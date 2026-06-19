Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.4

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|1.1, Аноним (1), 17:44, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Всё конечно хорошо, но Альтом невозможно пользоваться в качестве гостя на Hyper-V.
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|2.2, нах. (?), 17:46, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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товарищмаёр - тут национал-предатели запрещенную венду используют вместо импортозамещенной виртуализации альт!
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|2.5, Аноним (5), 18:21, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то можно и дрвольно хорошо, как серверным, так и вариантом рабочей станции. Мы мспользуем такие виртуалки с альтом под гиперв на лиц. винде.
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|3.10, Михаил (??), 18:42, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из-за вайлленда, видеокарты которые работали на ура под Х, теперь сижу за телеком подключенный по HDMI с разрешением 1024х768 и с колонками, т.к. звук по hdmi не работает. Вот думаю искать другой дистриб или покупать современную видеокарту
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|4.33, Денис (??), 20:31, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На freebsd переходи. Там всё норм. Кстати, там подтянули проброс видеокарты и сейчас под виндой в игрушки играю. При этом могу делать снапшоты для винды на zfs. Делал проброс раньше под linux и Стим ругался мол у вас виртуалка и не будет работать античит. А под фрёй прям всё ништяк
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|5.43, Аноним (43), 20:51, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что там kvm, что там kvm, просто есть способы его скрыть от античитов, но это игра с банхаммером, тот же faceit давал за подобные выкрутысы пермабан.
для проброса карты желателен второй монитор, и вторая мышка, иначе у тебя висит совсем уж паливные virtio драйвера да looking-glass что напрямую в память пишет... вот ни разк не паливно ага.
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|4.35, Аноним (43), 20:33, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что у тебя там за карточка то ? попробуй открытые дрова для nvidia. Intel и amd заводятся даже 2012 года выпуска, а все что старше ну купи бу затычку от AMD предварительно проверив что оно работает.
Плюс а ты уверен что прям никак нельзя вернуть иксы ? В крайнем случае возьми да собери ракет из исходника.
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|6.76, Джон Титор (ok), 23:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Драйвер NVidia 340.108 не поддерживает Wayland. Так-что или nouveau, ну или Xorg для этого железа.
Тут парень пишет что вернул драйверу жизнь под Ubuntu: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=323491.0
Да, есть вариант переписать или исправить свободный драйвер, но это если совсем делать нечего. И добавить поддержку Wayland.
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|4.41, Аноним (43), 20:43, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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debian + kde + xorg ждет тебя.
Да, все работает, нужен свежей софт - flatpak к твоим услугам, Стим тоже есть в флатпаке.
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|4.19, Михаил (??), 19:08, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Драйверов нет под видеокарту, т.к. она старая, а под вайленд из никто обновлять не собирается. За 30-50 тыс покупай видеокарту
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|5.30, Tita_M (ok), 20:26, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорят в Линуксах AMD лучше работает чем nVidia поэтому можно взять на Авито какую-нибудь RX на свежей GCN архитектуре, не обязательно мощную если не играть. В 4000-8000 рублей где-то можно уложиться. За 7000-9000 можно эквивалент GTX1066 взять.
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|5.37, Аноним (43), 20:36, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Установи себе дебиан и не мороч голову.
Ну или генту собери, долго но точно заведется
А так-то мне интересно что там за видеокарта такая что еще что-тьо может но в вейланде не пашет ? nvidia gtx 780 ?
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|5.38, Аноним (38), 20:39, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они в минорном обновлении умудряются поддержку железа выпиливать?
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|5.40, Аноним (43), 20:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще можно если есть встроенное видео попробовать запустить вейланд на встройке (ищи в биоссе dual gpu по умолчанию встройку выключает но ее можно включить). kwin заведется, а потом пробовать играть на твоей nvidia через gpu offload (всякие протоны умеют это автоматом но для подобного комбо надо 11-й протон, 9 тормозной, 10 глючит)
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|2.14, ааа (??), 18:50, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> но Альтом невозможно пользоваться.
поправил, не благодари
из отечественных только calculate более менее пригоден, но его "для себя" пилят.
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|3.9, Аноним (9), 18:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще ничего интересного. Реестр не должен быть клубом для своих, он должен быть реестр с понятными и четкими правилами для включения. Считаю что такие скандалы достойный повод для новости.
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|5.28, Karl Richter (ok), 20:24, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит зачем? Компании и государство должны видеть какие продукты у нас есть и что они проходят по правилам, чтобы их использовать.
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|6.44, Аноним (17), 20:52, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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четкие правила!
нет реестра запрещенных или разрешенных маневров на автомобиле, потому что есть четкие правила.
любой реестр это костыль, белый список или черный, не важно чего.
в случае ПО, полагаю, необходим сертификат, как на мясо, что версия ххх соответствует и прошла проверку.
однако к сожалению, у нас это не работает.
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|8.78, Аноним (17), 02:03, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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разумеется, всем остальным оно даром не надо, потому что им надо результат, а не... текст свёрнут, показать
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|4.42, чатжпт (?), 20:47, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начнем с того, что реестра вообще не должно быть.
На этом в принципе можно и закончить.
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|2.56, Аноним (56), 21:33, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фига себе. Заменили название в исходниках, логотипы на свои и уже это называют «своим» продуктом. Просто паразиты 99 уровня.
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|1.7, KALIBR10 (ok), 18:28, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Одна из лучших ОС в тройке мировых лидеров вместе с RHEL и SLE. Сам с 2007 года пользуюсь и много где внедрил.
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|2.15, ааа (??), 18:51, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сам с 2007 года пользуюсь и много где внедрил.
три школьных кабинета не в счет, just sayin
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|2.57, Аноним (56), 21:37, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нигде не видел. Везде дряхлые пк на горе2дуба, с сильно шумящим охлаждением и вендой 7. Системники не обслуживались по 10 лет. Венда вся глючная от вирусов. Софт дремучий 20 летней давности. Вот такие реалии российского мелкого/среднего частного бизнеса.
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|1.8, ФСБшник (?), 18:39, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот у меня главное новшество, что с последней обновой grub наконец научился в 2к и шрифт поменяли, стало красиво
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|3.45, Аноним (17), 20:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если кавайну кису поставить, то не нее. Когдато давно делал картинку, на lilo отлично работало, а недавно попробовал в grub поставить, и ужаснулся с того как оно там еле еле шевелится, чтобы параметр ядра переписать, на спутниковом интернете похожий отклик был, нажал кнопочку, подождал пока на экране перерисуется.
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|1.11, Аноним (9), 18:43, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А их бесплатных для юрлиц из реестра какой дистрибутив? Калькулейт, что ещё?
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|2.13, KALIBR10 (ok), 18:44, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Альта это kickstart и simply. А калькулейт не нужен, родной. Он лишнее топливо жрёт. (с)
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|1.20, Аноним (20), 19:16, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уважаемые разработчики Альт Линукс. Вы когда начнёте своевременно обновлять (бэкпортить из своего уютного сизифа) браузеры в своих дистрибутивах? Вы там нормальные и адекватные, или где?
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|2.23, snvoronkov (ok), 19:45, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них как сборка очередного релиза, так обновления на паузу. Где-то раз в квартал. Живите с дырами, в большой тырнет не ходите, там вам эти дыры быстро найдут. :-) Потом - месяц-два благости, когда фиксы с небольшой задержкой.
Сейчас вот.
пакет, alt, debian
kernel-6.12, 6.12.85, 6.12.90
firefox-esr, 140.11, 140.12
Причем сначала на дебиане обновился до .12, и только потом на p11 соизволили до .11 дотянуть. Чуть-чуть до месяца не хватило. ;-)
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|3.59, Аноним (59), 21:49, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вроде, до сих пор:
ахахах, жив курилка, оказывается. :) когда-то много лет назад заходил на опеннет специально для того, чтобы его минуснуть.
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|4.80, Аноним (17), 02:15, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, своеобразный пациент, чего он пропал то, неужто его всетаки ктото обидел
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|2.31, Karl Richter (ok), 20:27, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я пользуюсь. Даже желания менять на что-то другое нет, тем более на зарубежные дистры.
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|3.47, Аноним (17), 21:05, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а в чем профит? комьюнити нормального нет, как и какойто заинтересованности в продукте самими разработчиками, ктото деньги дает, кое как оно живет, в любой момент или закроют доступ или сами закроются, нет будущего у этого.
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|2.32, snvoronkov (ok), 20:29, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им _можно_ пользоваться. КМК, самый адекватный из опробованных российских дистрибутивов для дома.
Астра свернула свободный к распространению субпроект, РЕДОС выглядит как испорченная федора, Роса... крайне своеобразно.
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|3.66, Аноним (62), 22:08, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для дома дома нет ничего. Кроме ВладимИльича, конечно. Но после точки можно не читать.
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|3.67, Аноним (67), 22:09, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> КМК, самый адекватный из опробованных российских дистрибутивов для дома.
Ну так сами пишете что других российских по сути и нет, понятно что самый адекватный.
Но зачем им пользоваться?
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|1.46, Мемоним (?), 21:02, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели.
Вот тут не совсем понятно. Только лично ИП, или сотрудники тоже могут пользоваться?
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|2.53, Аноним (54), 21:21, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В лицензии написано: "1.1.2. Настоящее Соглашение разрешает безвозмездное использование ДИСТРИБУТИВА физическим лицам."
И ничего про ИП. То есть если вы ИП, то можно использовать этот дистрибутив для личных нужд беспатно, но не для бизнеса.
(я не юрист)
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|3.60, Аноним (60), 21:50, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИП это физлицо с правом заниматься коммерческой деятельностью. Организацией он не является.
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