Релиз фреймворка Qt 6.10

13.10.2025 14:11

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.10, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.10 предоставлена поддержка платформ Windows 10+, macOS 13+, Linux (Ubuntu 22.04/24.04, openSUSE 15.6, SUSE 15 SP6, RHEL 8.10/9.4, Debian 11.6), iOS 16+, Android 9+(API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY, VxWorks, FreeRTOS и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2. Qt 6.10 получил статус промежуточного выпуска, общедоступная поддержка которого будет осуществляться 6 месяцев (+ ещё 6 месяцев для коммерческих пользователей).

Основные изменения в Qt 6.10:

  • Добавлен QML-тип FlexboxLayout для адаптивной раскладки элементов интерфейса в соответствии с концепцией Flexbox, применяемой в CSS для упрощения вертикального выравнивания элементов. Реализация поддерживает концепции, уже используемые в Qt Quick, такие как прикрепление свойств для настройки поведения отдельных элементов в макете.
  • В модулях Qt Quick Scene Graph и Qt Quick Shapes реализованы возможности для работы с анимированной векторной графикой, формируемой из изображений в форматах SVG и Lottie. В модуле Qt Lottie расширена поддержка файлов в формате Lottie. Добавлена возможность использования формата Lottie в типе VectorImage для отображения файлов Lottie с масштабированием и аппаратным ускорением.
  • В набор Qt Quick Control включён новый элемент SearchField с реализацией специализированного поля ввода для использования с функциональностью поиска, позволяющего отображать релевантные данные во всплывающем окне, отфильтровываемые в зависимости от уже введённого в поле текста. Элемент поддерживает различные встроенные стили Qt и позволяет добиться оформления, родного для всех основных платформ.
  • Добавлены классы для упрощения интеграции моделей данных C++ с QML и Qt Quick:
    • QRangeModel - обвязка над QAbstractItemModel для прямого использования в элементах интерфейса на базе QML и Qt Quick любых перечисляемых типов из C++, включая std::vector, std::tuples и std::array. 
      
   std::vector<int> values = {1, 2, 3, 4, 5};
   auto model = new QRangeModel(values);
   QListView *listView = new QListView;
   listView->setModel(model);
    • В QML-тип DelegateModel добавлено свойство delegateModelAccess, которое может принимать значение DelegateModel.ReadWrite для разрешения записи в модель через свойства контекста, объект модели или обязательные свойства.
    • Добавлен QML-тип Synchronizer, решающий задачу синхронизации состояния элемента управления со значением из модели. Synchronizer гарантирует, что несколько свойств содержат одинаковое значение - изменение одного из синхронизированных свойств автоматически приводит к изменению всех остальных.
    • Добавлен QML-тип TreeModel, позволяющий размещать древовидные структуры C++ непосредственно в QML-документе, используя пары ключ-значение и синтаксис словарей и массивов, напоминающий JSON.
    • Добавлен QML-тип SortFilterProxyModel, позволяет сортировать и фильтровать данные непосредственно из QML, без использования кода на C++.
  • В Qt Quick 3D расширены возможность для создания карт освещения при рендеринге в высоком качестве и добавлена поддержка реверсивного применения эффектов с частицами для создания эффекта столкновения дождя или снега с моделью.
  • В Qt Graphs добавлен тип поверхности с заполнением и реализована возможность преобразования среза трехмерных графиков в 2D-изображение для вывода на печать.
  • В Qt Widgets упрощена реализация пользовательских delegate-объектов, улучшено управление операциями drag&drop и добавлена возможность индивидуальной настройки размера макетов.
  • В Qt Core улучшена работа с локалями, XML-документами и последовательностями асинхронных операций (continuation chain).
  • Расширены средства для людей с ограниченными возможностями. Встроенные стили контрастного представления информации адаптированы для использования системных настроек контраста, чтобы Qt-приложения визуально соответствовали общему стилю. Элементы управления и виджеты Qt усовершенствованы для использования с экранными ридерами.
  • Добавлена поддержка мобильных платформ Android 15 и 16, включая возможность работы на устройствах, на которых используются страницы памяти размером 16 КБ.
  • Представлен инструментарий Qt Jenny 1.0, упрощающий интеграцию Qt-приложений с Android Java API и поддерживающий автоматическую генерацию C++ API из аннотированных Java-классов, позволяющих напрямую обращаться из Qt-кода к таким Android-сервисам, как BatteryManager, PowerManager и AudioManager.
  • Добавлены возможности для корректного вывода заставки на платформе Android.
  • Обеспечена полная поддержка платформ macOS 26 и iOS 26, в которых задействован визуальный язык Liquid Glass и изменена архитектура отрисовки.
  • В модуль Qt WebView на платформе Windows добавлена возможность встраивания в Qt-приложения web-контента с использованием движка WebView2 на базе Microsoft Edge вместо движка WebEngine на базе Chromium.
  • В модуль Qt Multimedia добавлен бэкенд для использования мультимедийного сервера PipeWire на платформе Linux.
  • Обновлён стек Boot2Qt, который может использоваться для создания загружаемых мобильных систем с окружением на базе Qt и QML. Системное окружение в Boot2Qt обновлено до платформы Yocto 5.2. Добавлена поддержка плат Ezurio Nitrogen.


Лицензия: CC BY 3.0
  • 1.9, Аноним (9), 15:01, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Debian 11.6

    Почему нет ни 12 ни 13?

    Разработчики не любят Debian?

     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 15:03, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > Разработчики не любят Debian?

    а кто его вообще любит?

     
     
  • 3.14, Хайль_тоталитарный_Либерализм_РФиНАТО (ok), 15:11, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это слишком толсто, даже просто судя по числу форков.

    Кстати, как у них с поддержкой аппаратуры сравнительно с убунтой?

     
     
  • 4.19, Минона (ok), 15:32, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полезность оригинала обратно пропорциональна числу форков.
     
     
  • 5.50, Аноним (-), 18:27, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.20, Аноним (20), 15:34, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственный нормальный форк дебиана это убунта. Если бы дебиан был и правда хорош все бы сидели на дебиане.
     
     
  • 5.25, Beta Version (ok), 15:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунта, LMDE и PikaOS.
    Назови дистрибутив, на котором сидят все. А то у тебя сейчас получится, что нет ни одного хорошего дистрибутива.
     
     
  • 6.33, Аноним (33), 16:28, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутивы существуют только на омерзительном dpkg, так и запишем.
     
     
  • 7.36, Beta Version (ok), 16:32, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты как к такому выводу пришёл?
     
     
  • 8.38, Аноним (38), 16:55, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так баба-яга против простая логика ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.58, waylandbeliver (ok), 19:09, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так противоречия тут нет: дебиан плохой дистр для пользователя и хорошая инфраструктурная основа для других.
    Нельзя быть хорошим во всём даже если ты Mac OS (которая была бы идеальна, если бы работала на ПК).
     
     
  • 8.60, Beta Version (ok), 19:20, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан отличный дистр для пользователя Для пользователя, имеющего хотя бы небол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, waylandbeliver (ok), 19:35, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хех, ты даже сам без оговорок не смог это сказать 8212 собственно ч т д ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.27, Аноним (27), 15:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Вздыхать и думать про себя: Когда же чёрт возьмёт тебя!" (c) Пушкин.
    Если серьезно, самое время готовиться к кончине Ubuntu.
     
     
  • 6.39, Аноним (38), 16:57, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.26, Аноним (27), 15:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LMDE. Позиционируется на случай закрытия Ubuntu. Нужно готовиться заранее.
     
  • 2.15, Аноним (33), 15:15, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Было бы за что любить. Его можно сравнить разве что с IE, тоже замедляет  за собой всю отрасль.
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:23, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и красная голубая шляпа тоже только 9.4
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:06, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если посмотреть в самый конец странички, то видно debian 12.

    https://doc-snapshots.qt.io/qt6-6.10/qt-debian-packages.html

    В любом случае, речь идет о *коммерческой* поддержке пакетов. И еще как-то связано со статусом/поддержкой X11.

     
     
  • 3.44, Аноним (9), 17:27, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Похоже собака здесь зарыта. А хвост - X11.
     
  • 2.51, dannyD (?), 18:33, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Разработчики не любят Debian?

    потому что Debian - это чтоб работало и не ломалось:

    "Сидит папа-программист. зарылся в дебри кода. Сынок подходит к нему, и спрашивает:
    — Папа, а почему солнце встает на востоке, а садится на западе?
    — Точно?
    — Да.
    — Ты проверял?
    — Да.
    — И что, всегда так?
    — Да, всегда.
    — Тогда, прошу тебя, ничего не трогай. работает и пусть работает."

    а разрабам нужен свежак и роллинг.

     
     
  • 3.54, Аноним (54), 18:51, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.63, Аноним (63), 19:22, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Хайль_тоталитарный_Либерализм_РФиНАТО (ok), 15:08, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (20), 15:31, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственная нормальная кроссплатформа.
     
     
  • 2.21, eugener (ok), 15:38, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственная нормальная кроссплатформа — это Java, остальное — жалкие потуги.
     
     
  • 3.22, Аноним (9), 15:43, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.24, eugener (ok), 15:44, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.29, Аноним (20), 15:57, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.46, Anonimus (??), 17:52, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Java-блоб, а значит бутстрапить надо, а QT из православно-халяльно-кошерного GCC собирается.
     
  • 3.56, Аноним (56), 18:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под wayland работает?
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 19:43, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только через XWayland. Поддержка Wayland не планируется.
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:43, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.28, Аноним (20), 15:57, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.32, Аноним (32), 16:24, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.35, Аноним (-), 16:29, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Единственная нормальная кроссплатформа.

    Кто сказал Электрон?))
    Думаю все-таки самая распространенная кроссплатформа в мире.
    И бесплатная, в отличии от.

     
     
  • 3.37, Аноним (32), 16:32, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Распространенная != Нормальная.
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:41, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > самая распространенная кроссплатформа в мире.

    ахаха

     
  • 3.47, Аноним (47), 18:13, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полноценные программы на жаваскрипте невозможно сделать. Это всё равно будет веб-сайт, и возможности у него соответствующие.
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 19:04, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в вашем понимании «полноценная программа»? И какая разница, на каком языке её писать?
    Вот VS Code (ну да, навязший в зубах пример) — он чем-то неполноценный?
     

  • 1.31, Аноним (32), 16:20, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понятно. Продолжаем сидеть на 5.15.
     

  • 1.34, prokoudine (ok), 16:28, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечена полна поддержка платформ macOS 26 и iOS 26, в которых задействован визуальный язык Liquid Glass

    Можно посочувствовать разрабам.

     
  • 1.41, Аноним (41), 17:00, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Добавлен QML-тип Synchronizer

    не прошло и 15 лет... а, нет, прошло

     
     
  • 2.43, Аноним (9), 17:08, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут да. Наигравшись с Quick, подумали - "А почему на нём никто не пишет?"

    И начали интегрировать сбоку прилепленное нечто к архитектуре приложений.

     

  • 1.48, Аноним (48), 18:20, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность работы на устройствах, на которых используются страницы памяти размером 16 КБ

    А при чём тут кутэ?!

     
  • 1.49, Nicho (ok), 18:21, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть инфа, когда будут Qt 7 делать?
     
     
  • 2.52, Аноним (48), 18:46, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас только один гуй актуален: WinAPI, работает как под оффтопиком, так и под вайном.
     
     
  • 3.61, Аноним (63), 19:20, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не плюсовый и низкоуровневый => ффтопку.
     
  • 2.53, Аноним (32), 18:49, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.59, Аноним (63), 19:19, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один QMeLectron. Вангую скоро виджеты объявят legacy и дропнут.
     
  • 1.62, gentoo (?), 19:21, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В qutebrowser теперь можно реализовать плагины?
     

