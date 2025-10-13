Релиз фреймворка Qt 6.10

|
|4.20, Аноним (20), 15:34, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Единственный нормальный форк дебиана это убунта. Если бы дебиан был и правда хорош все бы сидели на дебиане.
|5.25, Beta Version (ok), 15:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Убунта, LMDE и PikaOS.
Назови дистрибутив, на котором сидят все. А то у тебя сейчас получится, что нет ни одного хорошего дистрибутива.
|6.33, Аноним (33), 16:28, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Дистрибутивы существуют только на омерзительном dpkg, так и запишем.
|7.58, waylandbeliver (ok), 19:09, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так противоречия тут нет: дебиан плохой дистр для пользователя и хорошая инфраструктурная основа для других.
Нельзя быть хорошим во всём даже если ты Mac OS (которая была бы идеальна, если бы работала на ПК).
|5.27, Аноним (27), 15:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"Вздыхать и думать про себя: Когда же чёрт возьмёт тебя!" (c) Пушкин.
Если серьезно, самое время готовиться к кончине Ubuntu.
|3.26, Аноним (27), 15:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
LMDE. Позиционируется на случай закрытия Ubuntu. Нужно готовиться заранее.
|2.15, Аноним (33), 15:15, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Было бы за что любить. Его можно сравнить разве что с IE, тоже замедляет за собой всю отрасль.
|2.51, dannyD (?), 18:33, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>Разработчики не любят Debian?
потому что Debian - это чтоб работало и не ломалось:
"Сидит папа-программист. зарылся в дебри кода. Сынок подходит к нему, и спрашивает:
— Папа, а почему солнце встает на востоке, а садится на западе?
— Точно?
— Да.
— Ты проверял?
— Да.
— И что, всегда так?
— Да, всегда.
— Тогда, прошу тебя, ничего не трогай. работает и пусть работает."
а разрабам нужен свежак и роллинг.
|2.21, eugener (ok), 15:38, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Единственная нормальная кроссплатформа — это Java, остальное — жалкие потуги.
|3.46, Anonimus (??), 17:52, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Java-блоб, а значит бутстрапить надо, а QT из православно-халяльно-кошерного GCC собирается.
|2.35, Аноним (-), 16:29, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Единственная нормальная кроссплатформа.
Кто сказал Электрон?))
Думаю все-таки самая распространенная кроссплатформа в мире.
И бесплатная, в отличии от.
|3.47, Аноним (47), 18:13, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Полноценные программы на жаваскрипте невозможно сделать. Это всё равно будет веб-сайт, и возможности у него соответствующие.
|4.57, Аноним (57), 19:04, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что в вашем понимании «полноценная программа»? И какая разница, на каком языке её писать?
Вот VS Code (ну да, навязший в зубах пример) — он чем-то неполноценный?
|1.34, prokoudine (ok), 16:28, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Обеспечена полна поддержка платформ macOS 26 и iOS 26, в которых задействован визуальный язык Liquid Glass
Можно посочувствовать разрабам.
|2.43, Аноним (9), 17:08, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот тут да. Наигравшись с Quick, подумали - "А почему на нём никто не пишет?"
И начали интегрировать сбоку прилепленное нечто к архитектуре приложений.
|1.48, Аноним (48), 18:20, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> возможность работы на устройствах, на которых используются страницы памяти размером 16 КБ
А при чём тут кутэ?!
|2.52, Аноним (48), 18:46, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сейчас только один гуй актуален: WinAPI, работает как под оффтопиком, так и под вайном.
|