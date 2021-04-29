Выпуск текстового редактора GNU nano 5.7

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 5.7, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске повышена стабильность вывода при использовании опции --constantshow (без "--minibar"), отвечающей за показ позиции курсора в строке состояния. В режиме softwrap обеспечено соответствие позиции и размера индикатора действительному числу строк, а не видимому числу строк (т.е. размер индикатора может меняться при прокрутке).



