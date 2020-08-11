Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 27.1

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 27.1. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года. Среди добавленных улучшений: Встроенная поддержка панели вкладок ('tab-bar-mode') для работы с окнами как с вкладками;

Задействование библиотеки HarfBuzz для отрисовки текста;

Поддержка парсинга формата JSON;

Улучшенная поддержка вывода при помощи библиотеки Cairo;

Встроенная поддержка целых чисел произвольного размера в Emacs Lisp;

Прекращение использования unexec для организации загрузки в пользу нового переносимого механизма "dumper";

Учёт требований спецификаций XDG при размещении файлов инициализации;

Дополнительный файл инициализации early-init;

Включение по умолчанию лексических привязок в Emacs Lisp;

Возможность изменения размера и поворота изображений без использования пакета ImageMagick.



