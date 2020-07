Связанное с информационной безопасностью сообщество отказалось менять термины white hat и black hat

А если мой гендер не people а элементаль или внеземная форма жизни, предлагаю заклеймить предложение как неполиткорректное и предложить PITM - person-in- the-middle.

А лучше ещё нейтральней, потому что кроме person могут участвовать кластеры разумов, хайвмайнды и прочие симбиотические создания, лучше SITM (something-in-the-middle.)

Правда мы ещё не решили, как быть с теми, кто не считает себя чем-то (something), но не согласны классифицироваться как nothing.

Но если всё-таки будет договорённость, корректно ли будет указывать nothing в названии, если по сути nothing это ничто/ничего и скорее всего не должно отображаться на письме хоть как-то, поэтому скорее всего следует склоняться к форме ITM in-the-middle. Правда тут возникают сложности с теми, кто не хотел бы себя позиционировать в средине чего-либо и даже в чём-то. Поэтому наша группа удалится на совещание, в результате которого мы планируем прийти к созданию нейтрального символа означающего понятие, которое сегодня классифицируется как MITM, есть один небольшой момент, у нас кончаются средства из грантов и донатов, поэтому есть необходимость соркатить цисгендерный персонал во имя инклюзивности и всеобщей справедливости и ждать донатов и грантов на новый виток нашей борьбы с угнетением!