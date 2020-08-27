Выпуск языка программирования Rust 1.46

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Мне так нравится, что старым сишникам от этого неприятно. Казалось бы ну пилят и пилят, но на опеннете каждый раз такая боль у комментаторов.

3.8 , аноним3 ( ? ), 22:21, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – просто пользователи раста еще более помешанные паломники растоманства чем си. ну и их вечное хвастовство о превосходстве и безопасности раста, хотя если взять этот самый раст куда нибудь в системщину или похожие ниши он становится опаснее с++.)) вот и не любят их.

4.25 , Аноним ( 19 ), 23:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если пользователи чего-либо за бесплатно хвалят и тем более защищают нечто - это очень весомый довод в пользу этого нечто, не правда ли?

4.42 , topin89 ( ok ), 00:17, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне вот любопытно, те кто хейтят язык, они реально на С/C++ писали что-то сложнее, чем хелловорлд? И почему достаточное количество людей, которые писали -- не хейтят. У Раста есть проблемы, но они мало связаны с самим языком. Нет простой связи c C++, нельзя просто взять и сделать замену старым либам.

Интерфейсы из коробки не умеют работать с нехваткой памяти, иногда это важно.

Нет стабильного ABI в рамках платформ, нельзя распространять бинарные либы.

Компилятор пока не такой крутой, как для C.

Выстроить код так, чтобы оптимизация под SIMD была сама собой -- такая же магия, как и для плюсов.

Наверняка есть другие реальные проблемы. Но вот этот реальный хейт на язык, для которого математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe -- я не могу понять.

Серьёзно, Майки пытались запилить свой клон, Гугол пытается понять, можно ли его плавно внедрять в свой хром, в Линукс впилили поддержку модулей на расте. Однозначно они все повелись на хайп, особенно Линус, да. Короче, мнение всех, кто не сможет сказать, чем он конкретно хуже C+± -- ничего не стоит.

5.44 , Аноним ( 44 ), 00:30, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe Ага, как скажешь. Если в программе есть UB, то оно может проявиться где угодно. Неопределённому поведению плевать safe тут код или нет.

6.47 , topin89 ( ok ), 00:42, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>математически доказано, что весь безопасный код безопасен в работе с памятью, и что если с ней есть неуловимые проблемы, то искать их надо строго внутри unsafe

> Ага, как скажешь. Если в программе есть UB, то оно может проявиться

> где угодно. Неопределённому поведению плевать safe тут код или нет. Всё верно. Но причины UB по памяти искать можно чисто в небезопасных блоках. Заметим, только по памяти. Проблемы с многопотоком компилятор ловит далеко не все. А часть штук типа signed overflow так и не считаются за UB, но если не знать -- ничто не поможет, кроме отладочной сборки, которая не всегда возможна из-за низкой скорости.

3.11 , ObjectiveC Alive ( ? ), 22:30, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так это не сишники, а школота строчки кода ни на чем не написавшая.

4.27 , Аноним ( 19 ), 23:06, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем школоте поддерживать си вместо чего-то нормального?

5.35 , аноним3 ( ? ), 23:34, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – школота посмотрит на код си и код раст и скажет что код раст только для растаманов))) нет ну реально он весьма специфичен.

3.33 , Аноним ( 33 ), 23:20, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это никакие не старые сишники, а студенты с хеллоуворлдами

