (не разу ею не пользовался), а все равно страшно.
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|2.24, Аноним (24), 09:54, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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<irony>И все элементы управления тоже — пусть Мозилла решает за нас!</irony>
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|2.38, Аноним (32), 10:21, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как тогда аноны будут адрес вводить? Тогда и порнохаб не открыть.
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|2.43, n00by (ok), 10:26, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда адресную строку удалят?
Когда таких вопросов наберётся достаточно. Скажут, народ требует.
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|1.44, adolfus (ok), 10:27, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня по правой кнопке верхним пунктом появилась "Новая вкладка". Раньше было "Обновить вкладку". Теперь все дерево "Tree Style Tab" забито пустыми новыми вкладками. Как передвинуть пункт "Новая вкладка" вниз или даже его убрать, если невозможно сдвинуть, ума не приложу.
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|1.50, Аноним (50), 10:36, 11/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как теперь добавить сайт как поисковую систему? Раньше в этом меню была кнопка.
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