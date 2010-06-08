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Выпуск Tcl/Tk 8.6.10

22.11.2019 15:36

Представлен релиз Tcl/Tk 8.6.10, динамического языка программирования, распространяемого совместно с кроссплатформенной библиотекой базовых элементов графического интерфейса. Несмотря на то, что основное распространение Tcl получил для создания интерфейсов пользователя и как встраиваемый язык, Tcl также подходит для других задач, таких как web-разработка, создание сетевых приложений, администрирование систем и тестирование.

В новой версии:

  • В Tk переработана реализация цикла обработки событий (event loop).
  • Добавлена начальная поддержка emoji в текстовых полях.
  • Переработаны биндинги для MouseWheel.
  • Внесены улучшения в работу Tk на платформе macOS, в том числе добавлена поддержка окон со вкладками, интернационализации и отрисовки в режиме с тёмной темой оформления.
  • На платформе Windows в Tk обеспечена поддержка горизонтальной прокрутки.
  • Добавлена команда "[tcl::unsupported::timerate]" для тестирования производительности.
  • Обновлены включённые в базовую поставку пакеты Itcl 4.2.0, sqlite3 3.30.1, Thread 2.8.5, TDBC* 1.1.1, http 2.9.1, tcltest 2.5.1, registry 1.3.4, dde 1.4.2, libtommath 1.2.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/tcl/...)
  2. OpenNews: Обновление Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android
  3. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
  4. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tcl, tcltk
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Часть нити удалена модератором

  • 4.19, Аноним (19), 17:41, 22/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    А у Tk страшный вид.
     
     
  • 5.27, Урри (?), 18:29, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не для шашечек, он чтобы ехать.
     
  • 1.3, Albertio (ok), 16:07, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А новой версии Tkabber'a уж не предвещается?
     
     
  • 2.15, анан (?), 17:07, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
    https://chiselapp.com/user/sgolovan/repository/tkabber/timeline
     
     
  • 3.29, Albertio (ok), 18:30, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет
    > https://chiselapp.com/user/sgolovan/repository/tkabber/timeline

    Ух. Может стоит собрать ребят да подтянуть до, хотя бы, нового релиза

     

  • 1.5, Аноним (5), 16:36, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Любимая библиотека построения гуя, хоть и малофункциональная. Главный плюс — гуевое приложение не требует кучи отдельных файлов и компиляции, как в случае с Qt, а может быть хоть однострочной частью шелл-скрипта:
    wish <(echo 'button .b -text "Hello world!" -command exit; pack .b')
     
     
  • 2.11, фывфывфыв (?), 16:53, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гуевое приложение не требует кучи отдельных файлов

    Соберите Qt / GTK (любой другой тулкит) в static.
    И да, интересно как TkTcl не требует кучи других либ? Через что он по вашему это все отрисовывает?

     
     
  • 3.13, Онаним (?), 17:02, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы посмотрел на тебя как ты в статик пакуешь GTK для винды. Там как минимум 500 файлов значков Adwaita. Хуже наверное только приложения на PyGTK, к файлам значкам добавляется пару тысяч файлов дистрибутива пистон.
     
     
  • 4.21, Аноним (19), 17:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я бы посмотрел на тебя как ты в статик пакуешь GTK для винды. Там как минимум 500 файлов значков Adwaita. Хуже наверное только приложения на PyGTK, к файлам значкам добавляется пару тысяч файлов дистрибутива пистон.

    Куда уж другим фреймворкам до Electron с его ~1Gb барахла.

     
     
  • 5.35, Аноним (35), 19:45, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Electron с его ~1Gb барахла.

    Брехня

     
  • 3.14, Аноним (5), 17:04, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Соберите Qt / GTK (любой другой тулкит) в static.

    Тогда получится огромный бинарный блоб, который невозможно ни посмотреть, ни отредактировать, и на котором придётся писать всё. Фу.

    > И да, интересно как TkTcl не требует кучи других либ?

    Они все ставятся из репозитория одной командой вроде
    apt install tk

     
     
  • 4.16, Аноним (5), 17:19, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, прошу предъявить пример подобного однострочника на шелле с хелловорлдом средствами Qt / GTK.

    К выбору Tk на эту роль я не сразу пришёл, а сначала исследовал Qt с его новомодным QtQuick. Целью было найти средство построения гуя, которое позволяет запихнуть программу полностью в короткий человекочитаемый скрипт, для чего Qt не подошёл совсем, а Tk оказался практически идеален.

    Вдобавок, написанное на Qt / GTK приложение придётся через 10 лет либо выкидывать, либо переписывать на новой версии фреймворка, в то время как Tk чуть ли не с 80-х совместимость не дропает.

     
     
  • 5.20, pin (??), 17:41, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  в то время как Tk чуть ли не с 80-х совместимость не дропает.

    За что и респект.

     
  • 4.18, Аноним (5), 17:27, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > огромный бинарный блоб

    Ещё и для каждой платформы на каждой архитектуре свой, в то время как скрипт на Tcl/Tk кроссплатформен (в т.ч. на windows можно поставить интерпретатор, к нему привяжется расширение .wish и программы на нём станут исполнимы даблкликом).

     
     
  • 5.31, имя_ (?), 18:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на windows можно поставить интерпретатор

    вот именно, бинарный блоб тем и хорош, что пользователю не надо лишних телодвижений.

     
  • 4.22, asdasdas (?), 17:46, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они все ставятся из репозитория одной командой вроде

    А когда это Gtk / Qt начали ставится не одной командой? У Tk (FreeType, пачка X'овых либ, zlib и т.д.) тоже зависимости есть и у зависимостей есть зависимости.

     
     
  • 5.24, Аноним (5), 17:56, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку от установленных GTK/Qt? Устанавливай — не устанавливай, а возможности писать однострочники всё равно не будет.

    Для самых примитивных случаев, правда, есть zenity и kdialog, упомянутый выше хелловорлд они реализовать смогут, но накидать в окно произвольных виджетов с их помощью не получится.

     
     
  • 6.30, foo (?), 18:38, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но накидать в окно произвольных виджетов с их помощью не получится

    Да легко: https://sanana.kiev.ua/index.php/yad

     

  • 1.7, Аноним (7), 16:40, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Столлмана, говорят, жутко бомбило с Tcl вообще и с господина Остераута в частности
     
     
  • 2.8, xm (ok), 16:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Значит хорошие сапоги. Надо брать".
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:49, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это когда Столлман топил за консольку? Столлман известный флюгер, только вращается в след за своими сектантами, а не общественным мнением.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 18:12, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Путь пользователей усеян злодеяниями проприетарщиков. Блажен тот, кто именем доброй воли показывает, как пастырь, несчастным и слабым путь к свободному ПО, ибо он и есть истинный пастырь.
     

  • 1.26, user90 (?), 18:13, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня всегда лицо дергается, когда я вижу что-то на Tk.
     
     
  • 2.28, Аноним (5), 18:29, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из-за отсутствия градиентов на кнопках?
     
     
  • 3.32, user90 (?), 19:04, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гуй изначально имитирует физические объекты (кнопки, вкладки), Tk тут не особо старается. Про градиенты - к кдешникам))
     

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