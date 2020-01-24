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SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp

24.01.2020 08:23

Один из разработчиков дистрибутива Kiss Linux опубликовал код шуточного проекта systemE, позиционируемого как замена systemd, написанная на Emacs Lisp. Предложенный в systemE инструментарий позволяет организовать загрузку, используя sinit в качестве обработчика PID 1, запускающего под PID2 редактор Emacs в режиме "--script", который, в свою очередь, исполняет сценарии инициализации системы (rc.boot), написанные на языке Lisp.

В роли командной оболочки, пакетного менеджера, замены startx/xinitrc и оконного менеджера также выступает Emacs. Для контроля за выполнением сервисов используется runit из пакета busybox. Из планов по развитию SystemE отмечается намерение переписать runit и sinit на Lisp и запускать Emacs как PID 1.

Окружение на базе SystemE может использовать пакеты из Kiss Linux, минималистичного дистрибутива, разработчики которого в соответствии с принципом KISS пытаются построить предельно простую систему, избавленную от усложнений. Штатный пакетный менеджер в KISS написан на shell и включает около 500 строк кода. Все пакеты собираются из исходных текстов. Поддерживается учет зависимостей и наложение дополнительных патчей. Метаданные о пакетах размещаются в текстовых файлах и могут быть разобраны штатными unix-утилитами. В качестве системной Си-библиотеки используется musl, а набор утилит основан на busybox. Предоставляется простое графическое окружение на базе Xorg. При загрузке применяются очень простые скрипты инициализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/a-schaefers...)
  2. OpenNews: Оконный менеджер на основе Emacs
  3. OpenNews: Опыт по использованию Emacs вместо оконного менеджера
  4. OpenNews: Запуск Emacs и Vim без прослоек поверх ядра Linux
  5. OpenNews: Ричард Столлман предложил добавить в Emacs функции текстового процессора с поддержкой WYSIWYG
  6. OpenNews: В GNU Emacs обнаружен факт нарушения лицензии GPL
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал freehck
Тип: Программы
Ключевые слова: emacs, lisp, systemd, init, boot
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    дождался.....
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:46, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    наконец-то
     
  • 1.3, FreeStyler (ok), 08:48, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Почалось...
    Будет забавно если шутка перерастёт в реального конкурента, кто-нибудь форканёт и пойдёт поедет...
     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 09:23, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почалось...

    Началось. Фу писать на суржике.
    >шутка перерастёт в реального конкурента

    Вообще без шансов.

     

  • 1.4, jOKer (ok), 08:54, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная шутка! Причем эта шутка в два счета может стать чем-то большим.

    >написанные на языке Lisp

    Не, люди которые больше чем INI-файл не писали, вас не поймут)) У них же уже все аргументы на сто пятьсот раз отработаны: "опять эти портянки", "что за невнятный синтаксис", "нужно для /безграмотных?/ людей делать", "зачем все это?" и так далее по списку.

     
  • 1.5, Аноним (5), 08:58, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не дистрибутив, а прям мечта какая-то. Минималистичен, просто устроен, сборка из исходников. Прямо старые-добрые времена истоков OpenSource. Когда еще не было корпораций, а мужчины были мужчинами и сами писали ночами драйвера.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:09, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Текстовый редактор завезут?
     
     
  • 2.8, Andrew (??), 09:17, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только Emacs выпилят, так и завезут...
     

  • 1.7, жека воробьев (?), 09:14, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигня. Жду gnu/emacs
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:34, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже в GNU Emacs.
     

  • 1.10, indig0z (ok), 09:23, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лично я жду SystemV без возможности выхода из системы.
     
  • 1.11, Аноним (12), 09:29, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, FSF дистр одобрит?
     
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