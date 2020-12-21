Выпуск браузера Pale Moon 28.17

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.17, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Форматирование времени и дат в интерфейсе приведено в соответствие с региональными настройками операционной системы.

Возобновлена поддержка API DOM Filesystem для улучшения совместимости с web-приложениями.

Код для глобального переопределения User-Agent перенесён в сетевой компонент и теперь управляется через параметр network.http.useragent.global_override. В случае изменения данного параметра браузер выводит предупреждение с возможностью сбросить настройку, так как она влияет на работу режимов совместимости.

В JIT-компиляторе отключены по умолчанию некоторые специализированные оптимизации, которые приводили к крахам и проблемам. Для возвращения данных оптимизаций добавлена настройка javascript.options.ion.inlining.

Решены проблемы, проявляющиеся при табличной компоновке элементов.

Устранена проблема с большой нагрузкой на CPU после возвращения из спящего режима.

Обновлён список сетевых портов, к которым запрещено подключение. В частности, в чёрный список добавлены порты, используемые при атаке NAT slipstreaming.

На платформе Windows изменена обработка загрузки файлов без расширений, Pale Moon теперь не пытается запустить подобные файлы, а показывает содержимое каталога с загруженным файлом.

Обновлён список корневых сертификатов.

Перенесены исправления уязвимостей. Напомним, что начиная с версии Pale Moon 29.0 решено прекратить формирование официальных 32-разрядных сборок для Linux. Дистрибутивы не занимаются сборкой Pale Moon из-за ограничений по использованию имени и торговой марки, но пользователи могут выполнить сборку самостоятельно, если не будут распространять бинарные файлы с официальным брендингом.



