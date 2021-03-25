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Релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2

25.03.2021 22:37

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года.

Отмечается, что выпуск Emacs 27.2 включает только исправления ошибок и не привносит новых возможностей, за исключением изменения поведения опции 'resize-mini-frames'. При выставлении 'resize-mini-frames' в ненулевое значение, которое не является функцией, по умолчанию для изменения размера минифреймов теперь применяется новая функция 'fit-mini-frame-to-buffer', которая не пропускает лидирующие и завершающие пустые строки буфера.

Среди добавленных улучшений:



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 27.1
  3. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.3
  5. OpenNews: Столлман уступил место лидера проекта Emacs
  6. OpenNews: Запуск Emacs и Vim без прослоек поверх ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54834-emacs
Ключевые слова: emacs
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  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    гиперссылка в "улучшений:" ведет на новости emacs 27.1, а не .2
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:42, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшая операционная система: почта, браузер, мессенджер, игры. А, ещё текстовый редактор, вроде бы был.
     
     
  • 2.3, White Crow (?), 23:47, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это опционально, насколько я знаю. Могу ошибаться, ибо не использовал никогда.
     
  • 2.4, Аноним84701 (ok), 00:19, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучшая операционная система: почта, браузер, мессенджер, игры. А, ещё текстовый редактор, вроде бы был.

    Еще - ФМ, ВМ (https://github.com/ch11ng/exwm )
    да и вообще:
    http://www.informatimago.com/linux/emacs-on-user-mode-linux.html
    > Emacs standing alone on a Linux Kernel

    https://github.com/grandfoobah/systemE
    > systemE
    > A lightweight systemd replacement written in Emacs lisp

     
  • 2.10, user90 (?), 01:34, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще можно рисовать (мышкой) и таблицы есть! ;)
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:28, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ну, с 98 года, 23 года назад, (когда впервые его увидел) значительные изменения! теперь и буковки цветные, раньше вроде не было - это прогресс! Огого прям!
    Конечно кодить в нем хреново, но кого это остановит верно?
    хотя... если сравнивать, Борланд С++ 3.0 IDE до сих пор получше будет, так что еще есть куда стремится :)
     
     
  • 2.18, Тру Аноним (?), 03:53, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О минусов то накидали ;) Видать правда глаза колет XD
    Ты еще multiedit забыл, может быть еще лет через 50 доберутся до его уровня бгг

    Ну чО котаны, когда в емаксе квайк зарелизят? шейдеры на лиспе это кстати тема!

     

  • 1.6, Sluggard (ok), 00:48, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года.

    Время вернуться!

     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 01:11, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты шутишь? Да? Тогда всех окрестных транс-негро-фемино-п***сов из нацменьшинств можно просто засовывать Маску в ракету вместо двигателей!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:28, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это изначально был план Маска.
    Часть - вместо двигателей, остальные - пассажирами на Марс.
     

  • 1.8, Аноним (-), 01:26, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда в GTK-версии server-mode пофиксят? Пазоэр!
     
     
  • 2.11, Ононимус (?), 01:35, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ним? Я только недавно начал его пользовать, проблем пока не имел
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 01:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При старте emacs  --daemon читай сообщения. Баг там чёрт знает сколько лет уже.
     
     
  • 4.16, Ононимус (?), 02:48, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При обычной работе я проблем не замечал, там gtk довольно много приколов, но они в повседневной работе не особо мешают, потому долго и не фиксят, у них TODO'шек, акромя этой, немало)
     

  • 1.12, user90 (?), 01:39, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и не привносит новых возможностей

    Дык! А то ишь чего захотели :) Дальше или пакет ставите, или сами, ручками "привносите".

     
  • 1.13, Аноним (-), 01:45, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Emacs no longer defaults to using ImageMagick to display images.

    This is due to security and stability concerns with ImageMagick.  To
    override the default, use 'configure --with-imagemagick'.
    Они нормальные ваще? Дед вернись, это невыносимо!

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 03:38, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "дед", а Батя :)
     

  • 1.15, kusb (?), 02:05, 26/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неужели расшифровывается как editor macros?
     
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