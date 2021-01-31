Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.20.0

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.20, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD. В новой версии: Реализована поддержка аннотаций типов для большей части функций NumPy.

Расширено применение инструкций SIMD для ускорения работы ufuncs.

Проведена предварительная работа по изменению реализации dtype и приведения типов с целью упрощения расширения классов dtype.

Значительно улучшена документация.

Проведена чистка, связанная с удалением поддержки Python 2.7, которая позволила улучшить читаемость кода.

Добавлена начальная поддержка будущего выпуска компилятора Cython 3.0 (Cython расширяет возможности Python средствами для прямого вызова функций на языке Си, поддерживает определение переменных с типами языка Си и позволяет компилировать итоговый код на языке Cython в представление на языке Си, которое затем собирается штатным системным компилятором).



