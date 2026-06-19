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Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.4

19.06.2026 17:34 (MSK)

Опубликовано обновление дистрибутива Linux "Альт Рабочая станция К 11.4", предлагающего среду рабочего стола KDE и ориентированного для работы в офисе и дома. Сборка подготовлена для архитектуры x86_64 и построена на 11 платформе ALT. Для загрузки сформированы установочный iso-образ (10.7 ГБ) и отдельная Live-сборка (6.4 ГБ).

Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели. Коммерческие и государственные организации могут скачивать и тестировать дистрибутив, но для постоянной работы в корпоративной инфраструктуре юридическим лицам необходимо приобретать лицензии или заключать лицензионные договоры в письменной форме.

Основные изменения:

  • Пользовательское окружение обновлено до выпуска KDE Plasma 6.6, в котором появилась поддержка распознавания текста на скриншотах, предложена новая экранная клавиатура, добавлена возможность цветокоррекции для людей с нарушением восприятия цветов и реализована автоматическая настройка яркости экрана на устройствах с датчиком освещённости. Обновлены набор приложений KDE Gear 26.04, KDE Frameworks 6.26 и Qt 6.10.
  • Предложена новая схема упаковки драйверов NVIDIA, которые теперь поставляются единым набором со всеми необходимыми компонентами, библиотеками и утилитами.
  • После обновления системы обеспечена корректная работа видеокарты NVIDIA на текущем ядре, без необходимости обновлять модуль ядра NVIDIA.
  • Из поставки исключена утилита userpasswd (пароль можно изменить в конфигураторе "Система" - "Параметры системы" - "Пользователи").
  • Stapler выделен в отдельный компонент инсталлятора.
  • Сеанс "Веб-терминал" переведён на использование Wayland и Systemd, добавлена поддержка звука.
  • Архиватор p7zip заменён на 7-Zip.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.3
  3. OpenNews: Мобильная платформа ALT Mobile 11.0, построенная на технологиях GNOME
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Simply Linux 11.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Сервер 11.0
  6. OpenNews: Опубликована одиннадцатая платформа ALT
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65724-altlinux
Ключевые слова: altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:44, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Всё конечно хорошо, но Альтом невозможно пользоваться в качестве гостя на Hyper-V.
     
     
  • 2.2, нах. (?), 17:46, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    товарищмаёр - тут национал-предатели запрещенную венду используют вместо импортозамещенной виртуализации альт!
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:21, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то можно и дрвольно хорошо, как серверным, так и вариантом рабочей станции. Мы мспользуем такие виртуалки с альтом под гиперв на лиц. винде.
     
     
  • 3.10, Михаил (??), 18:42, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из-за вайлленда, видеокарты которые работали на ура под Х, теперь сижу за телеком подключенный по HDMI с разрешением 1024х768  и с колонками, т.к. звук по hdmi не работает. Вот думаю искать другой дистриб или покупать современную видеокарту
     
     
  • 4.27, Karl Richter (ok), 20:23, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходи на мини-пк.
     
  • 4.33, Денис (??), 20:31, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На freebsd переходи. Там всё норм. Кстати, там подтянули проброс видеокарты и сейчас под виндой в игрушки играю. При этом могу делать снапшоты для винды на zfs. Делал проброс раньше под linux и Стим ругался мол у вас виртуалка и не будет работать античит. А под фрёй прям всё ништяк
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 20:51, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там kvm, что там kvm, просто есть способы его скрыть от античитов, но это игра с банхаммером, тот же faceit давал за подобные выкрутысы пермабан.
    для проброса карты желателен второй монитор, и вторая мышка, иначе у тебя висит совсем уж паливные virtio  драйвера да looking-glass что напрямую в память пишет... вот ни разк не паливно ага.
     
  • 4.35, Аноним (43), 20:33, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что у тебя там за карточка то ? попробуй открытые дрова для nvidia. Intel и amd заводятся даже 2012 года выпуска, а все что старше ну купи бу затычку от AMD предварительно проверив что оно работает.
    Плюс а ты уверен что прям никак нельзя вернуть иксы ? В крайнем случае возьми да собери ракет из исходника.
     
     
  • 5.71, Михаил (??), 23:11, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GT218, мне хватает сёрфить и смотреть видео.

     
     
  • 6.76, Джон Титор (ok), 23:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвер NVidia 340.108 не поддерживает Wayland. Так-что или nouveau, ну или Xorg для этого железа.
    Тут парень пишет что вернул драйверу жизнь под Ubuntu: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=323491.0

    Да, есть вариант переписать или исправить свободный драйвер, но это если совсем делать нечего. И добавить поддержку Wayland.

     
  • 4.41, Аноним (43), 20:43, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    debian + kde + xorg ждет тебя.
    Да, все работает, нужен свежей софт - flatpak к твоим услугам, Стим тоже есть в флатпаке.
     
  • 3.12, Аноним (1), 18:44, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Черный экран после установки обновлений.
     
     
  • 4.19, Михаил (??), 19:08, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйверов нет под видеокарту, т.к. она старая, а под вайленд из никто обновлять не собирается. За 30-50 тыс покупай видеокарту
     
     
  • 5.30, Tita_M (ok), 20:26, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят в Линуксах AMD лучше работает чем nVidia поэтому можно взять на Авито какую-нибудь RX на свежей GCN архитектуре, не обязательно мощную если не играть. В 4000-8000 рублей где-то можно уложиться. За 7000-9000 можно эквивалент GTX1066 взять.
     
  • 5.37, Аноним (43), 20:36, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установи себе дебиан и не мороч голову.
    Ну или генту собери, долго но точно заведется
    А так-то мне интересно что там за видеокарта такая что еще что-тьо может но в вейланде не пашет ? nvidia gtx 780 ?
     
  • 5.38, Аноним (38), 20:39, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они в минорном обновлении умудряются поддержку железа выпиливать?
     
     
  • 6.72, Михаил (??), 23:12, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего отказываются поддерживать старое железо
     
  • 5.40, Аноним (43), 20:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще можно если есть встроенное видео попробовать запустить вейланд на встройке (ищи в биоссе dual gpu по умолчанию встройку выключает но ее можно включить). kwin заведется, а потом пробовать играть на твоей nvidia через gpu offload (всякие протоны умеют это автоматом но для подобного комбо надо 11-й протон, 9 тормозной, 10 глючит)
     
  • 4.39, Аноним (39), 20:40, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://get.opensuse.org/ru/
     
  • 2.14, ааа (??), 18:50, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > но Альтом невозможно пользоваться.

    поправил, не благодари

    из отечественных только calculate более менее пригоден, но его "для себя" пилят.

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 22:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только убунтоц
     

  • 1.3, Аноним (39), 17:50, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    «Базальт СПО» судится с Минцифры из-за отказа включить ее офисный пакет «Свободный офис» в реестр отечественного ПО:
    https://www.cnews.ru/news/top/2026-06-08_izvestnyj_razrabotchik_os

    >При этом в реестре уже много лет присутствует «АльтерОфис» — также форк международного LibreOffice.

     
     
  • 2.4, чатжпт (?), 18:07, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очень интересно. жаба и гадюка
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 18:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще ничего интересного. Реестр не должен быть клубом для своих, он должен быть реестр с понятными и четкими правилами для включения. Считаю что такие скандалы достойный повод для новости.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 19:03, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а зачем реестр если есть четкие правила?
     
     
  • 5.28, Karl Richter (ok), 20:24, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что значит зачем? Компании и государство должны видеть какие продукты у нас есть и что они проходят по правилам, чтобы их использовать.
     
     
  • 6.44, Аноним (17), 20:52, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    четкие правила!

    нет реестра запрещенных или разрешенных маневров на автомобиле, потому что есть четкие правила.

    любой реестр это костыль, белый список или черный, не важно чего.

    в случае ПО, полагаю, необходим сертификат, как на мясо, что версия ххх соответствует и прошла проверку.

    однако к сожалению, у нас это не работает.

     
     
  • 7.73, Михаил (??), 23:14, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот список для государственных учреждений, для торгов
     
     
  • 8.78, Аноним (17), 02:03, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разумеется, всем остальным оно даром не надо, потому что им надо результат, а не... текст свёрнут, показать
     
  • 4.42, чатжпт (?), 20:47, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнем с того, что реестра вообще не должно быть.
    На этом в принципе можно и закончить.
     
  • 2.56, Аноним (56), 21:33, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фига себе. Заменили название в исходниках, логотипы на свои и уже это называют «своим» продуктом. Просто паразиты 99 уровня.
     
     
  • 3.79, Аноним (17), 02:10, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, KALIBR10 (ok), 18:28, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из лучших ОС в тройке мировых лидеров вместе с RHEL и SLE. Сам с 2007 года пользуюсь и много где внедрил.
     
     
  • 2.15, ааа (??), 18:51, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сам с 2007 года пользуюсь и много где внедрил.

    три школьных кабинета не в счет, just sayin

     
  • 2.18, Аноним (39), 19:05, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мировых

    Что ? Они хвастаются внедрением в наш гос. сектор:
    https://www.basealt.ru/projects

     
  • 2.29, Аноним (29), 20:25, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам себя не похвалишь — никто не похвалит.
     
  • 2.57, Аноним (56), 21:37, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нигде не видел. Везде дряхлые пк на горе2дуба, с сильно шумящим охлаждением и вендой 7. Системники не обслуживались по 10 лет.  Венда вся глючная от вирусов. Софт дремучий 20 летней давности. Вот такие реалии российского мелкого/среднего частного бизнеса.
     
  • 2.63, Аноним (62), 22:04, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам с 2007

    Цыфры без букв — ничто.

     

  • 1.8, ФСБшник (?), 18:39, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот у меня главное новшество, что с последней обновой grub наконец научился в 2к и шрифт поменяли, стало красиво
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 19:29, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Grub и в textmode хватает. На кого там смотреть пару секунд?
     
     
  • 3.45, Аноним (17), 20:58, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если кавайну кису поставить, то не нее. Когдато давно делал картинку, на lilo отлично работало, а недавно попробовал в grub поставить, и ужаснулся с того как оно там еле еле шевелится, чтобы параметр ядра переписать, на спутниковом интернете похожий отклик был, нажал кнопочку, подождал пока на экране перерисуется.
     

  • 1.11, Аноним (9), 18:43, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А их бесплатных для юрлиц из реестра какой дистрибутив? Калькулейт, что ещё?
     
     
  • 2.13, KALIBR10 (ok), 18:44, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Альта это kickstart и simply. А калькулейт не нужен, родной. Он лишнее топливо жрёт. (с)
     
  • 2.26, Аноним (39), 20:20, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если не госконтора, то зачем именно из реестра ?
    https://opennet.ru/65274-ubuntu

     
     
  • 3.34, онанист (?), 20:32, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    для ФЗ 152
     
  • 2.54, Аноним (54), 21:25, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Calculate и всё. Simply Linux не в реестре.
     

  • 1.20, Аноним (20), 19:16, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уважаемые разработчики Альт Линукс. Вы когда начнёте своевременно обновлять (бэкпортить из своего уютного сизифа) браузеры в своих дистрибутивах? Вы там нормальные и адекватные, или где?
     
     
  • 2.23, snvoronkov (ok), 19:45, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них как сборка очередного релиза, так обновления на паузу. Где-то раз в квартал. Живите с дырами, в большой тырнет не ходите, там вам эти дыры быстро найдут. :-) Потом - месяц-два благости, когда фиксы с небольшой задержкой.

    Сейчас вот.

    пакет, alt, debian
    kernel-6.12, 6.12.85, 6.12.90
    firefox-esr, 140.11, 140.12

    Причем сначала на дебиане обновился до .12, и только потом на p11 соизволили до .11 дотянуть. Чуть-чуть до месяца не хватило. ;-)

     
     
  • 3.36, онанист (?), 20:35, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    атаки ж отбиваются сертификатом встек
     
  • 3.70, Аноним (20), 22:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сейчас ради интереса зашёл в
    https://packages.altlinux.org/ru/p11/binary/chromium/x86_64/
    >Бинарный пакет: chromium
    >Версия: 144.0.7559.132-alt0.p11.1
    >Архитектура: x86_64
    >Собран:  19 февраля 2026 г. 3:16 в задании #408127

    Это вообще нормально?

     

  • 1.22, Аноним (22), 19:31, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это тот дистр, который Шигорин пилил?
     
     
  • 2.24, snvoronkov (ok), 19:46, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде, до сих пор:
    https://packages.altlinux.org/ru/sisyphus/maintainers/mike/
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 21:49, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вроде, до сих пор:

    ахахах, жив курилка, оказывается. :) когда-то много лет назад заходил на опеннет специально для того, чтобы его минуснуть.

     
     
  • 4.64, Аноним (62), 22:05, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось, можно правки вносить. Казалось.
     
  • 4.80, Аноним (17), 02:15, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, своеобразный пациент, чего он пропал то, неужто его всетаки ктото обидел
     

  • 1.25, Аноним (29), 20:19, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этим кто-то пользуется, кроме как «по принуждению»?
     
     
  • 2.31, Karl Richter (ok), 20:27, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я пользуюсь. Даже желания менять на что-то другое нет, тем более на зарубежные дистры.
     
     
  • 3.47, Аноним (17), 21:05, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а в чем профит? комьюнити нормального нет, как и какойто заинтересованности в продукте самими разработчиками, ктото деньги дает, кое как оно живет, в любой момент или закроют доступ или сами закроются, нет будущего у этого.
     
  • 2.32, snvoronkov (ok), 20:29, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им _можно_ пользоваться. КМК, самый адекватный из опробованных российских дистрибутивов для дома.

    Астра свернула свободный к распространению субпроект, РЕДОС выглядит как испорченная федора, Роса... крайне своеобразно.

     
     
  • 3.66, Аноним (62), 22:08, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для дома дома нет ничего. Кроме ВладимИльича, конечно. Но после точки можно не читать.
     
  • 3.67, Аноним (67), 22:09, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > КМК, самый адекватный из опробованных российских дистрибутивов для дома.

    Ну так сами пишете что других российских по сути и нет, понятно что самый адекватный.
    Но зачем им пользоваться?

     
     
  • 4.68, Аноним (68), 22:14, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему бы и нет?
     

  • 1.46, Мемоним (?), 21:02, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Свободно использовать загруженную версию могут только физические лица, в том числе – индивидуальные предприниматели.

    Вот тут не совсем понятно. Только лично ИП, или сотрудники тоже могут пользоваться?

     
     
  • 2.53, Аноним (54), 21:21, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лицензии написано: "1.1.2. Настоящее Соглашение разрешает безвозмездное использование ДИСТРИБУТИВА физическим лицам."
    И ничего про ИП. То есть если вы ИП, то можно использовать этот дистрибутив для личных нужд беспатно, но не для бизнеса.
    (я не юрист)
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 21:50, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИП это физлицо с правом заниматься коммерческой деятельностью. Организацией он не является.
     
     
  • 4.65, Аноним (68), 22:06, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это юрлицо.
     
     
  • 5.69, Аноним (69), 22:21, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Индивидуальный предприниматель (ИП) — физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.»
    https://service.nalog.ru/gosreg/intro.html?sfrd=21001
     

  • 1.77, Аноним (77), 01:43, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это хоть лучше чем астра
     

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