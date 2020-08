Выпуск языка программирования Rust 1.46

2.6 , Ordu ( ok ), 22:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А надо? Мне кажется, это что-то очень-очень специальное, не? Так ли это надо в языке, если можно сделать в библиотеке?

3.9 , Аноним ( - ), 22:24, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – есть сомнения, что, как минимум, в embedded это очень актуально; в игроделании тоже используется для экономии ресурсов

4.15 , Ordu ( ok ), 22:39, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > есть сомнения, что, как минимум, в embedded это очень актуально; в игроделании

> тоже используется для экономии ресурсов Я сомневаюсь насчёт embedded: это нужна железная поддержка этих самых short float, и это должно быть лучше, чем fixed point, который реализуется на обычной арифметике. То есть, у short float есть свои перки, типа диапазона +/-65k при 11 значимых двоичных цифр, но и всё же. Мне кажется, довольно специальная ситуация нужна. Вполне возможная ситуация, но очень редкая. (Впрочем, если ты можешь привести конкретный юзкейс, с которым столкнулся, я с удовольствием почитаю, для расширения кругозора.) А игроделам это слабо поможет, по-моему. 11 двоичных цифр точности, это примерно как три десятичных. Несколько операций над числами, и вот у тебя уже 5-7 двоичных цифр точности, то есть всего пара десятичных. Ты получишь 1.46, но 0.06 уйдёт в погрешности вычисления, то есть результат будет неотличим от 1.5. Может и можно найти какие-то задачи, где этого будет достаточно, но я чёт как-то затрудняюсь предположить. В графическом коде (куда я иногда заглядываю) я вижу чаще f64, чем f32.

3.13 , anonymous ( ?? ), 22:32, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В нейронных сетях используются

4.16 , Ordu ( ok ), 22:40, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В нейронных сетях используются А, да, вот этим может помочь, точно. Чисел много, но хрен его знает сколько точности не нужно.

5.36 , Аноним ( 36 ), 23:40, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А есть аппаратные FPU, которые могут в такие вещественные числа?

6.40 , Аноним ( - ), 00:08, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В POWER10 есть аппаратные float16 и bfloat16

6.43 , Anonymous7879 ( ? ), 00:24, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – The Arm architecture provides high-performance and high-efficiency hardware support for floating-point operations in half-, single-, and double-precision arithmetic.

2.28 , Аноним ( 28 ), 23:07, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – crate half зачем прямо в язык-то? чтобы было?

3.34 , ANonym ( ? ), 23:30, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зачем i128/u128 в rust добавили?

4.37 , Аноним ( 36 ), 23:42, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это ещё можно понять. Например, адреса IPv6 128 бит.