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Связанное с информационной безопасностью сообщество отказалось менять термины white hat и black hat

05.07.2020 10:08

Большинство специалистов по информационной безопасности выступило против предложения уйти от использования терминов 'black hat' и 'white hat'. Инициатором предложения выступил Дэвид Клейдермахер (David Kleidermacher), вице-президент Google по инжинирингу, который отказался выступать с докладом на конференции Black Hat USA 2020 и предложил индустрии уйти от использование терминов "black hat", "white hat" и MITM (man-in-the-middle) в пользу более нейтральных альтернатив. Термин MITM вызвал недовольство из-за гендерной привязки, вместо него было предложено использовать слово PITM (people-in-the-middle).

Большинство участников дискуссии выразили недоумение тем, как расистские стереотипы пытаются привязать к терминам, не имеющим к ним ни малейшего отношения. Белый и чёрный цвета испокон веков использовались для представления добра и зла. Термины чёрная и белая шляпа не имеют никакой связи с цветом кожи и ведут истоки из фильмов-вестернов, в которых положительные герои носили белые шляпы, а злодеи - чёрные. В своё время данная аналогия была перенесена в информационную безопасность.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Разработчики ядра Linux рассматривают переход к использованию инклюзивных терминов
  3. OpenNews: Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"
  4. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  5. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  6. OpenNews: Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53287-blackhat
Ключевые слова: blackhat
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  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    Хоть одна капля адекватности, в море дегенератов.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    PITM - pidor-in-the-middle

    И ЛГБТ довольны, и полностью соответствует сути явления

     
     
  • 2.14, Gefest (?), 10:49, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как на русском-то будет "Человеки в середине" ?? В принципе , ничего так ...
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:21, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Термин MITM вызвал недовольство из-за гендерной привязки, вместо него было предложено использовать слово PITM (people-in-the-middle).

    PIMP (people-in-middle-part)

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:22, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще-то "man" - переводится не только как "мужчина", но и как "человек"...
     
     
  • 2.5, asdasd (?), 10:25, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это амеры, у них уже давно вместе с policeman появился policewoman.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:34, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то "man" - переводится не только как "мужчина", но и как "человек"...

    Так сложилось из-за тирании патриархата, и это требует исправления, на более гендерно-нейтральный термин.


     

  • 1.6, iPony129412 (?), 10:27, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > people in the middle

    Animal надо

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:39, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Creature
     

  • 1.7, Коммисия гендерного равенства (?), 10:33, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А если мой гендер не people а элементаль или внеземная форма жизни, предлагаю заклеймить предложение как неполиткорректное и предложить PITM - person-in- the-middle.
    А лучше ещё нейтральней, потому что кроме person могут участвовать кластеры разумов, хайвмайнды и прочие симбиотические создания, лучше SITM (something-in-the-middle.)
    Правда мы ещё не решили, как быть с теми, кто не считает себя чем-то (something), но не согласны классифицироваться как nothing.
    Но если всё-таки будет договорённость, корректно ли будет указывать nothing в названии, если по сути nothing это ничто/ничего и скорее всего не должно отображаться на письме хоть как-то, поэтому скорее всего следует склоняться к форме ITM in-the-middle. Правда тут возникают сложности с теми, кто не хотел бы себя позиционировать в средине чего-либо и даже в чём-то. Поэтому наша группа удалится на совещание, в результате которого мы планируем прийти к созданию нейтрального символа означающего понятие, которое сегодня классифицируется как MITM, есть один небольшой момент, у нас кончаются средства из грантов и донатов, поэтому есть необходимость соркатить цисгендерный персонал во имя инклюзивности и всеобщей справедливости и ждать донатов и грантов на новый виток нашей борьбы с угнетением!
     
     
  • 2.11, Адекват (ok), 10:43, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно что-то вроде "что угодно где угодно, но это не точно"
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:41, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь медицина близка к получению вакцины от этого *термин*ального рака мозга.
     
  • 1.12, lockywolf (ok), 10:44, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слушайте, а можно меньше этой херни на Опеннете?

    Правда, я на сервера Опеннета не донатил (надо сделать, кстати), и могу понять стремление поднять посещаемость ресурса и живость дискуссии время от времени поднимаемыми триггерящими темами, но мне кажется, что их количество сейчас великовато. (Я считаю, что две темы в день -- это уж точно чересчур. Одну тему в неделю я, в целом, мог бы понять.)

     
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 10:46, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так какие новости есть, то такие ... новости и пишутся.
     
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