Релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2

Ну, с 98 года, 23 года назад, (когда впервые его увидел) значительные изменения! теперь и буковки цветные, раньше вроде не было - это прогресс! Огого прям!

Конечно кодить в нем хреново, но кого это остановит верно?

хотя... если сравнивать, Борланд С++ 3.0 IDE до сих пор получше будет, так что еще есть куда стремится :)

