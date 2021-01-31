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Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.20.0

31.01.2021 08:44

Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.20, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии:

  • Реализована поддержка аннотаций типов для большей части функций NumPy.
  • Расширено применение инструкций SIMD для ускорения работы ufuncs.
  • Проведена предварительная работа по изменению реализации dtype и приведения типов с целью упрощения расширения классов dtype.
  • Значительно улучшена документация.
  • Проведена чистка, связанная с удалением поддержки Python 2.7, которая позволила улучшить читаемость кода.
  • Добавлена начальная поддержка будущего выпуска компилятора Cython 3.0 (Cython расширяет возможности Python средствами для прямого вызова функций на языке Си, поддерживает определение переменных с типами языка Си и позволяет компилировать итоговый код на языке Cython в представление на языке Си, которое затем собирается штатным системным компилятором).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.19
  3. OpenNews: Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.18
  4. OpenNews: Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Scientific Linux 7.9
  6. OpenNews: Выпуск SciPy 1.5.0, библиотеки для научных и инженерных расчётов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54495-numpy
Ключевые слова: numpy, python
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 08:49, 31/01/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    > а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц

    Скорее не NumPy должно быть, а NeoPy.

     
     
  • 2.2, КО (?), 09:04, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как же мы без вас, Евгений Ваганович.
     
     
  • 3.4, Леголас (ok), 09:18, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    взаимно, Капитан ;)
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:05, 31/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Сабж одна из причин всепроникающего успеха питона. Я, правда, не совсем понимаю, зачем писать о нём новости. Тем более, о минорных изменениях.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:33, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    What a proof, man?..
     
  • 2.8, ИмяХ (?), 10:13, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даёшь новости на каждый коммит!
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:25, 31/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будь лаконичнее, пиши
    > Я, правда, не совсем понимаю
     

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