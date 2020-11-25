Выпуск браузера Pale Moon 28.16

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|2.4, Аноним (-), 10:46, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто пользуется?
Пользуюсь палемуном на старом стационаре - очень неприхотлив в потреблении ресурсов и удовлетворяет моим нуждам, нареканий не имею. А на ноуте файрфокс.
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|3.10, Anonimous (?), 10:50, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я их сравнивал. Ничем потреблением ресурсов не отличаются. А если тормозит на однопоточном процессоре, то количество потоков можно менять в настройках.
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|2.6, Anonimous (?), 10:49, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Забавно то, что XUL оставлен в первую очередь для разработчиков расширений. А разработчики расширений не делают расширения под Pale Moon, потому что им пользуется 1.5 наркомана и не все сайты на нем будут работать. Это не говоря о том, что работает он медленно и похоже не будет поддерживать аппаратное ускорение. База расширений Firefox на сегодня уже почти сравнялась по возможностям с расширениями на XUL, а кое-где даже улучшилась (например SingleFile своей тотальной совместимостью намного лучше старого WebScrapbook, хотя некоторые и ноют о бесполезной боковой панели с сохраненными страницами).
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|3.22, CrazyAlex (?), 12:08, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фишка в том, что там не ломают то, что есть, и на мне не экспериментируют и не загоняжт на новые версии расширений. Лично для меня это важно. Тот же Scrapbook как работал - так и работает. Не знаю, что уж там у этого SingleFile за "тотальнвя совместимость", но мне она ни к чему - всё, что мне нужно, в скрапбуке есть, а выяснять, как в очередной версии интерфейс и поведение поменяли я в гробу видел.
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|2.7, leibniz (ok), 10:49, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я пользуюсь на Windows 7 в офисе года два уже как, а может и все три
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|3.18, petlal (ok), 11:42, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже пользовался, пока Quantum не подъехал. Оказалось лиса теперь быстрее.
(и на manjaro и на win7 пользовался если че)
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|2.20, Мира (ok), 11:54, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользовалась на нетбуке. Сайты без (или почти без) js на нём летают, но когда они обмазаны им до смерти, то другие браузеры быстрее.
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|2.21, CrazyAlex (?), 12:02, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, как насчёт наркоманов, но я пользуюсь много лет как основным браузером, полёт нормальный. Не шпионит, жрёт мало памяти, расширения работают и никаких "экспериментов и алучшений" в интерфейсе. Джаваскрипт относительно тормозной - да и пёс с ним, мне "веб-приложения" без надобности.
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|1.5, leibniz (ok), 10:49, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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-я пользуюсь на Windows 7 в офисе- пожалуйста, удалите этот комментарий, не туда написал...
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|1.9, Аноним (12), 10:50, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это единственный обновляющийся браузер который поддерживает java-plugin или еще есть?
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