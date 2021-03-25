Релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2

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|1.2, Аноним (2), 23:42, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучшая операционная система: почта, браузер, мессенджер, игры. А, ещё текстовый редактор, вроде бы был.
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|2.3, White Crow (?), 23:47, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё это опционально, насколько я знаю. Могу ошибаться, ибо не использовал никогда.
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|1.5, Аноним (5), 00:28, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Ну, с 98 года, 23 года назад, (когда впервые его увидел) значительные изменения! теперь и буковки цветные, раньше вроде не было - это прогресс! Огого прям!
Конечно кодить в нем хреново, но кого это остановит верно?
хотя... если сравнивать, Борланд С++ 3.0 IDE до сих пор получше будет, так что еще есть куда стремится :)
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|2.18, Тру Аноним (?), 03:53, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О минусов то накидали ;) Видать правда глаза колет XD
Ты еще multiedit забыл, может быть еще лет через 50 доберутся до его уровня бгг
Ну чО котаны, когда в емаксе квайк зарелизят? шейдеры на лиспе это кстати тема!
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|1.6, Sluggard (ok), 00:48, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года.
Время вернуться!
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|2.7, Dzen Python (ok), 01:11, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ты шутишь? Да? Тогда всех окрестных транс-негро-фемино-п***сов из нацменьшинств можно просто засовывать Маску в ракету вместо двигателей!
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|3.9, Аноним (9), 01:28, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это изначально был план Маска.
Часть - вместо двигателей, остальные - пассажирами на Марс.
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|2.11, Ононимус (?), 01:35, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что с ним? Я только недавно начал его пользовать, проблем пока не имел
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|3.14, Аноним (-), 01:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При старте emacs --daemon читай сообщения. Баг там чёрт знает сколько лет уже.
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|4.16, Ононимус (?), 02:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При обычной работе я проблем не замечал, там gtk довольно много приколов, но они в повседневной работе не особо мешают, потому долго и не фиксят, у них TODO'шек, акромя этой, немало)
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|1.12, user90 (?), 01:39, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и не привносит новых возможностей
Дык! А то ишь чего захотели :) Дальше или пакет ставите, или сами, ручками "привносите".
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|1.13, Аноним (-), 01:45, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Emacs no longer defaults to using ImageMagick to display images.
This is due to security and stability concerns with ImageMagick. To
override the default, use 'configure --with-imagemagick'.
Они нормальные ваще? Дед вернись, это невыносимо!
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