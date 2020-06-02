Релиз Firefox 77

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|1.1, InuYasha (?), 19:16, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Нахрен вообще этот поиск из адресной строки, да ещё и автоматический!?
Полный идиотизм для умственно неразвитых.
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|2.8, timur.davletshin (ok), 19:31, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перейди на about:preferences#search и там есть галочки для отключения поиска и включения отдельной поисковой строки. Если не получится, то свисти, я скрины сделаю.
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|2.20, пох. (?), 20:17, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да, я тоже не могу понять, зачем они упор[н]ото поддерживают этот рудимент - какие-то адреса в строке поиска.
И почему строка не перенесена в середину экрана. Как у всех нормальных людей.
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|3.34, эти ваши интернеты (?), 20:58, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальные люди, которым нечего скрывать, пользуются браузером со спущенными штанами и открытым ртом. Так сказать, сразу готовые к внедрению зонда. Исключительно для безопасности.
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|1.2, linxon (ok), 19:17, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В адресной строке улучшен разбор поисковых фраз. Слова с точкой оцениваются на предмет актуальных доменов
ура!
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|2.5, Albertio (ok), 19:24, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это просто лучшая новость за последние 3 года, наверно. Радует даже больше, чем та история с перетаскиванием вкладок в новые окна!
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|1.3, Аноним (3), 19:19, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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FTP отключили, а HTTP - нет. Оба протокола одинаково дырявые. Где логика?
// b.
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|3.14, anon345634758 (?), 19:51, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего FTP оставят до окончания эпидемии по аналогии с хромым.
Вроде бы какие-то гос. сайты не обновляются нифига и из-за них решили немного продлить поддержку.
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|1.4, InuYasha (?), 19:20, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Открыл ссылку с провокационным названием "Masonry", увидел там фичу "Infinite scroll". Кто-то ещё сомневается в заговорах против пользователей?!!
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|1.6, A.Stahl (ok), 19:24, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>WebRender теперь включён на оборудовании с Intel Skylake GT1, APU AMD Raven Ridge
У меня Вега11 и всё стало заметно плавнее и шустрее. А может достаточно было лишь бразуер перезапустить -- я обычно это делаю только при апдейте. В любом случае хорошо.
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|1.7, Аноним (7), 19:25, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно не смотрел статистику, а тут посмотрел и был сильно удивлен, что лиса настолько сильно сдала позиции. 7% всего.
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|1.10, timur.davletshin (ok), 19:35, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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AVIF там не реализован в полной мере. Нет поддержки ICC и с добавлением шума какие-то траблы были (верно и для AV1).
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|1.12, Аноним (12), 19:43, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В который раз наблюдаю оформление окна настроек Firefox. Зачем, кто придумал и почему такие огромные пробелы между элементами, пустоты вселенского масштаба!
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|2.30, Аноним (30), 20:49, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно так же было с IE 7... потому что его дизайнила команда Gleam.
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|1.16, iPony129412 (?), 19:55, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из движка Gecko полностью удалена поддержка XUL Grids.
Это хорошо 👌
> Отключение поддержки FTP отложено до выпуска Firefox 79, но уже добавлена опция для управления активностью FTP (network.ftp.enabled в about:config).
Это зря... Давно пора выкинуть.
Ещё из видимого могу сказать про журнал 📓 посещений. Он как из прошлого века... Его бы переписать. Окончательно оставшийся XUL выкинуть — и нормальный браузер получился.
Вот что значит выкинуть лишний мусор.
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|2.22, Аноня (?), 20:19, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот у меня ВК страницы как то туго открывает, новую до 5 сек иногда доходит,
а вот Хром молниеносно...
с чем это связано?
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|2.31, Аноним (31), 20:56, 02/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Канешна. и медленнее. И жирнее. Хотя тоже под хром закосить норовит.
Как впрочем и все.
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|1.19, AnonPlus (?), 20:10, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Включён по умолчанию режим очистки старых Cookie и данных сайта при обращении к сайтам с кодом отслеживания перемещений, с которыми пользователь интерактивно не взаимодействовал. Режим нацелен на борьбу с отслеживанием через редиректы.
Не включён, privacy.purge_trackers.enabled = false по умолчанию.
>> В движке Gecko включён по умолчанию режим полного управления цветом (gfx.color_management.mode = 1), обеспечивающий цветокоррекцию с использованием цветовых профилей не только для изображений в тегах img, но и для CSS.
Аналогично, по умолчанию значение 2, в релиз-кандидатах это отложили.
>> В конфигураторе в выпадающий блок методов блокировки Cookie в секции настройки блокировки отслеживания перемещений добавлен новый пункт для динамической изоляции Cookie по отображаемому в адресной строке домену ("Dynamic First Party Isolation", когда свои и сторонние вставки определяются на основе базового домена сайта).
В упор не вижу. Как было 4 варианта, что делать с куками, так и осталось.
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|1.21, Ололо (?), 20:18, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Устанавливаю в очередной раз Фуфлофокс, на поржать.
Из расширений ставлю только uBlock origin.
Захожу в trello, открываю карточку, куда прикреплена ссылка на pull-request из bitbucket'а. Итог - Фуфлофокс грузит одно ядро на 100%, выжирает почти всю память и через полминуты сообщает вверху странички, что какой-то там скрипт в uBlock что-то там замедляет.
Открываю то же самое в Хроме, тоже с uBlock - всё в порядке.
Поржал, снёс.
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|1.24, null (??), 20:28, 02/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как отключить увеличение адресной строки при попадании фокуса в неё ? В 75-м фаерфоксе тюнилось через переметры в about:config, в этом уже не влияет. Подскажите, плз.
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