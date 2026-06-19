Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.4

4.27 , Karl Richter ( ok ), 20:23, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переходи на мини-пк.

4.33 , Денис ( ?? ), 20:31, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На freebsd переходи. Там всё норм. Кстати, там подтянули проброс видеокарты и сейчас под виндой в игрушки играю. При этом могу делать снапшоты для винды на zfs. Делал проброс раньше под linux и Стим ругался мол у вас виртуалка и не будет работать античит. А под фрёй прям всё ништяк

5.43 , Аноним ( 43 ), 20:51, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что там kvm, что там kvm, просто есть способы его скрыть от античитов, но это игра с банхаммером, тот же faceit давал за подобные выкрутысы пермабан.

для проброса карты желателен второй монитор, и вторая мышка, иначе у тебя висит совсем уж паливные virtio драйвера да looking-glass что напрямую в память пишет... вот ни разк не паливно ага.

4.35 , Аноним ( 43 ), 20:33, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что у тебя там за карточка то ? попробуй открытые дрова для nvidia. Intel и amd заводятся даже 2012 года выпуска, а все что старше ну купи бу затычку от AMD предварительно проверив что оно работает.

Плюс а ты уверен что прям никак нельзя вернуть иксы ? В крайнем случае возьми да собери ракет из исходника.

5.71 , Михаил ( ?? ), 23:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GT218, мне хватает сёрфить и смотреть видео. 6.76 , Джон Титор ( ok ), 23:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Драйвер NVidia 340.108 не поддерживает Wayland. Так-что или nouveau, ну или Xorg для этого железа.

Тут парень пишет что вернул драйверу жизнь под Ubuntu: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=323491.0 Да, есть вариант переписать или исправить свободный драйвер, но это если совсем делать нечего. И добавить поддержку Wayland.

4.41 , Аноним ( 43 ), 20:43, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – debian + kde + xorg ждет тебя.

Да, все работает, нужен свежей софт - flatpak к твоим услугам, Стим тоже есть в флатпаке.

