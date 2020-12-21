Выпуск браузера Pale Moon 28.17

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|3.4, Аноним (4), 11:43, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, берегись. Придётся Шерстяной и начнёт судами грозить.
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|3.7, Crazy Alex (ok), 11:57, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На практие - пофиг. Собственно, от файрфоксовских правил оно особо и не отличается
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|4.10, iPony129412 (?), 12:05, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну сравнил... Не тот уровень.
Ради Mozilla пойдут и договорятся как и что. А тут пионерия на пионерии...
Это как у звёзд 🌟 есть список требований (там бассейн, полный холодильник мартини...). А тут у Жоры Холкина из Тамбова список как у Мадонны.
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|3.18, Аноним (18), 12:49, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, только с самыми невменяемыми правилами к распространению.
Взял и пригрозил сломать совместимость со старыми дополнениями, которые явно не сделают форк с подписью, что оно для paltmoon'a, а т.к. многие дополнения уже официально не поддерживаются их разрабами, по сути он рубанул тот функционал, ради которого, в основном, и сидят на palemoon! Это Пять ящитаю!
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|2.16, eugener (ok), 12:36, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И на совеременных заскриптованных сайтах работает в два раза медленее.
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|3.22, Аноним (22), 13:20, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А то и вообще не работает. Как собственно, и Василиск, и Ватерфокс, и тот же Хамелеон. С их многочисленными васянафорками.
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|1.3, Анон332 (?), 11:35, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> избавленных от привязок к коду на языке Rust
Зря, они сами выбрали путь Сишных дыр.
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|2.8, Арагорн (?), 11:57, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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путь закрыт! этот путь проложен мёртвыми, и мёртвые хранят его... путь закрыт
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|2.23, Аноним (22), 13:22, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для хтмл-страничек. И престо для них тоже нормуль. А вот на более годится плохо.
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|1.12, Аноним (12), 12:08, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А как оно работает без квантума? Ведь фф только из-за квантума и перестал тормозить? Я надеюсь, они поддержку флэша (в том числе "нативного" npapi) оставили, тогда — нужно, бесспорно.
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|3.19, Аноним (12), 12:54, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Норм. Как основной браузер оно конечно не упало, но для таких вещей пойдёт. А 3д ускорение у флэша сейчас работает на нвидии? Мне нужно 3д в флэше, да (это то с чем у ppapi проблемы были). Projector линуксовый зелёными текстурами плывёт.
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|1.14, Анонимный (?), 12:15, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Есть, конечно, классическая музыка, ретроавтомобили, но это скорее аналог ржавого убитого ВАЗ 2105.
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|3.24, Аноним (22), 13:25, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он даже на нём не все страницы открывает. Почему-то...
А вторую, основную ветку вообще забросили. Новые хозяева Ватерфокса. Им бы только баблосы с рекламы своих сливных поисковиков пилить.
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