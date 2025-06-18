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Релиз среды разработки Qt Creator 17

18.06.2025 14:08

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 17, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Новая версия доступна в виде обновления в Qt Online Installer (коммерческий, opensource). Offline-установщики под коммерческой лицензией можно найти на Qt Account Portal, а opensource-пакеты - на соответствующей странице загрузок. Это бесплатное обновление для всех пользователей.

Краткий список улучшений и исправлений:

  • Тёмная и светлая темы "2024", добавленные в Qt Creator 15 и обновлённые в Qt Creator 16, теперь используются по умолчанию. Пересмотрены и обновлены иконки Qt Creator для соответствия новому внешнему виду и достижения большей целостности интерфейса.
  • Репозиторий плагинов, используемый по умолчанию, перенесён на GitHub. Дополнительные репозитории плагинов теперь могут быть добавлены в "Preferences > Extensions > Browser" (использовать на свой страх и риск). Расширена отображаемая информация для ещё не установленных плагинов. Добавлена установка плагинов с помощью перетаскивания (drag-n-drop) архива на панель плагинов.
  • Проекты: Профили запуска сделаны частью сборочных профилей (ранее были полностью независимы). Теперь каждый профиль запуска принадлежит определённому профилю сборки, и переключение текущего профиля сборки также переключает набор доступных профилей запуска, что реализует часто запрашиваемый пользователями сценарий: возможность использования разных параметров запуска, таких как аргументы командной строки или переменные окружения, для разных сборочных профилей, таких как Debug и Release.

    Значения одних профилей запуска теперь можно копировать в другие с помощью кнопки "Copy into This" вне зависимости от принадлежности к конкретному сборочному профилю.

  • CMake: Добавлена возможность установки недостающих компонентов Qt с помощью Qt Online Installer (если Qt Creator с ним слинкован) в случае неудавшегося вызова cmake, вызванного недостающими компонентами Qt. Новое поведение полагается на функциональность "Preferences > CMake > General > Package manager auto setup", требующую запуска CMake из Qt Creator.
  • Python: Добавлена поддержка открытия проектов pyproject.toml; они же теперь создаются по умолчанию для новых PySide-проектов, созданных с помощью wizard-ов в Qt Creator. Открытие проектов .pyproject всё ещё поддерживается.
  • Редактирование C++: Готовые исполняемые файлы теперь собираются с помощью LLVM 20.1.3 для обновлённой поддержки C++. Исправлена поддержка операторов строковых литералов Qt (например, "_ba" и "_L1"). Исправлены некоторые проблемы со встроенными функциями и макросами, используемыми подобно функциям.

    Добавлены изменения, призванные упростить жизнь разработчиков при использовании классов Qt, не используемых ранее в проекте (не найденных Code Model): новый quick fix (жёлтая лампочка в редакторе на строке с новым для проекта классом Qt) позволяет добавить недостающие директивы #include в исходники и недостающие модули Qt в файл проекта. Такой же quick fix на строках с директивами #include позволяет добавить необходимые модули Qt в файл проекта.

  • QML: Опции стиля кода в "Preferences > Qt Quick > Code Style" теперь позволяют использовать интегрированный в "QML language server" qmlformat, равно как встроенный форматировщик (formatter) или пользовательский форматировщик, совместимый с qmlformat. Переформатирование документа теперь доступно в контекстном меню и в меню "Tools > QML/JS".

    В панель инструментов редактора кода QML добавлена новая кнопка для открытия файлов .ui.qml в Qt Design Studio.

  • Analyzer: Для Axivion добавлена поддержка локальных информационных панелей (dashboard) с новыми кнопками "Local Build" и "Local Dashboard" в интерфейсе Issues в режиме Debug > Axivion. Добавлены различные настройки в "Preferences > Analyze > Axivion".
  • Управление версиями: Для git добавлены различные действия "diff", работающие со "staged" изменениями вместо "unstaged". В подсказки для Instant Blame добавлены действия для отката изменений. В диалоге "Add Tag" теперь можно создавать аннотированные теги.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 16
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Red Panda C++ 3.2
  4. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 26
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.9
Автор новости: 12yoexpert
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63425-qtcreator
Ключевые слова: qtcreator, qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:38, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Без встроенного ИИ ассистента это древность и анахронизм как телега против космолета.
     
     
  • 2.11, Алексей (??), 14:55, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть плагин для Copylot. Есть QodeAssist для интеграции с различными ИИ.
    С корп лицензией тоже есть интеграции с ИИ.
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 15:05, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тулзы для гуманитариев есть, только зачем им qt creator? понапокупают курсов, а потом на тенических сайтах срут

    https://www.qt.io/blog/improving-qml-coding-by-up-to-11-with-sonnet-4-qt-ai-as

     
  • 2.19, Аноним (19), 15:19, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе ассистент? Пусть тогда уж ИИ за тебя всё сам и делает.
    - А вы есть сами будете?
    - Ага.
     

  • 1.2, Werenter (ok), 14:40, 18/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    IDE неплохая, но блокировка её скачивания по IP с сайта со стороны сервера конечно огорчает.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:49, 18/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:08, 18/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Алексей (??), 14:57, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без трех букв сейчас в целом тяжело нормально работать)
     
     
  • 3.13, Werenter (ok), 14:59, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Без трех букв сейчас в целом тяжело нормально работать)

    Буквы буквами, а отношение к конторке складывается всё равно.

     
     
  • 4.15, 12yoexpert (ok), 15:02, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    позитивное, согласен
     
  • 2.14, trolleybus (?), 15:01, 18/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, в репозиториях есть же. Там не заблокируют.
     

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