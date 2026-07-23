Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 11.2

Опубликовано обновление дистрибутива Linux "Альт Рабочая станция 11.2", предлагающего среду рабочего стола GNOME и ориентированного для работы в офисе и дома. Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64, и построены на 11 платформе ALT. Для загрузки сформирован установочный iso-образ (8.2 ГБ). Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме. Основные изменения: Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.12.94 (в репозитории опционально доступна версия 6.18), GNOME 48 (GNOME Software 49), GTK 4.20.3, libadwaita 1.8.3 и Systemd 257.9.

Обновлён режим панельного оформления ALT Panelmode. При переходе в панельный режим окнам добавляются кнопки "Свернуть" и "Развернуть". Менеджер буфера обмена clipboard-indicator заменён на Copyous. В Dash to Panel в качестве системного монитора задействовано приложение "Ресурсы". Реализован механизм dist-extensions для гибкой настройки системных расширений для каждого режима оформления.

В конфигуратор Тюнер (Tuner) добавлены новые плагины для управления системными пакетами и репозиториями, управления Альт Компонентами, проверки системы на соответствие рекомендациям ФСТЭК для несертифицированных систем, вывода информации о системе, переключения схем оформления для старых приложений, настройки Firejail, настройки экрана входа и управления ALT Panelmode.

Предложена новая система управления группами пакетов "Альт Компоненты", использующая формат alterator-entry. Доступно более 50 компонентов, например, с наборами мультимедийных, офисных и сетевых приложений.

Добавлена поддержка управления контейнерами в режиме rootless, используя Podman. В состав включены графический интерфейс для управления Podman, эмулятор терминала Ptyxis и инструментарий Distrobox.

По умолчанию добавлены компоненты для установки пакетов в формате Flatpak. В качестве опции возможно подключение репозитория Flathub.

Добавлена универсальная система сборки и управления пакетами Stapler и предустановлен опциональный репозиторий AIDES.

Предложено новое приложение для показа прогноза погоды (alt-weather-adw).

Добавлен пакет alt-workstation-gnome-main-menu для преднастройки меню приложений.

В состав iso-образа включены приложения: программа сжатия видео Constrict, менеджер скринкастов Kooha, Markdown-редактор Апостроф, среда разработки GNOME Builder, управление ярлыками Pins, подсказка при вызове отсутствующих программ "Command Not Found", профили для запуска в режиме киоска.

Изменена структура поставки драйверов NVIDIA и убрана необходимость вручную обновлять ядро после обновления пакетов NVIDIA.

Из iso-образа исключён Яндекс Браузер.



