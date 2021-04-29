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Выпуск текстового редактора GNU nano 5.7

29.04.2021 21:03

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 5.7, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске повышена стабильность вывода при использовании опции --constantshow (без "--minibar"), отвечающей за показ позиции курсора в строке состояния. В режиме softwrap обеспечено соответствие позиции и размера индикатора действительному числу строк, а не видимому числу строк (т.е. размер индикатора может меняться при прокрутке).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 5.0
  3. OpenNews: Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  5. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  6. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55046-nano
Ключевые слова: nano
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, user90 (?), 21:52, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Как простое дефолтное решение он не без недостатков, но получше многих.
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 22:17, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не. Он специально таким создан. Для ухода от недостатков есть дерево от emacs до крайних форков или дерево vi(m) - от печки и до хипстерских вариантов на электроне. А нано это простейший текстовый редактор для правки конфига и аварийного ремонта. Прув ми вронг.
     

  • 1.2, Anonim (??), 21:57, 29/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.9, Анто769ним (?), 22:07, 29/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.11, Anonim (??), 22:10, 29/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Dzen Python (ok), 22:18, 29/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, Рейка Сметанова (ok), 21:58, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    vim круче
    /thread
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:02, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    эксперты опеннента снова дают о себе знать
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:15, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Nano есть плагины?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 22:57, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот nano даже шебм в av1 делать не умеет, прикинь! Куда ему до плагинов?
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:05, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, емакс круче.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:06, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Vim удобней. Даже если я не использую макросы. Но зато я подключаю линтеры в ale. Среди прочего. Vim удобней, и для конфигов тоже. Меня поражает популярность nano, это же такой-то кошмар.
     
  • 2.10, Anonim (??), 22:08, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не подготовленный человек самостоятельно не может оттуда выйти, один раз запустил и всё, пропал.  
    после длительного использования многие бедолаги начинают воспринимать реальный мир как проекцию, смотрят на него через призму запутанных хоткеев.  
    даже те, кто оттуда выныривал стремятся вернутся, прям ИТ наркоманы  
     

  • 1.4, Marten (?), 22:01, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Good /etc/fstab editor.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:33, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это русский сайт. This is Russian site. Выруби пиндосский! Turn off pindosskiy (language).
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 22:37, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ноу, я хочу выйопываца знанием английского.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:06, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Micro мне больше по душе как-то. Привык и всегда под рукой. Один бинарь, портабл, удобно.
     
  • 1.15, dropnz (ok), 22:29, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    максимально неудобный редактор. когда он стал популярен, я решил его использовать вместо vim/zile, но к этому уродству невозможно привыкнуть после использования нормальных редакторов.
    "Везёт" тем людям, у кого nano - первый консольный редактор. им видимо он кажется нормальным и удобным
     
  • 1.18, Аноним (18), 22:53, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем оно надо когда есть "ee" который идёт в базовой поставке в дистрибутиве)
     
  • 1.19, Аноним (19), 22:55, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе идея была здравая, простой блокнот для поправить текстовые конфиги. Чтобы не мучиться выходом из vi, и не ломать мозг, запоминая хоткеи. Все кнопки на экране.

    Как они умудрились сделать такое говно, с собственным набором хоткеев, и отвратительным функционалом... Ну вот как? Казалось бы, чего проще-то...

     

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