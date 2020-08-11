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Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 27.1

11.08.2020 09:33

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 27.1. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года.

Среди добавленных улучшений:

  • Встроенная поддержка панели вкладок ('tab-bar-mode') для работы с окнами как с вкладками;
  • Задействование библиотеки HarfBuzz для отрисовки текста;
  • Поддержка парсинга формата JSON;
  • Улучшенная поддержка вывода при помощи библиотеки Cairo;
  • Встроенная поддержка целых чисел произвольного размера в Emacs Lisp;
  • Прекращение использования unexec для организации загрузки в пользу нового переносимого механизма "dumper";
  • Учёт требований спецификаций XDG при размещении файлов инициализации;
  • Дополнительный файл инициализации early-init;
  • Включение по умолчанию лексических привязок в Emacs Lisp;
  • Возможность изменения размера и поворота изображений без использования пакета ImageMagick.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  3. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  4. OpenNews: Доступен Neovim 0.4, модернизированный вариант редактора Vim
  5. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.3
  6. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53529-emacs
Ключевые слова: emacs, text
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Я (??), 09:50, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старичок живее всех живых!!!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:01, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вазелиновый дедушка он такой, да.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:07, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А с чего бы ему помирать? Сообщество пользователей огромно, куча плагинов, поддержка современных языков - все пучком, живет и процветает.
     
  • 2.19, Lenta (?), 10:59, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не тот Emacs! Не путайте GNU Emacs и Emacs!
     
     
  • 3.20, Admin (??), 11:14, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем гнуть Емакс?
     
     
  • 4.31, Аноним (5), 12:06, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы свернуть его в кольцо.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучший редактор в мире!
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:51, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Задействование библиотеки HarfBuzz для отрисовки текста

    Эта не та которая отказалась поддерживать нормальные шрифты? Что там за история была, напомните о результатах?

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:52, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где вимеры, новости о nano докананали?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:01, 11/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 10:04, 11/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:13, 11/08/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.13, Аноним (5), 10:17, 11/08/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.12, Аноним (5), 10:16, 11/08/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.15, A.Stahl (ok), 10:19, 11/08/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.7, Корец (?), 10:03, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не текстового редактора, а операционной системы.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:14, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не операционной системы, а странноватой lisp-powered-вещи-в-себе. Эдакий КОКОРЕШ от опенсорса: чем занимается данная блoaтвaрь — непонятно; чем расширишь — тем и занимается.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:06, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты срать не туда пришёл, иди в треды где обсуждают продукцию Гугл или Майкрософт.
     

  • 1.14, lockywolf (ok), 10:18, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Байткод выбросили, как собирались?
     
  • 1.16, Аноним (10), 10:22, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и традиционный вопрос. Когда будет версия на Qt?
     
     
  • 2.22, Пративный (?), 11:27, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрос явно не традиционный.
     
  • 2.28, Аноним (30), 12:04, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Когда будет версия на Qt?

    Qt не нужно, есть Emacs Lisp.

     
  • 2.32, Кайф (?), 12:21, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что emacs что vim это редакторы полностью на хоткеях, им гуй нужен ровным счётом никак
     

  • 1.17, iPony129412 (?), 10:27, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка парсинга формата JSON

    Как там без этого жили-то?

     
     
  • 2.18, Аноним (5), 10:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никак! Влачили жалкое существование.
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:36, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты уверен что правильно прочитал предложение? *это не шутка
     
     
  • 3.29, Аноним84701 (ok), 12:05, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты уверен что правильно прочитал предложение? *это не шутка

    В переводе он никак не сможет его прочитать правильно:
    > Native support for JSON parsing
    > Native

    Ну и в 27 ветке "нативный" json, ЕМНИП, уже года 3 как.

     

  • 1.21, Аноним (21), 11:26, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем оно надо если есть великолепные продукты от JetBrains?
     
     
  • 2.23, Пративный (?), 11:28, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это те, которые на жабе и тормозят безбожно?
     
     
  • 3.25, погромизд жидбрейнс (?), 11:51, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не тормозит, а работает с коммерчески обусловленной скоростью!
     
  • 2.27, Аноним (9), 12:02, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что эти великолепные продукты
    а) жрут память как не в себя
    б) из-за этого подтормаживают даже на мощных машинах (под мощной машиной тут понимается не дурмашина с over 16 GB памяти и over 8 ядрами, которая больше на сервер похожа, а не десктоп)
    в) стоят денег
    г) тупо неудобны
     

  • 1.26, Аноним (30), 12:00, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GNU Emacs 27.1

    Эмакс не осилил, но желаю  долгих лет процветания этому проекту. Великий проект GNU начинался с этого редактора.

     

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