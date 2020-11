Проблемы с GitHub, возникшие из-за просроченного SSL-сертификата

2.9 , EuPhobos ( ok ), 10:55, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть же github cli, правда не знаю на сколько оно способное, что бы не лазать на вебморду.

> apt show gitsome Description: Supercharged Git/Shell Autocompleter with GitHub Integration

gitsome provides direct integration with GitHub and GitHub Enterprise in

a terminal.

It includes not only GitHub integrated commands that work with all

shells but also provides following functions.

.

- Git and GitHub Autocompleter With Interactive Help

- Fish-Style Auto-Suggestions

- General Autocompleter

- Python REPL

- Command History

- Customizable Highlighting

3.19 , m.makhno ( ok ), 11:15, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Простой пример: допустим, у Вас истекают сроки GPG-ключа для самоподписи коммитов или RSA для аутентификации. Как Вы обновите их на GitHub? Здесь https://cli.github.com/manual/gh_auth_refresh в примере таки открывается браузер:

> $ gh auth refresh --scopes write:org,read:public_key

> # => open a browser to add write:org and read:public_key scopes for use with gh api update: здесь https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/github/authenticating-to- тоже нет упоминания волшебного GitHub CLI

4.25 , EuPhobos ( ok ), 11:59, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Простой пример: допустим, у Вас истекают сроки GPG-ключа для самоподписи коммитов или

> RSA для аутентификации. Как Вы обновите их на GitHub? Здесь https://cli.github.com/manual/gh_auth_refresh

> в примере таки открывается браузер:

>> $ gh auth refresh --scopes write:org,read:public_key

>> # => open a browser to add write:org and read:public_key scopes for use with gh api

> update: здесь https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/github/authenticating-to-

> тоже нет упоминания волшебного GitHub CLI Ну как я и сказал, я не ковырял этот CLI, выходит что он не доведён до финальной работоспособности, раз не даёт возможности полностью уйти от веб.

Есть ещё проект на андроид, но я подозреваю это просто обвёртка браузерная.

5.29 , m.makhno ( ok ), 12:44, 03/11/2020 Вообще, в CLI достаточно функционала, что бы вебом не пользоваться 95% (а то и все 99%) времени при работе с GitHub. Мне как человеку, предпочитающему браузер открывать как можно реже, этот инструмент очень полезен. Однако мой изначальный тезис покамест всё-таки подтверждается, если не найдётся какой-нибудь анон, который доказательно его опровергнет.