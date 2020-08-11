Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 27.1

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|2.9, Аноним (9), 10:07, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А с чего бы ему помирать? Сообщество пользователей огромно, куча плагинов, поддержка современных языков - все пучком, живет и процветает.
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|1.3, Аноним (3), 09:51, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Задействование библиотеки HarfBuzz для отрисовки текста
Эта не та которая отказалась поддерживать нормальные шрифты? Что там за история была, напомните о результатах?
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|2.11, Аноним (11), 10:14, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не операционной системы, а странноватой lisp-powered-вещи-в-себе. Эдакий КОКОРЕШ от опенсорса: чем занимается данная блoaтвaрь — непонятно; чем расширишь — тем и занимается.
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|3.30, Аноним (30), 12:06, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты срать не туда пришёл, иди в треды где обсуждают продукцию Гугл или Майкрософт.
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|2.32, Кайф (?), 12:21, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что emacs что vim это редакторы полностью на хоткеях, им гуй нужен ровным счётом никак
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|3.29, Аноним84701 (ok), 12:05, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ты уверен что правильно прочитал предложение? *это не шутка
В переводе он никак не сможет его прочитать правильно:
> Native support for JSON parsing
> Native
Ну и в 27 ветке "нативный" json, ЕМНИП, уже года 3 как.
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|2.27, Аноним (9), 12:02, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что эти великолепные продукты
а) жрут память как не в себя
б) из-за этого подтормаживают даже на мощных машинах (под мощной машиной тут понимается не дурмашина с over 16 GB памяти и over 8 ядрами, которая больше на сервер похожа, а не десктоп)
в) стоят денег
г) тупо неудобны
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|1.26, Аноним (30), 12:00, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>GNU Emacs 27.1
Эмакс не осилил, но желаю долгих лет процветания этому проекту. Великий проект GNU начинался с этого редактора.
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