Выпуск Tcl/Tk 8.6.10

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|Часть нити удалена модератором
|1.5, Аноним (5), 16:36, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Любимая библиотека построения гуя, хоть и малофункциональная. Главный плюс — гуевое приложение не требует кучи отдельных файлов и компиляции, как в случае с Qt, а может быть хоть однострочной частью шелл-скрипта:
wish <(echo 'button .b -text "Hello world!" -command exit; pack .b')
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|2.11, фывфывфыв (?), 16:53, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> гуевое приложение не требует кучи отдельных файлов
Соберите Qt / GTK (любой другой тулкит) в static.
И да, интересно как TkTcl не требует кучи других либ? Через что он по вашему это все отрисовывает?
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|3.13, Онаним (?), 17:02, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я бы посмотрел на тебя как ты в статик пакуешь GTK для винды. Там как минимум 500 файлов значков Adwaita. Хуже наверное только приложения на PyGTK, к файлам значкам добавляется пару тысяч файлов дистрибутива пистон.
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|4.21, Аноним (19), 17:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я бы посмотрел на тебя как ты в статик пакуешь GTK для винды. Там как минимум 500 файлов значков Adwaita. Хуже наверное только приложения на PyGTK, к файлам значкам добавляется пару тысяч файлов дистрибутива пистон.
Куда уж другим фреймворкам до Electron с его ~1Gb барахла.
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|3.14, Аноним (5), 17:04, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Соберите Qt / GTK (любой другой тулкит) в static.
Тогда получится огромный бинарный блоб, который невозможно ни посмотреть, ни отредактировать, и на котором придётся писать всё. Фу.
> И да, интересно как TkTcl не требует кучи других либ?
Они все ставятся из репозитория одной командой вроде
apt install tk
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|4.16, Аноним (5), 17:19, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, прошу предъявить пример подобного однострочника на шелле с хелловорлдом средствами Qt / GTK.
К выбору Tk на эту роль я не сразу пришёл, а сначала исследовал Qt с его новомодным QtQuick. Целью было найти средство построения гуя, которое позволяет запихнуть программу полностью в короткий человекочитаемый скрипт, для чего Qt не подошёл совсем, а Tk оказался практически идеален.
Вдобавок, написанное на Qt / GTK приложение придётся через 10 лет либо выкидывать, либо переписывать на новой версии фреймворка, в то время как Tk чуть ли не с 80-х совместимость не дропает.
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|5.20, pin (??), 17:41, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в то время как Tk чуть ли не с 80-х совместимость не дропает.
За что и респект.
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|4.18, Аноним (5), 17:27, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> огромный бинарный блоб
Ещё и для каждой платформы на каждой архитектуре свой, в то время как скрипт на Tcl/Tk кроссплатформен (в т.ч. на windows можно поставить интерпретатор, к нему привяжется расширение .wish и программы на нём станут исполнимы даблкликом).
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|5.31, имя_ (?), 18:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на windows можно поставить интерпретатор
вот именно, бинарный блоб тем и хорош, что пользователю не надо лишних телодвижений.
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|4.22, asdasdas (?), 17:46, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они все ставятся из репозитория одной командой вроде
А когда это Gtk / Qt начали ставится не одной командой? У Tk (FreeType, пачка X'овых либ, zlib и т.д.) тоже зависимости есть и у зависимостей есть зависимости.
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|5.24, Аноним (5), 17:56, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А толку от установленных GTK/Qt? Устанавливай — не устанавливай, а возможности писать однострочники всё равно не будет.
Для самых примитивных случаев, правда, есть zenity и kdialog, упомянутый выше хелловорлд они реализовать смогут, но накидать в окно произвольных виджетов с их помощью не получится.
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|1.7, Аноним (7), 16:40, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У Столлмана, говорят, жутко бомбило с Tcl вообще и с господина Остераута в частности
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|2.10, Аноним (10), 16:49, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это когда Столлман топил за консольку? Столлман известный флюгер, только вращается в след за своими сектантами, а не общественным мнением.
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|3.25, Аноним (25), 18:12, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Путь пользователей усеян злодеяниями проприетарщиков. Блажен тот, кто именем доброй воли показывает, как пастырь, несчастным и слабым путь к свободному ПО, ибо он и есть истинный пастырь.
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|3.32, user90 (?), 19:04, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гуй изначально имитирует физические объекты (кнопки, вкладки), Tk тут не особо старается. Про градиенты - к кдешникам))
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