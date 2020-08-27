Выпуск языка программирования Rust 1.46

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|1.4, Ordu (ok), 22:00, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Для повышения информативности сообщений об ошибках стабилизирована поддержка атрибута "#[track_caller]", полезного для функций, подобных unwrap, в которых не исключается возникновение сбоев (panic) при некорректном использовании типов. Указанный атрибут будет использован обработчиком panic для вывода местоположения вызывающего в сообщении об ошибке.
Полезная штука. А то обработка паники накидывает несколько стековых фреймов, поверх того места, где panic! был вызван, при этом, часто мне не интересно где был вызван panic!, мне интересно где был сделан unwrap, приведший к панике, и приходится этот бектрейс глазами сканировать, выискивая нужное место. А тут можно сразу пропустить кучу неинтересных стековых фреймов и начать втыкать глазами туда, куда собственно нужно.
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|1.1, Урри (?), 21:49, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А вот и констэкспрешшены из плюсов подвезли. Глядишь, лет через 30 будет новый нескучный С++.
Зачем, только, если уже есть один...
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|2.3, Аноним (3), 21:54, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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У Раста нет ниши, они даже нишу языков для браузерных движков занять не смогли.
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|3.19, Аноним (19), 22:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ниша - замена легаси вроде C/C++ + веб-разработка. Отличные ниши.
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|4.39, Аноним (39), 23:59, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь си это не легаси. Это модерн. Сказал я, только вчера выяснял почему в программе происходит какая-то дичь, оказалось на этой строчке int ret=execvp(args->argv[0], args->argv); argv не был инициализирован. Упс. Да, конечно, санитизеры без проблем нашли это в рантайме, но компилятору было норм. Копипаста до добра не доводит. Там ещё с фоновым тредом развлекуха была. Помог бы тут руст? Ну, вряд ли. Смысл как раз в том, чтобы иметь минимальный оверхэд в рантайме.
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|5.41, Аноним (39), 00:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ps. но я что-то не понял чем санитизер сейчас не доволен, кто-нибудь может пояснить мне? 223 ему нравится, а меньше нет. У меня там стояло 16 и больше 12 быть не может.
void get_vals(char **buf,unsigned *var)
{
char varbuf[223];
char *varbufp=varbuf;
unsigned char vari=0;
for(char *bufp=*buf;*bufp!='\0';bufp++) {
if (*bufp==' '||*bufp=='\n') {
if (varbufp==varbuf) continue;
else {
*varbufp='\0';
var[vari++]=atoi(varbuf);
varbufp=varbuf;
continue;
}
}
*varbufp++=*bufp;
}
*varbufp='\0';
}
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|6.45, topin89 (ok), 00:34, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ошибка здесь скорее всего
var[vari++]=atoi(varbuf);
вместо
var[vari++]=atoi(varbufp);
Думаю, не ругается, потому что при таком размере стека его не пробивает.
Кстати, почему передаётся **buf, но используем только первая строка? Думаю, будет лучше
void get_vals(char * const buf,unsigned *var)
EDIT: Наглядный пример, что санитайзеры не всегда дают ответ, на какой конкретно строчке проблема. Как и то, что уж лучше с ними, чем совсем без них.
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|6.46, None (??), 00:38, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эммм... а что, готовой функции распарсить не нашлось? тот же scanf
Ну и тут санитарзер особо не нужен - из исходного buf идёт копирование без каких-либо проверок, вписались в выделенный размер или нет. Так на C нельзя писать. Что вы выиграете? Некую производительность ценой порчи стека в непредсказуемой ситуации?
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|1.2, Аноним (3), 21:52, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Всех программистов уже выгнали за то что не смогли нормальный язык сделать, а они все равно новые релизы это ненужно пилят.
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|2.7, Аноним (7), 22:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Мне так нравится, что старым сишникам от этого неприятно. Казалось бы ну пилят и пилят, но на опеннете каждый раз такая боль у комментаторов.
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|3.8, аноним3 (?), 22:21, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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просто пользователи раста еще более помешанные паломники растоманства чем си. ну и их вечное хвастовство о превосходстве и безопасности раста, хотя если взять этот самый раст куда нибудь в системщину или похожие ниши он становится опаснее с++.)) вот и не любят их.
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|4.25, Аноним (19), 23:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если пользователи чего-либо за бесплатно хвалят и тем более защищают нечто - это очень весомый довод в пользу этого нечто, не правда ли?
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|4.42, topin89 (ok), 00:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне вот любопытно, те кто хейтят язык, они реально на С/C++ писали что-то сложнее, чем хелловорлд? И почему достаточное количество людей, которые писали -- не хейтят.
У Раста есть проблемы, но они мало связаны с самим языком.
Нет простой связи c C++, нельзя просто взять и сделать замену старым либам.
Интерфейсы из коробки не умеют работать с нехваткой памяти, иногда это важно.
Нет стабильного ABI в рамках платформ, нельзя распространять бинарные либы.
Компилятор пока не такой крутой, как для C.
Выстроить код так, чтобы оптимизация под SIMD была сама собой -- такая же магия, как и для плюсов.
Наверняка есть другие реальные проблемы.
Но вот этот реальный хейт на язык, для которого математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe -- я не могу понять.
Серьёзно, Майки пытались запилить свой клон, Гугол пытается понять, можно ли его плавно внедрять в свой хром, в Линукс впилили поддержку модулей на расте. Однозначно они все повелись на хайп, особенно Линус, да.
Короче, мнение всех, кто не сможет сказать, чем он конкретно хуже C+± -- ничего не стоит.
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|5.44, Аноним (44), 00:30, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe
Ага, как скажешь. Если в программе есть UB, то оно может проявиться где угодно. Неопределённому поведению плевать safe тут код или нет.
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|6.47, topin89 (ok), 00:42, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe
> Ага, как скажешь. Если в программе есть UB, то оно может проявиться
> где угодно. Неопределённому поведению плевать safe тут код или нет.
Всё верно. Но причины UB по памяти искать можно чисто в небезопасных блоках. Заметим, только по памяти. Проблемы с многопотоком компилятор ловит далеко не все. А часть штук типа signed overflow так и не считаются за UB, но если не знать -- ничто не поможет, кроме отладочной сборки, которая не всегда возможна из-за низкой скорости.
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|5.35, аноним3 (?), 23:34, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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школота посмотрит на код си и код раст и скажет что код раст только для растаманов))) нет ну реально он весьма специфичен.
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|2.6, Ordu (ok), 22:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А надо? Мне кажется, это что-то очень-очень специальное, не? Так ли это надо в языке, если можно сделать в библиотеке?
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|3.9, Аноним (-), 22:24, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть сомнения, что, как минимум, в embedded это очень актуально; в игроделании тоже используется для экономии ресурсов
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|4.15, Ordu (ok), 22:39, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> есть сомнения, что, как минимум, в embedded это очень актуально; в игроделании
> тоже используется для экономии ресурсов
Я сомневаюсь насчёт embedded: это нужна железная поддержка этих самых short float, и это должно быть лучше, чем fixed point, который реализуется на обычной арифметике. То есть, у short float есть свои перки, типа диапазона +/-65k при 11 значимых двоичных цифр, но и всё же. Мне кажется, довольно специальная ситуация нужна. Вполне возможная ситуация, но очень редкая. (Впрочем, если ты можешь привести конкретный юзкейс, с которым столкнулся, я с удовольствием почитаю, для расширения кругозора.)
А игроделам это слабо поможет, по-моему. 11 двоичных цифр точности, это примерно как три десятичных. Несколько операций над числами, и вот у тебя уже 5-7 двоичных цифр точности, то есть всего пара десятичных. Ты получишь 1.46, но 0.06 уйдёт в погрешности вычисления, то есть результат будет неотличим от 1.5. Может и можно найти какие-то задачи, где этого будет достаточно, но я чёт как-то затрудняюсь предположить. В графическом коде (куда я иногда заглядываю) я вижу чаще f64, чем f32.
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|4.16, Ordu (ok), 22:40, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В нейронных сетях используются
А, да, вот этим может помочь, точно. Чисел много, но хрен его знает сколько точности не нужно.
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|5.36, Аноним (36), 23:40, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть аппаратные FPU, которые могут в такие вещественные числа?
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|6.43, Anonymous7879 (?), 00:24, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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The Arm architecture provides high-performance and high-efficiency hardware support for floating-point operations in half-, single-, and double-precision arithmetic.
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|1.10, Аноним (10), 22:30, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любому нормальному комментатору с опеннет ясно что недоязык с ужасным непонятным синтаксисом, небезопасный (потому что есть unsafe блоки), на котором даже не смогли браузер написать, не должен существовать. Все нормальные программисты пишут на Си
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|3.17, Ordu (ok), 22:42, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лол, чем оне тебе не понятен? Сложнее чем JavaScript ты хотел сказать?
Не ему не понятен. Он говорит про такую мифическую личность, как "нормальный комментатор opennet".
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|2.20, Аноним (19), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикол в том, что unsafe всё еще безопаснее C
А Раст скорее конкурент C++, и в чем-то плюсы еще надо догонять. C по удобству он уже превосходит, хотя бы даже за счет трейтов (подобие ооп вместо беспощадных костылей C), карго и serde.
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|3.38, Аноним (36), 23:46, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и в чем-то плюсы еще надо догонять
Вот это точно. Догонять ему C++ в объектности, чтобы не подобие было, а полноценно.
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|2.22, Аноним (19), 23:00, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне Раст казался непонятным, пока не начал вникать. Теперь понимаю, что всё более чем на своем месте и сделано с умом.
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|3.32, Аноним (32), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только вот писать на нём не удобно и не приятно.
Ни одной нормальной и полнофункциональной IDE нет. Те плагины что есть в vim или emacs - да, подсветка синтаксиса. Ну плюс ещё какой минимум. Чувствуешь себя в 90-х когда пишешь на rust.
Где вот это всё? Контекстный поиск, контекстный рефакторинг, встроенная справка, способность разобрать doxygen на лету и выдавать короткую справку по фонкциям, поддержка отладки с навигацией по коду. Где вот эта автоматическая навигация по коду при ошибках компилятора? Где это всё?
Ну да, лабу написать можно, но начинаешь серьёзный проект и фуууууу.
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