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Выпуск браузера Pale Moon 28.16

25.11.2020 10:37

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.16, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии

  • Реализация CSS-свойства tab-size приведена к соответствию спецификации.
  • Библиотека Brotli обновлена до версии 1.0.9.
  • Обновлён код JAR.
  • Проведена оптимизация реализации интерфейса пользователя. Уменьшен размер загружаемого архива и сокращено потребление дискового пространства.
  • Версия Firefox, выдаваемая по умолчанию в заголовке User Agent, обновлена до номера 68.0 (решило проблему с блокировкой доступа некоторыми сервисами).
  • Отключён по умолчанию API Filesystem.
  • Удалён API Phone Vibrator.
  • Устранена уязвимость во Freetype, а также портированы исправления уязвимостей CVE-2020-26960, CVE-2020-26951, CVE-2020-26956 и CVE-2020-15999.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск Pale Moon 28.15. Перевод репозиториев Pale Moon с GitHub на Gitea
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.14
  4. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  5. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  6. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54143-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним (1), 10:41, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто пользуется? Признавайтесь, наркоманы...
     
     
  • 2.2, tsifra (?), 10:42, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже интересно стало, какие есть альтернативы?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:44, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    elinks
     
  • 3.13, КО (?), 10:56, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо там с K-Meleon?
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:46, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто пользуется?

    Пользуюсь палемуном на старом стационаре - очень неприхотлив в потреблении ресурсов и удовлетворяет моим нуждам, нареканий не имею. А на ноуте файрфокс.

     
     
  • 3.10, Anonimous (?), 10:50, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я их сравнивал. Ничем потреблением ресурсов не отличаются. А если тормозит на однопоточном процессоре, то количество потоков можно менять в настройках.
     
     
  • 4.17, Vlad Violentiy (?), 11:34, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая настройка?
     
  • 2.6, Anonimous (?), 10:49, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забавно то, что XUL оставлен в первую очередь для разработчиков расширений. А разработчики расширений не делают расширения под Pale Moon, потому что им пользуется 1.5 наркомана и не все сайты на нем будут работать. Это не говоря о том, что работает он медленно и похоже не будет поддерживать аппаратное ускорение. База расширений Firefox на сегодня уже почти сравнялась по возможностям с расширениями на XUL, а кое-где даже улучшилась (например SingleFile своей тотальной совместимостью намного лучше старого WebScrapbook, хотя некоторые и ноют о бесполезной боковой панели с сохраненными страницами).
     
     
  • 3.22, CrazyAlex (?), 12:08, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фишка в том, что там не ломают то, что есть, и на мне не экспериментируют и не загоняжт на новые версии расширений. Лично для меня это важно. Тот же Scrapbook как работал - так и работает. Не знаю, что уж там у этого SingleFile за "тотальнвя совместимость", но мне она ни к чему - всё, что мне нужно, в скрапбуке есть, а выяснять, как в очередной версии интерфейс и поведение поменяли я в гробу видел.
     
  • 2.7, leibniz (ok), 10:49, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я пользуюсь на Windows 7 в офисе года два уже как, а может и все три
     
     
  • 3.18, petlal (ok), 11:42, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже пользовался, пока Quantum не подъехал. Оказалось лиса теперь быстрее.
    (и на manjaro и на win7 пользовался если че)
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 10:51, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто пользуется?

    Луддиты всякие. Их мало, но бывают.

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:52, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше пользовалась чтобы подключаться к ipkvm
     
  • 2.20, Мира (ok), 11:54, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользовалась на нетбуке. Сайты без (или почти без) js на нём летают, но когда они обмазаны им до смерти, то другие браузеры быстрее.
     
  • 2.21, CrazyAlex (?), 12:02, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, как насчёт наркоманов, но я пользуюсь много лет как основным браузером, полёт нормальный. Не шпионит, жрёт мало памяти, расширения работают и никаких "экспериментов и алучшений" в интерфейсе. Джаваскрипт относительно тормозной - да и пёс с ним, мне "веб-приложения" без надобности.
     

  • 1.5, leibniz (ok), 10:49, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    -я пользуюсь на Windows 7 в офисе- пожалуйста, удалите этот комментарий, не туда написал...
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:58, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не-не, всё туда.
     

  • 1.8, iPony129412 (?), 10:50, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Vibrator

    Только в Safari не поддерживается 😕
    https://caniuse.com/vibration

     
     
  • 2.16, Иваня (?), 11:24, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кажется это API для удовлетворения девушек 😏
     

  • 1.9, Аноним (12), 10:50, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это единственный обновляющийся браузер который поддерживает java-plugin или еще есть?
     
  • 1.15, Nicholas (?), 11:07, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не лучше Waterfox юзать?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:49, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше, всем лучше, но тот вроде как всё.
     
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