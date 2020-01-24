SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp

Один из разработчиков дистрибутива Kiss Linux опубликовал код шуточного проекта systemE, позиционируемого как замена systemd, написанная на Emacs Lisp. Предложенный в systemE инструментарий позволяет организовать загрузку, используя sinit в качестве обработчика PID 1, запускающего под PID2 редактор Emacs в режиме "--script", который, в свою очередь, исполняет сценарии инициализации системы (rc.boot), написанные на языке Lisp.

В роли командной оболочки, пакетного менеджера, замены startx/xinitrc и оконного менеджера также выступает Emacs. Для контроля за выполнением сервисов используется runit из пакета busybox. Из планов по развитию SystemE отмечается намерение переписать runit и sinit на Lisp и запускать Emacs как PID 1.

Окружение на базе SystemE может использовать пакеты из Kiss Linux, минималистичного дистрибутива, разработчики которого в соответствии с принципом KISS пытаются построить предельно простую систему, избавленную от усложнений. Штатный пакетный менеджер в KISS написан на shell и включает около 500 строк кода. Все пакеты собираются из исходных текстов. Поддерживается учет зависимостей и наложение дополнительных патчей. Метаданные о пакетах размещаются в текстовых файлах и могут быть разобраны штатными unix-утилитами. В качестве системной Си-библиотеки используется musl, а набор утилит основан на busybox. Предоставляется простое графическое окружение на базе Xorg. При загрузке применяются очень простые скрипты инициализации.



