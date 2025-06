Релиз среды разработки Qt Creator 17

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 17, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Новая версия доступна в виде обновления в Qt Online Installer (коммерческий, opensource). Offline-установщики под коммерческой лицензией можно найти на Qt Account Portal, а opensource-пакеты - на соответствующей странице загрузок. Это бесплатное обновление для всех пользователей. Краткий список улучшений и исправлений: Тёмная и светлая темы "2024", добавленные в Qt Creator 15 и обновлённые в Qt Creator 16, теперь используются по умолчанию. Пересмотрены и обновлены иконки Qt Creator для соответствия новому внешнему виду и достижения большей целостности интерфейса.

Репозиторий плагинов, используемый по умолчанию, перенесён на GitHub. Дополнительные репозитории плагинов теперь могут быть добавлены в "Preferences > Extensions > Browser" (использовать на свой страх и риск). Расширена отображаемая информация для ещё не установленных плагинов. Добавлена установка плагинов с помощью перетаскивания (drag-n-drop) архива на панель плагинов.

Проекты: Профили запуска сделаны частью сборочных профилей (ранее были полностью независимы). Теперь каждый профиль запуска принадлежит определённому профилю сборки, и переключение текущего профиля сборки также переключает набор доступных профилей запуска, что реализует часто запрашиваемый пользователями сценарий: возможность использования разных параметров запуска, таких как аргументы командной строки или переменные окружения, для разных сборочных профилей, таких как Debug и Release. Значения одних профилей запуска теперь можно копировать в другие с помощью кнопки "Copy into This" вне зависимости от принадлежности к конкретному сборочному профилю.

CMake: Добавлена возможность установки недостающих компонентов Qt с помощью Qt Online Installer (если Qt Creator с ним слинкован) в случае неудавшегося вызова cmake, вызванного недостающими компонентами Qt. Новое поведение полагается на функциональность "Preferences > CMake > General > Package manager auto setup", требующую запуска CMake из Qt Creator.

Python: Добавлена поддержка открытия проектов pyproject.toml; они же теперь создаются по умолчанию для новых PySide-проектов, созданных с помощью wizard-ов в Qt Creator. Открытие проектов .pyproject всё ещё поддерживается.

Редактирование C++: Готовые исполняемые файлы теперь собираются с помощью LLVM 20.1.3 для обновлённой поддержки C++. Исправлена поддержка операторов строковых литералов Qt (например, "_ba" и "_L1"). Исправлены некоторые проблемы со встроенными функциями и макросами, используемыми подобно функциям. Добавлены изменения, призванные упростить жизнь разработчиков при использовании классов Qt, не используемых ранее в проекте (не найденных Code Model): новый quick fix (жёлтая лампочка в редакторе на строке с новым для проекта классом Qt) позволяет добавить недостающие директивы #include в исходники и недостающие модули Qt в файл проекта. Такой же quick fix на строках с директивами #include позволяет добавить необходимые модули Qt в файл проекта.

QML: Опции стиля кода в "Preferences > Qt Quick > Code Style" теперь позволяют использовать интегрированный в "QML language server" qmlformat, равно как встроенный форматировщик (formatter) или пользовательский форматировщик, совместимый с qmlformat. Переформатирование документа теперь доступно в контекстном меню и в меню "Tools > QML/JS". В панель инструментов редактора кода QML добавлена новая кнопка для открытия файлов .ui.qml в Qt Design Studio.

Analyzer: Для Axivion добавлена поддержка локальных информационных панелей (dashboard) с новыми кнопками "Local Build" и "Local Dashboard" в интерфейсе Issues в режиме Debug > Axivion. Добавлены различные настройки в "Preferences > Analyze > Axivion".

Управление версиями: Для git добавлены различные действия "diff", работающие со "staged" изменениями вместо "unstaged". В подсказки для Instant Blame добавлены действия для отката изменений. В диалоге "Add Tag" теперь можно создавать аннотированные теги.