Выпуск текстового редактора GNU nano 5.7

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|1.1, user90 (?), 21:52, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Как простое дефолтное решение он не без недостатков, но получше многих.
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|2.13, Dzen Python (ok), 22:17, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не. Он специально таким создан. Для ухода от недостатков есть дерево от emacs до крайних форков или дерево vi(m) - от печки и до хипстерских вариантов на электроне. А нано это простейший текстовый редактор для правки конфига и аварийного ремонта. Прув ми вронг.
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|4.20, Аноним (20), 22:57, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот nano даже шебм в av1 делать не умеет, прикинь! Куда ему до плагинов?
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|2.8, Аноним (8), 22:06, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Vim удобней. Даже если я не использую макросы. Но зато я подключаю линтеры в ale. Среди прочего. Vim удобней, и для конфигов тоже. Меня поражает популярность nano, это же такой-то кошмар.
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|2.10, Anonim (??), 22:08, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не подготовленный человек самостоятельно не может оттуда выйти, один раз запустил и всё, пропал.
после длительного использования многие бедолаги начинают воспринимать реальный мир как проекцию, смотрят на него через призму запутанных хоткеев.
даже те, кто оттуда выныривал стремятся вернутся, прям ИТ наркоманы
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|2.16, Аноним (16), 22:33, 29/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это русский сайт. This is Russian site. Выруби пиндосский! Turn off pindosskiy (language).
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|1.7, Аноним (7), 22:06, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Micro мне больше по душе как-то. Привык и всегда под рукой. Один бинарь, портабл, удобно.
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|1.15, dropnz (ok), 22:29, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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максимально неудобный редактор. когда он стал популярен, я решил его использовать вместо vim/zile, но к этому уродству невозможно привыкнуть после использования нормальных редакторов.
"Везёт" тем людям, у кого nano - первый консольный редактор. им видимо он кажется нормальным и удобным
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|1.18, Аноним (18), 22:53, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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зачем оно надо когда есть "ee" который идёт в базовой поставке в дистрибутиве)
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|1.19, Аноним (19), 22:55, 29/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В принципе идея была здравая, простой блокнот для поправить текстовые конфиги. Чтобы не мучиться выходом из vi, и не ломать мозг, запоминая хоткеи. Все кнопки на экране.
Как они умудрились сделать такое говно, с собственным набором хоткеев, и отвратительным функционалом... Ну вот как? Казалось бы, чего проще-то...
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