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Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 11.2

23.07.2026 23:09 (MSK)

Опубликовано обновление дистрибутива Linux "Альт Рабочая станция 11.2", предлагающего среду рабочего стола GNOME и ориентированного для работы в офисе и дома. Сборки подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64, и построены на 11 платформе ALT. Для загрузки сформирован установочный iso-образ (8.2 ГБ).

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Основные изменения:

  • Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.12.94 (в репозитории опционально доступна версия 6.18), GNOME 48 (GNOME Software 49), GTK 4.20.3, libadwaita 1.8.3 и Systemd 257.9.
  • Обновлён режим панельного оформления ALT Panelmode. При переходе в панельный режим окнам добавляются кнопки "Свернуть" и "Развернуть". Менеджер буфера обмена clipboard-indicator заменён на Copyous. В Dash to Panel в качестве системного монитора задействовано приложение "Ресурсы". Реализован механизм dist-extensions для гибкой настройки системных расширений для каждого режима оформления.
  • В конфигуратор Тюнер (Tuner) добавлены новые плагины для управления системными пакетами и репозиториями, управления Альт Компонентами, проверки системы на соответствие рекомендациям ФСТЭК для несертифицированных систем, вывода информации о системе, переключения схем оформления для старых приложений, настройки Firejail, настройки экрана входа и управления ALT Panelmode.
  • Предложена новая система управления группами пакетов "Альт Компоненты", использующая формат alterator-entry. Доступно более 50 компонентов, например, с наборами мультимедийных, офисных и сетевых приложений.
  • Добавлена поддержка управления контейнерами в режиме rootless, используя Podman. В состав включены графический интерфейс для управления Podman, эмулятор терминала Ptyxis и инструментарий Distrobox.
  • По умолчанию добавлены компоненты для установки пакетов в формате Flatpak. В качестве опции возможно подключение репозитория Flathub.
  • Добавлена универсальная система сборки и управления пакетами Stapler и предустановлен опциональный репозиторий AIDES.
  • Предложено новое приложение для показа прогноза погоды (alt-weather-adw).
  • Добавлен пакет alt-workstation-gnome-main-menu для преднастройки меню приложений.
  • В состав iso-образа включены приложения: программа сжатия видео Constrict, менеджер скринкастов Kooha, Markdown-редактор Апостроф, среда разработки GNOME Builder, управление ярлыками Pins, подсказка при вызове отсутствующих программ "Command Not Found", профили для запуска в режиме киоска.
  • Изменена структура поставки драйверов NVIDIA и убрана необходимость вручную обновлять ядро после обновления пакетов NVIDIA.
  • Из iso-образа исключён Яндекс Браузер.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.4
  3. OpenNews: Мобильная платформа ALT Mobile 11.0, построенная на технологиях GNOME
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 11.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер 11.0
  6. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65967-altlinux
Ключевые слова: altlinux
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, omnirootofc (ok), 23:19, 23/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Из iso-образа исключён Яндекс Браузер

    У них че прям как в васяно-сборочках винды был Яндекс из коробки?

    Удобненько, надеюсь сертификаты от минцифр тоже встроены, а то как то не предусмотрительно товарисч мацор, вдруг кто свой браузер поставит.

     
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