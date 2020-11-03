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Проблемы с GitHub, возникшие из-за просроченного SSL-сертификата

03.11.2020 10:07

Web-интерфейс GitHub примерно на 30 минут оказался неработособен из-за того, что сотрудники забыли вовремя продлить SSL-сертификат для домена githubassets.com, который используется для отдачи JavaScript-сценариев и изображений. Проблемы наблюдались с 2 до 3 утра (MSK).

Сертификат для основного сайта github.com оставался работоспособен, но загрузка дополнительных ресурсов со стороннего хоста с просроченным сертификатом была заблокирована браузерами из-за срабатывания защиты от обработки смешанного контента (GitHub выставляет в HTTP-заголовке content-security-policy cвойство block-all-mixed-content). Так как GitHub запрещает обращаться без HTTPS и не поддерживает работу без JavaScript, web-интерфейс на время был выведен из строя.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами
  3. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  4. OpenNews: Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов
  5. OpenNews: Инцидент с подменой SSL-сертификата YouTube оператором Gogo оказался результатом оптимизации трафика
  6. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54018-github
Ключевые слова: github, ssl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лишний намёк (после истории с youtube-dl) что эта поделка, принадлежащая тёплому и мелкомягкому не нужна.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:11, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не пользуйся.
     
  • 2.16, Аноним (-), 11:13, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Лишний намёк (после истории с youtube-dl) что эта поделка, принадлежащая тёплому и мелкомягкому не нужна.

    А когда Microsoft покупал гитхаб ты о чём думал? Или тебе, и таким как ты надо чтобы обязательно "жаренный петух клюнул"?

     
     
  • 3.20, Аноним (1), 11:20, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я как раз в числе первых вывесил плашку #movingtogitlab в описании профиля после покупки. Но к сожалению, у многих проектов до сих пор висят репы именно на GitHub.
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:44, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не надоело писать эти сказки про хороший и пушистый гитхаб до покупки его майками? И какой он стал после.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:19, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое-то время ему не было вменяемых альтернатив просто. Поэтому "белый и пушистый".
     
  • 3.27, Аноним (26), 12:20, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё хорошо только если у тебя там личные проекты и ты можешь спокойно свалить на другие платформы или захостить сам. А что делать в случае если упёртый работодатель не признаёт ничего, кроме гитхаба?
     

  • 1.2, m.makhno (ok), 10:43, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    смех в том, что с GitHub полноценно работать только через git нельзя, нужно лезть в веб-морду через что-то, в чём она работает

    update: а что столько минусов, уважаемые Анонимусы? может, лучше аргументируете пример ниже в этой ветке? буду рад узнать для себя что-то новое

     
     
  • 2.9, EuPhobos (ok), 10:55, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же github cli, правда не знаю на сколько оно способное, что бы не лазать на вебморду.
    > apt show gitsome

    Description: Supercharged Git/Shell Autocompleter with GitHub Integration
    gitsome provides direct integration with GitHub and GitHub Enterprise in
    a terminal.
    It includes not only GitHub integrated commands that work with all
    shells but also provides following functions.
    .
      - Git and GitHub Autocompleter With Interactive Help
      - Fish-Style Auto-Suggestions
      - General Autocompleter
      - Python REPL
      - Command History
      - Customizable Highlighting

     
     
  • 3.19, m.makhno (ok), 11:15, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простой пример: допустим, у Вас истекают сроки GPG-ключа для самоподписи коммитов или RSA для аутентификации. Как Вы обновите их на GitHub? Здесь https://cli.github.com/manual/gh_auth_refresh в примере таки открывается браузер:
    > $ gh auth refresh --scopes write:org,read:public_key
    > # => open a browser to add write:org and read:public_key scopes for use with gh api

    update: здесь https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/github/authenticating-to- тоже нет упоминания волшебного GitHub CLI

     
     
  • 4.25, EuPhobos (ok), 11:59, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Простой пример: допустим, у Вас истекают сроки GPG-ключа для самоподписи коммитов или
    > RSA для аутентификации. Как Вы обновите их на GitHub? Здесь https://cli.github.com/manual/gh_auth_refresh
    > в примере таки открывается браузер:
    >> $ gh auth refresh --scopes write:org,read:public_key
    >> # => open a browser to add write:org and read:public_key scopes for use with gh api
    > update: здесь https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/github/authenticating-to-
    > тоже нет упоминания волшебного GitHub CLI

    Ну как я и сказал, я не ковырял этот CLI, выходит что он не доведён до финальной работоспособности, раз не даёт возможности полностью уйти от веб.
    Есть ещё проект на андроид, но я подозреваю это просто обвёртка браузерная.

     
     
  • 5.29, m.makhno (ok), 12:44, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, в CLI достаточно функционала, что бы вебом не пользоваться 95% (а то и все 99%) времени при работе с GitHub. Мне как человеку, предпочитающему браузер открывать как можно реже, этот инструмент очень полезен. Однако мой изначальный тезис покамест всё-таки подтверждается, если не найдётся какой-нибудь анон, который доказательно его опровергнет.
     

  • 1.3, Иваня (?), 10:45, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Капец, гитхаб в каку превратился :(
     
     
  • 2.4, SunXE (ok), 10:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так что-то становилось лучше после того как это купил Майкрософт.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 11:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Помню, как гитхаб мне каждый месяц по штуке баксов слал через вестерн юнион, а потом его Майкрософт купил и все, переводы прекратились.
     
  • 2.11, Козлетто (?), 11:03, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С лета 2019 года при заходе на гитхаб с приватной вкладки браузера он требует подтверждение по емайлу. Вот до сих пор бомбит
     
  • 2.21, ryoken (ok), 11:31, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну здравствуйте, а вы думали что монстрософт что-то купит и не обгадит..?
     
  • 2.28, Аноним (26), 12:22, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, прекратите. У GitLab пару лет назад постоянно такая фигня была и все молчали. Все то они кака...
     

  • 1.5, nomad__ (ok), 10:50, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Были заняты выпиливанием некошерных реп?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:51, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это совсем зашквар.
     
  • 1.7, Анан (?), 10:54, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    до майкрософта такого небыло
     
  • 1.8, Козлетто (?), 10:55, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что ж, пора из своего шкафчика доставать свои старые, разбитые смартфоны, ставить на них postmarketOS (который на базе Alpine Linux) и накатывать на него gitea
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:59, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так увлеклись блокировками youtube-dl что пpо2.716aли сертификат..
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:05, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    автоматизация говорили они
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:08, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шутка про карму уже была?
     
  • 1.14, Fracta1L (ok), 11:10, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все силы брошены на борьбу с неполиткорректностью, не до этих ваших унылых технических штучек, понимать надо
     
     
  • 2.17, Аноним (1), 11:13, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тотальная деградация
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:14, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может, никто не хочет продавать им сертификат?
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:43, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >не поддерживает работу без JavaScript

    Это правда менее чем наполовину. Не работают в основном некоторые неосновные части GUI и некоторые неосновные функции. https://github.com/login - вход (ссылка есть на главной, но она скрыта - разворачивание меню сделано через JS). https://github.com/settings - настройки. https://github.com/search - поиск. Также без JS нельзя редактировать комментарии, оставлять реакции и редактировать некоторые метаданные репозитория (добавление тегов, картинки, описания и официального сайта). Создание и комментирование репозиториев, issue и PR работает без JS. Приложить файлы, правда, нельзя.

     
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