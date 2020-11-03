Проблемы с GitHub, возникшие из-за просроченного SSL-сертификата

|
|1.1, Аноним (1), 10:43, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Лишний намёк (после истории с youtube-dl) что эта поделка, принадлежащая тёплому и мелкомягкому не нужна.
|
|
|
|2.16, Аноним (-), 11:13, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Лишний намёк (после истории с youtube-dl) что эта поделка, принадлежащая тёплому и мелкомягкому не нужна.
А когда Microsoft покупал гитхаб ты о чём думал? Или тебе, и таким как ты надо чтобы обязательно "жаренный петух клюнул"?
|
|
|
|3.20, Аноним (1), 11:20, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, я как раз в числе первых вывесил плашку #movingtogitlab в описании профиля после покупки. Но к сожалению, у многих проектов до сих пор висят репы именно на GitHub.
|
|3.23, Аноним (23), 11:44, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не надоело писать эти сказки про хороший и пушистый гитхаб до покупки его майками? И какой он стал после.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 12:19, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какое-то время ему не было вменяемых альтернатив просто. Поэтому "белый и пушистый".
|
|3.27, Аноним (26), 12:20, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это всё хорошо только если у тебя там личные проекты и ты можешь спокойно свалить на другие платформы или захостить сам. А что делать в случае если упёртый работодатель не признаёт ничего, кроме гитхаба?
|
|1.2, m.makhno (ok), 10:43, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
смех в том, что с GitHub полноценно работать только через git нельзя, нужно лезть в веб-морду через что-то, в чём она работает
update: а что столько минусов, уважаемые Анонимусы? может, лучше аргументируете пример ниже в этой ветке? буду рад узнать для себя что-то новое
|
|
|
|2.9, EuPhobos (ok), 10:55, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть же github cli, правда не знаю на сколько оно способное, что бы не лазать на вебморду.
> apt show gitsome
Description: Supercharged Git/Shell Autocompleter with GitHub Integration
gitsome provides direct integration with GitHub and GitHub Enterprise in
a terminal.
It includes not only GitHub integrated commands that work with all
shells but also provides following functions.
.
- Git and GitHub Autocompleter With Interactive Help
- Fish-Style Auto-Suggestions
- General Autocompleter
- Python REPL
- Command History
- Customizable Highlighting
|
|
|
|
|
|4.25, EuPhobos (ok), 11:59, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Простой пример: допустим, у Вас истекают сроки GPG-ключа для самоподписи коммитов или
> RSA для аутентификации. Как Вы обновите их на GitHub? Здесь https://cli.github.com/manual/gh_auth_refresh
> в примере таки открывается браузер:
>> $ gh auth refresh --scopes write:org,read:public_key
>> # => open a browser to add write:org and read:public_key scopes for use with gh api
> update: здесь https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/github/authenticating-to-
> тоже нет упоминания волшебного GitHub CLI
Ну как я и сказал, я не ковырял этот CLI, выходит что он не доведён до финальной работоспособности, раз не даёт возможности полностью уйти от веб.
Есть ещё проект на андроид, но я подозреваю это просто обвёртка браузерная.
|
|
|
|5.29, m.makhno (ok), 12:44, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще, в CLI достаточно функционала, что бы вебом не пользоваться 95% (а то и все 99%) времени при работе с GitHub. Мне как человеку, предпочитающему браузер открывать как можно реже, этот инструмент очень полезен. Однако мой изначальный тезис покамест всё-таки подтверждается, если не найдётся какой-нибудь анон, который доказательно его опровергнет.
|
|
|
|2.4, SunXE (ok), 10:48, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну так что-то становилось лучше после того как это купил Майкрософт.
|
|
|
|3.24, Аноним (23), 11:50, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Помню, как гитхаб мне каждый месяц по штуке баксов слал через вестерн юнион, а потом его Майкрософт купил и все, переводы прекратились.
|
|2.11, Козлетто (?), 11:03, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С лета 2019 года при заходе на гитхаб с приватной вкладки браузера он требует подтверждение по емайлу. Вот до сих пор бомбит
|
|2.21, ryoken (ok), 11:31, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну здравствуйте, а вы думали что монстрософт что-то купит и не обгадит..?
|
|2.28, Аноним (26), 12:22, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ой, прекратите. У GitLab пару лет назад постоянно такая фигня была и все молчали. Все то они кака...
|
|1.8, Козлетто (?), 10:55, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну что ж, пора из своего шкафчика доставать свои старые, разбитые смартфоны, ставить на них postmarketOS (который на базе Alpine Linux) и накатывать на него gitea
|
|1.14, Fracta1L (ok), 11:10, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все силы брошены на борьбу с неполиткорректностью, не до этих ваших унылых технических штучек, понимать надо
|
|1.22, Аноним (22), 11:43, 03/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>не поддерживает работу без JavaScript
Это правда менее чем наполовину. Не работают в основном некоторые неосновные части GUI и некоторые неосновные функции. https://github.com/login - вход (ссылка есть на главной, но она скрыта - разворачивание меню сделано через JS). https://github.com/settings - настройки. https://github.com/search - поиск. Также без JS нельзя редактировать комментарии, оставлять реакции и редактировать некоторые метаданные репозитория (добавление тегов, картинки, описания и официального сайта). Создание и комментирование репозиториев, issue и PR работает без JS. Приложить файлы, правда, нельзя.
|