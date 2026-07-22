Git-хостинг Codeberg запретил размещение проектов, созданных при помощи AI

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|1.2, limafresh (ok), 22:40, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> поводами для запрета стал неопределённый правовой статус кода, сгенерированного через AI
Оёёй. ИИ стал широко использоваться от крупных компаний до мелких энтузиастов, если бы это было не определено, они бы не использовали ИИ.
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|2.8, Аноним (8), 22:46, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если за пределами конторы, то для опенсорма кроме гитхаба вообще ничего не нужно.
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|3.13, Аноним (13), 22:54, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На гитхабе свой CI/CD сервер подключить нельзя. Для разработки лучше гитлаб.
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|1.3, Аноним (3), 22:42, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Codeberg запретил размещение проектов, созданных при помощи AI
Выстрелили сами себе в ногу буквально.
> Решение принято путём голосования среди членов сообщества
А, ну теперь понятно. У "сообщества" там своя война.
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|2.24, Аноним (24), 23:20, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вот во Франции, например, детям до 15 запретили соцсети. И как, дети перестали ими пользоваться?
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|3.52, Аноним (52), 01:17, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не пользовался соцсетями и теперь мои интернет друзья - это пох и нах с опеннета.
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|2.19, Твой кролик написал (?), 23:04, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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огоо вот событие – аноним наконец то осознал что его нейромусор никому не нужен и проявив сознательность удаляет свой аккаунт со всем мусорным контентом с общественного ресурса.
Браво браво!
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|6.40, Аноним (40), 00:14, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все верно, он справился.
Но ты справился с этим ещё лучше.
Так как сидишь на опеннет и ненавидишь все подряд.
И дело не в ии.
ии это лишь повод.
Не было бы ии, ты бы снова переключился на ненависть к Майкрософт, windows и пользователям windows и прочим другим вещам.
Проблема в самом тебе.
Ты ненавидишь весь мир вокруг себя и ненавидишь даже себя самого.
Поэтому что тебе остаётся?
Правильно, сидеть на опеннет и писать всю свою желчь и ненависть к окружающему тебя миру.
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|1.5, dullish (ok), 22:45, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я так понимаю, это очередная попытка реализации проверенной временем стратегии «не спрашивай, не говори». Даже не знаю, что может пойти не так.
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|1.6, Аноним (52), 22:46, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ИИ-ботов никто не запретил. Получается, они устроили себе малинник для дипсика, не отравленный слопом.
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|1.7, limafresh (ok), 22:46, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> а также отсутствие гарантий добавления опасного кода
Ещё одно натянутое оправдание. Будто опасный код не может писать человек.
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|2.12, Джон Титор (ok), 22:51, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это просто, ИИ подписывает комиты. Просто говоришь ИИ что не нужно подписывать и все. Ну и стиль может выдать, но тут дело такое - они ИИ не запрещают полностью, если почитать статью. Всегда можно сослаться что какую-то часть кода или документацию делало ИИ
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|2.17, Аноним (17), 23:02, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будут заставлять тебя клясться, что ты не использовал аи и пытать тебя.
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|3.30, aname (ok), 23:31, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хуже: будут требовать пояснить, что делает тот или иной участок кода
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|4.35, Аноним (17), 00:00, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Объяснить что делает код не проблема.
Я это делал сто раз.
Проблема в самих неадекватах, которые все равно отклонят pr и заставят ползать перед ними на коленях, извиняться и умолять принять pr.
Они будут заставлять переписывать его по сто раз, а потом все равно закроют.
Это ещё в лучшем случае.
В худшем вообще ничего не ответят никогда или просто молча закроют навсегда.
Все это было и до аи о чем я написал.
Инквизиция против АИ это лишь ещё один повод возвыситься боярям перед холопам и почувствовать и показать свою власть.
Что я делаю?
Я просто никогда не отправляю никаких патчей и pr никому никогда.
Перестал все это делать ещё до появления аи
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|1.11, Аноним (11), 22:49, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Основными поводами для запрета стал неопределённый правовой статус кода, сгенерированного через AI
А правовой статус кода от людей никогда вопросов не вызывает, надо понимать?
> а также отсутствие гарантий добавления опасного кода.
Опять же: написанный людьми гарантированно безопасный? Бесконечный поток сишочных CVE не даст соврать, ага. Но С при этом не запретили, почему-то. Причем тот самый ИИ в нем находит сотни дыреней, которые пропустили человекописаки.
Господи, какой же цирк. Я смотрю, во время войны против ИИ здравый смысл у ребят отключается...
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|2.28, pofigist (?), 23:30, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну сам посмотри - откуда идут запреты на ИИ? Правильно - от тех, кто боится конкуренции с его стороны. А кто ее боится? Правильно - только те, у кого с естественным проблемы...
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|1.21, Аноним (17), 23:11, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пусть запрещают АИ в своем хлеву.
Пусть хоть на велосипедах с медведями ездят
Только пусть не лезут ко мне учить, как мне нужно жить и писать код на адекватных платформах
А то просто будут посланы.
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|1.22, limafresh (ok), 23:15, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ИИ-код это не только слоп. Например человек написал хороший код без ИИ, но художник из него так себе, и поэтому он попросил ИИ сгенерировать иконку для проекта, такую как он хочет. Другие ситуации тоже есть.
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|2.49, Аноним (49), 01:03, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем в драйвере или в коде управления виртуальной памятью иконка?
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|1.25, sig11 (ok), 23:21, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видно совсем у них не осталось других способов напомнить о своем существовании. Ушел от них еще 5 лет назад после первого же сбоя в их работе.
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|1.32, Аноним9000 (?), 23:42, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень жаль, хотел использовать его, а не бигтеховый гитхаб. Но проще отказаться от кодберга, чем от нейронок
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|1.33, Аноним (33), 23:43, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Запрет размещения таких проектов вопрос времени. ИИ генерирует нейрослоп с огромной скоростью, и наверняка найдутся люди, которые поставят это на поток. По промпту будет гененироваться код и заливаться в таком состоянии на хостинг. Никто его сопровождать и использовать не будет. После нескольких таких итераций сервера будут забиты мёртвыми проектами под завязку. Будет серьёзная проблема найти живой проект.
Похожая проблема уже вылезла на ютубе, там просто снесли несколько таких каналов. И судя по новостям https://habr.com/ru/news/1062030/ , похожие правила скоро будут в магазинах приложений.
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|3.44, Аноним (33), 00:36, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего они даже не пытались даже собрать то, что там разместили. При таком количестве это просто нереально сделать.
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|1.39, Аноним (39), 00:09, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Где-то один русскоговорящий азербайджанец вопрошает: "не понимаю, почему?"
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|1.45, Аноним (17), 00:40, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я запретил сегодня адептам codebearg мне звонить и писать.
Это очень важные новости!!!!!
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|5.59, Аноним (59), 02:16, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Курятину есть очень и очень полезно.
А ее и искать не надо.
Тут на опеннет пачется очень много кур.
Только бери, да ощипывай их и в суп.
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|1.56, Аноним (56), 01:37, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень забавно будет смотреться это правило через несколько лет, когда ИИ код станет индустрийным стандартом. Будет что-то вроде клуба вышивания крестиком. Бунт швей против машин Жаккарда!
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|1.60, Аноним (59), 02:33, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поймал тут пару кур, что пасутся на опеннет.
Все равно только бестолку бегают тут, снуют, создают шум, а толку нет.
Такие жирные и упитанные.
Пожарил на сковороде и съел.
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