Выпуск Tcl/Tk 8.6.10

2.11 , фывфывфыв ( ? ), 16:53, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гуевое приложение не требует кучи отдельных файлов Соберите Qt / GTK (любой другой тулкит) в static.

И да, интересно как TkTcl не требует кучи других либ? Через что он по вашему это все отрисовывает?

3.13 , Онаним ( ? ), 17:02, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я бы посмотрел на тебя как ты в статик пакуешь GTK для винды. Там как минимум 500 файлов значков Adwaita. Хуже наверное только приложения на PyGTK, к файлам значкам добавляется пару тысяч файлов дистрибутива пистон.

4.21 , Аноним ( 19 ), 17:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я бы посмотрел на тебя как ты в статик пакуешь GTK для винды. Там как минимум 500 файлов значков Adwaita. Хуже наверное только приложения на PyGTK, к файлам значкам добавляется пару тысяч файлов дистрибутива пистон. Куда уж другим фреймворкам до Electron с его ~1Gb барахла.

5.35 , Аноним ( 35 ), 19:45, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Electron с его ~1Gb барахла. Брехня

3.14 , Аноним ( 5 ), 17:04, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Соберите Qt / GTK (любой другой тулкит) в static. Тогда получится огромный бинарный блоб, который невозможно ни посмотреть, ни отредактировать, и на котором придётся писать всё. Фу. > И да, интересно как TkTcl не требует кучи других либ? Они все ставятся из репозитория одной командой вроде

apt install tk

4.16 , Аноним ( 5 ), 17:19, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да, прошу предъявить пример подобного однострочника на шелле с хелловорлдом средствами Qt / GTK. К выбору Tk на эту роль я не сразу пришёл, а сначала исследовал Qt с его новомодным QtQuick. Целью было найти средство построения гуя, которое позволяет запихнуть программу полностью в короткий человекочитаемый скрипт, для чего Qt не подошёл совсем, а Tk оказался практически идеален. Вдобавок, написанное на Qt / GTK приложение придётся через 10 лет либо выкидывать, либо переписывать на новой версии фреймворка, в то время как Tk чуть ли не с 80-х совместимость не дропает.

5.20 , pin ( ?? ), 17:41, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в то время как Tk чуть ли не с 80-х совместимость не дропает. За что и респект.

4.18 , Аноним ( 5 ), 17:27, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > огромный бинарный блоб Ещё и для каждой платформы на каждой архитектуре свой, в то время как скрипт на Tcl/Tk кроссплатформен (в т.ч. на windows можно поставить интерпретатор, к нему привяжется расширение .wish и программы на нём станут исполнимы даблкликом).

5.31 , имя_ ( ? ), 18:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >на windows можно поставить интерпретатор вот именно, бинарный блоб тем и хорош, что пользователю не надо лишних телодвижений.

4.22 , asdasdas ( ? ), 17:46, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они все ставятся из репозитория одной командой вроде А когда это Gtk / Qt начали ставится не одной командой? У Tk (FreeType, пачка X'овых либ, zlib и т.д.) тоже зависимости есть и у зависимостей есть зависимости.

5.24 , Аноним ( 5 ), 17:56, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А толку от установленных GTK/Qt? Устанавливай — не устанавливай, а возможности писать однострочники всё равно не будет. Для самых примитивных случаев, правда, есть zenity и kdialog, упомянутый выше хелловорлд они реализовать смогут, но накидать в окно произвольных виджетов с их помощью не получится.

6.30 , foo ( ? ), 18:38, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >но накидать в окно произвольных виджетов с их помощью не получится Да легко: https://sanana.kiev.ua/index.php/yad

