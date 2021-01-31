Выпуск Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.20.0

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Доступен релиз Python-библиотеки для научных вычислений NumPy 1.20, ориентированной на работу с многомерными массивами и матрицами, а также предоставляющей большую коллекцию функций с реализацией различных алгоритмов, связанных с использованием матриц. NumPy является одной из наиболее востребованных библиотек, применяемых для научных расчётов. Код проекта написан на языке Python с применением оптимизаций на языке Си и распространяется под лицензией BSD.
В новой версии:
- Реализована поддержка аннотаций типов для большей части функций NumPy.
- Расширено применение инструкций SIMD для ускорения работы ufuncs.
- Проведена предварительная работа по изменению реализации dtype и приведения типов с целью упрощения расширения классов dtype.
- Значительно улучшена документация.
- Проведена чистка, связанная с удалением поддержки Python 2.7, которая позволила улучшить читаемость кода.
- Добавлена начальная поддержка будущего выпуска компилятора Cython 3.0 (Cython расширяет возможности Python средствами для прямого вызова функций на языке Си, поддерживает определение переменных с типами языка Си и позволяет компилировать итоговый код на языке Cython в представление на языке Си, которое затем собирается штатным системным компилятором).