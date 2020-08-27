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Выпуск языка программирования Rust 1.46

27.08.2020 20:15

Опубликован релиз 1.46 языка системного программирования Rust, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Расширены возможности функций, определённых с использованием выражения "const fn", которые могут вызываться не только как обычные функции, но и использоваться в любом контексте вместо констант. Данные функции вычисляются на этапе компиляции, а не в ходе выполнения, поэтому на них накладываются определённые ограничения, такие как возможность чтения только из констант.

    В новом выпуске убран запрет на применение в подобных функциях булевых операторов ("&&" и "||"), разрешено использование конструкций "if", "if let", "match", "while", "while let" и "loop", а также предоставлена возможность преобразования в срезы (slice, динамические массивы) при помощи выражения "&[T]". Применение данных возможностей в функциях "const fn" позволяет вынести некоторые ресурсоёмкие операции на стадию компиляции. Например, реализация "const-sha1" даёт возможность вычислять хэши SHA-1 во время компиляции, что приводит к ускорению работы WinRT привязок для Rust почти в 40 раз.

  • Для повышения информативности сообщений об ошибках стабилизирована поддержка атрибута "#[track_caller]", полезного для функций, подобных unwrap, в которых не исключается возникновение сбоев (panic) при некорректном использовании типов. Указанный атрибут будет использован обработчиком panic для вывода местоположения вызывающего в сообщении об ошибке.
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в методе std::mem::forget.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы Option::zip и vec::Drain::as_slice.
  • В пакетный менеджер Сargo добавлена поддержка новых переменных окружения, устанавливамых при компиляции пакета: CARGO_BIN_NAME (имя результирующего исполняемого файла), CARGO_CRATE_NAME (имя пакета), CARGO_PKG_LICENSE (лицензия, указанная в манифесте), CARGO_PKG_LICENSE_FILE (путь к файлу с лицензией).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
  3. OpenNews: Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.45
  5. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
  6. OpenNews: Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53610-rust
Ключевые слова: rust
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  • 1.4, Ordu (ok), 22:00, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Для повышения информативности сообщений об ошибках стабилизирована поддержка атрибута "#[track_caller]", полезного для функций, подобных unwrap, в которых не исключается возникновение сбоев (panic) при некорректном использовании типов. Указанный атрибут будет использован обработчиком panic для вывода местоположения вызывающего в сообщении об ошибке.

    Полезная штука. А то обработка паники накидывает несколько стековых фреймов, поверх того места, где panic! был вызван, при этом, часто мне не интересно где был вызван panic!, мне интересно где был сделан unwrap, приведший к панике, и приходится этот бектрейс глазами сканировать, выискивая нужное место. А тут можно сразу пропустить кучу неинтересных стековых фреймов и начать втыкать глазами туда, куда собственно нужно.

     
  • 1.1, Урри (?), 21:49, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А вот и констэкспрешшены из плюсов подвезли. Глядишь, лет через 30 будет новый нескучный С++.

    Зачем, только, если уже есть один...

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:54, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    У Раста нет ниши, они даже нишу языков для браузерных движков занять не смогли.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 22:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ниша - замена легаси вроде C/C++ + веб-разработка. Отличные ниши.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 23:59, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь си это не легаси. Это модерн. Сказал я, только вчера выяснял почему в программе происходит какая-то дичь, оказалось на этой строчке int ret=execvp(args->argv[0], args->argv); argv не был инициализирован. Упс. Да, конечно, санитизеры без проблем нашли это в рантайме, но компилятору было норм. Копипаста до добра не доводит. Там ещё с фоновым тредом развлекуха была. Помог бы тут руст? Ну, вряд ли. Смысл как раз в том, чтобы иметь минимальный оверхэд в рантайме.
     
     
  • 5.41, Аноним (39), 00:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ps. но я что-то не понял чем санитизер сейчас не доволен, кто-нибудь может пояснить мне? 223 ему нравится, а меньше нет. У меня там стояло 16 и больше 12 быть не может.




    void get_vals(char **buf,unsigned *var)
    {
        char varbuf[223];
        char *varbufp=varbuf;
        unsigned char vari=0;
        for(char *bufp=*buf;*bufp!='\0';bufp++) {
            if (*bufp==' '||*bufp=='\n') {
                if (varbufp==varbuf) continue;
                else {
                    *varbufp='\0';
                    var[vari++]=atoi(varbuf);
                    varbufp=varbuf;
                    continue;
                }
            }
            *varbufp++=*bufp;
        }
        *varbufp='\0';
    }


     
     
  • 6.45, topin89 (ok), 00:34, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибка здесь скорее всего
    var[vari++]=atoi(varbuf);
    вместо
    var[vari++]=atoi(varbufp);

    Думаю, не ругается, потому что при таком размере стека его не пробивает.

    Кстати, почему передаётся **buf, но используем только первая строка? Думаю, будет лучше

    void get_vals(char * const buf,unsigned *var)

    EDIT: Наглядный пример, что санитайзеры не всегда дают ответ, на какой конкретно строчке проблема. Как и то, что уж лучше с ними, чем совсем без них.

     
  • 6.46, None (??), 00:38, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эммм... а что, готовой функции распарсить не нашлось? тот же scanf

    Ну и тут санитарзер особо не нужен - из исходного buf идёт копирование без каких-либо проверок, вписались в выделенный размер или нет. Так на C нельзя писать. Что вы выиграете? Некую производительность ценой порчи стека в непредсказуемой ситуации?

     

  • 1.2, Аноним (3), 21:52, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Всех программистов уже выгнали за то что не смогли нормальный язык сделать, а они все равно новые релизы это ненужно пилят.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Мне так нравится, что старым сишникам  от этого неприятно. Казалось бы ну пилят и пилят, но на опеннете каждый раз такая боль у комментаторов.
     
     
  • 3.8, аноним3 (?), 22:21, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто пользователи раста еще более помешанные паломники растоманства чем си. ну и их вечное хвастовство о превосходстве и безопасности раста, хотя если взять этот самый раст куда нибудь в системщину или похожие ниши он становится опаснее с++.)) вот и не любят их.
     
     
  • 4.25, Аноним (19), 23:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если пользователи чего-либо за бесплатно хвалят и тем более защищают нечто - это очень весомый довод в пользу этого нечто, не правда ли?
     
  • 4.42, topin89 (ok), 00:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот любопытно, те кто хейтят язык, они реально на С/C++ писали что-то сложнее, чем хелловорлд? И почему достаточное количество людей, которые писали -- не хейтят.

    У Раста есть проблемы, но они мало связаны с самим языком.

    Нет простой связи c C++, нельзя просто взять и сделать замену старым либам.
    Интерфейсы из коробки не умеют работать с нехваткой памяти, иногда это важно.
    Нет стабильного ABI в рамках платформ, нельзя распространять бинарные либы.
    Компилятор пока не такой крутой, как для C.
    Выстроить код так, чтобы оптимизация под SIMD была сама собой -- такая же магия, как и для плюсов.
    Наверняка есть другие реальные проблемы.

    Но вот этот реальный хейт на язык, для которого математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe -- я не могу понять.
    Серьёзно, Майки пытались запилить свой клон, Гугол пытается понять, можно ли его плавно внедрять в свой хром, в Линукс впилили поддержку модулей на расте. Однозначно они все повелись на хайп, особенно Линус, да.

    Короче, мнение всех, кто не сможет сказать, чем он конкретно хуже C+± -- ничего не стоит.

     
     
  • 5.44, Аноним (44), 00:30, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe

    Ага, как скажешь. Если в программе есть UB, то оно может проявиться где угодно. Неопределённому поведению плевать safe тут код или нет.

     
     
  • 6.47, topin89 (ok), 00:42, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe
    > Ага, как скажешь. Если в программе есть UB, то оно может проявиться
    > где угодно. Неопределённому поведению плевать safe тут код или нет.

    Всё верно. Но причины UB по памяти искать можно чисто в небезопасных блоках. Заметим, только по памяти. Проблемы с многопотоком компилятор ловит далеко не все. А часть штук типа signed overflow так и не считаются за UB, но если не знать -- ничто не поможет, кроме отладочной сборки, которая не всегда возможна из-за низкой скорости.

     
  • 3.11, ObjectiveC Alive (?), 22:30, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это не сишники, а школота строчки кода ни на чем не написавшая.
     
     
  • 4.27, Аноним (19), 23:06, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем школоте поддерживать си вместо чего-то нормального?
     
     
  • 5.35, аноним3 (?), 23:34, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    школота посмотрит на код си и код раст и скажет что код раст только для растаманов))) нет ну реально он весьма специфичен.
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:20, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это никакие не старые сишники, а студенты с хеллоуворлдами
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:03, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда, интересно, тип f16 добавят в rust?
     
     
  • 2.6, Ordu (ok), 22:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А надо? Мне кажется, это что-то очень-очень специальное, не? Так ли это надо в языке, если можно сделать в библиотеке?
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 22:24, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть сомнения, что, как минимум, в embedded это очень актуально; в игроделании тоже используется для экономии ресурсов
     
     
  • 4.15, Ordu (ok), 22:39, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > есть сомнения, что, как минимум, в embedded это очень актуально; в игроделании
    > тоже используется для экономии ресурсов

    Я сомневаюсь насчёт embedded: это нужна железная поддержка этих самых short float, и это должно быть лучше, чем fixed point, который реализуется на обычной арифметике. То есть, у short float есть свои перки, типа диапазона +/-65k при 11 значимых двоичных цифр, но и всё же. Мне кажется, довольно специальная ситуация нужна. Вполне возможная ситуация, но очень редкая. (Впрочем, если ты можешь привести конкретный юзкейс, с которым столкнулся, я с удовольствием почитаю, для расширения кругозора.)

    А игроделам это слабо поможет, по-моему. 11 двоичных цифр точности, это примерно как три десятичных. Несколько операций над числами, и вот у тебя уже 5-7 двоичных цифр точности, то есть всего пара десятичных. Ты получишь 1.46, но 0.06 уйдёт в погрешности вычисления, то есть результат будет неотличим от 1.5. Может и можно найти какие-то задачи, где этого будет достаточно, но я чёт как-то затрудняюсь предположить. В графическом коде (куда я иногда заглядываю) я вижу чаще f64, чем f32.

     
  • 3.13, anonymous (??), 22:32, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нейронных сетях используются
     
     
  • 4.16, Ordu (ok), 22:40, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В нейронных сетях используются

    А, да, вот этим может помочь, точно. Чисел много, но хрен его знает сколько точности не нужно.

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 23:40, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть аппаратные FPU, которые могут в такие вещественные числа?
     
     
  • 6.40, Аноним (-), 00:08, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В POWER10 есть аппаратные float16 и bfloat16
     
  • 6.43, Anonymous7879 (?), 00:24, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The Arm architecture provides high-performance and high-efficiency hardware support for floating-point operations in half-, single-, and double-precision arithmetic.
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:07, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    crate half

    зачем прямо в язык-то? чтобы было?

     
     
  • 3.34, ANonym (?), 23:30, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем i128/u128 в rust добавили?
     
     
  • 4.37, Аноним (36), 23:42, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это ещё можно понять. Например, адреса IPv6 128 бит.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:30, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любому нормальному комментатору с опеннет ясно что недоязык с ужасным непонятным синтаксисом, небезопасный (потому что есть unsafe блоки), на котором даже не смогли браузер написать, не должен существовать. Все нормальные программисты пишут на Си
     
     
  • 2.12, ObjectiveC Alive (?), 22:31, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лол, чем оне тебе не понятен? Сложнее чем JavaScript ты хотел сказать?
     
     
  • 3.17, Ordu (ok), 22:42, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лол, чем оне тебе не понятен? Сложнее чем JavaScript ты хотел сказать?

    Не ему не понятен. Он говорит про такую мифическую личность, как "нормальный комментатор opennet".

     
  • 2.14, Hellscream (?), 22:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все нормальные программисты пишут на ассемблере.
     
  • 2.20, Аноним (19), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикол в том, что unsafe всё еще безопаснее C
    А Раст скорее конкурент C++, и в чем-то плюсы еще надо догонять. C по удобству он уже превосходит, хотя бы даже за счет трейтов (подобие ооп вместо беспощадных костылей C), карго и serde.
     
     
  • 3.38, Аноним (36), 23:46, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и в чем-то плюсы еще надо догонять

    Вот это точно. Догонять ему C++ в объектности, чтобы не подобие было, а полноценно.

     
  • 2.22, Аноним (19), 23:00, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне Раст казался непонятным, пока не начал вникать. Теперь понимаю, что всё более чем на своем месте и сделано с умом.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только вот писать на нём не удобно и не приятно.

    Ни одной нормальной и полнофункциональной IDE нет. Те плагины что есть в vim или emacs - да, подсветка синтаксиса. Ну плюс ещё какой минимум. Чувствуешь себя в 90-х когда пишешь на rust.

    Где вот это всё? Контекстный поиск, контекстный рефакторинг, встроенная справка, способность разобрать doxygen на лету и выдавать короткую справку по фонкциям, поддержка отладки с навигацией по коду. Где вот эта автоматическая навигация по коду при ошибках компилятора? Где это всё?

    Ну да, лабу написать можно, но начинаешь серьёзный проект и фуууууу.

     

  • 1.18, Неа (?), 22:50, 27/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 22:58, 27/08/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.24, Аноним (32), 23:02, 27/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.29, Аноним (19), 23:08, 27/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.26, Аноним (44), 23:06, 27/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.30, Аноним (32), 23:09, 27/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.31, Аноним (44), 23:13, 27/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.23, Аноним (32), 23:01, 27/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

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