Связанное с информационной безопасностью сообщество отказалось менять термины white hat и black hat

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|1.2, Аноним (2), 10:19, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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PITM - pidor-in-the-middle
И ЛГБТ довольны, и полностью соответствует сути явления
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|2.14, Gefest (?), 10:49, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как на русском-то будет "Человеки в середине" ?? В принципе , ничего так ...
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|1.3, Аноним (3), 10:21, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Термин MITM вызвал недовольство из-за гендерной привязки, вместо него было предложено использовать слово PITM (people-in-the-middle).
PIMP (people-in-middle-part)
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|1.4, Аноним (4), 10:22, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще-то "man" - переводится не только как "мужчина", но и как "человек"...
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|2.5, asdasd (?), 10:25, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это амеры, у них уже давно вместе с policeman появился policewoman.
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|2.8, Аноним (8), 10:34, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще-то "man" - переводится не только как "мужчина", но и как "человек"...
Так сложилось из-за тирании патриархата, и это требует исправления, на более гендерно-нейтральный термин.
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|1.7, Коммисия гендерного равенства (?), 10:33, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А если мой гендер не people а элементаль или внеземная форма жизни, предлагаю заклеймить предложение как неполиткорректное и предложить PITM - person-in- the-middle.
А лучше ещё нейтральней, потому что кроме person могут участвовать кластеры разумов, хайвмайнды и прочие симбиотические создания, лучше SITM (something-in-the-middle.)
Правда мы ещё не решили, как быть с теми, кто не считает себя чем-то (something), но не согласны классифицироваться как nothing.
Но если всё-таки будет договорённость, корректно ли будет указывать nothing в названии, если по сути nothing это ничто/ничего и скорее всего не должно отображаться на письме хоть как-то, поэтому скорее всего следует склоняться к форме ITM in-the-middle. Правда тут возникают сложности с теми, кто не хотел бы себя позиционировать в средине чего-либо и даже в чём-то. Поэтому наша группа удалится на совещание, в результате которого мы планируем прийти к созданию нейтрального символа означающего понятие, которое сегодня классифицируется как MITM, есть один небольшой момент, у нас кончаются средства из грантов и донатов, поэтому есть необходимость соркатить цисгендерный персонал во имя инклюзивности и всеобщей справедливости и ждать донатов и грантов на новый виток нашей борьбы с угнетением!
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|1.10, Аноним (10), 10:41, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь медицина близка к получению вакцины от этого *термин*ального рака мозга.
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|1.12, lockywolf (ok), 10:44, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слушайте, а можно меньше этой херни на Опеннете?
Правда, я на сервера Опеннета не донатил (надо сделать, кстати), и могу понять стремление поднять посещаемость ресурса и живость дискуссии время от времени поднимаемыми триггерящими темами, но мне кажется, что их количество сейчас великовато. (Я считаю, что две темы в день -- это уж точно чересчур. Одну тему в неделю я, в целом, мог бы понять.)
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