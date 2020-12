Выпуск браузера Pale Moon 28.17

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:34, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Full support for NPAPI plug-ins like Flash and Java, also after EoL of Adobe's plugin product line

3.19 , Аноним ( 12 ), 12:54, 21/12/2020 Норм. Как основной браузер оно конечно не упало, но для таких вещей пойдёт. А 3д ускорение у флэша сейчас работает на нвидии? Мне нужно 3д в флэше, да (это то с чем у ppapi проблемы были). Projector линуксовый зелёными текстурами плывёт.

4.21 , Аноним ( 15 ), 13:19, 21/12/2020 Я только в винде могу проверить.