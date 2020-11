Выпуск браузера Pale Moon 28.16

2.2 , tsifra ( ? ), 10:42, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – даже интересно стало, какие есть альтернативы?

3.3 , Аноним ( 3 ), 10:44, 25/11/2020 elinks

3.13 , КО ( ? ), 10:56, 25/11/2020 Шо там с K-Meleon?

2.4 , Аноним ( - ), 10:46, 25/11/2020 > Кто пользуется? Пользуюсь палемуном на старом стационаре - очень неприхотлив в потреблении ресурсов и удовлетворяет моим нуждам, нареканий не имею. А на ноуте файрфокс.

3.10 , Anonimous ( ? ), 10:50, 25/11/2020 Я их сравнивал. Ничем потреблением ресурсов не отличаются. А если тормозит на однопоточном процессоре, то количество потоков можно менять в настройках.

4.17 , Vlad Violentiy ( ? ), 11:34, 25/11/2020 какая настройка?

2.6 , Anonimous ( ? ), 10:49, 25/11/2020 Забавно то, что XUL оставлен в первую очередь для разработчиков расширений. А разработчики расширений не делают расширения под Pale Moon, потому что им пользуется 1.5 наркомана и не все сайты на нем будут работать. Это не говоря о том, что работает он медленно и похоже не будет поддерживать аппаратное ускорение. База расширений Firefox на сегодня уже почти сравнялась по возможностям с расширениями на XUL, а кое-где даже улучшилась (например SingleFile своей тотальной совместимостью намного лучше старого WebScrapbook, хотя некоторые и ноют о бесполезной боковой панели с сохраненными страницами).

3.22 , CrazyAlex ( ? ), 12:08, 25/11/2020 Фишка в том, что там не ломают то, что есть, и на мне не экспериментируют и не загоняжт на новые версии расширений. Лично для меня это важно. Тот же Scrapbook как работал - так и работает. Не знаю, что уж там у этого SingleFile за "тотальнвя совместимость", но мне она ни к чему - всё, что мне нужно, в скрапбуке есть, а выяснять, как в очередной версии интерфейс и поведение поменяли я в гробу видел.

2.7 , leibniz ( ok ), 10:49, 25/11/2020 я пользуюсь на Windows 7 в офисе года два уже как, а может и все три

3.18 , petlal ( ok ), 11:42, 25/11/2020 Тоже пользовался, пока Quantum не подъехал. Оказалось лиса теперь быстрее.

(и на manjaro и на win7 пользовался если че)

2.11 , iPony129412 ( ? ), 10:51, 25/11/2020 > Кто пользуется? Луддиты всякие. Их мало, но бывают.

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:52, 25/11/2020 Раньше пользовалась чтобы подключаться к ipkvm

2.20 , Мира ( ok ), 11:54, 25/11/2020 Пользовалась на нетбуке. Сайты без (или почти без) js на нём летают, но когда они обмазаны им до смерти, то другие браузеры быстрее.

2.21 , CrazyAlex ( ? ), 12:02, 25/11/2020 Не знаю, как насчёт наркоманов, но я пользуюсь много лет как основным браузером, полёт нормальный. Не шпионит, жрёт мало памяти, расширения работают и никаких "экспериментов и алучшений" в интерфейсе. Джаваскрипт относительно тормозной - да и пёс с ним, мне "веб-приложения" без надобности.