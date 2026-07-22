Объяснить что делает код не проблема.

Я это делал сто раз.

Проблема в самих неадекватах, которые все равно отклонят pr и заставят ползать перед ними на коленях, извиняться и умолять принять pr.

Они будут заставлять переписывать его по сто раз, а потом все равно закроют.

Это ещё в лучшем случае.

В худшем вообще ничего не ответят никогда или просто молча закроют навсегда. Все это было и до аи о чем я написал.

Инквизиция против АИ это лишь ещё один повод возвыситься боярям перед холопам и почувствовать и показать свою власть. Что я делаю?

Я просто никогда не отправляю никаких патчей и pr никому никогда.

Перестал все это делать ещё до появления аи

