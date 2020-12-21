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Выпуск браузера Pale Moon 28.17

21.12.2020 11:28

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.17, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Форматирование времени и дат в интерфейсе приведено в соответствие с региональными настройками операционной системы.
  • Возобновлена поддержка API DOM Filesystem для улучшения совместимости с web-приложениями.
  • Код для глобального переопределения User-Agent перенесён в сетевой компонент и теперь управляется через параметр network.http.useragent.global_override. В случае изменения данного параметра браузер выводит предупреждение с возможностью сбросить настройку, так как она влияет на работу режимов совместимости.
  • В JIT-компиляторе отключены по умолчанию некоторые специализированные оптимизации, которые приводили к крахам и проблемам. Для возвращения данных оптимизаций добавлена настройка javascript.options.ion.inlining.
  • Решены проблемы, проявляющиеся при табличной компоновке элементов.
  • Устранена проблема с большой нагрузкой на CPU после возвращения из спящего режима.
  • Обновлён список сетевых портов, к которым запрещено подключение. В частности, в чёрный список добавлены порты, используемые при атаке NAT slipstreaming.
  • На платформе Windows изменена обработка загрузки файлов без расширений, Pale Moon теперь не пытается запустить подобные файлы, а показывает содержимое каталога с загруженным файлом.
  • Обновлён список корневых сертификатов.
  • Перенесены исправления уязвимостей.

Напомним, что начиная с версии Pale Moon 29.0 решено прекратить формирование официальных 32-разрядных сборок для Linux. Дистрибутивы не занимаются сборкой Pale Moon из-за ограничений по использованию имени и торговой марки, но пользователи могут выполнить сборку самостоятельно, если не будут распространять бинарные файлы с официальным брендингом.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.16
  3. OpenNews: Выпуск Pale Moon 28.15. Перевод репозиториев Pale Moon с GitHub на Gitea
  4. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  5. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  6. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54294-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Арагорн (?), 11:31, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    самый вменяемый форк лисы
     
     
  • 2.2, Кровосток (?), 11:34, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, только с самыми невменяемыми правилами к распространению.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:43, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, берегись. Придётся Шерстяной и начнёт судами грозить.
     
  • 3.7, Crazy Alex (ok), 11:57, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На практие - пофиг. Собственно, от файрфоксовских правил оно особо и не отличается
     
     
  • 4.10, iPony129412 (?), 12:05, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну сравнил... Не тот уровень.
    Ради Mozilla пойдут и договорятся как и что. А тут пионерия на пионерии...

    Это как у звёзд 🌟 есть список требований (там бассейн, полный холодильник мартини...). А тут у Жоры Холкина из Тамбова список как у Мадонны.

     
  • 3.18, Аноним (18), 12:49, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, только с самыми невменяемыми правилами к распространению.

    Взял и пригрозил сломать совместимость со старыми дополнениями, которые явно не сделают форк с подписью, что оно для paltmoon'a, а т.к. многие дополнения уже официально не поддерживаются их разрабами, по сути он рубанул тот функционал, ради которого, в основном, и сидят на palemoon! Это Пять ящитаю!

     
  • 2.16, eugener (ok), 12:36, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на совеременных заскриптованных сайтах работает в два раза медленее.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:20, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то и вообще не работает. Как собственно, и Василиск, и Ватерфокс, и тот же Хамелеон. С их многочисленными васянафорками.
     

  • 1.3, Анон332 (?), 11:35, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > избавленных от привязок к коду на языке Rust

    Зря, они сами выбрали путь Сишных дыр.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:52, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фроктааааааааал!!! Памаги!
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:53, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нравится - пользуйтесь Растофоксом.
     
     
  • 3.25, Аноним (22), 13:27, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растофокс тоже отстой. Выбора не осталось.
     
  • 2.8, Арагорн (?), 11:57, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    путь закрыт! этот путь проложен мёртвыми, и мёртвые хранят его... путь закрыт
     
  • 2.13, trdm (ok), 12:14, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задолбали вы зомби криворукие..
     

  • 1.9, анонимзшгнп (?), 12:01, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Норм браузер.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 13:22, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для хтмл-страничек. И престо для них тоже нормуль. А вот на более годится плохо.
     

  • 1.11, Ноунейм (?), 12:05, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ухаахххаахааа, тьфу.... ЗАКОПАТЬ !
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:08, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как оно работает без квантума? Ведь фф только из-за квантума и перестал тормозить? Я надеюсь, они поддержку флэша (в том числе "нативного" npapi) оставили, тогда — нужно, бесспорно.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:34, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Full support for NPAPI plug-ins like Flash and Java, also after EoL of Adobe's plugin product line
    https://www.palemoon.org/roadmap.shtml

     
     
  • 3.19, Аноним (12), 12:54, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм. Как основной браузер оно конечно не упало, но для таких вещей пойдёт. А 3д ускорение у флэша сейчас работает на нвидии? Мне нужно 3д в флэше, да (это то с чем у ppapi проблемы были). Projector линуксовый зелёными текстурами плывёт.
     
     
  • 4.21, Аноним (15), 13:19, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я только в винде могу проверить.
     

  • 1.14, Анонимный (?), 12:15, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Есть, конечно, классическая музыка, ретроавтомобили, но это скорее аналог ржавого убитого ВАЗ 2105.
     
     
  • 2.17, test (??), 12:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже waterfox перекатили на gesko 78.6.0
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 13:25, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он даже на нём не все страницы открывает. Почему-то...
    А вторую, основную ветку вообще забросили. Новые хозяева Ватерфокса. Им бы только баблосы с рекламы своих сливных поисковиков пилить.
     

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