Связанное с информационной безопасностью сообщество отказалось менять термины white hat и black hat

Большинство специалистов по информационной безопасности выступило против предложения уйти от использования терминов 'black hat' и 'white hat'. Инициатором предложения выступил Дэвид Клейдермахер (David Kleidermacher), вице-президент Google по инжинирингу, который отказался выступать с докладом на конференции Black Hat USA 2020 и предложил индустрии уйти от использование терминов "black hat", "white hat" и MITM (man-in-the-middle) в пользу более нейтральных альтернатив. Термин MITM вызвал недовольство из-за гендерной привязки, вместо него было предложено использовать слово PITM (people-in-the-middle).

Большинство участников дискуссии выразили недоумение тем, как расистские стереотипы пытаются привязать к терминам, не имеющим к ним ни малейшего отношения. Белый и чёрный цвета испокон веков использовались для представления добра и зла. Термины чёрная и белая шляпа не имеют никакой связи с цветом кожи и ведут истоки из фильмов-вестернов, в которых положительные герои носили белые шляпы, а злодеи - чёрные. В своё время данная аналогия была перенесена в информационную безопасность.



